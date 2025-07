Inovație, fonduri și principii. Cum contribuie ADR Nord-Est la transformarea regiunii. Video

A avut loc o nouă ediție a podcastului „Picătura de business” pe canalul de Youtube „Hai România”. Discuția moderată de Sorin Andreiana, redactor-șef Revista Capital, și Virgil Munteanu, director executiv editura Evenimentul și Capital, s-a axat pe fonduri, dezvoltare și evoluție. Invitatul special a fost Vasile Asandei, director general în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR).

Dialogul s-a axat pe proiectele puse în scenă de ADR. Acestea au rolul de a dezvolta regiunea nord-est, prin inițiative care vizează infrastructura, cultura, antreprenoriatul și creșterea economică. Directorul general a vorbit despre atragerea de fonduri și realizarea de investiții la nivel local.

„Dezvoltarea se obține greu”

Vasile Asandei și-a dezvoltat experiența profesională în mediul privat, lucrând pentru o importantă firmă de tehnologie în sectorul de consiliere juridică. În anul 2000, a primit oportunitatea de a participa la un concurs pentru un post în ADR Nord-Est. Astfel, Vasile Asandei are o experiență de 25 de ani în cadrul agenției pentru dezvoltare regională.

În acești ani, directorul general a învățat multe lecții importante. „Sunt câteva lecții care m-au marcat. Una dintre ele este faptul că dezvoltarea se obține greu. E complicat să produci dezvoltare în comunități. O altă lecție care pe care aș împărtăși-o cu oamenii din zona publică ține de faptul că este relativ ușor să spui nu. Poți să respecți principiile și regulile importante și să spui nu celor care au tentația de a nu le respecta. Fiind într-o zonă de finanțare, există percepția că suntem reprezentanți ai baronilor locali, că ADR-ul este împreună cu președinții, cu primarii. Acest lucru nu este deloc adevărat”, a precizat invitatul.

Așa cum îi spune numele, ADR este o agenție de dezvoltare, planificare și programare regională. „Suntem singura instituție care face un plan de dezvoltare regională pentru teritoriul nord-est, care face programe de dezvoltare. Pe baza acestui plan, avem diverse surse de finanțare. Cele mai importante sunt sursele europene. Gestionăm Programul Operațional Regional în exercițiul anterior, Programul Regional în exercițiul prezent. Finanțăm practic administrația locală, de la primării, consilii județene la firme private, universități și așa mai departe din surse europene și din surse naționale. Au fost și programe finanțate de Guvern”, a precizat Vasile Asandei.

Inovare și sprijin

ADR Nord-Vest a pus în practică numeroase inițiative, care au rolul de a sprijini inovația și de a dezvolta antreprenoriatul, turismul și alți piloni economici. „Într-o anumită măsură, ne-am asumat din proprie inițiativă și alte lucruri, printre care să dezvoltăm mediul de inovare, să sprijinim start-up-urile, să sprijinim turismul”, spune directorul general.

Instituția are sediul la Piatra Neamț, care potrivit directorului general, are „o anumită prospețime pentru că vezi puțin abordarea dintr-un alt unghi, dintr-un oraș mai mic”. Invitatul a explicat modul în care ADR primește finanțare, atât pentru dezvoltarea de proiecte, cât și pentru propria funcționare a instituții. „ADR-urile sunt niște instituții oarecum atipice pentru peisajul instituțional din România. Suntem organizații neguvernamentale ca format juridic. Finanțarea noastră vine din ceea ce gestionăm în materie de programe, dintr-o părticică din programele respective, este o componentă de 2-3 %, din care funcționăm. Avem o participare la fondul nostru din partea Consiliilor Județene conform Legii dezvoltării regionale, care reprezintă 20% din bugetul nostru. În plus, facem proiecte în care suntem noi înșine beneficiari, parteneri. Obținem finanțări de la Comisia Europeană, de la diverse instituții”, a spus invitatul.

Întregul podcast poate fi urmărit AICI .