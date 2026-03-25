Horoscopul lui Dom’ Profesor, 26 martie 2026. Despre Astrologie (LV)

Pe 26 martie s-au născut: Robert Frost, Pierre Boulez, Diana Ross, Erica Jong, Steven Tyler, Leonard Nimoy, Costică Ştefănescu, Ion Nicodim, Mircea Ivănescu, Cristian Ţopescu, prinţesa Margareta.

"Evenimentul Zilei" din 26 martie 1417 – în timpul Conciliului de la Constanţa, Elveţia, cardinalul Pierre d’Ailly declară, referindu-se la astrologie: “…am suficiente motive, expuse pe larg în lucrarea mea "Astrologia Creştină", ca să cred că această disciplină ştiinţifică trebuie să devină una canonică…”.

Din nefericire bunul cardinal a căzut grav bolnav, iar în 1420 s-a săvârşit din viaţă şi nu a mai putut susţine canonizarea astrologiei, adică studierea aprofundată de savanţii creştini - poate, astrologia ar fi fost astăzi în rând cu teologia şi cristologia. Păcat! Dar mereu şi mereu cei buni sunt învinşi, sunt reduşi la tăcere, ca şi Galileo Galilei, de exemplu. Legenda spune că membrii familiei îl aşteptau nerăbdători şi îngrijoraţi să iasă de la Inchiziţie. Galileo a ieşit foarte zâmbitor: “Mi-au interzis să predau, nu mai am dreptul să public descoperirile mele, mi-au interzis cărţile, m-au redus la tăcere. Înseamnă că am dreptate. E Pur Si Muove!”

Poate, singurul lucru bun din ultimele trei decenii şi jumătate este libertatea de expresie.

Aţi văzut ce se întâmplă în politică. Poate că o să vă întrebaţi ce caută politica în astrologie. Pentru că mii de ani astrologia a fost folosită numai, dar numai în scopuri politice. Pentru asta a fost făcută astrologia.

Regele, împăratul, era singurul “client” al astrologului. Fiecare suveran măreţ, fiecare conducător a avut un mare astrolog ca sfetnic de taină. Iulius Cezar l-a avut pe Sosigenes, Arthur pe Merlin, Caterina de Medici pe Michael de Notre Dame, Elisabeta I l-a avut pe John Dee… dar până în zilele noastre a existat vreun conducător important care să nu aibă nevoie de un sfat înţelept?

Sau, cum ar fi fost ca astrologul să-i spună regelui: ”Sire, o să pierdeţi războiul, regina vă înşeală cu bucătarul, familia mai rău vă încurcă şi vă vrea mort ca să vă moştenească, sunteţi paranoic, iar pe deasupra o să faceţi şi o criză de isterie!” Astrologii nu ”ghicesc” viitorul, ei dau sfaturi bune!

Să ne pregătim pentru ea, să gândim de bine, să vorbim de bine, să facem lucruri bune! Chiar în mijlocul răului, al perversităţii şi a nebuniei, noi suntem lupii, padawanii şi hobbiţii, noi suntem spartanii regelui Leonidas! Poate că de data asta noi învingem, noi prevalăm! Pierde cine încetează să mai încerce. Odată şi odată o să se cureţe şi țara asta de penali. Nu cred că în ţara asta nu mai sunt oameni cinstiţi, responsabili şi onorabili care să ne reprezinte!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, se scriu fel de fel de lucruri inexacte, prostii, ca să fiu mai precis, pe seama astrologiei. Se încearcă să se atragă atenţia publicul larg prin enunţarea unor minciuni ca "descoperiri ştiinţifice".

Dacă vă place aventura intelectuală, urmaţi-mă în drumul de stabilire a adevărului, pe care l-am început acum 15 ani. Metodic, știinţific, bazându-mă pe savanţi, oameni de ştiinţă ireproşabili ca statură, pe teologi de vază şi istorici de excepţie.

Una dintre cele mai dese inexactităţi vehiculate în toată presa este că "astrologia are o vechime de două mii de ani". Buuun!

La pagina 158 citim: "Astfel bolta înstelată reprezenta în ochii sumerienilor o carte mare scrisă cu litere de stele, în care savanţii puteau citi destinul întregului ţinut şi al fiecărui individ în parte. Prin această concepţie despre o lume macro-microcosmică a luat naştere astrologia, adica ştiinţa cea mai avansată şi religia cea mai cuprinzătoare, pe atunci.

Ştim, de asemenea, că deosebeau stelele fixe de planete, că cunoşteau zodiacul (şi denumeau constelaţiile cu nume ale zodiilor, care se folosesc până astăzi, de exemplu Scorpion, Rac, Leu, Săgetător), că elaborau tăbliţe de lut ars cu cuneiforme cu răsăritul şi apusul concomitent al mai multor stele, că ştiau să calculeze cu o precizie considerabilă eclipsele de Soare şi de Lună.

Desigur, aceste cunoştinţe sunt remarcabile pentru oamenii care au trăit cu cel puţin 5.000 de ani mai înainte"

De fapt una dintre cele mai vechi predicţii astrologice, scrisă, care s-a păstrat până recent a fost cea din anul 2.870 înainte de Hristos, din timpul regelui Sargon al Agadei. A dispărut de la parterul Muzeului de Arheologie din Bagdad, sala 2, în timpul războiului.

Recent, s-au descoperit în Egipt teme astrale, horoscoape de formă pătrată, forma antică, de o vechime de 4.250 de ani înaintea lui Hristos.

Peter Whitfield în frumosul lui volum "Astrology, a History" aduce argumente valabile, arheologice, istorice, în favoarea acceptării faptului că omul a avut preocupări astrologice încă de acum 8.000 de ani!

Personal, cred că primele observaţii ale cerului de către om au avut un caracter explorator, de stabilire a unui calendar şi de organizare a timpului. Apoi, observarea stelelor a fost şi un reper al poziţiei în spaţiu, geografice şi de determinare a unei direcţii de urmat, a unui drum, sau a orientării în spaţiu.

În momentul apariţiei primelor uniuni de triburi, a oraşelor-state, a statelor, imperiilor, mai târziu, putem vorbi de apariţia astrologiei, ca prima ştiinţă şi religie.

Cred că putem afirma, cu toate certitudinea, că astrologia are o vechime de cel puţin 5.250 de ani, până la peste 7.000 de ani!

Nu am uitat nici de promisiunea de a scrie despre Iran, o s-o fac mâine, doar este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Cu o conjunctură aglomerată, ai o viaţă complicată şi probleme complexe. Situaţii pe care le poţi rezolva cu diplomaţie şi calm, ca apoi să-ţi continui drumul intereselor tale!

Relaxează-te, tensiunea nu e productivă! În general vorbind, este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul cumpărăturilor şi vizitelor pe care le poţi face. Trebuie, doar, să inspiri incredere. Ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Nu pleca la drum!

Cu planeta Venus în aspecte favorabile, este timpul să faci pace cu cei ostili şi să ai armonie, fără atacuri verbale. Ai nevoie de linişte pentru realizarea intereselor tale.

Ai înteles, în sfârşit, că trebuie să depui efort pentru a ţine pe cineva drag lângă tine. Şi nu ar trebui sa fie greu! Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ sau să ai o atitudine evident ostilă. Nu fi preocupat sau îngrijorat de nerealizări, Cosmosul are alte priorităţi şi o altă scară a valorilor decât noi. "Totul este bine", vorba câtecului şi aceasta stă scris în stele.

Ai o zi favorabilă, ai timp să analizezi şi să găseşti măsurile necesare pentru corectarea unor minusuri din viaţa ta. Îmbunătăţirea calităţii vieţii tale trebuie să fie scopul tău permanent!

Astăzi nu este bine să fii prea sentimental. Dimineaţa este favorabilă domeniului profesional. Ai unele idei interesante. Discută despre ideile tale, fă-le cunoscute şi aplică-le repede! Ceea ce nu trebuie să faci: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place.

Fii stăpân pe tine, nu te lăsa intimidat, nu te uita în jos! Conjunctura favorizează domeniul personal, sentimental. Poţi încerca să lămureşti o situaţie mai veche, care te obsedează!

Trebuie sa te scuturi de senzaţiile neplăcute şi să zâmbeşti celor din jur. Sunt multi care te plac, ba chiar eşti iubit! Îţi place armonia, e ţelul zodiei tale, încercă să te bucuri de ea! Rezolvarile şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite. Poate unde vrei să fie intotdeauna armonie! Cere un sfat de la Leu sau de la un Geaman din familie.

Nu e o zi favorabilă pentru discuţii, comunicare şi negocieri. Treci printr-o eclipsă de formă şi nu evaluezi bine situaţiile. Încearcă să nu te împlici, să amâni tot ceea ce pare important!

Azi eşti şi tandru şi intelept, iar norocul îţi surâde în domeniul sentimental. O zi calmă şi cuminte, cum nu ai mai avut de mult. Poţi să speri că şi pentru tine viaţa are o felie mare de tort pusă la păstrare! Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele „tabu” . Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Ceva legat de un aspect al lucrului în echipă...

Conjunctura astrală avantajează în special domeniul sentimental. Ştii cum se spune: cine are noroc la dragoste, nu are noroc la bani! Este bine să eviţi astăzi orice cheltuială importantă.

