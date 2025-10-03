Locuitorii Chișinăului vor avea căldură mai devreme. Sezonul termic începe pe 3 octombrie

Republica Moldova. Locuitorii municipiului Chișinău vor avea căldură în apartamente și instituții publice începând cu vineri, 3 octombrie 2025. Autoritățile au anunțat pornirea oficială a sezonului de încălzire 2025–2026, în contextul scăderii bruște a temperaturilor.

Primarul general, Ion Ceban, a declarat că măsura a fost luată pentru a proteja sănătatea cetățenilor și pentru a oferi confort locuitorilor capitalei.

„Am decis să pornim căldura mai devreme decât anul trecut, pentru că temperaturile au scăzut mult. Prioritate vor avea grădinițele, școlile, spitalele și centrele sociale, dar și blocurile locative vor fi conectate treptat”, a spus edilul.

Termoelectrica este pregătită să furnizeze agent termic pentru toate categoriile de consumatori, începând de la blocuri locative, grădinițe, școli, spitale, centre sociale și agenți economici.

Specialiștii Termoelectrica subliniază că procesul de conectare poate fi inițiat imediat, chiar dacă Primăria Chișinău nu a emis încă dispoziția oficială de pornire a sezonului de încălzire.

Conectarea la sistemul de termoficare poate fi solicitată de administratorul blocului locativ sau de gestionarul clădirii, care acționează în numele locatarilor. Pentru a beneficia de energie termică, administratorii trebuie să depună o cerere la sediile teritoriale ale Termoelectrica, însoțită de fișa tehnică de pregătire a instalațiilor de utilizare a energiei termice.

„Specialiștii noștri sunt pregătiți să asigure furnizarea agentului termic imediat după recepționarea documentelor necesare. Scopul nostru este ca toți consumatorii, de la blocuri locative la instituții publice, să beneficieze de căldură fără întârzieri și disconfort”, se arată în comunicatul „Termoelectrica”.

Sezonul de încălzire 2024-2025 a început mai târziu, pe 17 octombrie, printr-o dispoziție a Primăriei Chișinău. În acest an, decizia de a porni furnizarea căldurii mai devreme a fost motivată de prognoza meteorologică care indică temperaturi mai scăzute în prima parte a lunii octombrie, pentru a evita disconfortul locuitorilor și pentru a proteja instituțiile publice și sociale.

Agenția „Moldsilva” anunță că în ocolurile silvice din întreaga țară există cantități suficiente de lemne pentru a acoperi cererea populației în acest sezon. Astfel, chișinăuienii și moldovenii din alte regiuni pot achiziționa lemne fără restricții, iar prețurile rămân aceleași ca anul trecut, în timp ce pe piața liberă acestea au crescut.

„Prețurile lemnului de foc de specii tari variază de la 750 la 1.250 de lei, iar pentru lemnul de specii moi între 370 și 750 de lei, în funcție de specie și entitate silvică. Sunt aceleași ca anul trecut și pentru sezonul 2025-2026 nu există motive pentru majorare. Monitorizăm permanent prețurile aplicate de entități, care trebuie să respecte catalogul stabilit”, a declarat Iulian Mamai, director adjunct al Agenției Moldsilva.

La ocolul silvic Ghidighici, de exemplu, sunt pregătite aproximativ 4.000 de metri steri de lemn pentru vânzare. „Cele mai multe lucrări de defrișare au început în august, iar în ultimele săptămâni cererea a crescut, odată cu scăderea temperaturilor. Zilnic vindem între 50 și 100 de metri steri”, a declarat Ion Cebotarenco, inginer silvic șef la Întreprinderea Silvică Chișinău.

Potrivit Moldsilva, în ultimele două luni au fost vândute aproximativ 100.000 de metri steri, iar în stocuri mai rămân peste 130.000 de metri steri. În total, până la sfârșitul anului, mai sunt planificate defrișări pentru încă aproximativ 120.000 de metri steri, cantitate similară cu cea de anul trecut și suficientă pentru toate gospodăriile care se încălzesc cu lemne.

Prețurile stabilite de ocolurile silvice nu includ transportul sau tăierea lemnului în bucăți mai mici, ceea ce explică diferența față de prețurile practicate de intermediari în piețele din Chișinău. Pe strada Calea Basarabiei, de exemplu, un metru ster de lemn moale ajunge la 1.300 de lei, iar lemnul tare poate costa între 1.500 și 1.800 de lei, deja tăiat și pregătit pentru foc. Transportul în interiorul municipiului este inclus, dar pentru livrările în afara orașului se percep 8 lei pe kilometru.

Sezonul de încălzire 2024-2025 în Chișinău a început pe 17 octombrie 2024, printr-o dispoziție a Primăriei Chișinău privind începerea conectării clădirilor la sistemul centralizat de termoficare.