Horoscpul lui Dom’  Profesor,   9 februarie 2026. An Nou Fericit... pe Marte!

9 februarie

Pe 9 februarie s-au născut Alice Walker, Joe Pesci, Josef Masopust, Cicerone Theodorescu, Constantin Baciu, Mircea Radu Iacoban, Dan Valentin Vizanty.

În calendarul creştin ortodox, Sfinţii de santinelă la hotarul neantului: Nichifor, Marcel şi Pangratie.

Nimic în „Kalendar”.

O notă specială pentru comandorul Dan Valentin Vizanty, de la a cărui naştere se împlinesc astăzi 116 ani. Despre acest lucru mai multe pe https://evz.ro/evolutie-sau-mutatie-buna-intrebare-horoscopul-lui-dom-profesor.html/5?amp.

Dacă sunteți în căutarea unui motiv pentru a sărbători, iată un An Nou fericit ... pe Marte!

Pământul și Marte s-au format împreună din marea formațiune nebuloasă primordială, care a creat și Soarele nostru. Atât Pământul, cât și Marte, se crede că au o vechime de aproximativ 4,5 miliarde de ani. Dar, la fel ca și pe Pământ, un sistem de calendar uman a fost stabilit și pentru Marte. Cel mai frecvent utilizat calendar al Pământului este calendarul gregorian. După cum știți, după acest calendar suntem în anul 2026.

Calendarul lui Marte este mult mai nou. Numărătoarea a început la Marte Anul 1, la echinocțiul de primăvară marțian nordic din 11 aprilie 1955. O furtună majoră de praf pe Marte a acoperit bună parte din planetă în a doua jumătate a acelui an (numită uneori marea furtună de praf din 1956 ).

Ulterior, astronomii evrei au stabilit că Anul Nou marțian se sărbătorește trei zile, după modelul vechi iudaic, dar și celtic și persan. Și dacii sărbătoreau, ce aveau de sărbătorit, tot trei zile. 7 februarie 2026 marchează începutul anului 41 pe Marte, Anul Nou Marțian, care se sfârșește în sera zilei de astăzi, 9 februarie.

De ce să avem ani marțieni? Todd Clancy de la ”Space Science Institute” a fost primul astronom care a descris un sistem pentru etichetarea anilor marțieni, într-o lucrare științifică publicată în anul 2000, care descrie variațiile de temperatură de pe planeta roșie.

El a stabilit sistemul de calendar marțian pentru a evidenția anii pe Marte și pentru a ajuta la comparațiile de date. În anii care au urmat lucrării lui Clancy, și alți oameni de știință au început să folosească sistemul său de calendar de pe Marte, în special cei care studiază clima marțiană. Clancy și coautorii săi au descris alegerea Anului Nou Marțian 11 aprilie 1955 ca fiind „arbitrară”, dar marea furtună de praf din 1956 - care cade în Marte anul 1 - oferă un marcaj convenabil.

Mai târziu, sistemul a fost extins prin definirea unui Marte Anul 0 (începând cu 24 mai 1953), permițând astfel numere de an negative. Acest lucru este similar cu utilizarea anilor înainde de Hristos, sau după, în calendarul gregorian.

Marte are o înclinare axială și o perioadă de rotație similară cu cele ale Pământului. Astfel, se poate spune că pe Marte sunt anotimpuri de primăvară, vară, toamnă și iarnă la fel ca Pământul. Numai că pe Marte este mult, mult mai frig, sunt numai temperaturi negative, atmosfera este foarte, foarte subțire, nu există un câmp magnetic.

Marte nu este o planetă pe care să-ți petreci concediul, dar este o bază necesară pentru exploatarea resurselor imense din centura de asteroizi. Exploatarea acelor bogății din spațiu ar putea readuce paradisul pe Pământ.

Întâmplător, sau nu, durata unei zile marțiene este aproape similară față de cea a unei zile de pe Pământ, ceea ce a condus la utilizarea unităților de timp analogice. Un an de pe Marte este aproape de două ori mai lung decât cel al Pământului, iar excentricitatea orbitală a acestuia este considerabil mai mare, ceea ce înseamnă că lungimile diferitelor anotimpuri marțiene diferă considerabil.

