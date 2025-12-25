Horoscopul lui Dom’ Profesor,  26 decembrie 2025. Dușmănia, în politică

26 decembrie

Pe 26 decembrie s-au născut Mao Ze Dong, Steve Allen, Richard Widmark, Maurice Utrillo, I.G. Duca, Neagu Rădulescu, Vintilă Ivănceanu.

În calendarul creștin-ortodox sunt: Soborul Maicii Domnului, Sf. Nicodim cel Sfințit și Cuv. Mc. Gherasim, ambii de la Tismana.

Mulțumesc mult, mulțumesc din suflet celor care mi-au urat de Crăciun! Și celor care m-au gândit de bine, chiar dacă nu au scris felicitări...

A doua zi după Crăciun. Am cercetat Viețile Sfinților, Mineiele etc dar nu am găsit nicăieri că ar fi o a Doua zi de Crăciun, ce să mai vorbesc de a treia. Doar Sfintele Paști au trei zile! Dar asta este o altă poveste...

Se duc oamenii „cu colacul” la naşi. Colacul tradiţional constă din şapte pâini, două sticle cu ţuică, trei sticle de vin, un cocoş, trei pui sau alte orătănii (fazani, prepeliţe), o coastă de porc şi şapte coţi de trandafiri (cârnaţi) sau alte mărunţişuri. Când ajung la casa naşului, finul sărută mâna naşei şi de trei ori se îmbrăţişează cu naşul şi spune „De la noi puţin, de la Dumnezeu mult!” (Şezătoarea, nr. 1, 1922, pagina 24).

De la Crăciun şi până la Boboteaza în casa unde sunt fete de măritat nu se toarce, nu se coase. Că altfel nu se mărită! (Olteanu, Speranţia)

Dacă a doua zi după Crăciun va bate tare vântul se va strica recolta ce va să vie şi toamna următoare va fi furtunoasă şi ploioasă.

În aceste zile, nu până demult, se adoptau copiii orfani, rămaşi după războaie şi molime. Că, spune Scriptura, şi Sf. Iosif l-a primit în casa lui pe Iisus, chiar dacă nu îi era fiu, dar a primit vestea şi gândul bun cu smerenie şi bucurie.

Şi astăzi prin unele locuri se mai adoptă copiii, dar cel mai adesea sărmane animale rămase fără stăpân. Luaţi şi domniile voastre, mândri boieri şi gingaşe domniţe, câte o fiinţă amărâtă, o pisicuţă sfrijită, un căţeluş costeliv, şi răscumpăraţi-vă din păcate! Şi aşa o să terminăm cu căţeii fără stăpân (urăsc termenul maidanezi)! Nu cu moarte, ci cu iubire...

Am descoperit, în ”open source” un eseu foarte interesant de care vă fac parte și pe domniile voastre. Este lung, dar aveți timp, sunteți în mica vacanță de Crăciun. ”Dușmănia, în politică”, iată:

”Paul Katsafanas este profesor de filosofie la Universitatea din Boston. Printre cele mai recente cărți ale sale se numără „Sinele nietzschean ” (2016), „Filosofia devoțiunii” (2022) și, în calitate de editor, „ Fanaticism and the History of Philosophy” (2023).

„Îmi imaginez că unul dintre motivele pentru care oamenii se agață atât de încăpățânat de ura lor este acela că simt, odată ce ura dispare, că vor fi forțați să se confrunte cu durerea.” – din „ Notes of a native son ” (1955) de James Baldwin

Angajamentele lor politice, identitățile personale și viața emoțională par a fi structurate mai mult de opoziție, resentimente și ostilitate decât de un set pozitiv de idealuri sau aspirații.

Tucker Carlson, un proeminent prezentator de televiziune de dreapta și fost prezentator al Fox News, nu duce lipsă de dușmani. În emisiunile sale, a condamnat pronumele neutre din punct de vedere al genului, migranții, aberanții sexuali, îndepărtarea statuilor confederate, mass-media, FBI-ul și CIA-ul, globalismul, paiele de hârtie, marile companii tehnologice, ajutorul extern, programele școlare, feminismul, oamenii din turtă dulce, arta modernă - și lista poate continua. Fiecare element este prezentat ca o amenințare existențială sau un semn de decădere culturală. Chiar și atunci când conservatorii controlau Casa Albă și Senatul SUA, el îi prezenta pe cei ca el ca fiind asediați.

