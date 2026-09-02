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Ilinca Vandici este însărcinată la 40 de ani. Detalii despre relația discretă pe care o are cu un politician

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Ilinca Vandici este însărcinată la 40 de ani. Detalii despre relația discretă pe care o are cu un politicianIlinca Vandici. Sursa foto: Instagram
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Din cuprinsul articolului

Realizatoarea TV Ilinca Vandici anunțat că urmează să devină mamă pentru a doua oară, la vârsta de 40 de ani. Potrivit informațiilor vehiculate în lumea mondenă, vedeta trăiește o poveste de iubire cu Bogdan Boitor. Cunoscuta prezentatoare mai are un fiu, Zian, din fosta căsnicie cu omul de afaceri Andrei Neacșu.

Ilinca Vandici, mamă pentru a doua oară

Vedeta TV a făcut anunțul în direct, în emisiunea „Follow Us!” de la Kanal D, unde a dezvăluit că ea și partenerul ei, Bogdan Boitor, sunt foarte fericiți.

„Am să vă spun ceva. Sunt însărcinată. Nu e glumă, sunt însărcinată. Suntem foarte fericiți! (…) Am vrut să se știe de la mine, să anunț aici în emisiune, mie nu-mi plac supozițiile. Doamne ajută să fim sănătoși”, a spus prezentatoarea.

Bogdan Boitor

Bogdan Boitor. Sursa foto: Facebook

Bogdan Boitor are experiență în administrația publică

Bogdan Boitor este originar din Maramureș și este fiul lui Vasile Boitor, fost primar al localității Asuaju de Sus și actual consilier județean.

Bogdan Boitor a candidat la alegerile parlamentare din 2024 din partea PSD. Înainte de candidatura pentru Parlament, acesta a lucrat în administrația publică, inclusiv la Administrația Prezidențială, ANCOM și Secretariatul General al Guvernului.

Gabriel Valer Zetea a vorbit despre activitatea lui Bogdan Boitor în timpul campaniei electorale din 2024.

„Deși locuiește în București de peste 13 ani, inima lui a rămas întotdeauna legată de Maramureș, locul său de suflet. Ca viitor parlamentar, Bogdan își dorește să sprijine tinerii și inițiativele care le creează oportunități, fiind convins că educația este cheia către o societate bazată pe egalitate de șanse. El crede că prin investiții corecte în educație, copiii din toate mediile pot avea o șansă reală de reușită. În plus, Bogdan este un susținător al unui mediu de afaceri echitabil, în care fiecare român are șansa de a-și dezvolta propriul drum, prin muncă cinstită“, arăta acesta.

Ilinca Vandici a vorbit despre schimbarea adusă de fiul ei

Ilinca Vandici a vorbit în trecut despre relația pe care o are cu fiul ei și despre felul în care rolul de mamă i-a influențat viața.

„De când a venit Zian în viața mea mă simt mai puternică decât oricând, în orice împrejurare. Îmi dă o liniște ce nu poate fi descrisă în cuvinte și o forță de a mișca lucrurile, de a mă dezvolta și mai mult, de a accesa zone la care nu m-am gândit până acum. Cumva, copilul meu este un soi de „maestru” în viața mea, venit să mă ajute să-mi ating adevăratul potențial!“, spunea ea.

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