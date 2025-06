Horoscop Horoscopul lui Dom' Profesor, 9 iunie 2025. „Actele vorbeşte, cadrele hotărăşte!”







9 iunie

Pe 9 iunie s-au născut Cole Porter, Robert McNamara, Johnny Depp, Michael Fox, George Stephenson, Jon Lord, Ileana Cotrubaş, Cornel Ţălnar.

Nimic în „kalendar”, dar în calendarul creştin este, de fapt, Pogorârea Duhului Sfânt. Este Sf. Treime. La scriptură spune clar: „a cincizecea zi”! Iar ieri, duminică, au fost doar 49 de zile de la Înviere. Probabil că, din convenienţe lumeşti, Biserica a compactat un pic... timpul! A vândut şi indulgenţe, nu?

Oricum, zi liberă...

Astăzi se împlinesc 109 de ani de la naşterea excepţionalului cadru de conducere care a fost Robert Strange McNamara. L-am întâlnit pe la începutul anilor 90’, la Washington, la sfârşitul unor cursuri de pregătire coordonate de un fost asistent al lui McNamara, la Preston şi Quantico. Fostul asistent ne-a făcut o surpriză şi la festivitatea de decernare a diplomelor l-a invitat pe Robert McNamara să spună câteva cuvine. Vârsta îşi spunea cuvântul, dar în ochii lui strălucea o stea, parcă era un spiriduş irlandez, care cu viclenie, îşi spunea în gând: „puteţi voi să gândiţi orice, eu tot ştiu, ceea ce ştiu!”

Complexă personalitate, fantastic conducător! Ştiaţi că el este cel care a introdus centura de siguranţă la automobile pe când era preşedinte la „Ford”? Tot el a fost cel care a hotărât să producă „Ford Falcon” un best-seller, care model, împreună cu Citröen DS şi Chevy Camaro Z28 au fost maşinile de vis ale tinereţii mele.

Dar McNamara rămâne în amintirea celor care contează pentru prestaţia lui politică. A fost un republican şi un presbiterian. Un model de moralitate şi integritate, un patriot mai presus de orice. Un absolvent de Berkeley şi Harvard, studii politice şi filozofie. A fost Secretar al Apărării în cea mai dificilă perioadă a istoriei Statelor Unite din a doua jumătate a secolului XX, sub preşedenţia lui John Kennedy şi a lui Lyndon Johnson. A scris câteva cărţi, puţine dar importante. „Thirteen Days”, „Strenght to Awaken” şi „Out of the Cold”, sunt cele pe care le preţuiesc cel mai mult şi încă le mai studiez.

I-am ascultat cu religiozitate scurta lui cuvântare de acum 25 de ani. La sfârşit am zâmbit.

Vedeţi dragi lupi, padawani şi hobbiţi, conducerea oamenilor este la fel, de la trib, la societate postmodernistă. Sunt câteva reguli, simple. Proletarii, pe timpuri, au făcut o glumă: „Actele vorbeşte, cadrele hotărăşte”, dar era o glumă adevărată!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, trebuie să fiţi de acord cu mine că problema României nu sunt banii, resursele, inteligenţa ci... lipsa cadrelor, a celor care să conducă!

În prostia lor funciară, proletarii au ştiut că nu pot să conducă, dacă nu învaţă cum să conducă. Nu te naşti învăţat, conducerea oamenilor şi a întreprinderilor, ca să nu mai vorbim de politica înaltă, nu este un talent, ci o ştiinţă! Aşa că proletarii comunişti au făcut „Ştefan Gheorghiu”. Academia pentru învățământ social-politic și perfecţionarea cadrelor de conducere “Ştefan Gheorghiu” de pe lângă C.C. al P.C.R.

