Un cuvânt din limba maori, vorbită de populația indigenă din Noua Zeelandă, a fost desemnat cel mai frumos cuvânt din lume. Este vorba despre „Kaitiakitanga”, un termen care descrie responsabilitatea oamenilor de a proteja natura și de a o transmite generațiilor viitoare.

Distincția a fost acordată în premieră de platforma de învățare a limbilor străine Babbel, în urma unei selecții care a reunit 223 de cuvinte din peste 75 de limbi.

În cultura maori, „Kaitiakitanga” înseamnă mult mai mult decât protejarea mediului. Conceptul exprimă ideea că oamenii nu sunt proprietarii naturii, ci fac parte din ea și au datoria de a o îngriji și de a o păstra în echilibru pentru generațiile care vor urma, potrivit teaonews.co.nz.

Specialiștii Babbel au explicat că termenul reunește toate elementele care pot transforma un cuvânt într-unul excepțional: un sunet distinct, o semnificație profundă și o valoare culturală care nu poate fi tradusă fidel în multe alte limbi.

Pentru această inițiativă, Babbel a analizat mii de discuții din comunități online, inclusiv de pe Reddit și TikTok, realizând o listă cu 223 de cuvinte din 75 de limbi. Ulterior, un juriu internațional format din lingviști, scriitori și experți în cultură a desemnat câștigătorul.

Evaluarea nu a avut în vedere doar sonoritatea cuvintelor, ci și semnificația lor, unicitatea culturală și relevanța conceptelor pe care le exprimă pentru societatea actuală.

Potrivit lingvistului Babbel Esteban Touma Portilla, termenul a avut un impact aparte într-o perioadă în care schimbările climatice și protejarea mediului reprezintă preocupări globale.

-Aura (greacă) – prezența, energia sau atmosfera distinctă care înconjoară o persoană.

-Hiraeth (galeză) – un dor profund și dulce-amărui pentru un loc sau un timp pierdut ori poate niciodată cunoscut cu adevărat.

-Ikigai (japoneză) – sensul vieții sau motivul care îi dă cuiva energia să se trezească în fiecare dimineață. -Iriy (ucraineană) – un loc mitic și cald unde, potrivit legendei, migrează sufletele și păsările în timpul iernii. -Kintsugi (japoneză) – arta de a repara obiectele ceramice sparte cu aur, punând în valoare crăpăturile în loc să le ascundă. -Luftmensch (idiș) – o persoană idealistă sau visătoare, care trăiește mai mult prin idei și vise decât prin preocupări practice. -Mamihlapinatapai (yaghan) – privirea plină de înțeles împărtășită de două persoane, fiecare dorindu-și ca cealaltă să facă primul pas.

-Naz (urdu) – sentimentul de încredere și mândrie care izvorăște din faptul că ești iubit necondiționat.

-Ojalá (spaniolă) – o expresie care transmite speranța sau dorința ca un anumit lucru să se împlinească.

-Poronkusema (finlandeză) – o unitate tradițională de măsură a distanței, reprezentând cât poate merge un ren înainte să fie nevoit să se oprească pentru a urina.

-Saudade (portugheză) – un dor profund pentru o persoană sau un lucru absent, un sentiment în același timp dureros și frumos.

-Ubuntu (zulu) – o filozofie a umanității și solidarității, rezumată prin ideea: „Eu sunt pentru că noi suntem”.

-Yakamoz (turcă) – strălucirea argintie a luminii lunii reflectată pe suprafața apei.

-Zephyr (greacă) – o adiere blândă, ușoară și răcoroasă a vântului.

Prin alegerea lui „Kaitiakitanga”, juriul a apreciat nu doar frumusețea sonoră a cuvântului, ci și mesajul pe care îl transmite: responsabilitatea fiecărei generații de a avea grijă de natură și de lumea pe care o lasă în urmă.