Iga Swiatek a cucerit Wimbledonul. Halep a fost martoră

Iga Swiatek, numărul 4 mondial, a reușit sâmbătă să câștige primul titlu de Wimbledon din carieră, într-o manieră categorică. Sportiva din Polonia a învins-o fără drept de apel pe americanca Amanda Anisimova (locul 12 WTA), scor 6-0, 6-0, în doar 57 de minute.

Partida a fost una fără istoric, Swiatek controlând jocul din primul până în ultimul punct, fără să-i ofere adversarei vreo șansă reală de revenire.

Meciul a intrat rapid în istoria turneului de la All England Club. Este prima finală feminină din ultimul secol încheiată cu un dublu „bagel” (6-0, 6-0), precedentul caz datând din anul 1911. Dominanța Igei Swiatek pe terenul de iarbă londonez confirmă maturizarea jocului său și adaptarea la o suprafață care până recent nu se număra printre favoritele sale.

It wasn't the day Amanda Anisimova dreamed of, but she spoke with class and grace as she thanked her team and in particular her mum for being there 💚💜#Wimbledon pic.twitter.com/T2dUThqq1Q

— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025