Nu huliţi, nu daţi cu piatra, dacă verificaţi o să realizaţi că majoritatea absolvenţilor de Ştefan Gheorghiu sunt astăzi capitalişti de succes, proprietari, oameni bogaţi şi cu pretenţii. Au aplicat ceea ce au învăţat. Să ştiţi, însă, că nu mulţi au făcut adevăratul Ştefan Gheorghiu. Marea majoritate au făcut doar nişte cursuri de perfecţionare, care nu însemna mai nimic, doar o notă în dosarul de personal, ca să se poată mări salariul. Puţini, foarte puţini au făcut Academia de conducere, cursuri de zi, de trei ani, sau un an de zile pentru comerţ exterior şi relaţii internaţionale. Foarte puţini români, mai mult africani şi asiatici şi câţiva din Cuba şi America Latină.

De ce vă spun asta, dragi lupi, padawani şi hobbiţi? Pentru că, dacă vă mai amintiţi, în toamna trecută spuneam că s-au prezentat la votul pentru preşedenţia României numai nulităţi. Pe niciunul dintre ei nu aveam şi nu am încredere să-l las nici măcar cu vaca pe luncă.

Niciunul nu avea capacităţi şi studii de conducere. Nici nu puteau, pentru că în România învăţământul politic este castrat. Nu există un urmaş al lui Ştefan Gheorghiu, doar o aiureală patetică ceva cu colegiul de apărare. În mod deliberat, coloniile nu trebuie conduse de oameni competenţi, ci obedienţi.

Nu avem o clasă politică ci doar o adunătură rapace de fripturişti oportunişti egoişti. Nu avem oameni care să poată să fie numiţi politicieni, nu avem politicieni, avem politicianiști, acesta este adevărul!

După delirul ridicol din toamnă, astăzi nimeni nu mai recunoaşte că a votat. Ne-am pricopsit cu un primar al României. Gândește, vorbește și acționează ca un primar, nu ca un președinte.Telecomanda lui de la Paris funcţioneză prost, sau pot să dea aia la ordine şi semnale cât cuprinde. Că e degeaba, șirul lui Fibonacci merge la infinit… Diminutivul nu a făcut Ştefan Gheorghiu! Nici nu avea cum. Nici Academia de studii comportamentale de la Quantico. Nici măcar echivalentul de la Paris, că ar mai fi fost pe limba lui!

Cum vreţi ca cineva să conducă, dacă nu ştie cum?

Vă rog să mă iertați, domniile voastre. Din când în când mă ia valul politic pentru că îmi este necaz. Acum când sunt o mulțime de oportunități economce, când alții se îmbogățesc, noi ne pregătim, cu presa în frunte, să intrăm în criză. Sunt ”ăia” mai deștepți? Nu, sigur că nu, sunt doar mai bine conduși. Nu mă refer la micii sau marii licurici, vorba lui Băse, ci la cei de teapa noastră. Ungurii, cehii, slovenii, slovacii, poate și polonezii. Au probleme sigur că da, dar nu-și ursesc de rău, că o să vedem pe dracu, Doamne, iartă-mă, cum este presa plină!

În altă ordine de idei, sau în aceiași, am auzit că nu l-au mai lăsat pe domnul Becali să mai cânte în Patriarhie, din strană. Cică ar fi fost ”distonant”. Așa am auzit, nu am fost acolo! Ca slujitori ai Domnului ar fi trebuit să știe că în Sf Biserica, cântatul este un act de credință, nu o performanță artistică. Poate că domnul Becali nu are voce, poate cânta prea tare, de altfel și marele Origen se spune că răgea ca un măgar, dar nu se oprea în a aduce laudă Domnului. Dacă se dorește artă, este un alt loc, la Operă, nu în strană.

Uneori se dorește forma în locul fondului. Dar nu în Sf Biserică, nu în credință. Credința este a tuturor, este ceea ce ne leagă și formează un popor, nu poate fi confiscată de nimeni. Clerul este doar un intermediar, păstori, turma este ai Sfintei Treimi. Cred că pe acest motiv ”pastoral” se poate înțelege domnul Becali cu cei care l-au interzis… LOL

Să nu uităm că mâine este o altă zi !

