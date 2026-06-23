Autoritățile iraniene au anunțat trei zile nelucrătoare la Teheran pentru funeraliile fostului lider suprem Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie în timpul campaniei de bombardamente americano-israeliene. Ceremoniile sunt programate la începutul lunii iulie și, potrivit estimărilor oficiale, ar putea reuni aproximativ 20 de milioane de persoane, relatează AFP.

Un omagiu național va avea loc la Teheran în perioada 4-6 iulie, interval în care activitatea din capitala iraniană va fi suspendată.

Anunțul a fost făcut la televiziunea de stat de Hassan Hassanzadeh, oficial implicat în organizarea funeraliilor. Potrivit autorităților locale, la ceremonii sunt așteptați aproximativ 20 de milioane de participanți.

După evenimentele organizate în Teheran, programul funerar va continua pe 7 iulie în orașul sfânt Qom. Înmormântarea este programată pentru 9 iulie la Mashhad, în nord-estul Iranului, localitatea natală a lui Ali Khamenei.

Zile nelucrătoare vor fi decretate și în aceste două orașe pe durata ceremoniilor. Manifestări comemorative sunt programate și în Irak, pe 8 iulie.

Ceremoniile funerare erau prevăzute inițial pentru luna martie, însă au fost amânate din cauza conflictului militar. Prima zi a omagiilor naționale, 4 iulie, coincide cu Ziua Independenței Statelor Unite, care marchează anul acesta 250 de ani de la proclamarea independenței.

Ali Khamenei a fost ucis pe 28 februarie, în prima zi a campaniei de bombardamente desfășurate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

În atacul asupra complexului rezidențial al liderului iranian de la Teheran și-au pierdut viața peste 40 de responsabili politici și militari iranieni care participau la o reuniune.

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile iraniene, bombardamentul efectuat de Israel a provocat moartea mai multor membri ai familiei lui Ali Khamenei.

Printre victime s-au numărat soția acestuia, una dintre fiice, un ginere, o noră și un nepot.

După moartea lui Ali Khamenei, funcția de lider suprem al Iranului a fost preluată de fiul său, Mojtaba Khamenei.

Acesta a fost grav rănit în același atac și nu a apărut în public și nici în înregistrări video după desemnarea sa ca ayatollah, la 8 martie. De la numirea sa au fost difuzate doar mesaje scrise atribuite noului lider spiritual al Iranului.