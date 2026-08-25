Poliția israeliană a desfășurat marți o operațiune de amploare într-un centru de formare profesională administrat de Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiații Palestinieni (UNRWA) în Ierusalimul de Est. Potrivit informațiilor furnizate de ministrul Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, acțiunea are drept obiectiv evacuarea definitivă a organizației ONU din spațiul respectiv, conform AFP.

Această intervenție pe teren vine în urma unei serii de avertismente lansate anterior de reprezentanții UNRWA. Aceștia au atras atenția că autoritățile israeliene amenințau centrul de formare din Qalandia, un punct strategic situat între cartierul Kafr Aqab din Ierusalimul de Est și tabăra de refugiați din Qalandia.

Lăcașul de învățământ are o vechime considerabilă în regiune. Înființat în 1952, centrul oferă anual formare profesională unui număr de aproximativ 340 de palestinieni originari din Cisiordania, potrivit datelor oficiale furnizate de UNRWA.

Cu toate acestea, oficialii de la Ierusalim consideră că prezența agenției pe acest amplasament nu mai poate fi tolerată, ordonând eliberarea spațiului.

Ministrul Securității Naționale din Israel a confirmat personal demararea intervenției prin intermediul rețelelor de socializare, unde a transmis mesaje ferme privind operațiunea derulată de forțele de ordine.

„Scriem istorie! În această dimineaţă, începem să alungăm UNRWA din Kafr Aqab”, a scris Itamar Ben Gvir pe Telegram.

Ulterior, oficialul israelian a detaliat obiectivele misiunii într-un comunicat de presă oficial, acuzând agenția ONU de legături directe cu grupările militante.

„În această dimineaţă, forţe importante ale poliţiei israeliene, în colaborare cu organismele competente, intervin pentru a aplica legea şi a evacua UNRWA din acest amplasament”, a adăugat el într-un comunicat.

„O organizaţie ai cărei angajaţi au fost implicaţi în acte de terorism şi care, în repetate rânduri, a servit drept acoperire pentru Hamas nu are dreptul să mai existe nici măcar o secundă şi nu are ce căuta nici în Ierusalim, nici în Statul Israel”, a declarat el.

UNRWA, o structură înființată de Adunarea Generală a ONU în 1949, a fost de-a lungul timpului ținta unor critici vehemente din partea statului Israel. Această stare de tensiune s-a acutizat semnificativ în urma atacului mortal declanșat de Hamas asupra teritoriului israelian la 7 octombrie 2023.

Autoritățile de la Ierusalim au acuzat mai mulți angajați ai UNRWA că au fost implicați activ în atacul care a marcat debutul războiului din Fâșia Gaza. Ca urmare a acestor acuzații, la începutul anului 2025, Israelul a adoptat măsuri legislative prin care a interzis agenției orice tip de activitate pe teritoriul său.

Pe fondul acuzațiilor formulate de Israel, o anchetă internațională independentă a scos la iveală anumite probleme legate de neutralitate în interiorul UNRWA. Cu toate acestea, raportul anchetei a menționat că Israelul nu a pus la dispoziție dovezi concludente care să susțină acuzația principală, respectiv angajarea directă în structurile agenției a unor membri ai organizațiilor teroriste.

Tensiunile au atins un nivel vizibil și pe plan simbolic în timpul operațiunii de marți, când pe clădirea centrului a fost arborat drapelul israelian.

„UNRWA este în mâinile noastre”, a scris Itamar Ben Gvir pe contul său de Telegram, în descrierea unei fotografii cu steagul israelian arborat pe acoperișul centrului.

Statul Israel a ocupat și ulterior a anexat Ierusalimul de Est în anul 1967, o decizie teritorială care nu a primit recunoaștere din partea celei mai mari părți a comunității internaționale.

În ceea ce privește viitorul amplasamentului, Ministerul israelian al Afacerilor Externe a anunțat că municipalitatea din Ierusalim a început deja marți lucrări de renovare. Scopul acestora este crearea unui nou complex educațional și comunitar în Ierusalim, în cartierul Kafr Aqab, destinat să funcționeze în beneficiul a mii de locuitori arabi din zonă.

Descinderea și preluarea clădirii de către forțele de ordine israeliene au avut loc la doar o zi după o vizită oficială efectuată la fața locului de reprezentanții a peste 25 de misiuni diplomatice și organizații internaționale.