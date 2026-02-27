Iarna face pasul înapoi. Primăvara bate la ușă cu temperaturi surprinzătoare. Prognoza pentru luna martie

Luna martie aduce o schimbare semnificativă în evoluția vremii, după zilele reci și ninsorile care au dominat sfârșitul lunii februarie. Deși stratul de zăpadă depus inclusiv în Capitală și temperaturile scăzute au creat impresia că sezonul rece se prelungește, meteorologii anunță o încălzire treptată, care va deveni tot mai evidentă odată cu începutul primăverii calendaristice. Potrivit directorului general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, vremea intră într-un proces de încălzire, după o perioadă marcată de fenomene specifice iernii.

Primele zile ale lunii martie vor aduce valori termice mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. În vestul și sudul țării, dar și în București, temperaturile maxime ar putea atinge 16–17 grade Celsius, ceea ce va crea un aspect de primăvară timpurie.

„Debutul lunii martie va aduce valori de până la 16-17 grade Celsius în vestul și sudul țării, inclusiv în Capitală. Pare că până pe 10 martie, după cum arată datele până acum, cel puțin prima decadă din martie va aduce temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării, dar cu precădere în jumătatea de vest, unde abaterile vor fi mai mari de 3,5-4 grade Celsius“, a afirmat Elena Mateescu.

Analizele meteorologilor indică faptul că prima decadă a lunii martie va aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în majoritatea regiunilor țării. Cele mai mari diferențe față de normalul climatologic sunt așteptate în vest, unde valorile termice ar putea fi mai mari cu aproximativ 3–4 grade Celsius.

Meteorologul atrage atenția că luna martie rămâne o perioadă de tranziție, astfel că variațiile de temperatură sunt normale. Chiar dacă vor exista zile mai răcoroase sau intervale cu schimbări bruște de vreme, tendința generală indică o încălzire progresivă și o apropiere treptată de condițiile specifice primăverii.

Tendința de încălzire va continua și în intervalul 16–23 martie, când temperaturile vor rămâne ușor peste mediile obișnuite la nivel național. În același timp, regimul pluviometric va rămâne echilibrat, fără episoade importante de precipitații.

În săptămâna 23 – 30 martie, valorile medii ale temperaturii vor fi ușor peste cele obișnuite pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații se vor menține apropiate de mediile climatologice, fără abateri semnificative, în toate regiunile țării.