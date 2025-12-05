Kim Kardashian, trădată de Meghan Markle. Ce i-a cerut partenera prințului Harry

Un conflict neașteptat a apărut între Kim Kardashian și Meghan Markle, după extravaganta petrecere de 70 de ani a lui Kris Jenner. Tematica evenimentului a fost legată de numele personajului James Bond, iar la acesta au participat numeroase celebrități, inclusiv Prințul Harry și Ducesa de Sussex, potrivit Express.co.uk.

Se pare că, deși atmosfera evenimentului a fost una relaxată și festivă, fotografiile postate de Kris Jenner și Kim Kardashian pe rețelele sociale, în care apăreau Harry și Meghan, au fost șterse la scurt timp după eveniment. Potrivit sursei, această decizie a scos la suprafață anumite tensiuni ascunse între cele două familii.

Recent, Harry ar fi făcut o glumă nepotrivită la adresa soției sale în emisiunea The Late Show with Stephen Colbert. Aceasta i-ar fi determinat pe cei doi soți să creadă că participarea lor la petrecere ar putea fi interpretată greșit, mai ales că prințul Harry încearcă repare relația cu Regele Charles III.

Criticile s-au intensificat după ce Meghan nu a purtat macul roșu, simbol al comemorării veteranilor, gest care a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale.

Conform sursei, Meghan Markle și prințul Harry ar fi cerut ca fotografiile să fie șterse de pe conturile familiei Kardashian. Acest detaliu ar fi generat tensiuni între Kim și Meghan

„Kim a fost mereu generoasă și primitoare cu Meghan, așa că această cerere a fost o lovitură. Este indignată.”

Chiar dacă reprezentantele familiei Kardashian au respectat cererea fără a face declarații publice, Kim Kardashian nu ar fost mulțumită de modul în care s-au derulat evenimentele.

„Este prima dată când se află într-o astfel de situație. De obicei, ea stabilește regulile. Răsplata a fost să fie tratată ca și cum ceilalți sunt prea importanți ca să fie văzuți petrecând cu ea. Este o lovitură de imagine pe care nu o poate ignora”, mai arată sursa.

Meghan Markle susține că nu se lasă afectată de acest scandal.

„Nu există perfecțiune. Și eu am dreptul să fac greșeli”, a afirmat ea pentru Harper’s Bazaar.