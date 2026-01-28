Horoscopul lui Dom’ Profesor,  29 ianuarie 2026. Despre dispariții

29 ianuarie

Pe 29 ianuarie s-au născut Thomas Paine, Oprah Winfrey, Romain Rolland, Anton Cehov, Gh. Brăescu, Marţian Negrea, Oana Pellea.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinţii Ignatie Teoforul şi Filotei.

A cincea zi a Filipilor de iarnă. În multe regiuni s-a luat obiceiul ca să se ţină Filipii de iarnă doar în zilele de 29-31 ianuarie. O triadă dacică centrată, mai apoi, pe Sf. Trei Ierarhi din 30 ianuarie.

În această a cincea zi a sărbătorilor de iarnă ale lupilor, oamenii din vechime îşi „boiau” chipul şi trupul. Se vopseau cu ocru, sau cu tot felul de vopsele naturale, vegetale sau minerale. Uneori se folosea şi grăsimea. Toţi oamenii din neolitic aveau această practică, iar obiceiurile nativilor din America sunt edificatoare. Dar şi aici, în Europa sunt pomeniţi picţii (pictaţii) din Marea Britanie, inamici valoroşi pentru legiunile romane.

Se crede că picţii cei albaştrii sunt europeni ajunşi pe peninsula britanică în timpul glaciaţiunii Wurm şi rămaşi prizonieri în insula rezultată ulterior, prin creştere nivelului oceanului planetar. Se estimeză că acest fenomen de „încălzire globală” se repetă cu o perioadă de circa 12.500 de ani, adică aproape jumătate dintr-o Mare Zodie astrologică de circa 26.000 de ani - în care punctul echinocţiului trece prin toate zodiile.

Machiajul din ziua de astăzi este urmaşul direct al celei de a cincea zi a Filipilor de iarnă, în care fiecare membru al tribului declara culorile şi felul în care se va vopsi în anul ce urmează.

În colectivităţile neoliticului, în triburi, machiajul, simbolurile de pe corp şi de pe faţă erau clare. Iată, colo, un bărbat care este machiat cu spirale, săgeţi şi mici animale, în roşu şi negru: "anul acesta o să fiu cel mai bun vânător". O fată cu un mesaj clar: "anul acesta îmi caut soţ". Şi iată şi pe şeful tribului: "anul acesta nu o să moară nimeni de foame"!

Să fim bine înţeleşi, europenii nu se prea tatuau. Nu se tatuau pentru că mesajele se schimbau mereu, iar altă faţă nu aveau!

Similar cu pieile roşii, nativii, politic corect, care se vopseau pe faţă pentru nuntă, război, ceremonii şi evenimente importante.

Poate că ar fi bine ca să se revină la moda pictatului feţei. De fapt, fanii fotbalului, „microbiştii”, se vopsesc pe faţă în culorile echipei, a naţionalei. Ar trebui ca toţi politicienii să fie obligaţi să se vopsescă pe faţă! Oare ce mesaj ar trimite, ce culori şi simboluri ar folosi? Cum s-ar vopsi preşedintele Nicușor Dan?

Ei bine, acum mai bine de cinci mii de ani, când lucrătorii care ridicau piramide în Ta-Kemt (Egiptul de astăzi) nu au primit vopsele, cosmetice pentru faţă, corp şi ochii ca să se protejeze de soare şi praf!

Dar, dragi lupi, padawani şi hobbiţi din multa mea corespondenţă pe care o primesc mi-a atras atenţia un articol scris de Lee Moran pentru „New York Daily News” cu titlul: „Explorer finds perfectly preserved abandoned 1950s home in Canada”. Nu am adresa de net, v-aş da-o cu plăcere, eu primesc doar documentul ataşat, copia, pentru că unele adrese din State sau de aiurea, din lume, nu pot fi deschise de un amărât din România. Big Brother!

Revenind la casa din Ontario, Canada, care a fost părăsită ca prin magie, toate lucrurile sunt intacte, ursuleţi pe paturile copiilor, jucării pe jos, alimente în cămară şi argintăria în sertare, ei bine, nu este un caz izolat.

Surse demne de toată încrederea spun că pe Pământ dispar fără urmă, în fiecare an cam o sută de mii de oameni. Nu este vorba de cei care fug de acasă de o soţie prea curvă, sau de bănci, sau de braţul lung al legii. Aceştia sunt de ordinul zecilor de milioane şi sunt depistabili, chiar cu operaţii estetice şi schimbarea totală identităţii.

Cam 80% bărbaţi şi restul, femei, bineînţeles. Copii care să dispară de tot, de tot, sunt foarte puţini şi mai întotdeauna poate exista o explicaţie.

Unii au dispărut cu martori. Din faţa familiei, din campusuri universitare, cu sute de martori, din avioane şi vapoare. Vă aşteptaţi să existe un factor comun, “o lumină orbitoare, însoţită de un zgomot ca un dop de şampanie”! Ei bine, nu! Fiecare a dispărut în felul lui. Unii s-au topit încet în aer, alţii într-un spot de lumină, alţii fără niciun semn, nicio manifestare. Pur şi simplu, acum erau aici, acum nu mai erau aici!

Sigur, sunt multe exemple de dispariţii celebre: Benjamin Bathurst, echipajul de pe “Mary Celeste”, Louis le Prince, Ambrose Bierce, Wallace Fard Muhammad, Sir Charles Kingsford Smith, Amelia Earhart, Lord Lucan, Bas Jan Ader, Rudolf Diesel, Antoine de Saint-Exupery şi mulţi alţii.

Sunt şi locuri pe Terra unde aceste dispariţii sunt dese: “Triunghiul Bermudelor”, cred că nu mai trebuie explicaţii, munţii Tian-Shan, unde a dispărut fără urmă un regiment întreg, o arie din deşertul Gobi, un afluent al Amazonului, o pădure din Virginia, două zone din Montana, o poiană din mijlocul junglei în Katanga, un drum fără întoarcere din Tibet. Şi multe alte locuri. Pe unele le-am vizitat şi faptul că scriu aceste rânduri vă confirmă că nu am dispărut!

Răpiţi de extratereştrii, falii spaţio-temporale, universuri paralele, patrule ale timpului din viitor, combustie spontană, locuri de teleportare, poate pe alte planete, recrutarea în cine ştie ce armată cosmică, sau poliţie spaţială (majoritatea dispăruţilor sunt bărbaţi), extratereştrii “cu faţă umană” rechemaţi la nava mamă, Superiorii, cei care ne supraveghează, îngeri ai Domnului incognito pe Terra... mai puteţi da explicaţii, dragi lupi, padawani şi hobbiţi?

Să avem răbdare, explicații sunt destule, doar mâine este, în definitiv, o altă zi !

BERBEC

Pui accentul pe viaţa ta socială. Îţi ia ceva timp, dar este un joc care merită miza. Conjunctura îţi indică o posibilă întâlnire, sau o veste neaşteptată, dar care te poate bucura mult. Dar, amână tot ce pare că nu este urgent! Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect. Ajută pe cel în nevoie, pe un prieten, pe o rudă. Trebuie, din nou, să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale, atât în familie cât şi cu prietenii.

Astăzi eşti rasfăţăt de cei din jur şi nu ţi se pun prea multe sarcini pe umeri. Situaţia te bucură pentru ca ai mai mult timp pentru tine, să te ocupi de micile, sau mai marile tale pasiuni. Stelele spun să te grăbeşti. Zi favorabilă ideilor noi, sau unor noi planuri de dezvoltare, dar nu importante. După masă evită întîlnirile, fă-ţi un program de cultură şi artă. Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile reguli, nu trebuie să cedezi poziţia, iar dacă nu se poate altfel, amână !

Îţi vezi de drumul tău, care urcă şi de aceea devine mai greu, mai obositor. Culmile au fost întotdeauna cucerite cu mare efort! Fă-ţi o echipă de suport, dar nu-i uita, răsplăteşte-i! Astăzi ai un debit verbal uimitor. Ceea te cam caracterizează. Trebuie să nu exagerezi în această expansiune îndrăzneaţă pentru că este deosebit de riscantă: poţi să faci gafe şi confesiuni extravagante. O întâlnire importantă la mijlocul zilei te face să îţi freci mâinile de mulţumire. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de o construcţie. Dar, familia este bine, animăluţele sunt bine.

Conjunctura arată o zi cam amestecată, aşa ca poţi să faci o analiza atenta şi obiectiva a realizarilor şi a eşecurilor tale. Trece timpul, fără necazuri şi poţi să o iei pe drumul bun! Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia armonioasă a Racului ca sa rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi sau cu autorităţile. Evită să te enervezi pentru lucruri minore şi persoane neinteresante. O întâlnire importantă din a doua parte a zilei te calmează şi îţi face chiar plăcere. Nu forţa lucrurile. Nu că s-ar rupe... dar viaţa este un ocean. Aşteaptă valul şi curentul favorabil şi vei face exact acelaşi lucru dar cu minimum de efort personal şi de resurse.

