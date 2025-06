Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 3 iunie 2025. Au trecut 81 de ani







3 iunie

Pe 3 iunie s-au născut Josephine Baker, Jafferson Davies, Tony Curtis, Allen Ginsberg, Paulette Goddard, Suzi Quatro, Rafael Nadal, Eduard Caudella, Edmond Nicolau, Lucian Meţianu, Aurelian Temişan.

Nicio menţiune în calendarele vechi, o zi obişnuită de muncă.

Peste câteva zile, mai precis trei, se vor serba, poate, cu „spirit de prietenie şi pace între popoare” debarcarea aliată din Normandia de acum exact 81 de ani.

Poate o să vedeţi la televizor... nu știu dacă se va face o sărbătorire.

Ceea ce vreau să vă spun astăzi şi în zilele următore este rolul presei, al radioului, de fapt, în fantasticul de complex program al debarcării, una dintre cele mai mari acţinui militare din toate timpurile.

BBC... British Broadcasting Company! Zilele de mare glorie al radioului britanic! Winston Churchill spunea, după război, că BBC a făcut cât zece divizii de blindate şi o duzină de escadre de portavioane. Şi acum parcă mai aud, prin vis, cortina BBC, acordurile destinului, bătăile la poarta lui Dumnezeu... ce timpuri, ce oameni, ce oameni de radio!

Prin rubrica de mesaje personale, BBC trimetea coduri cifrate francezilor din maquis şi agenţilor OSS infiltraţi în Europa.

În seara zilei de 3 iunie 1944, la ora 18,30, ora GMT, s-a lansat în eter mesajul:

“The time of fighting will come…”

Aceasta însemna începerea operaţiunilor de sabotare a căilor ferate în Nord-Vestul Franței, specific în Normandia, pentru că debarcarea urma să aibă loc în următoarele trei zile.

Apoi au urmat alte trei anunţuri:

Primul: “Saint Liguori founded Naples”, ceea ce însemna paraşutarea în aceiaşi noapte de agenţi de sabotaj englezi şi mari cantităţi de arme pe terenul “Caracole” lângă St. Pons. Mesajul era adresat grupului FFI Latourette – Bertrand, foarte activ, care însuma peste trei mii de partizani.

Al doilea: “Yvette likes big carrots” - ceea ce însemna paraşutarea de arme, arme semi-grele şi exploziv pe terenul “Naphtalene”, regiunea Le Vignan-Montdardier, Gard. Armele trebuia preluate de maquisarzii Aigounal – Cévennes.

Al treilea: “The tall blond man is called Bill” – decodificat însemna paraşutarea de arme uşoare de infanterie în special pistoale mitralieră Sten şi grenade, dar şi exploziv pentru sabotaje. Terenul “Rabelais”, zona Pezenas, Hérault, iar maquis Caux – Linarès!

Ceea ce trebuie menţionat este că urmare mesajelor codificate BBC, de la ora şapte seara, în ziua de 3 iunie 1944, cam două sute de oameni din Europa, aflaţi pe teritoriul ocupat de nazişti ştiau sigur că debarcarea urma să aibă loc în Normandia, peste trei zile! Oare cât ar fi plătit nemţii pentru această informaţie? Bună întrebare !

Şi totuşi, nimeni nu a trădat, nimeni nu a vorbit, nimeni nu a spus o vorbă, nu a făcut nimeni nicio indiscreţie. Factorul surpriză al debarcării a fost păstrat…

Ce învăţăminte tragem din asta? Dragi lupi, padawani şi hobbiţi când vă apucaţi de o treabă importantă, alegeţi-vă oamenii cu grijă, oameni onorabili, inteligenţi, curajoşi, loiali… dacă mai există în ziua de astăzi şi nu au murit toţi în războaie. Războaie luptate ca să fie ultimul război. Mereu să fie ultimul… cel din urmă şi apoi, o mie de ani pace!

Dar mă tem că lumea nu vrea să fie pace… a fost vreodată o zi de pace pe întreg Pământul? Altă întrebare bună !

Acum mă duc pe terasă să răsfoiesc o carte, apoi o să mă uit la ”Daily Motion” în țârâitul puternic al cicadelor care îmi aduc aminte de Orient și îmi fac așa de bine.

Haideţi şi citiţi horoscopul meu, nu este codificat de BBC, dar are o parte mai… complexă, pentru că nimic nu este niciodată simplu, o să înţelegeţi mâine, pentru că, mâine, este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 3 iunie 2025

BERBEC Astăzi te bucuri de o ambianţă plăcută, prietenească, chiar plină de umor, acasă şi/sau la locul tău de muncă. Lasă problemele dificile, de fond, pentru altă dată, nu strica armonia zilei!

Este o zi a comunicării. Esti dispus sa porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Mercur in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil si debitul verbal are volum si consistenţă. In toata aceasta dorinţă de afirmare a eului, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. În cele mai multe cazuri vorbele multe determina destainuiri şi mai şi...

TAUR Încerci să reduci neprevăzutul cotidian, să te bucuri de mai mult control asupra vieţii tale. E bine, dar nu încerca să le faci program altora, să-i invadezi cu interesele tale defensive!

Dedică ziua lucrurilor obişnuite, de rutină. Este o perioadă furtunoasă. Cu toate că, până la urmă, se va vedea doar partea de deasupra a gheţarului, ca de obicei în astfel de poveşti. Emoţional, tu te simţi dornic să te bucuri de deliciile perspectivei, aşa că poţi să stai după orele de program mai mult pe acasă, cu cei pe care îi iubeşti, sau să pleci într-o scurtă (da, scurtă) vizită. Saturn întârzie din nou anumite lucruri, iar răspunsul pe care îl aştepţi se lasă şi el aşteptat...

GEMENI Dimineaţa poţi să fii ascultat cu interes de persoane importante pentru tine. Comunicarea este punctul tău forte, cu Mercur în zodie, dar astăzi trebuie să ai un discurs realist, ca să justifici atenţia acordată.

Lasă ironiile şi cinismul măcar pentru perioada zilei de astăzi. Nu mai face atâtea mofturi, viaţa este complicată şi fără sa o faci tu şi mai complexa. Stelele spun sa dai dovada de bun-simt şi modestie! Măcar astăzi. Prietenii te cauta să-ţi împartaşească problemele lor. Vremea capricioasă şi vremurile aiurea ţi se par probleme infinit mai grave decât micile lor intrigi.

RAC Eşti în plină formă şi azi ai şi o intuiţie excepţională, ceea ce te ajută să prevezi şi să preîntîmpini unele probleme personale sau profesionale. Dar, nu vorbi mai mult decât este necesar!

La locul de muncă, în timpul dimineţii, horoscopul tau te sfatuieste sa ceri sfatul şi sprijinul unui prieten experimentat, pentru că este evident că nu te poţi descurca singur. Mai bine mai târziu decât prea târziu sau niciodată! De ce iti este frica de aceea nu scapi! Nu rata ocaziile din cauza încăpăţănării sau a prudenţei caracteristice zodiei. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar nu te implica total. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese.

LEU Nu bate la uşi deschise! Dacă îţi pledezi cauza nu insista prea mult, de fapt nu ceri nimic imposibil, dar insistenţa nu este astăzi productivă! Nu pleca la drum lung, mai ales pe seară!

Relaţiile sentimentale sunt bine aspectate, însă. Calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le, cel mai probabil şi cel mai indicat, în domeniul relaţiilor sentimentale. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul. Nu-ţi fă planuri pe termen lung, ca să nu zăpăceşti familia şi să confunde ficţiunea cu realitatea. O veste bună pe seară de la rude de departe. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem...

FECIOARĂ Pragmatismul tău din domeniul financiar dă încredere partenerilor tăi de viaţă şi/sau afaceri. Azi nu aştepta o rezolvare rapidă a problemelor tale, totul este întârziat din cauza lui Saturn.

