Fosta vicepreședintă a Statelor Unite, Kamala Harris, a stârnit reacții intense pe rețelele sociale după un interviu acordat vineri jurnalistului și realizatorului de podcast Don Lemon, în care a oferit propria interpretare a conceptului de „speranță”, potrivit informațiilor furnizate de Fox News.

Fragmentul video s-a răspândit rapid online, iar numeroși comentatori au criticat răspunsul lui Harris, considerându-l prea lung și dificil de urmărit.

Momentul este relevant deoarece vine într-o perioadă în care fosta vicepreședintă analizează posibilitatea unei noi candidaturi la Casa Albă în 2028.

În timpul discuției, Harris a afirmat că speranța își are originea în fiecare individ și nu depinde exclusiv de factori externi.

„Cred cu adevărat acest lucru. Fiecare dintre noi are o lumină în interior. Trebuie să știm că aceasta este ceea ce ne inspiră speranța, la fel de mult ca orice lucru exterior nouă”, a declarat Harris.

Fosta vicepreședintă a continuat explicând că oamenii nu ar trebui să permită unor înfrângeri politice sau personale să le afecteze optimismul.

„Atunci când simțim acest lucru și nu lăsăm o alegere sau o persoană să stingă acea lumină, ci îi permitem să ne poarte prin momentele de întuneric, nu doar că acționăm pe baza speranței, ci inspirăm speranță și altora”, a spus ea.

Harris a adăugat că, în opinia sa, „speranța ar trebui să fie un verb”, sugerând că aceasta trebuie transformată în acțiune.

Declarațiile au generat numeroase comentarii pe platforma X, unde criticii au descris răspunsul drept o formulare excesiv de complicată pentru o idee simplă.

Hope is a verb and I hope Kamala runs again. 😂 pic.twitter.com/jjRux7d8XE — Freyja™ (@FreyjaTarte) June 20, 2026

Un utilizator a rezumat mesajul prin expresia „rămâneți pozitivi”, în timp ce alții au ironizat lungimea explicației. Mai mulți comentatori au remarcat că termenul „hope” există deja în limba engleză atât ca substantiv, cât și ca verb.

Printre reacțiile distribuite online s-a numărat și comentariul unui utilizator care a scris: „Este substantiv: «Am speranța că nu va mai candida niciodată la o funcție publică». Și este verb: «Sper să nu mai candideze niciodată la o funcție publică».”

În timpul interviului, Don Lemon a întrebat-o direct pe Harris dacă intenționează să candideze din nou la președinția Statelor Unite în 2028.

„Nu am luat încă o decizie, sinceră să fiu”, a răspuns aceasta, fără să excludă o eventuală candidatură.

Harris a precizat că a petrecut mult timp călătorind prin țară și discutând cu alegătorii pentru a înțelege mai bine preocupările acestora.

Kamala Harris' 'word salad' answer about hope goes viral on Don Lemon's show | Fox News https://t.co/9u4loNo0rk — Julie Christian (@jchristian61) June 21, 2026

„Cred că oamenii își doresc un lider dispus să își asume riscuri, nu doar să facă ceea ce este popular. Cred că oamenii vor să știe că sunt văzuți și ascultați și că liderii lor, fie că sunt la nivel local, statal, federal sau la Casa Albă, îi pun pe oameni pe primul loc”, a declarat fosta vicepreședintă.

Interviul apare într-un moment în care Kamala Harris continuă să fie una dintre cele mai vizibile figuri ale Partidului Democrat după încheierea mandatului său de vicepreședinte.

Deși nu și-a anunțat oficial planurile pentru alegerile prezidențiale din 2028, declarațiile sale sunt atent urmărite atât de susținători, cât și de adversari politici.