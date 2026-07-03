Un incendiu a izbucnit vineri, 3 iulie, la subsolul Centrului de Plasament din municipiul Pașcani, județul Iași, determinând evacuarea persoanelor aflate în clădire și intervenția mai multor echipaje de pompieri.

Potrivit autorităților, nu au fost înregistrate victime, iar toate cele opt persoane aflate în imobil s-au autoevacuat înainte de sosirea forțelor de intervenție.

Incendiul s-a manifestat la nivelul subsolului, unde sunt depozitate materiale plastice, iar arderea acestora a produs degajări importante de fum care au afectat atât subsolul, cât și parterul clădirii. Din cauza cantității mari de fum, pompierii au intervenit cu echipamente speciale pentru localizarea focarului și evacuarea fumului din încăperi.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a anunțat că incendiul s-a produs într-un spațiu de aproximativ 200 de metri pătrați, situat la subsolul Centrului de Plasament din Pașcani. În momentul producerii incidentului, în clădire se aflau opt adulți, toți angajați ai centrului.

Aceștia au reușit să se autoevacueze în siguranță înainte ca echipajele de intervenție să ajungă la fața locului. Până la această oră, autoritățile nu au raportat persoane rănite sau intoxicate cu fum.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu degajări consistente de fum, ceea ce a îngreunat operațiunile de recunoaștere și identificare a focarului.

În urma verificărilor efectuate în subsol, pompierii au identificat focarul incendiului în zona în care erau depozitate mase plastice. Materialele combustibile au produs o cantitate mare de fum dens, care s-a propagat către restul clădirii.

Echipajele au acționat simultan pentru stingerea incendiului și ventilarea spațiilor afectate, folosind aparate de respirat cu aer comprimat. Pentru susținerea intervenției a fost mobilizat și un echipaj de suport logistic, responsabil cu alimentarea echipelor operative cu butelii de aer și echipamente necesare desfășurării în siguranță a operațiunilor.

Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile din cauza vizibilității reduse și a fumului dens acumulat în subsol și la parter.

După localizarea focarului, echipele de intervenție au continuat acțiunile pentru lichidarea completă a incendiului și eliminarea fumului din clădire. Totodată, au fost efectuate verificări pentru a se asigura că nu există alte focare ascunse care ar putea provoca reaprinderea incendiului.

Autoritățile urmăresc și evaluarea eventualelor pagube produse în urma incendiului, precum și stabilirea cauzei care a dus la izbucnirea focului. Deocamdată, cauza producerii incendiului nu a fost comunicată oficial.

Intervenția promptă și faptul că persoanele aflate în clădire s-au autoevacuat înainte de sosirea pompierilor au făcut ca incidentul să nu se soldeze cu victime. Activitatea echipajelor s-a concentrat exclusiv asupra limitării incendiului, evacuării fumului și înlăturării oricărui risc pentru clădire și pentru personalul aflat în zonă.

La momentul transmiterii informațiilor, pompierii continuau operațiunile de stingere și ventilare a spațiilor afectate, urmând ca după încheierea intervenției să fie efectuate cercetări pentru stabilirea cauzei exacte a incendiului și evaluarea completă a pagubelor.