În aprilie 2025, Donald Trump a urcat pe scenă pentru a marca cea de-a 100-a zi a celui de-al doilea mandat de președinte al SUA. V-ați fi putut aștepta la un moment de triumf. El își revendicase președinția, își consolidase puterea în cadrul Partidului Republican și emisese o gamă vastă de ordine executive. Dar atmosfera nu era una de sărbătoare. Era combativă. Trump și-a petrecut cea mai mare parte a timpului atacându-l pe predecesorul său, Joe Biden, repetând afirmații despre alegerile din 2020, denunțând presa și avertizând cu privire la amenințările reprezentate de imigranți, „nebuni radicali de stânga” și elitele corupte. Tonul era familiar: furios, nedreptățit, necruțător. Chiar și în victorie, accentul s-a pus pe dușmani și pe răzbunare. Bravo lui !

Această dinamică nu este specifică Statelor Unite. Lideri precum Narendra Modi în India, Viktor Orbán în Ungaria și Jair Bolsonaro în Brazilia au costruit mișcări care prosperă pe baza nemulțumirilor perpetue. Chiar și după consolidarea puterii, ei continuă să prezinte națiunile lor ca fiind asediate – din partea migranților, intelectualilor, jurnaliștilor sau a elitelor culturale. Retorica rămâne combativă, iar starea de spirit ofensivă.

Victoria nu aduce pace, grație sau reconciliere. În schimb, ei rămân blocați în opoziție. Energia lor, sensul lor, chiar și identitatea lor, par să depindă de o listă nesfârșită de dușmani cu care să lupte.

Așadar, există o dinamică interesantă: anumiți indivizi și mișcări par orientate spre opoziția perpetuă. Când o nemulțumire este corectată, o alta este găsită. Când un dușman este învins, se caută altul. Ce explică această nevoie perpetuă de dușmani? Bună întrbare!

Unii oameni adoptă această poziție tactic: recunosc că opoziția și condamnarea pot atrage un număr mare de adepți, așa că produc indignare sau încurajează nemulțumirea ca modalitate de a genera atenție. Poate că totul este un act: ceea ce își doresc cu adevărat, ceea ce le pasă cu adevărat, este maximizarea numărului de urmăritori pe rețelele sociale, construirea de branduri sau câștigarea alegerilor. Dar aceasta nu poate fi o explicație completă. Chiar dacă anumiți oameni adoptă această poziție tactică, adepții lor nu o fac: par cu adevărat cuprinși de furie și condamnare. Și nu toți liderii par a fi calculați și strategici: indignarea lui Trump este autentică.

Modelul său de denunțare și nemulțumire nesfârșită a fost observat de mulți cercetători. După cum spune un studiu recent , „politica nemulțumirii se învârte în jurul alimentării, canalizării și instigării emoțiilor negative, cum ar fi frica, sau furia”. Dar ce face ca această poziție opozițională să fie atrăgătoare? Dacă nu este vorba doar de o postură strategică, ce o explică? Putem începe să răspundem la această întrebare prin a distinge două moduri în care mișcările, sau orientările pot fi opoziționale.

Uneori, mișcările se confruntă cu o gamă vastă de obstacole și adversari. Să luăm protestele împotriva războiului din Vietnam din anii 1960 și 1970. Această mișcare a avut un obiectiv clar: încetarea implicării SUA în Vietnam. A durat mai mult de un deceniu și s-a desfășurat pe mai multe fronturi, care au variat de la marșuri la acte de nesupunere civilă, la proteste și rezistență la recrutare.

