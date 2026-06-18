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Istvan Kovacs, în istoria Cupei Mondiale. Va arbitra meciul cu numărul 1.000 al competiției

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Istvan Kovacs, în istoria Cupei Mondiale. Va arbitra meciul cu numărul 1.000 al competițieiIstvan Kovacs va fi prezent la Cupa Mondială 2026. Sursa foto: colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

Arbitrul român Istvan Kovacs a primit prima delegare ca arbitru de centru la Cupa Mondială 2026 și va conduce duminică partida dintre Tunisia și Japonia, un meci cu o încărcătură simbolică aparte.

Istvan Kovacs va arbitra meciul cu numărul 1.000

Federația Română de Fotbal a anunțat că aceasta va fi partida cu numărul 1.000 din istoria Campionatelor Mondiale.

Întâlnirea este programată pentru duminică, 21 iunie, de la ora 7.00 (ora României), și se va disputa pe stadionul din Monterrey, Mexic, o arenă cu o capacitate de aproximativ 53.000 de spectatori. Pe același stadion s-a disputat și partida Tunisia – Suedia, încheiată cu scorul de 1-5.

Brigada de arbitri va fi alcătuită exclusiv din români la nivelul oficialilor din teren.

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Istvan Kovacs va fi ajutat la cele două linii de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce rolul celui de-al patrulea oficial îi va reveni costaricanului Juan Calderon.

Istvan Kovacs, la primul meci la centru la o Cupă Mondială

Pentru arbitrul din Carei, aceasta este a doua participare la un Campionat Mondial, după ediția din 2022.

Atunci a făcut parte din lotul FIFA, însă nu a primit niciun meci ca arbitru de centru. Acum, Kovacs bifează primul său meci la centru la cea mai importantă competiție fotbalistică din lume.

Cupa Mondiala

Cupa Mondiala. Sursa: Facebook

Meciuri de top arbitrate de român

În vârstă de 40 de ani, Istvan Kovacs este unul dintre cei mai apreciați arbitri europeni ai momentului. El este arbitru FIFA din 2010 și a condus în ultimii ani unele dintre cele mai importante partide din fotbalul internațional.

Printre acestea se numără finala UEFA Conference League din 2022, finala UEFA Europa League din 2024 și finala UEFA Champions League din 2025 dintre Paris Saint-Germain și Inter Milano, confirmându-și statutul de arbitru de elită în circuitul UEFA.

Delegarea sa la Tunisia – Japonia marchează și un moment important pentru arbitrajul românesc. Istvan Kovacs devine primul arbitru din România care conduce un meci la Cupa Mondială după Ioan Igna. Precedenta astfel de performanță datează din 1986, când Igna a arbitrat partidele RFG – Scoția, din faza grupelor, și Brazilia – Franța, din sferturile de finală ale turneului final din Mexic.

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