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 9 iunie 2025

BERBEC Conjunctura iţi indică să nu te repezi să tragi concluzii, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veştile pe care le primeşti prin mobil, din presa, sau reţele, par importante. Te găseşti într-o colectivitate favorabilă care îţi aprobă ideile. Mici îmbunătăţiri şi transformări favorabile ale unei situaţii, pentru un procent dintre nativi: veşti bune de departe. Seară relaxantă şi plăcută. Dacă nu vrei să stai acasă, la o vorbă cu ai tăi, poţi să ieşi în oraş.

TAUR Aspectele benefice sunt în cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obişnuită, fără evenimente notabile negative. O zi care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi! Trebuie să-ţi regăseşti zâmbetul şi buna dispoziţie. Tristeţea şi supărarea nu sunt opţiuni pentru ziua de astăzi, orice s-ar întâmpla. Fii mai „zen” nu lăsa orice necaz să te influenţeze! Trebuie să ţii seama de sfatul dezinteresat al stelelor care favorizează propria ta zodie şi ocupă-te mai mult de propriile interese. Dar, îţi cunoşti propriile interese?

GEMENI Găseşti o mare satisfacţie în ajutorul pe care-l oferi la treburile casei, sau în sprijinul unui prieten. Ascultă-ţi vocea interioară şi redu ritmul, e prea cald şi săptămâna e la început. Ia-o încetişor, fără eforturi fizice foarte mari. Atingi „regimul normal de funcţionare” pe seară, la o terasă, cu prietenii, cu cei dragi, familia! O zi care te oboseşte, cu o seară plăcută. Poate pentru că eşti martor la unele evenimente mai puţin plăcute pe care nu poţi să le controlezi. Încercă să nu-ţi amărăşti sufletul!

RAC Eşti distrat şi nu te poţi concentra din cauza căldurii şi a atmosferei tensionate din jurul tău. Poate o ieşire, pe seară, în oraş, cu cei dragi, te relaxează şi îţi „încarcă bateriile”. Nu sări peste etape, nu o lua pe scurtături fie că este vorba de afaceri sau sentimente. „Că din toate câte sunt numai drumul e interesant!” Astăzi nu fii superficial, comod şi egocentrist! Fii generos doar cu cine merită într-adevăr. Cruţă-te de eforturi mari. După excesul de comunicare speculativă, din zilele trecute, te retragi treptat, astăzi, în cochilia confortabilă a lipsei verbului.

LEU În jungla de beton în care trăieşti, sunt capcane la tot pasul. Naivitatea ta de Leu generos te face să fii uneori păcălit. Astăzi trebuie să fii foarte atent la propunerile care ţi se fac. Ceva se întâmplă: un eveniment, o întâlnire cu o persoană deosebită... Lucrurile îţi apar într-o altă lumină, viaţa poate fi frumoasă! Aminteşte-ţi de timpul dinainte de a avea necazuri! Configuraţia astrologică îţi conferă un dar amplificat la maximum, dacă se poate spune, al comunicării şi o disponibilitate, o subtilă incitare a altora către destăinuiri şi confesiuni. Sigur, ca să se petreacă aceste lucruri, trebuie să ai un program aglomerat de întâlniri!

FECIOARĂ Ai nevoie de mai multă mişcare, de mai mult sport. Trebuie să eviţi mişcările bruşte. Nu trebuie să stai ore întregi sub duş, apa costă! Program de distracţie pe seară, profită din plin. Este necesar să-ţi organizezi viaţa. Pare a fi un câmp de bătălie şi tu te afli în ambele armate! Dar, eşti pe drumul cel bun şi înlături din calea ta obstacole, în special propriile limite. Poţi ameliora confortul vieţii zilnice, pentru că pari a fi într-o stare senină şi echilibrată. Astăzi, gama informaţiilor vehiculate este foarte mare: de la simpla bârfă de alcov, până la importante şi confidenţiale date economice şi politice.

