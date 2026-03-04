Pană de curent pe tot teritoriul Irakului. Motivul întreruperii nu este cunoscut

Irakul se confruntă cu o pană de curent, după ce sistemul energetic național s-a oprit complet. Ministerul Energiei de la Bagdad a anunțat miercuri că furnizarea curentului a fost întreruptă pe întreg teritoriul țării, potrivit timesnownews.com.

Ministerul Energiei de la Bagdad a anunțat că distribuția energiei electrice s-a întrerupt pe întreg teritoriul Irakului. Un purtător de cuvânt al ministerului a declarat că pana de curent a afectat toate provinciile și că echipele de specialiști încearcă să repornească sistemul și să restabilească treptat furnizarea de electricitate.

În declarația acordată postului de televiziune Rudaw, purtătorul de cuvânt a afirmat că rețeaua electrică „s-a oprit complet”, adăugând că motivul întreruperii nu era încă cunoscut. Nu au fost furnizate detalii imediate cu privire la durata întreruperii sau la cauza acesteia.

Pana de curent a fost raportată în contextul unor informații despre atacuri cu rachete și drone în apropierea aeroportului internațional din Bagdad, unde se află și obiective militare. Nu este clar dacă aceste incidente au vreo legătură directă cu oprirea sistemului energetic, potrivit in-cyprus.philenews.com.

Întreruperea totală a alimentării cu energie electrică a ridicat imediat întrebări cu privire la impactul conflictului asupra aprovizionării cu gaze naturale din Iran, de care Bagdadul depinde pentru a genera cea mai mare parte a energiei electrice.

Irakul depinde de zeci de milioane de metri cubi de gaze naturale iraniene pe zi pentru a-și menține centralele electrice în funcțiune, iar întreruperile anterioare ale acestei aprovizionări au provocat întreruperi imediate la nivel național.

Reamintim că, în luna august a anului trecut, Irak s-a confruntat cu o pană totală de curent, provocată de o creștere record a temperaturilor, dar și de majorarea consumului, situație care a dus la oprirea a două linii de transmisie.

La acel moment, locuințele au continuat să fie alimentate cu electricitate prin generatoare, însă întreruperea curentului a fost provocată de temperaturile extreme, care au ajuns la 50 de grade Celsius în Bagdad și în 11 provincii din centrul și sudul țării.