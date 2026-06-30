Iranul va organiza, începând de sâmbătă, cele mai mari funeralii de stat din istoria Republicii Islamice pentru ayatollahul Ali Khamenei, fostul lider suprem al țării, ucis în atacurile lansate de Statele Unite și Israel la începutul conflictului izbucnit pe 28 februarie, potrivit informațiilor furnizate de agenția Reuters.

Ceremoniile se vor desfășura timp de șase zile în Iran și Irak, iar autoritățile estimează participarea a zeci de milioane de persoane.

Programul oficial anunțat de autoritățile de la Teheran include ceremonii religioase și procesiuni în mai multe orașe importante, culminând cu înmormântarea din 9 iulie, la Mashhad, orașul natal al lui Ali Khamenei.

Evenimentul are loc într-un context politic sensibil, în paralel cu reluarea negocierilor dintre Iran și Statele Unite privind programul nuclear iranian.

Ceremoniile vor debuta în complexul religios Mosalla din Teheran, locul tradițional al marilor funeralii de stat din Iran.

Momentul central este programat pentru luni, când sicriul fostului lider suprem va fi purtat într-o procesiune de aproximativ 10 kilometri, între Piața Imam Hossein și Piața Azadi.

Primarul Teheranului estimează că aproximativ 20 de milioane de persoane ar putea participa, ceea ce ar reprezenta cea mai mare adunare publică organizată vreodată în capitala iraniană.

După evenimentele din Teheran, comemorările vor continua în orașul sfânt Qom, iar ulterior în Irak, unde sunt programate ceremonii la Najaf și Karbala, două dintre cele mai importante centre ale islamului șiit.

Înmormântarea va avea loc pe 9 iulie, la Mashhad. Autoritățile iraniene estimează că între 8 și 10 milioane de persoane vor participa la ceremonia finală.

Pregătirile sunt coordonate de organizația paramilitară Basij, iar securitatea va fi asigurată de Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC).

Autoritățile au anunțat restricții de circulație, controale suplimentare la intrările în marile orașe și transformarea unor autostrăzi din Teheran în parcări temporare pentru participanți. De asemenea, moschei, școli, universități și săli de sport vor fi folosite pentru cazarea pelerinilor veniți din întreaga țară.

Până în prezent, autoritățile iraniene nu au confirmat dacă Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem și succesorul acestuia, va participa la ceremonii.

Mai multe publicații americane au relatat că acesta ar fi fost grav rănit în atacurile din 28 februarie și ar fi trecut prin mai multe intervenții chirurgicale. Informațiile nu au fost însă confirmate oficial de Teheran.

Ceremoniile se desfășoară într-un moment important pentru politica externă a Iranului. La 17 iunie, Teheranul și Washingtonul au semnat un memorandum de înțelegere care prevede o perioadă de 60 de zile de negocieri privind programul nuclear iranian, sancțiunile economice și securitatea în Strâmtoarea Ormuz.

Statele Unite solicită limitarea activităților nucleare și reducerea stocurilor de uraniu îmbogățit, în timp ce Iranul susține că dezvoltarea programului său nuclear în scopuri civile reprezintă un drept suveran și condiționează orice concesie de ridicarea sancțiunilor economice.

Noi runde de negocieri, mediate de Qatar și Pakistan, sunt programate la Doha, în timp ce autoritățile iraniene încearcă să gestioneze unul dintre cele mai importante evenimente publice din istoria Republicii Islamice.