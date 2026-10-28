Horoscopul lui Dom’ Profesor, 29 octombrie 2026. Astronomii au descoperit un obiect misterios dincolo de Neptun, care ar putea fi o nouă planetă pitică

Pe 29 octombrie s-au născut Edmund Halley, ducele de Alba, Richard Dreyfuss, Paul Joseph Gobbels, Jean Giraudoux, Franz von Papen, Silvia Dumitrescu-Timică, Radu Cosaşu, Alexandru Bena, Jean Alexandru Steriade, Doru Covrig, Alexandru Chira.

Nimic în "Kalendar"... şi nimic important în calendarul creştin-ortodox, doar Sfinţii, cuvioşii, Anastasia Romana şi Avramie. Anastasia, ce nume frumos şi vechi! Dacă îmi aduc aminte bine, în greaca veche însemna „reînviere” – nu, nu ştiu greaca veche, ştiu doar semnificaţia unor nume. Anastasia, ce poate fi mai potrivit pentru un nume creştin, pentru o fată! Poate, Maria!

Numele, de fapt prenumele, este foarte important. Identifică şi dă putere. În neamul meu, de peste două sute de ani, de când avem o evidență scrisă, toate femeile au avut prenumele de Maria. Mai rar, Elena. Doar bunica, mama tatălui, o mcedoneancă blondă, cu ochii albaștri, înaltă și frumoasă ca un boboc de trandafir, a făcut excepție, o chema Eugenia. Şi nu ştiu cum se făcea că, bărbaţii neamului, frumoşii şi inteligenţii bărbaţi ai neamului meu, alegeau, la fel, fete care aveau şi prenumele Maria. De exemplu, pe mama mea o chema Marieta, un diminutiv de origine franţuzească la Maria, iar regretata mea soţie a purtat, cu nobleţe şi prenumele Maria. Maria-Denise. Pe fata mea o cheama Maria-Shirina. Shirina, ”cea dulce” a fost un hatâr locului unde s-a născut: Teheran.

Bărbaţii au purtat întotdeauna, în neamul meu, de la marele clucer Costică Ştefănescu, derivate de la Constantin (pe mine mă cheamă, de fapt, Costin-Radu) dar şi Alexandru, Liviu, Victor, Stan, Vicenţiu. Cam atât, timp de două sute şi vreo treizeci de ani! Când sună mobilul şi o rudă mă informează că a mai murit un unchi, văr, unchiul Alexandru, de exemplu, reacţia mea este tragico-comică: care dintre ei?

Mereu la dispoziţia domniilor voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi – mereu cu un sfat, poate bun. Din experienţa mea, de mulţi ani, de CEO. Am observat că lumea nu prea se mai înţelege, și sare repede la scandal, mai ales acum, din cauza crizei și amenințării războiului. Evitaţi anumite fraze şi propoziţii, mai ales la serviciu! Dar şi acasă! Dacă ţineţi la pielea domniilor voastre. Iată:

Nu trebuia să faci asta! Este o propoziţie nefericită care culpabilizează pe cel (cea) căruia i se adresează. Nu ţine seama de efortul şi buna intenţie a celui în cauză. Este o constatare nedreaptă, care solicită scuze şi motive. De obicei victima se scuză cu „Nu ştiam că...” ceea ce înrăutăţeşte situaţia şi conduce la admonestări şi situaţie tensionată. Corect ar fi să spui, în astfel de situaţii: „Credeai că faci bine, ceea ce faci!” Critica se adresează comportamentului, rezultatului, nu intenţiei pe care o socoteşti bună şi onorabilă. Recunoscând bunăvoinţa, deschizi calea către o ameliorare. Cel în cauză va reacţiona: „Dar cum trebuia să fac?” recunoscându-ţi superioritatea şi cerîndu-ţi instrucţiuni. Aşa se consolidează o poziţie de lider, prin cooperare şi îndrumare!

Nu trebuia să spui asta! Dar tu, cu ce drept spui asta? Practic, îl ataci pe cel cu care dialoghezi, îi interzici dreptul la exprimare. Îl ataci frontal, tu ai dreptate aprioric, celălat greşeşte grav! Scandalul este gata! În astfel de situaţii una dintre variante este să spui: „Nu doresc să fiu convins, dar...”. Te pui în situaţia de ascultător şi îl obligi pe partenerul de discuţie să demonstreze, să-şi epuizeze argumentele. Dacă are! De fapt nu ai cedat niciun pas, îl laşi pe celălalt să se rătăcească singur în labirintul demonstraţiilor. Poate dă peste Minotaur şi ai rezolvat situaţia!

Dacă eram în locul tău, aş fi făcut... Mai rău nu se poate! Negi existenţa celuilalt, omori canalul de comunicare. Pierzi cooperarea şi îl obligi pe cel în cauză la o muţenie ostilă. De fapt, vrei să dai o lecţie, dar administrezi o pedeapsă. Poţi să spui: „Acum zece ani, am avut o situaţie similară...” Şi dai indicaţiile care trebuie. La sfârşit poţi să adaugi „...sigur, timpurile s-au schimbat, acum este mai greu!” ceea ce va aduce zâmbetul pe faţa celui în cauză, care consideră că i s-a recunoscut efortul şi buna intenţie, mai mult, i s-a lăsat liberul arbitru, posibilitatea de a alege!

Sunt multe arcanele comunicării, în general și într-o multinaţională, în special, dar şi de pernă, într-o relaţie de dragoste. Warren Beatty, actorul american creditat că s-a culcat cu... nu se mai știe câte femei, majoritatea celebre, a mărturisit că esenţialul într-o realţie este stabilirea încrederii, prin comunicare: „O femeie nu vrea bani, sex sau celebritate. Nu în primul rând. În primul rând vrea să aibă încredere!” Pentru asta, spun cei maliţioşi, seducătorul actor american a fost nominalizat la 14 (patrusprezece) premii ale Academiei, Oscar!

Cam aşa erau gândurile mele când răsfoiam o carte interesantă, era în bibliotecă, dar am șters-o de praf, scrisă de François Laure şi Jansky Jarocki : "Les mots pour réussir ensemble", (Cuvintele ca să reuşim împreună) apărută acum câțiva ani la editura Dunod.

Acum, că tot am pomenit de Warren Beatty, mă duc să caut în filmoteca mea o variantă rară, director’s cut, a lui „Bonnie and Clyde” unde o are parteneră pe Faye Dunaway. Da, s-a culcat şi cu ea... dar asta nu i-a împiedicat să joace admirabil în film! Acum Warren Beatty are 89 de ani, nativ din Berbec. S-o fi potolit? Filmul, produs în anul 1967 cu un buget redus, Faye Dunaway a primit pentru rolul ei doar 1.000$, se pare că este primul film care contrazice morala mic burgheză, prezentând, în mod premeditat, doi hoți și asasini... drăguți, chiar simpatici, în timp ce poliția este ridiculizată și satanizată. Industria filmului devenea giganticul bordel, fără rușine și scrupule, care este astăzi!

„Prima mea reacție a fost una de neîncredere și entuziasm.”

Puternicul Observator Vera Rubin a observat ceea ce pare a fi o planetă pitică care înconjoară Soarele în adâncurile înghețate de dincolo de Neptun.

Obiectul înghețat, cunoscut sub numele de 2026 ED138, are probabil un diametru cuprins între 600 și 1500 de kilometri, spun oamenii de știință. Prin urmare, este probabil suficient de mare pentru a fi prezentat într-o sferă prin propria gravitație - o caracteristică cheie care diferențiază planetele pitice de asteroizi și alte roci spațiale mici.

Și dacă 2026 ED138 este într-adevăr o planetă pitică, asta e o chestiune destul de importantă, deoarece astronomii au confirmat până în prezent doar cinci dintre ele: Pluton, Ceres, Eris, Haumea și Makemake.

2026 ED138 a fost descoperită de Matthew Holman, care lucrează la Centrul pentru Astrofizică | Harvard & Smithsonian (CfA). Marele moment a venit pe 13 octombrie, când Holman rula date Rubin colectate anterior prin intermediul unui cod de căutare pe care l-a dezvoltat împreună cu colegul său de la CfA, Kevin Napier.

Căutarea respectivă a dezvăluit un obiect misterios dincolo de orbita lui Neptun . În ciuda distanței sale imense față de Soare, acest corp planetar era relativ strălucitor, ceea ce sugerează că este mai mare decât orice obiect transneptunian mediu.

„Prima mea reacție a fost una de neîncredere și entuziasm”, a spus Holman într-un comunicat de marți (27 octombrie), ziua în care a fost anunțată descoperirea lui 2026 ED138. „Obiecte de acest gen sunt foarte rare, așa că am început imediat să verific dacă eu sau codul greșisem ceva.”

Verificările respective au implicat o căutare amănunțită prin catalogul lui Rubin. Și acel catalog este destul de consistent, chiar dacă Rubin este un telescop destul de nou.

Observatorul Vera Rubin se află pe vârful Cerro Pachón, un munte din nordul Chile, cu o înălțime de 2.682 de metri, și dispune de o oglindă primară cu un diametru de 8,4 m. Telescopul a fost pus în funcțiune în aprilie 2025 și a început proiectul său principal, Legacy Survey of Space and Time (LSST), care va avea o durată de 10 ani, în iunie anul acesta.

În timpul LSST, Rubin surprinde imagini ale întregului cer sudic la fiecare câteva zile folosind o cameră de 3,2 gigapixeli, cea mai precisă și clară cameră digitală construită vreodată pentru astronomie. Această lucrare creează un „film” time-lapse de înaltă rezoluție care poate dezvălui multe despre cosmos.

De exemplu, astronomii cred că Rubin va face lumină asupra energiei întunecate și a materiei întunecate, elemente de ficțiune, misterioase, care împreună, se crede, fără dovezi, că alcătuiesc cea mai mare parte a bugetului masă-energie al Universului. Observațiile sale vor servi, de asemenea, ca inventar al sistemului solar, ajutând oamenii de știință să cartografieze curtea noastră cosmică într-un mod fără precedent. Rubin a descoperit deja peste 11.000 de asteroizi noi, de exemplu, și cu siguranță vor mai apărea mulți alții.

Inventarul LSST va include probabil și o serie de planete pitice noi - inclusiv, posibil, 2026 ED138. Căci obiectul există cu siguranță: Holman și colegul său, Mario Jurić, care lucrează la Universitatea din Washington și este cercetător principal în cadrul Sistemului Solar Rubin, au descoperit că Rubin a observat 2026 ED138 de 30 de ori separat, în 20 de nopți, între 4 martie și 11 iulie a acestui an.

Și cercetări suplimentare au dezvăluit că Dark Energy Camera (DEC), un instrument de pe Telescopul Víctor M. Blanco de 4 metri de la Observatorul Interamerican Cerro Tololo din Chile, a observat și el 2026 ED138. Într-adevăr, observațiile DEC ale obiectului datează încă din 2016.

Datele arată că orbita planetei 2026 ED138 este înclinată cu aproximativ 25 de grade față de planul sistemului solar. Prin urmare, probabil că a avut o interacțiune gravitațională cu Neptun, ceea ce a dezechilibrat-o, spun oamenii de știință. Să precizăm că și Pluton are o orbită înclinată față de planul sistemului solar cu 17,4 grade. Amândouă planetele mici fac parte din Centura Kuiper.

2026 ED138 se află în prezent la aproximativ 46 de unități astronomice (UA) de soare. (O UA este distanța Pământ-Soare - aproximativ 93 de milioane de mile sau 150 de milioane de kilometri). Aceasta o plasează dincolo de distanța medie a lui Pluton față de Soare, care este de aproximativ 40 UA.

Totuși, mai sunt multe de aflat despre acest obiect. De exemplu, nu știm dacă este sau nu o planetă pitică până când astronomii nu îi vor stabili dimensiunea, mai precis. Iar acest lucru va necesita observații în lumină infraroșie, intervalul de lungimi de undă pentru care este optimizat Telescopul Spațial James Webb al NASA.

Așadar, rămâneți pe fază: fără îndoială, vor apărea mai multe știri despre 2026 ED138, iar Rubin ar putea descoperi mai multe lumi similare în lunile și anii următori.

„Dacă se confirmă că este o planetă pitică, ED138 s-ar alătura unei familii foarte mici de lumi”, a spus Holman. „Rubin va fotografia întregul cer sudic iar și iar timp de 10 ani, astfel încât orice alte planete ascunse în locurile omise de studiile anterioare pot fi acum descoperite.”