Schimbările posibile de astăzi, la care te aşteptai, contribuie la întărirea încrederii în forţele proprii, în superbia ta leoniană. Şi la vocea puternică şi râsul caracteristic, în casacade! Cumpătarea este cheia, că doar abuzul nu a plăcut niciodată, nimănui. Pe seara cea mai bună perioadă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Nu sunt recomandate schimbările, noul, de orice natura, aşa încât dacă aveai ceva în gând las-o pentru altă zi. Oricum, afară este o vreme neplăcută. Mai bine stai în casă la un ceai şi o vorbă bună!

Astăzi trebuie să dai dovadă de o mai mare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci, mai ales în domeniul sentimental. Fii ferm, decis, dar în acelaşi timp politicos şi plăcut! O veste pare că te interesează mult. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv. Ai intrat într-o rutina care te protejează dar nu te motivează. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Promovează-ţi cu curaj interesele de astăzi, de acum. Anumite informaţii şi zvonuri te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii!

Abordezi, cu curaj, probleme mai delicate, întârziate sau chiar uitate. Nu ai alte soluţii, ca să faci lucrurile să se mişte, să avanseze, pentru că acum eşti într-o fundătură emoţională! O perioadă de iarnă de tip nou care te face să ai nevoie de tandreţe şi dragoste, reflex normal în faţa ameninţării naturii. Domeniul sentimental e favorizat, aşa că ai toate condiţiile! Organismul tau are nevoie de recuperare, iar la tine porneşte de la inimă, deci, iubeşte, zâmbeşte, fii tandru şi bucură-te de copiii tăi, sau de cei pe care o să îi ai, sau puteai să-i ai!

Stabileşti, faţă de cei dragi, în primul rând, relaţii corecte, sincere, de dragoste! Eşti sensibil, sub armura exoscheletului tău. Cine îţi este prieten adevărat, este privilegiat! În această perioadă este bine să nu ai nicio reacţie importantă, aşteptând ca această lume nebună, nebună, nebună să se stratifice şi să se structureze. Chiar haosul are structura şi legile lui. Pe de altă parte aspectele horoscopului tău nu sunt tari, nu sunt foarte clare în această zi!

Fii atent la invidiile din spatele tău. Lumea nu înghite uşor modul tău de a fi, succesele tale. Nu lăsa să se formeze opinii colective contra ta. Du muncă de lămurire, de la om, la om! O zi favorabilă pe care o poţi petrece cu cei dragi. Timpul trece repede, aşa că nu ezita să le spui cât de mult ţii la ei! Dacă porneşti de la premiza că fiecare poate fi motivat în felul lui, ziua de astăzi este căluza ta în găsirea unor răspunsuri, soluţii şi explicaţii. Ceea ce ţi se comunică gaseşte noi rezonanţe şi noi interpretări. Este timpul să asculţi oamenii cu atenţie şi în tăcere, îmbiindu-i la vorbă şi destăinuiri.

Dimineaţa ai ceva de rezolvat. Astăzi poate fi nevoie de unele calităţi şi abilităţi ale tale. Cei din jur te plac, profită să-ţi promovezi interesele. Încet-încet te faci de neînlocuit! Astăzi apare o nouă cunoştiinţă, o nouă relaţie socială, sau de afaceri. În perioada menţionată afacerile sunt mediu aspectate, aşa încît este bine să te limitezi la activităţile de rutină şi la prospectări. Viaţa de famile, sau de cuplu este bine aspectată, cu noutăţi şi bucurii. Stelele spun că ar fi bine să-ţi evaluezi exact coordonatele surselor producătoare de resurse şi să iei măsurile care se impun. Spre sfârşitul zilei te poţi interesa de problemele ce trenau de mai mult timp.

Astăzi crezi că nu ai nimănui să dai socoteală! Strângi din dinţi când ţi se cer explicaţii şi motive. Unde e libertatea, democraţia? Atenţie, în domeniul sentimental este numai dictatură! Dimineaţa dedic-o lucrurilor, problemelor urgente. Concentrează-te asupra lucrurilor importante în cursul prânzului. Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul de vedere ci determină prin ajustări succesive ca cei cu care discuţi să fie de accord cu tine.

Ultimile zile din ianuarie sunt agitate, mai ales în versiunea zodiei tale. Ca să prevalezi trebuie sa dai dovada de calm şi realism şi să laşi ideile fixe, în favoarea logicii fixe! Ziua de azi îţi aduce unele răspunsuri şi o promisiune de mai bine. Va fi bine, oricum, ai încredere! Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel!