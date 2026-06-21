Lady Marina Windsor, membră a familiei regale britanice extinse și rudă a Regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Nico Macauley sâmbătă, 20 iunie, în cadrul unei ceremonii desfășurate în Regatul Unit, potrivit publicației People.

Evenimentul a atras atenția datorită simbolurilor regale purtate de mireasă, inclusiv o tiară transmisă de-a lungul mai multor generații ale familiei Windsor.

Ceremonia a avut loc în prezența rudelor și a prietenilor apropiați ai cuplului. Potrivit publicației Hello!, Lady Marina a ales pentru marele moment o rochie creată special de designerul Larissa Von Planta și un voal realizat din dantelă Habsburgică veche.

Unul dintre cele mai remarcabile detalii ale nunții a fost tiara purtată de mireasă. Bijuteria i-a aparținut străbunicii sale, Prințesa Marina a Greciei și Danemarcei, care a primit-o de la soacra sa, Regina Mary.

Tiara a fost purtată ulterior și de bunica miresei, Katharine, Ducesa de Kent, una dintre figurile respectate ale familiei regale britanice. Ducesa de Kent a murit în septembrie 2025, la vârsta de 92 de ani.

Lady Marina Windsor și Nico Macauley și-au anunțat logodna în vara anului 2025. La acel moment, Marina a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii alături de partenerul său, însoțite de mesajul: „Foarte fericită!”.

Potrivit revistei Tatler, cei doi formau un cuplu de aproximativ doi ani înainte de logodnă. În prezent, Lady Marina lucrează ca director în domeniul filantropic pentru organizația The Big Give, iar Nico Macauley este account executive în cadrul companiei de securitate cibernetică Zscaler.

Printre invitați s-au aflat părinții miresei, George Windsor, Conte de St Andrews, și Sylvana Tomaselli. De asemenea, la ceremonie au participat sora sa, Lady Amelia Windsor, și fratele său, Lord Downpatrick.

Evenimentul vine la scurt timp după o altă nuntă importantă din familia regală britanică. Pe 6 iunie, Peter Phillips, nepotul Reginei Elisabeta a II-a, s-a căsătorit cu Harriet Sperling în prezența Regelui Charles, a Reginei Camilla, a Prințului William și a Prințesei Kate.

Lady Marina Windsor s-a aflat în trecut în ordinea de succesiune la tronul britanic. Ea a fost însă exclusă din linia de succesiune în 2008, după ce s-a convertit la religia romano-catolică la vârsta de 16 ani.

Bunica sa, Ducesa de Kent, era de asemenea catolică. Ceremonia funerară organizată pentru aceasta în 2025 la Westminster Cathedral a fost considerată primul serviciu funerar catolic modern pentru un membru al familiei regale britanice.