Social

Incendiu la Centrul de Plasament din Pașcani. Opt persoane s-au autoevacuat

Comentează știrea
Incendiu la Centrul de Plasament din Pașcani. Opt persoane s-au autoevacuatPompieri. Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un incendiu a izbucnit vineri, 3 iulie, la subsolul Centrului de Plasament din municipiul Pașcani, județul Iași, determinând evacuarea persoanelor aflate în clădire și intervenția mai multor echipaje de pompieri.

Potrivit autorităților, nu au fost înregistrate victime, iar toate cele opt persoane aflate în imobil s-au autoevacuat înainte de sosirea forțelor de intervenție.

Incendiul s-a manifestat la nivelul subsolului, unde sunt depozitate materiale plastice, iar arderea acestora a produs degajări importante de fum care au afectat atât subsolul, cât și parterul clădirii. Din cauza cantității mari de fum, pompierii au intervenit cu echipamente speciale pentru localizarea focarului și evacuarea fumului din încăperi.

Incendiul a izbucnit în subsolul clădirii

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a anunțat că incendiul s-a produs într-un spațiu de aproximativ 200 de metri pătrați, situat la subsolul Centrului de Plasament din Pașcani. În momentul producerii incidentului, în clădire se aflau opt adulți, toți angajați ai centrului.

Aceștia au reușit să se autoevacueze în siguranță înainte ca echipajele de intervenție să ajungă la fața locului. Până la această oră, autoritățile nu au raportat persoane rănite sau intoxicate cu fum.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu degajări consistente de fum, ceea ce a îngreunat operațiunile de recunoaștere și identificare a focarului.

Ard mase plastice, iar fumul s-a extins în clădire

În urma verificărilor efectuate în subsol, pompierii au identificat focarul incendiului în zona în care erau depozitate mase plastice. Materialele combustibile au produs o cantitate mare de fum dens, care s-a propagat către restul clădirii.

Echipajele au acționat simultan pentru stingerea incendiului și ventilarea spațiilor afectate, folosind aparate de respirat cu aer comprimat. Pentru susținerea intervenției a fost mobilizat și un echipaj de suport logistic, responsabil cu alimentarea echipelor operative cu butelii de aer și echipamente necesare desfășurării în siguranță a operațiunilor.

Incendiu Pascani

Incendiu Pascani / sursa foto: captură video

Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile din cauza vizibilității reduse și a fumului dens acumulat în subsol și la parter.

Pompierii continuă operațiunile de lichidare și verificare

După localizarea focarului, echipele de intervenție au continuat acțiunile pentru lichidarea completă a incendiului și eliminarea fumului din clădire. Totodată, au fost efectuate verificări pentru a se asigura că nu există alte focare ascunse care ar putea provoca reaprinderea incendiului.

Autoritățile urmăresc și evaluarea eventualelor pagube produse în urma incendiului, precum și stabilirea cauzei care a dus la izbucnirea focului. Deocamdată, cauza producerii incendiului nu a fost comunicată oficial.

Nu au fost raportate victime

Intervenția promptă și faptul că persoanele aflate în clădire s-au autoevacuat înainte de sosirea pompierilor au făcut ca incidentul să nu se soldeze cu victime. Activitatea echipajelor s-a concentrat exclusiv asupra limitării incendiului, evacuării fumului și înlăturării oricărui risc pentru clădire și pentru personalul aflat în zonă.

La momentul transmiterii informațiilor, pompierii continuau operațiunile de stingere și ventilare a spațiilor afectate, urmând ca după încheierea intervenției să fie efectuate cercetări pentru stabilirea cauzei exacte a incendiului și evaluarea completă a pagubelor.

Stiri calde

16:22 - Ciprian Ciucu acuză nereguli la selecția conducerii STB: E a doua încercare de a selecta pe ascuns

16:13 - Tudor Duma merge la închisoare. Dealerul lui Vlad Pascu, condamnat definitiv

16:02 - Averea considerabilă a fiului lui Viorel Pașca trebuie cercetată de DIICOT. Era viceprimarul unde se întocmeau acte p...

15:52 - Funeralii naționale gigantice în Iran. Teheranul devine o fortăreață, sunt așteptați peste 15 milioane de oameni

15:42 - Cazul asasinării lui Ioan Crișan. Instanța cere o expertiză psihiatrică amplă pentru Laura Dronca

15:33 - UNTRR pune la dispoziția industriei platforma DieselIndex.ro – Standardul de referință în calculul și monitorizarea p...

HAI România!

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Rețeta lui Bolojan de varză a la Cluj!

Rețeta lui Bolojan de varză a la Cluj!

Proiecte speciale