Monden Iulia Albu, de nerecunoscut. Câte kilograme a pierdut







Iulia Albu a slăbit 12 kilograme în trei săptămâni, iar după această scădere rapidă în greutate, mondena a declarat că urmează câteva proceduri care o ajută să își mențină rezultatele.

Starleta a declarat că a ajuns la greutatea dorită și că își dorește să se concentreze pe menținerea acesteia.

Prima procedură aleasă de Iulia Albu a fost terapia transcraniană ExoMind, care folosește unde electromagnetice pentru stimularea creierului și reglarea undelor cerebrale. „Este o senzație puțin stranie, dar foarte plăcută. Cred că mă va ajuta mult cu somnul”, a declarat mondena.

Ulterior, ea a folosit capsula hiperbară, respirând oxigen concentrat la peste 95%, sub presiune, pentru o absorbție mai bună. Potrivit explicațiilor sale, acest tratament contribuie la reducerea inflamației, recuperarea după efort și un somn mai odihnitor. „Camera asta este amazing! (n.r. uimitoare) Pot lucra pe telefon, pot edita”, a spus aceasta.

Ultima procedură urmată a fost camera cu lumină roșie, care stimulează producerea de energie la nivel celular și sprijină refacerea organismului. „O să ies de aici ‘tank’, eu atâta v-am spus. Hai, toată lumea afară!”, a spus starleta.

