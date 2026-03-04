CCR a amânat discuțiile privind sesizarea lui Nicușor Dan asupra legii energiei. Modificările cerute de președinte

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis miercuri amânarea, pentru 25 martie, a dezbaterilor privind sesizarea președintelui Nicușor Dan referitoare la modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale.

Președintele României a transmis, în sesizarea depusă la 12 decembrie 2023, că legea adoptată de Parlament a depășit limitele reexaminării. Printre principalele puncte, șeful statului a cerut corelarea definiției prosumatorului, astfel încât producătorii de energie electrică cu capacități egale sau mai mari de 1 MW să fie supuși licențierii ca activitate primară, la fel ca orice alt producător.

De asemenea, Nicușor Dan a solicitat reevaluarea posibilității ca prosumatorii să compenseze financiar excedentul de energie produs și livrat la un loc de producere și consum cu energia utilizată în alte locații, doar dacă acestea sunt racordate la rețeaua aceluiași operator de distribuție și producerea energiei nu constituie activitate profesională primară.

Președintele a atras atenția și asupra excepției pentru prosumatorii cu o putere instalată sub 900 kW, care nu ar trebui să suporte costurile dezechilibrelor în rețea conform Regulamentului UE, precum și asupra noii limite de 400 kW pentru compensarea cantitativă impusă furnizorilor de energie electrică.

Sesizarea menționa necesitatea clarificării obligației furnizorilor de energie de a emite facturi „în numele și în contul prosumatorilor” pentru energia produsă din surse regenerabile, inclusiv aspecte legate de drepturile și obligațiile comerciale și fiscale. Președintele a a arătat că anumite prevederi din forma adoptată de Parlament extind sfera autorităților și instituțiilor publice care pot vinde energie, aspect care nu fusese solicitat explicit de acesta.

Potrivit Administrației Prezidențiale, reevaluarea unor soluții legislative noi, nevizate în cererea de reexaminare, nu se încadrează în limitele procedurii speciale de reexaminare. Nicușor Dan a precizat că Parlamentului îi revine rolul de a accepta, respinge sau modifica legea în urma observațiilor formulate de șeful statului.

Legea transmisă spre promulgare pe 25 noiembrie 2023 aduce modificări semnificative regimului prosumatorilor, inclusiv distincția între prosumatorii persoane fizice și juridice. Printre modificări se numără creșterea limitei de putere instalată pentru compensare cantitativă la 400 kW, introducerea posibilității de stocare a energiei și de vânzare directă către alți consumatori racordați la aceeași rețea.

Actul normativ prevede și majorarea la 900 kW a puterii centralei prosumatorului până la care acesta nu este responsabil pentru dezechilibrele create în rețea. De asemenea, legea extinde cadrul Codului fiscal, ridicând de la 27 kW la 900 kW puterea instalată până la care prosumatorii nu au obligația de a emite facturi pe locul de consum.