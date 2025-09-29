Irina Rimes, concert de excepție la Arenele Romane. A fost sold-out

Irina Rimes, concert de excepție la Arene. Pe 27 septembrie 2025, Arenele Romane din București au găzduit un eveniment de excepție: concertul „Descântatele” al Irinei Rimes.

După succesul răsunător din 2024, artista a revenit în fața fanilor cu un spectacol și mai grandios, iar biletele s-au vândut rapid, confirmând încă o dată popularitatea sa în rândul publicului român.

Evenimentul a debutat la ora 18:00, cu accesul publicului începând de la 17:30. Pentru a oferi o experiență completă, organizatorii au pregătit o serie de activități pre-concert, inclusiv un soundcheck exclusiv pentru posesorii de bilete speciale. Printre artiștii care au urcat pe scenă înainte de Irina s-au numărat Simona Delegeanu și Eugenia Nicolae, fiecare aducând un plus de energie și emoție evenimentului.

Irina Rimes a început show-ul în jurul orei 20:15, iar atmosfera a fost electrizantă de la primele acorduri. Spectacolul a fost o fuziune între muzica tradițională românească și elemente moderne, reflectând perfect conceptul „Descântatele”. Irina a interpretat piese de pe EP-ul „Origini”, dar și compoziții noi, semnate de ea, creând o punte între trecut și viitor.

Un moment deosebit al serii a fost apariția Deliei pe scenă. Cele două artiste au cântat împreună pentru prima dată, oferind publicului un duet memorabil. Colaborarea lor a fost rezultatul unei provocări lansate pe TikTok de Irina, care a invitat-o pe Delia să participe la concert.

Fanii au reacționat rapid, iar clipul a strâns peste 127.000 de like-uri și aproape un milion de vizualizări, iar Delia a acceptat provocarea, aducându-și aportul la succesul evenimentului.

„S-a dat cu rockăreală”, a scris Irina pe Instagram după ce a cântat cu Delia. Fanii au spus că a fost cel mai frumos concert la care au fost și că sunt două artiste minunate.

Pe lângă Delia, pe scenă au mai urcat și alți invitați speciali, precum David Ciente, Ion Paladi și Magnat & Feoctist, fiecare aducând un plus de diversitate și culoare spectacolului. Prezența lor a contribuit la crearea unei atmosfere de neuitat, în care muzica și energia pozitivă au fost la ele acasă.

Publicul a reacționat entuziasmat pe tot parcursul serii, iar la finalul concertului, aplauzele și uralele au confirmat succesul evenimentului. „Descântatele” nu a fost doar un concert, ci o adevărată experiență emoțională, o călătorie muzicală ce a adus împreună tradiția și modernitatea, folclorul și inovația.