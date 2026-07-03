Astrologii avertizează că trei semne zodiacale ar putea traversa o perioadă mai delicată în relațiile personale pe parcursul lunii iulie 2026, fiind mai vulnerabile la influențe negative sau la persoane cu intenții mai puțin sincere.

Previziunile publicate de mai multe publicații internaționale specializate în astrologie indică faptul că mișcările planetare din această lună, în special retrogradarea lui Mercur până pe 23 iulie, retrogradarea lui Neptun și intrarea lui Venus în Fecioară, ar putea amplifica neînțelegerile, idealizarea unor relații și dificultatea de a observa semnalele de avertizare.

Mai multe horoscoape lunare publicate în ultimele zile evidențiază faptul că luna iulie este dominată de un context astrologic neobișnuit. Mercur retrograd până la 23 iulie este asociat, în astrologie, cu probleme de comunicare, interpretări greșite și revenirea unor situații din trecut.

În același timp, Neptun retrograd este descris ca o perioadă în care iluziile încep să se destrame, iar adevărul despre anumite relații poate ieși la suprafață.

Astrologii recomandă prudență înainte de asumarea unor angajamente importante și verificarea atentă a intențiilor persoanelor noi din cercul apropiat.

Mai multe publicații astrologice includ Gemenii printre semnele care trebuie să acorde o atenție sporită relațiilor personale în această lună.

Potrivit previziunilor, Mercur retrograd poate crea confuzii în conversații, iar persoane din trecut ar putea reapărea într-un moment în care nativii sunt tentați să ofere o a doua șansă. Unele horoscoape recomandă evitarea deciziilor impulsive și analizarea atentă a promisiunilor făcute de ceilalți.

Specialiștii în astrologie susțin că această perioadă favorizează verificarea faptelor înainte de acordarea încrederii, mai ales în cazul relațiilor începute recent.

Leii se numără, de asemenea, printre zodiile asupra cărora astrologii atrag atenția.

Unele interpretări arată că, în apropierea Lunii Pline din 29 iulie, pot apărea conflicte în grupurile de prieteni sau în relațiile apropiate. Potrivit analizelor publicate în presa internațională, anumite persoane pot încerca să profite de generozitatea sau disponibilitatea nativilor Leu.

Astrologii recomandă stabilirea unor limite clare și evitarea implicării în conflicte care nu îi privesc direct.

Pentru Pești, luna iulie este descrisă ca o perioadă în care emoțiile pot influența puternic deciziile.

Mai multe horoscoape arată că influența lui Neptun poate accentua tendința de a vedea doar partea pozitivă a unei persoane, ignorând semnalele de avertizare. În plus, Venus pune accent pe relații și poate scoate la suprafață dezechilibre existente de mai mult timp.

Astrologii recomandă prudență înainte de asumarea unor angajamente emoționale importante și discutarea deschisă a eventualelor neînțelegeri.

Previziunile pentru iulie 2026 menționează mai multe evenimente astrologice considerate importante:

Mercur rămâne retrograd până la 23 iulie;

Neptun intră în mișcare retrogradă pe 7 iulie;

Venus intră în Fecioară pe 9 iulie;

Luna Nouă are loc pe 14 iulie;

Saturn intră în retrogradare pe 26 iulie;

Luna Plină în Vărsător și conjuncția Soare-Jupiter au loc pe 29 iulie.

Potrivit astrologilor, aceste configurații sunt asociate cu reevaluarea relațiilor, clarificarea unor situații mai vechi și o atenție sporită acordată comunicării