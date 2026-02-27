Economie

Grupul francez Engie, investiție de 12,03 miliarde de euro în rețele de electricitate

Comentează știrea
Grupul francez Engie, investiție de 12,03 miliarde de euro în rețele de electricitateRețea de energie electrică. Sursa foto: pixabay
Din cuprinsul articolului

Grupul francez Engie a încheiat un acord pentru achiziționarea UK Power Networks, tranzacție evaluată la 10,5 miliarde de lire sterline (12,03 miliarde de euro). Compania de utilități va prelua astfel proprietatea asupra rețelei de cabluri și linii electrice care deservește Londra, sud-estul și estul Angliei, informează theguardian.com.

Grupul francez Engie preia rețeaua electrică din Londra și sud-estul Angliei

Investiția marchează unul dintre cele mai semnificative angajamente financiare ale Engie în Europa Occidentală, reflectând strategia grupului de a se concentra pe infrastructura esențială și tranziția energetică. Reprezentanții Engie au subliniat că modernizarea UK Power Networks va sprijini milioane de consumatori și va susține dezvoltarea durabilă a sectorului energetic britanic.

Această mișcare marchează o consolidare semnificativă a prezenței companiei Engie pe piața energetică britanică și subliniază interesul grupului pentru investiții în infrastructura critică de distribuție a energiei. Oficialii companiei au declarat că achiziția va contribui la modernizarea rețelei și la susținerea tranziției către surse de energie mai curate și mai eficiente.

Engie, cu sediul central la Paris, a anunțat finalizarea unui acord prin care va prelua UK Power Networks (UKPN). Grupul francez califică această mișcare drept un pas semnificativ în eforturile sale de a se impune ca lider în domeniul utilităților dedicate tranziției energetice.

Un sat uitat de lume, scos la vânzare la prețul unui apartament din Capitală. Avantaje pentru viitorii proprietari
Un sat uitat de lume, scos la vânzare la prețul unui apartament din Capitală. Avantaje pentru viitorii proprietari
Insolvenţa în Republica Moldova. Un administrator suspectat de scheme frauduloase, exclus din Comisia de experţi pentru integrare europeană
Insolvenţa în Republica Moldova. Un administrator suspectat de scheme frauduloase, exclus din Comisia de experţi pentru integrare europeană
Engie

Engie. Sediul central de la Paris. Sursa foto: Arhiva EvZ

Tranzacția vizează achiziționarea UKPN de la un conglomerat din Hong Kong

Engie a anunțat intenția de a prelua UK Power Networks (UKPN), operatorul rețelei de electricitate care gestionează aproximativ 192.000 km de linii electrice și deservește 8,5 milioane de clienți în Londra, precum și în sudul și estul Angliei. Tranzacția vizează achiziționarea UKPN de la un conglomerat din Hong Kong, fondat de miliardarul Li Ka-shing, care deține compania de 15 ani.

Catherine MacGregor, directorul executiv al Engie, a subliniat importanța achiziției, afirmând că „preluarea UK Power Networks reprezintă un pas semnificativ în implementarea priorităților strategice ale grupului”.

Ea a adăugat că această mișcare „consolidează poziția Engie în sectorul rețelelor electrice, reafirmă ambiția noastră de a deveni lider în tranziția energetică și va accelera ritmul de creștere, îmbunătățind totodată profilul de risc al companiei”.

Investițiile au ca scop reducerea dependenței de combustibilii fosili

Tranzacția a apărut la aproape un an după ce autoritatea britanică de supraveghere a concurenței a aprobat achiziția companiei spaniole Iberdrola de 88% din Electricity North West (ENW), prin intermediul filialei sale britanice Scottish Power, într-o tranzacție care a evaluat rețeaua la 5 miliarde de lire sterline, iar ENW, care deservea aproape 5 milioane de locuitori din nord-vestul Angliei, a fost redenumită SP Electricity North West.

Companiile britanice de distribuție a energiei, care gestionează infrastructura electrică în șase monopoluri regionale, se află la jumătatea unui plan de investiții de peste 22 de miliarde de lire sterline, destinat modernizării și extinderii rețelelor până în 2028. Proiectul, aprobat pe cinci ani de autoritatea de reglementare a industriei, se finanțează prin facturile clienților.

Investițiile sunt esențiale pentru a conecta noi surse de energie cu emisii reduse de carbon, baterii și stații de încărcare pentru vehicule electrice. Ele reprezintă un pas important în strategia Marii Britanii de a reduce dependența de combustibilii fosili și de a accelera tranziția către energie verde.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:39 - FMI deblochează 8,1 miliarde de dolari pentru susținerea bugetului Ucrainei
14:31 - România, sub presiunea CEDO. Comunitatea LGBTQ cere recunoașterea legală a cuplurilor gay, după ce Grindeanu a reapri...
14:24 - Chișinăul propune trecerea tuturor școlilor din stânga Nistrului la predarea în limba română din 1 septembrie 2026
14:20 - Top 6 platforme prin care elevii români învață engleza de acasă
14:17 - De la Oscar la Nadia Comăneci. Filmul brazilian care intră vineri în cinematografele din România
14:14 - Ședință de Guvern. Cum se schimbă taxele locale pentru locuințele vechi și ce măsuri se aplică în cazul persoanelor c...

HAI România!

Bolojan azi la bal, mâine la spital
Bolojan azi la bal, mâine la spital
România, din nou o marfă…
România, din nou o marfă…
Contrapunct EVZ. Lecție simplă despre puterea credinței, oferită de un călugăr de la Muntele Athos: E rugăciunea, nu icoana!
Contrapunct EVZ. Lecție simplă despre puterea credinței, oferită de un călugăr de la Muntele Athos: E rugăciunea, nu ...

Proiecte speciale