BALANŢĂ Eşti pe drumul cel bun! Începi să înlături din calea ta obstacole, în special propriile limite. Munceşti cu spor, te odihneşti relaxat, eşti entuziast şi te gândeşti cu speranţă la viitor. Astăzi eşti când adorabil, când insuportabil. Îţi place să te joci, ca un copil, cu nervii celor din jur. Dar evită şefii, patronii, superiorii – ei nu sunt obligaţi să-ţi suporte capriciile! Astăzi ai o zi bună, dar atenţie la deplasări sau călătorii! Norocul îţi surâde astăzi. Ai, însă, o singură şansă, ca pistolul de duel, un singur glonţ!

SCORPION Dacă depinde de tine şi dacă ai un drum de făcut, mai bine amână. Mâine este din nou o zi, poate mai bună! Există mereu speranţa asta. Astăzi limitează-te doar la activitatea obişnuită. Zâmbetul tău este astăzi fals. Aştepţi o veste proastă şi nu ştii cât de negativă poate să fie. Limitează “daunele colaterale”, fii discret, nu te lăuda cu neşansa ta, nu căuta compasiune. Eşti supraglomerat şi practic, nu mai poţi! Oare sunt, toate, problemele tale? Nu cumva te-ai încărcat, în acestă zi liberă, cu sarcini, cu datorii care nu sunt ale tale?

SĂGETĂTOR O zi favorabilă pentru centaurul sentimental din tine. Iţi prieşte o discuţie la o cafea cu ingheţată şi faci planuri. Prietenii te ajuta astazi chiar fără să-i bati la cap. Veşti bune. Te simţi în formă, ai încredere în forţele tale. Foloseşte ziua ca să faci paşi în direcţia realizării intereselor tale strategice pe termen lung. Ascultă, dar nu accepta nicio propunere! Ca aspect emoţional, simţi nevoie unei perspective din care să analizezi realizările şi insuccesele din ultimul timp, cât mai ales, raporturile cu partenerii tăi, cu colegii, raporturi care nu te încântă prea mult.

CAPRICORN Ceva neprevăzut. Trebuie să lucrezi în plus pentru serviciu, sau ceva de rezolvat pentru familie. Spre seară ai impresia că ai urcat pe Everst, eşti foarte obosit, dar relativ mulţumit! Reuşeşti să închei o alianţă cu cineva din anturajul apropiat, cu familia, poate. Nu exagera cu scenariile negative, lumea e aşa, sau altfel, după cum te uiţi la ea. Bine faci, bine găseşti! Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Zi bună pentru discuţii, planuri, planificări, analize, şedinţe, bilanţuri – tot ceea ce ţine de un management performant, fie că este vorba de o multinaţională sau mai curând de propria bucătărie, grădină sau balcon.

VĂRSĂTOR Trebuie să o iei de la capăt, să reevaluzi situaţia şi să faci alte planuri pentru vacanţa de vară. Consultă-te cu cei din jur, cu cei dragi, să vezi şi părerile şi dorinţele lor. Contează! Vrei să uiţi toate momentele neplăcute din trecut. La revedere tristeţe, bună ziua bucurie! Astăzi cuvintele sunt importante pentru tine şi trebuie să-i laşi pe cei din jur să se destăinuie! Suporţi greu căldura care se instalează, nişte vitamine, crom şi zinc plus “rădăcină de viaţă lungă” - nu ar fi o idee rea în acestă zi de marţi, ziua lui Marte! Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti.

PEŞTI Reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva din anturajul apropiat. Eşti prea dur cu tine şi cu cei din jur, oferă-ţi momente de distracţie, de exemplu, un spectacol pe seară. Eşti fericit şi binedispus ca un peşte în apă! Radiezi bună dispoziţie şi eşti apreciat la serviciu şi acasă pentru spiritul pozitiv. Eşti în fază cu tine însuţi şi asta se vede de departe! Continuă pe drumul ales! Cu Luna favorabilă ai mai multă intuiţie decât de obicei. Sau pur şi simplu eşti obligat de activitatea zilnică. Astăzi programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ!