Grupul francez Engie, investiție de 12,03 miliarde de euro în rețele de electricitate

Grupul francez Engie a încheiat un acord pentru achiziționarea UK Power Networks, tranzacție evaluată la 10,5 miliarde de lire sterline (12,03 miliarde de euro). Compania de utilități va prelua astfel proprietatea asupra rețelei de cabluri și linii electrice care deservește Londra, sud-estul și estul Angliei, informează theguardian.com.

Investiția marchează unul dintre cele mai semnificative angajamente financiare ale Engie în Europa Occidentală, reflectând strategia grupului de a se concentra pe infrastructura esențială și tranziția energetică. Reprezentanții Engie au subliniat că modernizarea UK Power Networks va sprijini milioane de consumatori și va susține dezvoltarea durabilă a sectorului energetic britanic.

Această mișcare marchează o consolidare semnificativă a prezenței companiei Engie pe piața energetică britanică și subliniază interesul grupului pentru investiții în infrastructura critică de distribuție a energiei. Oficialii companiei au declarat că achiziția va contribui la modernizarea rețelei și la susținerea tranziției către surse de energie mai curate și mai eficiente.

Engie, cu sediul central la Paris, a anunțat finalizarea unui acord prin care va prelua UK Power Networks (UKPN). Grupul francez califică această mișcare drept un pas semnificativ în eforturile sale de a se impune ca lider în domeniul utilităților dedicate tranziției energetice.

Engie a anunțat intenția de a prelua UK Power Networks (UKPN), operatorul rețelei de electricitate care gestionează aproximativ 192.000 km de linii electrice și deservește 8,5 milioane de clienți în Londra, precum și în sudul și estul Angliei. Tranzacția vizează achiziționarea UKPN de la un conglomerat din Hong Kong, fondat de miliardarul Li Ka-shing, care deține compania de 15 ani.

Catherine MacGregor, directorul executiv al Engie, a subliniat importanța achiziției, afirmând că „preluarea UK Power Networks reprezintă un pas semnificativ în implementarea priorităților strategice ale grupului”.

Ea a adăugat că această mișcare „consolidează poziția Engie în sectorul rețelelor electrice, reafirmă ambiția noastră de a deveni lider în tranziția energetică și va accelera ritmul de creștere, îmbunătățind totodată profilul de risc al companiei”.

Tranzacția a apărut la aproape un an după ce autoritatea britanică de supraveghere a concurenței a aprobat achiziția companiei spaniole Iberdrola de 88% din Electricity North West (ENW), prin intermediul filialei sale britanice Scottish Power, într-o tranzacție care a evaluat rețeaua la 5 miliarde de lire sterline, iar ENW, care deservea aproape 5 milioane de locuitori din nord-vestul Angliei, a fost redenumită SP Electricity North West.

Companiile britanice de distribuție a energiei, care gestionează infrastructura electrică în șase monopoluri regionale, se află la jumătatea unui plan de investiții de peste 22 de miliarde de lire sterline, destinat modernizării și extinderii rețelelor până în 2028. Proiectul, aprobat pe cinci ani de autoritatea de reglementare a industriei, se finanțează prin facturile clienților.

Investițiile sunt esențiale pentru a conecta noi surse de energie cu emisii reduse de carbon, baterii și stații de încărcare pentru vehicule electrice. Ele reprezintă un pas important în strategia Marii Britanii de a reduce dependența de combustibilii fosili și de a accelera tranziția către energie verde.