Participanții s-au confruntat cu costuri reale: închisoare, supraveghere guvernamentală, reacție publică negativă, chiar violență. Țintele opoziției s-au schimbat în timp - de la administrația Lyndon B. Johnson, la Richard Nixon, la Gerald Ford. Tacticile au evoluat: de la campanii de scriere de scrisori la incendierea cărților de recrutare, marșuri în masă, lobby din partea veteranilor răniți și mărturii ale familiilor îndurerate. Cu toate acestea, aceasta a fost o mișcare care viza un obiectiv concret. Opoziția era necesară, dar era un mijloc pentru a atinge un scop. Accentul a rămas pus pe obiectiv, mai degrabă decât pe menținerea conflictului, de dragul său.

Mișcarea anti-apartheid oferă un alt exemplu. Timp de decenii, activiștii au luptat pentru a demonta un anumit sistem politic din Africa de Sud. Lupta a necesitat mari sacrificii și o opoziție pe termen lung, dar aceste eforturi au fost legate de un scop bine definit. Odată ce acest scop a fost atins, mișcarea s-a dizolvat în mare parte. Antagonismul său avea un scop și, odată ce acest scop a fost îndeplinit, opoziția s-a estompat.

Protestele din timpul războiului din Vietnam și mișcările anti-apartheid au implicat ambele forme de opoziție și nemulțumire, dar antagonismul lor a fost în slujba unor obiective pozitive. Mișcările discutate mai sus - cele conduse de Carlson, Trump, Orbán și așa mai departe - sunt foarte diferite. Energia, coerența și sentimentul lor de identitate par să depindă de opoziția însăși. Nemulțumirea îi animă pe adepții lor; ostilitatea față de dușmani devine esențială pentru modul în care gândesc, simt și se văd pe ei înșiși. Fără dușmani, mișcarea s-ar destrama.

Aceste exemple indică faptul că ostilitatea, furia și opoziția nu fac neapărat o mișcare problematică. Dimpotrivă, ele pot fi semne de îngrijorare morală, reacții legitime la faptul că ceva prețios este amenințat. Așa cum a susținut Martha Nussbaum, furia poate juca un rol esențial în viața democratică, exprimând îngrijorare morală și galvanizând acțiunea colectivă. Iris Marion Young a adus în discuție argumente similare, arătând cum opoziția poate afirma valori comune. Și în 1968, Martin Luther King Jr. a afirmat că „sarcina supremă este de a organiza și uni oamenii astfel încât furia lor să devină o forță transformatoare”.

Există însă o diferență între opoziția care își propune să realizeze un bine comun și opoziția care este urmărită de dragul său. Unele mișcări folosesc opoziția ca mijloc de a construi ceva ce prețuiesc. Altele fac din opoziție însăși ideea principală. Aceasta este distincția pe care vreau să o subliniez: între ceea ce numesc orientări contingent negative și constitutiv negative . Mișcările contingent negative tratează opoziția ca un mijloc pentru un scop pozitiv, o modalitate de a construi ceva mai bun. Mișcările constitutiv negative sunt diferite: ceea ce este esențial este exprimarea continuă a ostilității, mai degrabă decât atingerea unui anumit obiectiv.

Politica de nemulțumire implică o orientare constitutiv negativă. Aceasta este ceea ce o diferențiază de mișcările eliberatoare, de luptele pentru realizarea idealurilor sau de eforturile de a apăra valorile prețuite. Dacă prețuiești ceva, vei fi deranjat de amenințările la adresa acestuia. Vei fi sensibil la oamenii care l-ar putea submina și s-ar putea să fii îndemnat să-l aperi. Este normal. Asta face parte din ceea ce înseamnă să prețuiești orice. Dar orientările constitutiv negative sunt diferite. Valorile sunt doar pretexte pentru exprimarea ostilității. Dacă o valoare este asigurată, avem nevoie doar de o nouă modalitate de exprimare și de o nouă justificare pentru ostilitate. Nevoia principală nu este de a proteja sau de a păstra, ci de a te opune.