Ziua de astăzi poate fi un termen, sau un prag. Dacă este vorba de o întâlnire importantă, atunci astăzi este ziua. Ceva se poate întâmplă – mare atenţie la călătorii sau deplasări. Dacă eşti precaut, vigilent şi prudent - totul este foarte bine. Evită locurile aglomerate, spaţiile deschise, curentul şi datoriile. Oferă respect celor mai bine plasaţi ca tine pe scara socială pentru că omul superior ascultă, omul materialist trăncăneşte, înţeleptul configurează – spune înţeleptul chinez!

BALANŢĂ Astăzi ai un talent deosebit să prevalezi, fără să lezezi interesele sau vanităţile altora! Te strecori printre orgolii cu o abilitate fantastică! Ţine minte cum ai făcut, o să-ţi folosescă…

Cu toate că vremea şi vremurile te influenţeaza negativ şi treci printr-o perioada proastă, fă in aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj. Joacă astăzi puţin teatru şi o să te simţi mai bine! Eşti într-o uşoară pierdere de energie. Supraveghează-ţi sănătatea şi în special alimentaţia. Mâncarea naturală, fructele, mierea şi ceaiurile din plante iti refac vitalitatea! Ai oarece probleme de rezolvat, la serviciu sau la şcoală, unde munceşti sau înveţi, unde îţi petreci dimineţile şi uneori toată ziua.

SCORPION Depistezi multe probleme de relaţii umane din familie, din anturaj şi încerci să găseşti rezolvări. De astăzi trebuie să renunţi la toate prejudecăţile şi micile frâne psihice care ţi-au frânt elanul şi nu ţi-au permis să-ti arăti adevaratele calitaţi, să ai performanţele pe care le meriţi.

Astăzi este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, sau eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini şi oameni noi, poate noi simţăminte şi sentimente. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Să schimbi planuri vechi înseamnă inconsistenţă nu promovarea noului!

SĂGETĂTOR Nicio planetă în zodie, dar o mulţime în opoziţie, ceea ce nu îţi face viaţa mai uşoară! Ziua de azi îţi poate aduce emoţii puternice şi trăiri intense. Evită excesele, păstrează echilibrul!

O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Pe total o zi activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. Lucrările s-au aglomerat din nou, ai mult de munca si niciun chef. La prânz poate este bine să-ţi îndulceşti viaţa aşa că oferă-ţi o prăjitura, o îngheţată şi dă telefon unei prietene, poate ieşiti pe seară la un film şi la un suc în oraş. Până la urma în urma efortului făcut o să simţi o oboselă interesantă, dacă nu chiar plăcută. O sa visezi frumos şi colorat.

CAPRICORN Astăzi parcă ai fi dotat cu un fel de radar sentimental! Sufletul tău bun e mulţumit că poţi afla lucruri despre dorinţele ascunse şi planurile secrete ale celor din jurul tău şi îi poţi ajuta!

Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă. Configuraţia planetelor îţi prezice relatii cordiale şi armonioase cu semnele de aer şi apa şi mai puţin favorabile cu zodiile de foc şi pamant. Chiar nu merită să te consumi pentru cineva care este superficial şi neserios!

VĂRSĂTOR Dimineaţa eşti senin şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă unele griji legate de viitor. Tot astăzi poţi primi un răspuns la o problemă mai veche, dar la care te gândeşti mult.

Este momentul să-ţi faci mai mulţi prieteni in cadrul activitaţii profesionale, sau unde activezi, pentru că s-ar putea sa ai nevoie în curând de sprijinul şi ajutorul lor competent. Graba strică treaba. Astăzi ai simţăminte pastelate şi suave. Aşa că te poţi duce la cumpărături, ca să te enervezi de creşterea preţurilor!

PEŞTI Ai un talent deosebit, pe termen scurt, să faci lucrurile simple şi relativ accesibile. Minunea, ca orice minune, nu ţine mult, aşa că astăzi poţi finaliza una, sau două-trei probleme. Atât!

Dacă stai cu chirie şi vrei să găseşti o căsuţă şic, sau un apartament pe cinste, acum este momentul. Până la urmă cu toată activitatea tensionată, astăzi este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie în mijlocul acestei activităţi susţinute.