Iubirile interzise din comunism. Când dragostea însemna dosar la Securitate

În România comunistă, dragostea putea deveni probă de vinovăție. Cupluri separate de dosare, scrisori cenzurate și exiluri forțate. Din arhivele CNSAS ies la iveală povești despre oameni care au iubit sub supraveghere.

În România anilor ’50–’80, iubirea nu era doar o emoție privată. Era o chestiune de stat. Cei care se îndrăgosteau „greșit” – de un străin, de un disident, de un preot, de un student occidental sau chiar de cineva din alt oraș – puteau fi anchetați, urmăriți, chiar arestați.

Securitatea transforma pasiunea în dosar, corespondența în probă, iar jurămintele intime în motive de suspiciune.

În arhivele CNSAS există sute de cazuri de cupluri separate de regim. Fiecare dosar arată cum dragostea devenea risc politic.

„Niciun sentiment nu era privat, totul aparținea Partidului”, spunea istoricul Gail Kligman în volumul „Politica duplicității”.

Cel mai frecvent „delict” sentimental era iubirea cu un cetățean occidental. În 1975, o tânără traducătoare din București, identificată în arhivele CNSAS sub numele „L.M.”, a fost pusă sub urmărire informativă pentru „relații apropiate cu un diplomat francez”.

În nota din 3 martie 1976, ofițerul de caz scria:

„Subiecta întreține legături intime cu un cetățean francez, suspectat de activități de spionaj. Se recomandă interceptarea corespondenței și supraveghere permanentă.”

Cazul nu a fost singular. În anii ’70, potrivit unei analize realizate de CNSAS în 2020, „peste 200 de femei tinere care au întreținut relații cu străini au fost supuse interogatoriilor, pierzându-și locul de muncă sau dreptul de a călători în afara țării”.

Într-un raport intern din 1978, publicat ulterior în Revista 22, un ofițer consemna:

„Elementele tinere care manifestă simpatie față de străini trebuie reorientate profesional și ideologic.”

În anii comunismului, scrisorile de dragoste nu ajungeau întotdeauna la destinație. Potrivit unui raport publicat de Memorialul Sighet, în fiecare județ exista o „secție poștală specială” unde corespondența internațională era deschisă, citită și arhivată.

Un caz devenit emblematic este cel al poetei Dorina Costea, al cărei volum „Scrisori netrimise” (1987) s-a inspirat din scrisorile reținute de cenzură. Într-un interviu acordat Radio Europa Liberă în 1991, ea spunea:

„Am trimis peste 40 de scrisori unui coleg stabilit în Germania. Niciuna nu a ajuns. Am primit, în schimb, un avertisment de la un ofițer care m-a întrebat de ce ‘corespondez cu elemente suspecte’.”

Cenzura sentimentală era totală. Într-o circulară a Ministerului de Interne din 1972 (fond CNSAS, dosar 11159/1972), ofițerii erau instruiți:

„Scrisorile către și dinspre țările capitaliste trebuie verificate integral, în special cele care conțin expresii afective, fotografii sau poezii.”

După 1970, plecările ilegale din țară au creat o nouă categorie de despărțiri – cele dictate de exil.

Scriitorul Paul Goma povestea în jurnalul său publicat postum („Din calidor”, Humanitas, 2022) cum, după arestarea sa din 1977, soția și fiul au fost puși sub filaj.

„Securitatea nu mă putea iubi, așa că a iubit-o pe Ana, în locul meu”, scria Goma ironic.

La rândul său, actrița Irina Petrescu a fost anchetată pentru relația cu un diplomat francez, potrivit unui dosar CNSAS consultat de HotNews.ro în 2019.

Ea a fost acuzată de „atitudine neconformă cu profilul moral al unei personalități culturale din RSR” și i s-a interzis ieșirea din țară timp de trei ani.

În același context, istoricul Lucian Boia remarca într-un interviu pentru Adevărul (2020):

„Relațiile cu străini erau considerate o breșă în sistem. Dragostea devenea un act politic, iar o scrisoare romantică putea fi interpretată drept trădare.”

Frica se infiltrase până în cele mai intime gesturi.

În 1983, o elevă de 18 ani din Brașov a fost exmatriculată pentru că a trimis o poezie de dragoste unui tânăr dintr-o familie „cu antecedente reacționare”. Cazul este menționat într-un raport al CNSAS din 2021 privind „supravegherea mediului școlar în perioada comunistă”.

În același an, un soldat din garnizoana Focșani a fost sancționat disciplinar pentru că „a întreținut relații sentimentale cu o turistă din Grecia”, potrivit Arhivei Consiliului Politic Superior al Armatei.

„Securitatea controla iubirea cu aceeași seriozitate cu care controla economia”, scrie istoricul Mădălin Hodor într-un studiu publicat de CNSAS Papers (vol. IX, 2022).

„Existau rețele de informatori care raportau ‘comportamente afective neconforme’. Un cuplu putea deveni țintă doar pentru că se iubea în afara normelor partidului.”

Există și cazuri care au învins sistemul. Un exemplu documentat de Institutul Cultural Român este cel al soților Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, despărțiți de țară, dar uniți în exil.

Securitatea i-a urmărit decenii întregi, iar corespondența lor a fost interceptată până în 1989. Cu toate acestea, cei doi au continuat să trimită scrisori criptate și au rămas împreună până la sfârșitul vieții.

„A fost o iubire în care pericolul a fost parte din legământ”, nota Monica Lovinescu în jurnalul său din 1985. Tot ea spunea, în interviul acordat Europei Libere:

„Am avut o singură frică – să nu ni se interzică să iubim. Restul era tăcere.”

Astăzi, dosarele CNSAS sunt oglinda unei epoci în care a iubi era o formă de curaj. În România anilor ’70–’80, dragostea putea însemna sancțiune, exil sau ani de tăcere. Dar pentru unii, tocmai această interdicție a transformat iubirea într-o formă de rezistență.

„Dragostea nu a fost niciodată interzisă complet. Doar interzisă să fie liberă”, a spus istoricul Stejărel Olaru, într-un interviu acordat TVR Cultural în 2023.

Arhivele, scrisorile și dosarele de urmărire generală rămân astăzi dovezi ale unei epoci care a vrut să controleze tot — dar nu a reușit să învingă inima.