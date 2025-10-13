Jaqueline Cristian, cea mai bine clasată româncă în clasamentul WTA

Jaqueline Cristian continuă să confirme forma excelentă din acest sezon, fiind și în această săptămână cea mai bine clasată jucătoare din România în clasamentul WTA, unde ocupă locul 47 mondial, cu 1.226 de puncte. Alături de ea, Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Anca Todoni au înregistrat, de asemenea, urcări importante.

Pentru a doua săptămână consecutiv, Jaqueline Cristian este jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia mondială WTA. Cu 1.226 puncte acumulate, ea a urcat o poziție și se menține în Top 50 mondial.

Performanța vine pe fondul unor rezultate constante pe care jucătoarea le-a obținut în ultimele luni, care i-au adus puncte importante și încredere pentru competițiile viitoare. Jaqueline Cristian reprezintă în prezent cea mai solidă prezență românească în circuitul profesionist.

Sorana Cîrstea a urcat șapte locuri și se află acum pe poziția 51, cu 1.155 puncte, semn al revenirii sale în forță. Pe lângă Cristian și Cîrstea, și alte jucătoare din România au înregistrat rezultate pozitive. Gabriela Ruse a urcat un loc, ajungând pe 99 cu 746 puncte, în timp ce Anca Todoni a făcut un salt de două poziții și ocupă locul 118, cu 646 puncte. Irina Begu a coborât ușor, două locuri, până pe 123, cu 634 puncte.

În vârful ierarhiei mondiale, belarusa Arina Sabalenka rămâne lider cu 10.400 puncte, urmată de poloneza Iga Swiatek, care are 8.768 puncte. Americana Coco Gauff, câștigătoare la Wuhan, completează podiumul cu 7.873 puncte, urmată de Amanda Anisimova cu 5.924 puncte și Jessica Pegula cu 5.183, finalistă la același turneu.

Pe lângă rezultatele la simplu, Jaqueline Cristian este considerată una dintre jucătoarele cu cel mai mare potențial de progres în 2025.

La dublu, cea mai bine clasată româncă rămâne Sorana Cîrstea, care se află pe locul 54, în scădere cu o poziție, cu 1.514 puncte.