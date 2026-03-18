Sezonul Berbecului vine cu noi oportunități pentru patru zodii

Perioada 18–24 martie 2026 este considerată de astrologi una dintre cele mai dinamice ferestre energetice ale lunii martie. Mai multe evenimente astrologice importante au loc aproape simultan, iar combinația lor ar putea genera un context favorabil pentru decizii, reluarea unor proiecte și clarificări pe plan personal sau profesional.

În centrul acestor schimbări se află trei tranzite majore: finalul retrogradării lui Mercur pe 20 martie, începutul sezonului Berbecului în aceeași zi și influența Lunii Noi din Pești, produsă la începutul ciclului astrologic al lunii.

Potrivit analizelor astrologice, aceste mișcări planetare creează o schimbare energetică semnificativă, care ar putea aduce progres după o perioadă marcată de întârzieri sau incertitudine.

Trei evenimente astrologice sunt considerate esențiale pentru dinamica acestei perioade.

Primul este revenirea lui Mercur la mișcare directă, pe 20 martie 2026. În astrologie, perioada de retrogradare a planetei Mercur este asociată adesea cu dificultăți de comunicare, întârzieri sau planuri amânate.

Finalul acestei etape este văzut ca un moment în care anumite blocaje încep să se rezolve. Astrologii explică faptul că „Mercur terminându-și faza retrogradă ajută la restabilirea progresului în comunicare, planuri de călătorie, negocieri de afaceri și luarea deciziilor”.

Al doilea eveniment este intrarea Soarelui în zodia Berbecului, tot pe 20 martie. Acest moment marchează începutul noului an astrologic. Energia specifică Berbecului este asociată cu inițiativa, leadershipul și lansarea unor proiecte noi. Specialiștii în astrologie consideră că această etapă aduce „energie curajoasă, motivație și impuls înainte”.

Al treilea element care influențează această perioadă este Luna Nouă din Pești, produsă anterior în luna martie. Acest fenomen este asociat cu claritate emoțională, inspirație creativă și decizii bazate pe intuiție. În combinație cu revenirea lui Mercur la mișcare directă și debutul sezonului Berbecului, energia acestui moment ar putea favoriza noi începuturi.

Deși tranzitele astrologice pot influența toate semnele zodiacale, unele dintre ele ar putea resimți mai intens schimbările energetice din această perioadă.

Pentru nativii din Berbec, această săptămână marchează începutul unui nou ciclu personal. Odată cu intrarea Soarelui în această zodie, pot apărea creșteri ale nivelului de încredere și motivație. Potrivit previziunilor astrologice, perioada ar putea aduce „noi oportunități de carieră sau roluri de leadership”, dar și claritate în privința direcției viitoare.

Pentru Gemeni, revenirea lui Mercur la mișcare directă ar putea aduce îmbunătățiri în comunicare și în relațiile profesionale. Pentru că Mercur este planeta guvernatoare a acestei zodii, schimbarea poziției sale poate avea un impact rapid. Astrologii menționează posibilitatea unor „conversații care deschid noi oportunități” și reluarea unor proiecte care au stagnat.

Pentru Scorpioni, sezonul Berbecului activează zona asociată muncii și rutinei zilnice. În acest context, pot apărea schimbări în plan profesional sau reorganizarea unor activități.

Analizele astrologice indică posibilitatea unei creșteri a responsabilităților sau a unor oportunități legate de stabilitatea financiară.

În cazul Peștilor, influența Lunii Noi din această zodie ar putea aduce claritate în privința unor obiective personale. Astrologii consideră că această perioadă poate favoriza „decizii clare despre obiectivele personale” și discuții importante în relații.

Una dintre ideile centrale ale perioadei este reluarea progresului după o etapă de încetinire. Finalul retrogradării lui Mercur ar putea marca momentul în care unele planuri sau discuții reîncep să avanseze.

În același timp, începutul sezonului Berbecului este asociat cu decizii curajoase și inițiative noi. Energia acestei zodii este descrisă de astrologi ca fiind una care „încurajează oamenii să înceapă proiecte noi, să își asume roluri de conducere și să ia decizii care au fost amânate”.

Influența energiei Peștilor aduce și o dimensiune emoțională sau creativă. Unele persoane ar putea experimenta momente de inspirație, clarificări în relații sau o mai bună înțelegere a propriilor obiective pe termen lung.

Astrologii sugerează că intervalul 18–24 martie ar putea fi potrivit pentru reluarea unor inițiative amânate. Printre recomandările frecvente se numără reluarea discuțiilor care au stagnat, lansarea unor proiecte întârziate în timpul retrogradării lui Mercur și stabilirea unor obiective clare pentru perioada următoare.

În ansamblu, această săptămână este descrisă ca o etapă de tranziție în care energia astrologică ar putea favoriza mișcarea înainte și luarea unor decizii importante.