Pe ”Dimineața Astro(logilor)nomilor” s-a discutat mult despre ED138. Trebuie să i se dea un nume și o personalitate astrologică? Marea majoritate a celor din ”cameră” a fost de acord să nu ne grăbim. Dacă gravitația este motorul astrologiei, atunci micile planete foarte îndepărtate nu au prea mare însemnătate.

Este ceață. Afară, dar și în gânduri și emoții. Ceața face ca zgomotele nopții să se audă în surdină, este o liniște stranie, de început de lume. Nu pot să-mi doresc decât că mâine să fie o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 29 octombrie 2026

Joi, ziua lui Jupiter, în mișcare directă, în Leu, - astăzi e nevoie de calităţile şi abilităţile tale. Încet-încet, te faci de neînlocuit. Atenţie, să nu intri într-o rutină care te limitează! Ţi-ai programat din timp ziua aceasta pentru cumpăraturi în oraş, dar iata ceva neaşteptat te face să-ţi schimbi planurile. Este totuşi o veste bună. Perioada îţi este favorabilă în toate, mai puţin durerile de cap. La propriu şi la figurat. Despre durerile la propriu - atenţie la vremea capricioasă, la curentul de aer, îmbracă-te corespunzător şi mai ales protejează-ţi capul şi fruntea şi totul o să fie bine!

TAUR

Ultima zi de joi din octombrie este foarte agitată şi plină, mai ales în versiunea zodiei tale. Ca să prevalezi, trebuie sa dai dovada de calm şi realism şi să laşi graba şi nerăbdarea. Proiectele începute în această perioadă par că vor aduce rezultate excelente. Totuşi, este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să dotezi mica ta afacere, sau casa, cu tehnologie. De oricare fel, de la un tirbuşon, la casa inteligentă!

Fii sincer şi recunoaşte, măcar astăzi, chiar dacă nu prea îţi convine, că majoritatea problemelor pe care le ai se datoresc superficialităţii tale. Termină odată lucrurile începute! Cu zodia în continuare relativ neaspectată trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta. În general eşti un bun profesionist, dar uneori superficialitatea te îndeamnă să laşi lucrurile neterminate. Dacă ai fi chirurg ai lăsa operaţia necusută? Când cheful de muncă se termină brusc, roagă frumos pe un prieten să te ajute să termini ce ai de făcut!

RAC

Schimbările posibile de astăzi, la care, de altfel, te aşteptai, contribuie la întarirea încrederii colegilor, a celor din jur, a familiei, în tine şi la îmbunătăţirea propriei imagini. Astăzi nu te grăbi nejustificat, nu este genul tău şi nici nu dai rezultate mai bune. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că nu ai luat în considerare toate datele problemei, că ţi-ai făcut „stereotipuri de comportament”, că întotdeauna stai în defensivă. Bine faci!

Dimineaţa eşti cam apatic şi lipsit de iniţiativă, ceea ce nu te caracterizează. Poate e oboseala, poate toamna, dar nu îţi poţi permite să faci greşeli. Amână tot ce crezi că este important! Atenţie la nişte termene sau întâlniri – este bine să nu întârzii : „punctualitatea este politeţea regilor!”. Cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, poți să eviţi neplăcerile. Normal, dar platitudinea de mai înainte are şi ea înţelepciunea ei! Că, fii sincer şi recunoaşte, când îţi place ceva, fie că îţi trebuie, fie nu, tu cumperi, nu te gândeşti! Cât despre inamicul care te pândeşte, ori ragi tare la el odată, ori îl aştepţi la cotitură! Îţi vine şi ţie rândul.

FECIOARĂ

Astăzi te împiedici în mici obstacole ale vieţii şi te enervezi disproporţionat. Încearcă să nu mai dai sfaturi şi sentinţe cui are şi cui nu are nevoie! Concentrează-te pe interesele tale. Păstrează-ţi zâmbetul pe buze, ciripeşte în continuare bârfe mondene şi vei fi cel mai apreciat. Nu te băga in discuţii serioase care privesc bani sau interesul altora. O zi bună, pe total. Pe seară poţi să-ţi iei bilete la un spectacol sau pur şi simplu să te simţi foarte bine. Concentrează-te azi pe relaţiile tale sentimentale, pe locul lor în gândurile şi viitorul tău.

