Intelectuala din Principatul Moldovei care a adus Unirea Principatelor de la vis spre realitate

Despre Hermiona Asachi (1821-1900), se vorbește destul de puțin și, de cele mai multe ori, cu ocazii festive sau comemorative. A fost fiica unui istoric și profesor de elită român din Principatul Moldovei, precum și soția unui mare istoric francez. Tatăl se numea Gheorghe Asachi, iar soțul se numea Edgar Quinet. Amândurora, România modernă le datorează enorm: prin faptul că au fost tatăl, respectiv soțul unei intelectuale ca Hermiona (Hermione) Asachi-Quinet și pentru că unul a desștepat România prin educație, iar celălalt a promovat idealul național românesc în Europa.

Hermiona Asachi este o personalitate a vieții culturale românești născută la 16 decembrie 1821 în Viena. Tatăl său a fost marele om de cultură și istoric Gheorghe Asachi. Ea a urmat drumul obișunit al unei fiice de boier, căsătorindu-se la 18, deci în 1839, ani cu un boier, Alexandru Moruzi. Cei doi nu s-au înțeles, așa că tânăra se va despărți și va pleca în Franța, unde spiritul revoluționar creștea în intensitate.

A avut o viață spectaculoasă, devenind femeie divorțată, dispusă să nu accepte compromisuri și nici moda vremii, A fost o pionieră a gândirii moderne românești. Mintea sa deschisă a făcut-o să se căsătorească în Franța în 1852, cu un soț, francez, istoricul Edgar Quinet (17 februarie 1803-27 martie 1875), celebru, catolic, ceea ce iar reprezenta o provocare în epocă.

Ajunsă la Paris, în 1845, Hermiona (alternativ Ermiona) Asachi se va integra în cercul viitorilor pașoptiști. După eșecul revoluției europene de la 1848-1849, Hermiona Asachi va continua să susțină cultural emanciparea Principatelor. În anul 1852, anul morții lui Nicolae Bălcescu, anul proclamării ca împărat a lui Napoleon al III-lea, Hermiona Asachi devine doamna Hermione Quinet, prin căsătoria cu marele prieten al românilor, francezul Edgar Quinet. În perioada 1852-1870, soții Quinet s-au autoexilat în Belgia și Elveția, nefiind de acord cu politica împăratului Napoleon al III-lea.

În Moldova, Hermiona Asachi a tradus în limba franceză operele marelui cărturar Gheorghe Asachi. A tradus numeroase lucrări celebre ale epocii scrise de autori străini contribuind și la popularizarea operei lui Benjamin Frankin. A semnat articole în ”Albina Românească”, ”Spicuitorul moldo-român”. Totodată, numele ei apare într-o impresionantă serie de scrisori către nume mari ale Franței, ca Victor Hugo, Louis Blanc, Jules Michelet.

Hermiona Asachi a scris lucrări de analiză teologică, pe baza Bibliei pentru tinerii din Moldova și Muntenia, a publicat experiențele exilului familiei Quinet, un izvor fundamental pentru cine vrea să înțeleagă evoluția Europei postpașoptiste. Hermiona Asachi a redat în scris aspectele unei jumătăți de veac cât a durat prietenia soțului său cu Jules Michelet, un alt susținător al cauzei românești.

Edgar Quinet a decedat la 27 martie 1875, la Versailles. Hermione i-a cinstit și i-a promovat memoria, încă 25 de ani. Ea a decedat la Paris, în data de 9 decembrie 1900.