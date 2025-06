Monden Perioadă dificilă pentru Iulia Albu. A cumpărat un etaj întreg, dar locuiește temporar la rude







Iulia Albu, vedeta în vârstă de 43 de ani, a cumpărat un întreg etaj dintr-o casă istorică, care este situată într-o zonă exclusivistă din București, prețul tranzacției fiind de 1.200.000 de euro. În ciuda investiției, aceasta a avut parte o realiatate dificilă, precum nopți petrecute în Airbnb-uri sau la rude și muncă pe șantier.

Program Iuliei Albu

Vedeta a declarat că zilele ei sunt foarte încărcate, petrecând mult timp alături de fiica ei Mikaela, care s-a întors recent acasă, și pe șantierul casei.

„Din păcate, suntem într-un periplu continuu. Sperăm că în câteva zile să ne putem muta în casă. Am dormit în Airbnb-uri, am dormit la sora mea, am dormit la părinții mei. Am ajuns într-o situație puțin mai provocatoare din punctul ăsta de vedere, dar încercăm să vedem partea bună în fiecare situație”, a spus aceasta, pentru Cancan.

În ciuda dificultăților întâmpinate, vedeta păstrează o atitudine optimistă.

„Luăm lucrurile ca atare, până la urmă visul nostru este la câteva zi de distanță de a se împlini, așa încât ne bucurăm de toate aceste etape, chiar dacă nu a fost simplu deloc. Puterea mea este aici, lângă mine (n.r. fiica ei”.

Aceasta a dezvăluit că, în afară de partea de online, nu mai are multe noutăți, menționând că singurul proiect la care a participat a fost cel al lui Nea Mărin, de la Antena 1.

Piesele din casa vedetei

Iulia Albu a declarat că, pe lângă obiectele scumpe, în casa sa se regăsesc și obiecte recuperate din gunoi. Aceasta a declarat că are mulți colaboratori, precum și multe piese pe care le-a adunat și pe care le-a prezentat pe Instagram.

Mai mult, ea plănuiește să facă o filmare cu fiecare dintre aceste piese, menționând că unele au fost primite cadou.

De ce are Iulia Albu patru băi

De asemenea, ea a mai discutat despre cum va arăta casa ei, menționând că locuința va avea patru băi, o bucătărie spațioasă, două livinguri, camera și dressing-ul acesteia, dar și camera fiicei sale.

„Vă spun că una este o baie de serviciu, una este o baie dintr-un dormitor, care este inclusiv pentru musafiri, cealaltă este o baie foarte mare, două dușuri. Nu mă întrebați de ce am două dușuri în acea baie, așa am considerat eu”, a mai spus vedeta, pentru Cancan.ro.