Lungimea medie a unei zile sideriale marțiene este de 24 h 37 m 22.663 s, iar lungimea zilei sale solare este de 24 h 39 m 35.244 s. Valorile corespunzătoare pentru Pământ sunt în prezent 23 h 56 m 4.0916 s și respectiv 24 h 00 m 00.002 s . Aceasta produce un factor de conversie de1,027 491 251 70 Pământ zile / Marte zile. Astfel, ziua solară a lui Marte este cu doar 2,7% mai lungă decât cea a Pământului.

Un an marțian durează aproximativ 2 ani Pământ (687 zile Pământ). Unii savanți au propus ca ziua marțiană să se numească ”sol” dar mulți nu sunt de acord. Nici eu și nici Elon Musk. Ziua pe Marte se va numi ”zi”, day, adică. Dacă ajung pe Marte primii chinezii, nu știu cum se va numi!

Mi-ar plăcea mult să pun la punct un sistem de zodiac marțian, să aplic principiile generale astrologice la planeta Marte. Sigur, pentru cei care se vor naște pe Marte. Dar, omul propune, Dumnezeu dispune!

Cred că Dumnezeu a dispus, după cum se spune în Geneză, că mereu și mereu, mâine este o altă zi!

Nu pierde timpul, mai ales cu discuţii inutile, sterile. Este marți, trei ceasuri rele! Dar, o zi favorabilă contactelor sociale profitabile, întâlnirilor fructoase. Eşti motivat şi interesat de rezultatul negociat astăzi! Eşti inspirat în domeniul financiar. Fă un tur pe la „activele” tale. Astăzi coopereaza, dar atenţie la confesiuni. Nu te lega la cap daca nu te doare capul – capul fiind guvernat în mod tradiţional de zodia Berbecului. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astăzi va face mare placere celei (celui) drag(i).

Fiecare încearcă să facă ceea ce îi place, de ce tu ai face altfel? Este momentul favorabil să explorezi noi direcţii de dezvoltare. Dacă nu te pricepi, amână, nimeni nu este perfect! Increderea eterna in prieteni se numeste loialitate. Astăzi verifici această vorbă veche din Orient. Din nou niste veşti aşa-şi-aşa. Odihneste-te mai mult, oboseala cronică s-a strâns ca o zgură şi poate să te afecteze. Concentreaza-te, lasă confuzia pe alta dată. Confuzie care iţi stă bine uneori. Astăzi, nu! Nu trebuie să schimbi nimic din proiectele pe termen lung.

Pui sub semnul întrebării anumite proceduri şi obişnuinţe ale tale. Parcă ţi se ridică un văl de pe ochi! Astăzi încerci să gândeşti logic, numai în favoarea ta, a intereselor tale! Dar, poate fi chiar o perioadă ciudată ca vremea de afară, vreme de croşetat pulovere sau de făcut dragoste, că bani nu ai cu siguranţă de numărat! Condiţia este să amâni tot ce pare complicat şi neconfortabil pentru mai târziu.

Stelele previn, nu obligă! Ai o zi mai densă, cu risc sporit. Nu trage tigrul de mustăți, e bine să fii precaut ca să eviţi o posibilă neplăcere, mai ales în domeniul sentimental. Toată perioada zilei de astăzi, dar mai ales dimineaţa este sub semnul lui Saturn, din Vărsător, care întârzie lucrurile, dar le face mai consistente, importante şi rezistente. Emoţiile tale sunt pastelate iar poziţia relativă dintre Venus şi Marte arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru sexul frumos, sau bănos, în funcţie de sex şi orientare sexuală.

Nu intra în bătălie! Retrăge-te acum şi luptă mâine. Nu-ţi epuiza resursele, replierea fără pierderi pregătește viitorul succes! Astăzi prevezi spectrul unui posibil eșec, poate sentimental. Nu uita de promisiunile facute. Astazi trebuie sa stai linistit si sa astepţi ca ziua sa treacă. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru a evita o mica decepţie sentimentală. Rezervă ziua numai activităţilor de rutină. Astăzi nu este indicat să începi noi afaceri sau noi relaţii.