Vrei să araţi bine şi să te simţi bine în lume, dar astăzi nu te înduri să-ţi cumperi lucruri mai bune. Zgârcenia asta o să te coste. Trebuie să te respecţi, dacă vrei să fii respectat! Ai şansa să-ţi clarifici un pic dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian. Puţină solitudine, singurătate bine temperată – nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog. Poate vrei să vizitezi, ca pe un muzeu, nişte magazine noi şi foarte scumpe. Armonia, echilibrul, trebuie să facă parte din viaţa ta, aşa au hotarât stelele pentru tine!

SCORPION

Ai şanse să primeşti un dar neaşteptat, dar care iţi schimba brusc starea de spirit. Esti conciliant şi nu mai mai doreşti confruntări din care să ieşi învingător. Poate e ziua ta de naştere? Sigur că la un procent din Scorpioni este ziua de naştere, absolut corect şi natural. Dar mai toţi din zodie, conform curbei statistice, primesc ceva ce poate fi considerat un dar! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor lăsate, întarziate, abandonate chiar, aceasta pe plan profesional. Energia ta vitală este în creştere, repet, ca să înţelegi mai bine, iar tot ceea ce te deranjează este că toţi prietenii sunt foarte ocupaţi. Adică nu au timp de tine.

Astăzi eşti cam răsfăţăt de cei din jur şi nu ţi se cer prea multe de la tine. Situaţia te bucură pentru ca ai mai mult timp pentru tine, să te ocupi de micile sau mai marile tale pasiuni. Profită azi de conjunctura favorabilă şi promovează-ţi propriile interese, mai ales dacă este vorba de găsirea unui loc de muncă. Insistă şi nu da înapoi. Locurile de muncă sunt din ce în ce mai rare, iar cele bune aproape inexistente. Nu te baza pe promisiunile în doi peri, mai ales dacă aparţin unor negociatori. Afacerile se bazează pe încredere, nu pe false păreri, pe naivitate! Astăzi ai o configuraţie bună, ai şansa să faci bine tot ceea ce începi şi să te impaci cu cineva pe care l-ai evitat de multa vreme.

CAPRICORN

Astăzi ai o zi cam amestecată, aşa ca poate este bine să faci o analiza atenta şi obiectiva a gândurilor şi proiectelor tale. Trece timpul, fără necazuri şi asta înseamnă că drumul e bun! Evita cu calm şi seninătate să dai replica unor provocări evidente, pentru că discuţia să nu degenereze într-o cearta nejustificatata. Te-am învăţat ce să spui şi cum să procedezi! Ai realizat ceva, poate chiar te-ai hotărât să-ţi iei soarta în propriile mâini, să începi ceva pe cont propriu. Foarte bine! Nu trebuie să ai ezitări din cauza caracteristicii zodiei care pune siguranţa personală pe primul plan. Cine nu riscă, nu câştigă!

Conjunctura astrologică îţi indică o posibilă întâlnire, neaşteptată, dar care te bucură mult, mai ales prin noutaţile pe care poți să le afli. Seară plăcută, poate la un film nou, la modă, poate pe Netflix. Nu neglija astăzi amănuntele, gândind numai „macro” şi în termeni generali, aşa cum eşti adesea tentat să o faci, ai mult mai multe şanse să rezolvi cu bine problemele dacă cunoşti multe amănunte. Dacă nu poţi ia ca aliat un nativ de Fecioră - „regele detaliului”. Relativ bune rezultate în domeniul familiei şi al relaţiilor sociale.

PEŞTI

Ești oarecum neatent, probabil din cauza oboselii cronice. Deşi toate problemele din ultimul timp te-au făcut să-i cam neglijezi pe cei pe care îi iubeşti, astăzi vei putea recupera! Multe vorbe bune, care iţi fac multă placere, din partea unor persoane rezervate de obicei. Astăzi eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să fii fericit. Primeşti în schimb, ca răsplată, mici gesturi plăcute facute de cei dragi, sau de colegi, fară vreun motiv anume, ci ca răsplată pentru bunul tău simţ.