Eşti prea stresat, prea tensionat! Şi în compensaţie, mănânci prea mult! Încercă să cuantifici sursa neplăcerilor, să găseşti modalităţi de rezolvare a problemelor şi să-ţi impui priorităţi! Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale, totuşi. Şi o petrecere drăguţă cu o Berbecuţă sau un Berbec care îşi sărbătoreşte ziua de naştere la serviciu sau la şcoală. Evită enervarea şi stresul printr-o atitudine prevenitoare faţă de anturajul apropiat, faţă de familie.

Trebuie să găseşti un just echilibru între activitatea ta profesională şi viaţa personală. Pretenţiile corporatiste nu îţi lasă loc pentru prieteni, familie, dragoste, credinţă. Fă-ţi timp!

Azi nu te obosi prea tare, oboseala cronică şi eforurile din ultimul timp încep sa se vada. Poţi merge la cumparaturi dar fii atent la preţ termen de valabilitate sau garanţie. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu specula nimic financiar, însă. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi pentru că a doua parte a zilei este relativ obositoare, ai multe lucruri de făcut, de rezolvat!

Dacă eviţi tot ceea ce se poate numi nou, nu ai probleme astăzi. Uneori noul, schimbarea, ascunde probleme şi necazuri pe care nu le poţi dovedi. Nu tot ce este mai nou, este şi mai bun!

Dacă eşti obligat de meserie să "faci frumos" şi să zâmbeşti tot timpul, azi ai o problemă! Treci printr-unul dintre rarele momente de sinceritate anuală şi spui ce gândeşti, direct în faţă! Perioada în discuţie este favorabila iar aspectele negative nu sunt decât faulturi de joc. Nimic foarte malefic. Pe piaţa stelelor se spune că se creează noi „sindicate” între personaje şi persoane din anturajul tău, poate chiar dintre rude, aparent fără nimic în comun, dar care, pe termen lung pot sa-ti intersecteze interesele.

Conjunctura horoscopului tău arată că preocuparea ta ar trebui să fie menţinerea “status quo ante” , poate este vorba de o situaţie, sau o poziţie actuală, care te avantajează, sau îţi place.

Dimineaţa, trebuie doar să discuţi, să dialoghezi, să negociezi, pentru a găsi o soluţie la blocajul de astăzi. Nu este nimic extraordinar, doar "faulturi de joc", nu te ambala inutil! De dimineaţă ai un plan, un scop, o motivaţie, un pariu! Astrele incep să se uite mai atent la tine, eşti un nativ bun! Ai tot ce trebuie ca să reuşeşti, iar conjunctura este favorabilă. O zi plăcută, in care te simti tot timpul vesel si entuziast si de aceea orice iti iese, iar familia si prietenii te apreciaza in mod deosebit. Dimineaţa, o perioadă scurtă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă!

Ai griji şi asta te obsedează. Rezolvă-le, sau uită-le, starea ta de spirit nu este productivă şi nici sănătoasă. Nu este nici drobul de sare, nici sfârşitul lumii, doar o indispoziţie!

Poţi avea o zi vesela, cu multă lume în jur. Astăzi te simţi bine şi imaginezi planuri. Nu-ţi face probleme mai multe decât trebuie, eşti un perfecţionist, dar lumea nu este... perfectă! Primesti sau faci vizite. Seara te poţi găsi într-o colectivitate favorabilă care, până la urmă, îţi aprobă ideile. Profesia, afacerile sunt din nou bine aspectate. Trebuie să-ţi afirmi autoritatea şi într-o problemă de familie, sau/şi o situaţie cu un prieten.

Domeniul profesional nu este prea bine aspectat. Orele de serviciu pot trece repede şi plăcut dacă îţi place ceea ce faci. Dacă nu, găseşte o motivaţie. Banii, de exemplu. Nu pleca la drum pe seară!

Dimineaţa eşti tensionat, nevos şi nemulţumit. Starea se prelungeste şi îţi poate afecta sănătatea, daca nu te calmezi şi nu îţi impui să consideri terminate lucrurile... terminate! O zi bună în toate, mai puţin la cumpărături. Nu cumpăra nimic, nu juca la bursă, nu împrumuta, ocoleşte băncile şi casele de pariuri. Climatul general la serviciu este neplăcut şi încordat, tensiunea tinde catre cote maxime, dar aproape nimic nu se petrece!

Organizează-te cu iscusinţă şi pasiune. Faci impresie bună şi dai de înţeles că eşti competent şi ştii ceea ce faci. În meserie, profesie, dar şi în dragoste. Totul e să faci impresie bună!

Calmul tău e un bun exemplu şi chiar sprijin pentru cei din jur. Dai impresia unei persoane care are soluţii! Stai mai mult in aer liber. Vin Sf. Paşti, apoi vara cu concedii şi o să regreţi timpul pierdut! Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi colosale – pentru alţii! Nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!