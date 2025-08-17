Împărăteasa, ucisă de un anarhist. Nimeni nu a observat

Împărăteasa ucisă de un anarhist fără ca nimeni să observe! Percepută ca o adevărată minune în stătuta monarhie austro-umgară, Sisi a murit într-un mod tragic! La fel de tragic se vor sfârși și unii din copiii săi

Soția împăratului Franz Jo­seph I, Împărăteasa Elisabeta a Austri­ei, era cunoscută pentru frumusețea ei și pentru re­fuzul frecvent de a apă­rea în public, înainte de a fi asasina­tă de un anarhist italian în 1898. Îm­părăteasa Elisabeta a Austriei a avut o viață plină, dar tragică. Obsedată de greutatea și înfățișarea sa, Elisabe­ta purta corsete pentru a-și optimiza silueta destul de rubicondă.

Împărăteasa mergea însoțită mai tot timpul, fie în Austro-Ungaria, fie în străinătate, de doamnele sale de onoare. Așa s-a întâmplat și pe 10 septembrie 1898. Decisese să călătorească din Geneva, pe lac, spre Franța la bordul unui vas de croazieră. Se plimbase pe chei, însoțită de doamna sa de onoare.

Elveția era stat neutru și măsurile luate de autoritățile elvețiene erau inexistente. Nici aparatul vienez de pază nu exista. Așa se face că anarhistul Luigi Lucheni a pândit momentul când împărăteasa Sisi era singură. A folosit o șurubelniță căreia i-a ascuțit vârful. Nici măcar nu a avut bani de o armă de foc.

Împărăteasa a fost o țintă pentru anarhist doar datorită rangului! Nu a fost nimic naționalist! Nimic anti-austro-ungar! Pur și simplu, biata femeie a avut neșansa să fie nesupravegheată. Si, evident, presa europeană să scrie pe unde se plimbă, cât stă și unde călătorește.