Astăzi laşi timpul să treacă păgubos, fără să faci nimic. Insistă, ca să reuşeşti! Ca să ai energie şi motivaţie stelele te sfătuiesc să-ţi organizezi o seară de amor plăcută şi relaxantă. Promovează propriile interese, bazându-te pe prietenii vechi. Pe de altă parte este bine să foloseşti cât mai multe ocazii să te relaxezi. Întârzierile şi amânările te enervează teribil dar totuşi, nu lua nici o decizie importantă, amână până vei avea mai multe informaţii – cel puţin până mâine.

Vrei să faci puţină ordine. Nu îţi plac situaţiile neclare, nu eşti pescuitor în ape tulburi! Cu atât mai mult în relaţiile de serviciu. Dar îţi plac secretele şi eşti discret, când trebuie! Calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le fie în afaceri, fie în dragoste. Poţi să obţii un favor, fie la serviciu, fie acasă, în familie sau cuplu. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul.

Realizezi că ai unele rezultate bune în muncă, meserie, profesie, unde lucrezi, sau înveţi. Încet şi sigur revii la o formă bună, după o iarnă ciudată și o vacanță de iarnă lungă! Sfatul stelelor este, dacă eşti în ţară şi mai precis în capitală, să eviţi discuțiile cu partenerii de afaceri dimineaţa, sub diferite motive. Lasă totul după ora prânzului. În schimb tot ceea ce ţine de familie, dragoste şi anturajul apropiat sunt foarte bine aspectate, toată ziua.

Se pare că astăzi se deschide o cale nouă, care îţi atrage atenţia! Încă de dimineaţă, ca un licurici în întuneric, un mic amănunt te pune pe gânduri. Stelele spun să-ţi urmezi intuiţia! Nu rata ocaziile! Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar să nu te implici total. Astăzi poţi profita de o situaţie conjuncturală, şi/sau vei culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Fără nici o supărare, fără nici un reproş – fiecare pare că joacă pe „tabla” lui proprie fără să-i pese de ceilalţi, pentru că egoismul conduce jocul!

Nu te pregăti pentru evenimente gen drobul de sare! Ai un mod de abordare prudent şi îţi place să rezolvi lucrurile clar şi net, dar azi trebuie să fii realist, să nu-ţi risipeşti forţele. Îţi faci planuri peste planuri dar pâna la urma viaţa, destinul, soarta pare ca hotarăşte. Sau, mai curând, sunt hotărârile, Liberul Arbitru ale celor de care depind “soarta” noastră. După o dimineaţă plină este bine să eviţi izbucnirile emoţionale şi să te relaxezi. Nu este indicată schimbarea la care te gândeşti!

Viclenie şi poate puţină ipocrizie! Aşa sunt timpurile, aşa sunt oamenii distopiei sanitare. Trebuie să te adaptezi ca să supravieţuieşti. Dar, în forul tău interior păstrează neatinse morala şi etica! Astăzi rupe orice discutie care poate degenera in scandal cu anturajul, cunoscuti sau necunoscuti chiar, şi cu banca pe care o intalneşti pe stradă. Asta nu inseamna sa fii defetist, ci din contra, sa dai dovada de o mare putere si chiar de impertinenta. Nu vrei să te cerţi pentru ca eşti superior, aşa că nu vrei să te cobori la certuri inutile din care numai ceilalţi vor avea de suferit !

Ar trebui să fii realist, să stai cu picioarele pe pământ. Nu eşti nici invincibil, nici imortal. Astăzi eşti distrat, dar eşti binedispus şi nimeni nu te poate scoate din starea aceasta! Ceva minor poate încurca o mulţime de lume – buturuga mică... Fă-ţi socotelile, bilanţuri şi alte delicatese care îţi arată coordonatele prezentului. Plictisitoare şi cenuşii pot fi unele zile, dacă nu sunt condimentate de intervenţiile amicilor! Nu-ţi fă planuri pe termen lung, decât ca să zăpăceşti anturajul. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem...