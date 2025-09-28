Economie

Noua generație de finanțiști. Valentin Ionescu lansează programul Academia de Investiții

Valentin Ionescu - Președinte ISF.
Valentin Ionescu, președintele Institutului de Studii Financiare (ISF), a anunțat lansarea programului Academia de Investiții, dedicat tinerilor care doresc să se specializeze în domeniul financiar și al piețelor de capital.

Valentin Ionescu anunță lansarea unui nou program

Programul este derulat în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Asociația Administratorilor de Fonduri și Erste Asset Management.

„Într-o economie în continuă transformare, caracterizată de volatilitate, incertitudine și inovație tehnologică accelerată, capitalul uman calificat devine un avantaj competitiv esențial”, explică președintele ISF.

El subliniază că inițiativa urmărește să formeze o nouă generație de specialiști capabili să combine cunoștințele teoretice cu aplicarea practică în contextul real al piețelor financiare.

Ce oferă programul Academia de Investiții

Programul oferă o abordare integrată: studenții vor învăța mecanismele pieței de capital, evaluarea instrumentelor financiare, strategiile de investiții sustenabile (ESG), guvernanța corporativă și managementul riscului. Activitățile se desfășoară într-un cadru competitiv, încurajând tinerii să dezvolte soluții inovatoare cu impact real asupra pieței.

Potrivit lui Ionescu, educația financiară aplicată are efecte directe asupra stabilității și eficienței sistemului financiar național.

„O forță de muncă educată în spiritul pieței și al responsabilității facilitează alocarea eficientă a resurselor, crește gradul de intermediere financiară și contribuie la atragerea capitalului extern”, afirmă președintele ISF, citând și perspectivele unor economiști de renume precum John Maynard Keynes și Gary Becker.

Valentin Ionescu: O oportunitate reală

Academia de Investiții nu vizează doar formarea profesională a tinerilor, ci și transformarea structurală a pieței de capital din România. Programul promovează competența, transparența și sustenabilitatea, elemente considerate fundamentale pentru dezvoltarea economică durabilă la nivel național și european.

Valentin Ionescu încurajează studenții pasionați de economie, finanțe și investiții să se înscrie în program: „Este o oportunitate reală de a învăța de la profesioniști, de a aplica teoria în contexte reale și de a deveni parte din noul val de lideri ai pieței financiare.”

