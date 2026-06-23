Kim Jong Un: Modernizarea militară a Coreei de Sud împinge regiunea în pragul unui război nuclear

Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a angajat să accelereze dezvoltarea capacităților de apărare ale țării, acuzând că eforturile de modernizare militară ale Seulului și Washingtonului destabilizează masiv regiunea. Declarațiile au fost făcute la finalul unei reuniuni de trei zile a Partidului Muncitorilor din Coreea și au fost transmise de agenția oficială KCNA, preluată de AFP.

În cadrul discursului său, Kim Jong Un a reafirmat poziția politică de neclintit a Phenianului privind extinderea arsenalului militar. El a condamnat demersurile recente ale Statelor Unite și ale Coreei de Sud, acuzându-le direct că fac eforturi susținute pentru ca Seulul să se doteze cu un submarin nuclear, un pas care, în viziunea sa, pune peninsula coreeană într-un pericol iminent de conflict atomic. Pentru a contracara aceste acțiuni, liderul de la Phenian a justificat consolidarea unei forțe de descurajare puternice și absolut fiabile, destinate strict autoapărării.

Tensiunile din regiune s-au acumulat constant după eșecul summitului din 2019 dintre Kim Jong Un și Donald Trump, când negocierile privind denuclearizarea și ridicarea sancțiunilor economice au eșuat. De atunci, Coreea de Nord s-a declarat în repetate rânduri un stat nuclear ireversibil. Această poziție a fost întărită recent și de sora liderului nord-coreean, Kim Yo Jong, care a declarat că programul de înarmare al țării a atins deja un punct din care nu mai există cale de întoarcere.

Din punct de vedere juridic, Coreea de Nord și Coreea de Sud rămân tehnic în război. Conflictul armat din perioada 1950-1953 s-a încheiat doar cu un armistițiu, nu cu un tratat de pace, iar cele două state sunt separate și astăzi de o zonă demilitarizată extrem de securizată de-a lungul graniței comune.

De cealaltă parte a graniței, președintele sud-coreean Lee Jae Myung a adus în discuție problema nord-coreeană în urma summitului G7 de la Evian, din Franța. Liderul de la Seul a dezvăluit că omologul său american, Donald Trump, i-a transmis că rezolvarea dosarului nord-coreean va deveni o prioritate imediat ce Washingtonul va finaliza memorandumul de înțelegere cu Iranul pentru încheierea conflictului din Orientul Mijlociu.

În cadrul aceluiași dialog direct cu președintele SUA, Lee Jae Myung a adoptat o poziție critică față de strategia utilizată până acum la nivel internațional. Președintele sud-coreean i-a comunicat liderului american că actualul regim de sancțiuni economice și presiunile constante impuse Phenianului s-au dovedit a fi total ineficiente în stoparea ambițiilor nucleare ale Coreei de Nord.