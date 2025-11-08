Ce alimente ar trebui să dispară din farfurie iarna. Sfaturile unui expert

Profesorul Mike Berners-Lee de la Universitatea Lancaster, Marea Britanie, fondator al companiei „Small World Consulting”, cunoscută pentru cercetările sale privind emisiile de carbon, a publicat o listă cu alimente pe care ar trebui să le evităm în lunile reci de iarnă.

Profesorul Mike Berners-Lee recomandă evitarea unor produse precum roșiile, salata verde, sparanghelul și căpșunile disponibile în supermarketuri pe timpul iernii, explicând că producerea și transportul acestora în afara sezonului generează o amprentă de carbon ridicată.

În lunile de vară, roșiile cultivate au o amprentă de carbon relativ redusă, datorită faptului că nu necesită transport pe distanțe lungi sau condiții artificiale de creștere. Situația se schimbă radical iarna, când aceste legume ajung pe rafturile magazinelor după ce au fost importate din regiuni mai calde sau crescute în sere încălzite, două opțiuni cu un impact semnificativ asupra mediului, din cauza emisiilor mari de carbon și a consumului mare de energie.

Transportul aerian al fructelor și legumelor din afara sezonului este una dintre cele mai poluante etape din lanțul alimentar global. Avioanele de marfă, folosite pentru produsele perisabile, eliberează cantități uriașe de dioxid de carbon, contribuind direct la intensificarea încălzirii globale.

În schimb, produsele cu o durată de viață mai lungă, cum sunt merele, bananele sau portocalele sunt, de regulă, transportate pe mare, un mijloc mult mai eficient energetic și cu emisii considerabil mai mici, datorită volumelor mari de marfă transportate simultan.

Mike Berners-Lee, autorul volumului Cât de rele sunt bananele?, recomandă adoptarea unui „stil de viață sezonier”, mai ales în lunile reci. El susține că alegerea produselor de sezon și evitarea celor cultivate în sere sau aduse cu avionul pot reduce cu până la 10% emisiile de carbon asociate unei diete obișnuite.

„Produsele locale, de sezon, sunt cea mai bună alegere”, explică Berners-Lee. „Dacă un aliment are o valabilitate scurtă și nu este în sezon în zona în care trăiți, e foarte probabil să fi fost crescut în seră sau transportat pe calea aerului”.

Astfel, în timpul iernii, legume precum roșiile, salata verde, sparanghelul sau căpșunile ar trebui evitate, în timp ce fructele transportate maritim, cum ar fi merele, bananele și portocalele, rămân opțiuni sustenabile.

Adoptarea unui consum alimentar adaptat sezonului nu este doar un gest de responsabilitate față de mediu, ci și o modalitate simplă prin care fiecare persoană își poate reduce semnificativ amprenta de carbon.

În cartea sa, Mike Berners-Lee atrage atenția asupra unui aspect esențial al crizei climatice: importanța reală a emisiilor de carbon. Autorul explică faptul că omenirea este abilă atunci când vine vorba de a înțelege efectele imediate și vizibile ale propriilor acțiuni, însă devine mult mai puțin conștientă atunci când consecințele sunt răspândite în timp și spațiu, afectând milioane de oameni pe care nu-i va cunoaște niciodată.

„Ar trebui să ne cutremure la fel de mult suferința cauzată de emisiile inutile de carbon,” scrie el, „precum ne-ar șoca o scenă de violență petrecută chiar sub ochii noștri”. Mesajul lui Mike este limpede: impactul invizibil al comportamentelor noastre cotidiene are adesea consecințe la fel de grave ca cele pe care le vedem direct, doar că sunt mai ușor de ignorat.

Între timp, în grădini, toamna târzie aduce ultimele roade ale verii. Cei care dispun de o seră se pot bucura uneori de câteva roșii coapte chiar și în noiembrie. Cultivarea legumelor acasă rămâne una dintre activitățile cu o amprentă de carbon redusă, cu condiția să nu fie folosite surse artificiale de căldură sau iluminat.

Dacă printre tulpinile încă verzi mai atârnă roșii necoapte, acestea pot fi culese și lăsate pe pervaz, unde lumina naturală și căldura din interior le vor ajuta să se coacă treptat. Iar roșiile verzi se pot transforma cu ușurință în gogonele care se pun la murat pentru iarnă.