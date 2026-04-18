Întâlnire „productivă și constructivă” între CEO-ul Anthropic și reprezentanții administrației, la Casa Albă

Casa Albă a anunțat că a avut o întâlnire „productivă și constructivă” cu șeful firmei de inteligență artificială Anthropic, Dario Amodei, aflat în plin conflict cu Departamentul de Război, potrivit BBC.

Întâlnirea are loc la o săptămână după ce firma a lansat versiunea preliminară a instrumentului de inteligență artificială Claude Mythos, un instrument despre care compania susține că poate depăși performanțele umane în anumite sarcini de hacking și securitate cibernetică, potrivit BBC.

CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a vorbit vineri cu secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și cu șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, relatează Axios.

Un reprezentant al Anthropic nu a comentat întâlnirea, care are loc la două luni după ce Casa Albă a numit firma o „companie de stânga radicală, woke”.

Până în prezent, doar câteva zeci de companii au primit acces la Mythos, despre care cercetătorii au spus că este „surprinzător de capabil în sarcini de securitate informatică”.

Instrumentul poate găsi erori ascunse în cod vechi de zeci de ani, potrivit Anthropic, și poate găsi autonom modalități de a le exploata.

Săptămâna trecută, Amodei a declarat că firma „a discutat cu oficiali din guvernul SUA” și s-a oferit să colaboreze cu aceștia.

Întâlnirea de vineri este un semn că tehnologia Anthropic ar putea fi prea importantă chiar și pentru ca guvernul SUA să se poată lipsi de ea - în ciuda poziției ferme a administrației Trump față de firmă.

„Am discutat despre oportunități de colaborare, precum și despre abordări și protocoale comune pentru a aborda provocările asociate cu scalarea acestei tehnologii”, a declarat Casa Albă.

Declarația a adăugat că întâlnirea a „explorat echilibrul dintre avansarea inovației și asigurarea siguranței”.

În martie, Anthropic a intentat acțiuni în justiție împotriva Departamentului de Război și a altor agenții federale, după ce firma a fost etichetată drept „risc pentru lanțul de aprovizionare”.

A fost prima dată când o companie americană a primit public această etichetă, ceea ce înseamnă că o tehnologie nu este suficient de sigură pentru uz guvernamental.

Anthropic a fost utilizată în activități guvernamentale și militare la nivel înalt din 2024.

Compania a susținut în instanță că eticheta a fost o simplă represalie din partea secretarului Apărării, Pete Hegseth, deoarece Amodei a refuzat să acorde Pentagonului utilizarea nelimitată a instrumentelor sale de inteligență artificială de teama că Anthropic ar fi folosit pentru supraveghere internă în masă și arme complet autonome.

Deși o instanță federală din California a fost în mare parte de acord, o curte federală de apel a respins cererea firmei de a bloca temporar desemnarea ca fiind de risc în lanțul de aprovizionare.

Cu toate acestea, instrumentele companiei Anthropic sunt încă utilizate de multe dintre agențiile guvernamentale care le utilizau înainte de desemnare, conform documentelor instanței.

Până vineri, Casa Albă nu a avut prea multe comentarii pozitive despre Anthropic.

Când Trump a cerut tuturor agențiilor guvernamentale să nu mai utilizeze Anthropic, el a scris pe rețelele de socializare că firma era condusă de „nebuni de stânga”, care încercau să se apere „cu forță”.

„Nu avem nevoie de ea, nu o vrem și nu vom mai face afaceri cu ei!”, a scris Trump.

Vineri, când a sosit la un eveniment în Phoenix, Arizona, Trump a fost întrebat de reporteri despre vizita directorului general al Anthropic la Casa Albă. Președintele a spus că „nu are nicio idee” despre întâlnire.