Dar de ce ar fi cineva atras de o orientare negativă constitutivă? De ce sunt aceste orientări atât de captivante? Bune întrebări ! Răspunsul este simplu: ele oferă recompense psihologice și existențiale puternice. Din punct de vedere psihologic, ele transformă durerea interioară în ostilitate exterioară, oferă un sentiment de valoare superioară și transformă neputința în dreptate. Din punct de vedere existențial, ele oferă un sentiment de identitate, comunitate și scop.

Emoții precum furia, ura, tristețea, dragostea și frica sunt familiare. Dar mecanismele emoționale sunt mai subtile și adesea trec neobservate. Nu sunt emoții individuale; sunt procese psihologice care transformă o stare emoțională în alta. Ele iau un set de emoții ca ”input” și produc un set diferit de emoții ca ”output”.

Iată un exemplu familiar: e greu să continui să-ți dorești ceva ce știi că nu poți avea. Dacă îți dorești cu disperare ceva și nu poți obține, vei experimenta frustrare, neliniște, poate invidie; s-ar putea chiar să te simți ca un ratat. Având în vedere acest lucru, există o presiune psihologică pentru a transforma frustrarea și invidia în respingere și respingere. Adolescentul care nu poate ajunge în echipa de fotbal se convinge că sportivii sunt doar niște proști. Sau ești cuprins de invidie când derulezi prin fotografii cu vacanțe exotice și case strălucitoare, dar te asiguri că doar oamenii superficiali își doresc aceste lucruri - umila ta casă este tot ce îți dorești cu adevărat.

Filosofii numesc acest lucru resentiment – ​​un cuvânt francez pentru resentiment, dar cu o variantă diferită. Denumește nu doar un sentiment trecător, ci un mecanism emoțional mai profund, unul care transmută durerea, neputința și umilința în condamnare. La sfârșitul secolului al XIX-lea, Friedrich Nietzsche a susținut că resentimentul este mecanismul emoțional din spatele multora dintre valorile noastre. „Moralitatea modernă începe”, a scris Nietzsche în Genealogia moralității (1887), „atunci când resentimentul însuși devine creativ și dă naștere valorilor”.

De atunci, o serie de gânditori au urmărit modul în care resentimentul modelează viața socială și politică. Așa cum o descrie Wendy Brown , resentimentul este o „triplă realizare: produce un afect (furie, dreptate) care copleșește durerea, produce un vinovat responsabil pentru durere și produce un loc de răzbunare pentru a înlocui durerea...” Simplu spus, resentimentul este un mecanism emoțional care transformă sentimentele de lipsă de valoare sau umilință în sentimente răzbunătoare de superioritate, ranchiună și învinovățire.

Putem vedea cum se manifestă acest lucru în viețile individuale. Imaginați-vă pe cineva care crește într-un oraș rural în declin.

Visează la evadare, fanteziind despre viețile vibrante pe care le vede portretizate în orașe, vieți pline de cultură, oportunități, bogăție și succes. Pe măsură ce anii trec, visul pare de neatins. Locurile de muncă sunt rare, avansarea evazivă și nimic din viața ei nu seamănă cu ceea ce și-a imaginat odinioară. Frustrată și nefericită, se simte ca o ratată în viață. Dar apoi se confruntă cu o retorică plină de nemulțumiri. Oamenii pe care odinioară îi admira și îi invidia - oamenii pe care acum îi identifică drept elita urbană - sunt considerați cauza suferinței sale. Sunt egoiști, deconectați, corupți moral și ostili modului ei de viață. Ceea ce odinioară părea o imagine a vieții bune apare acum ca nedreptate. Și, în loc să se concentreze pe propuneri politice specifice pentru corectarea nedreptăților economice structurale, devine energizat de condamnare și ostilitate.

Sau, imaginează-ți o altă persoană, un bărbat singuratic care îi privește pe alții cum își formează prietenii, construiesc relații și se mișcă ușor prin spațiile sociale, în timp ce el rămâne la margini. Se simte izolat, trist, singur. Într-o zi, dă peste un colț al internetului care oferă o explicație: problema nu este el, ci lumea. Citind site-uri web incel, ajunge să creadă că feminismul, normele sociale și ipocrizia culturală au făcut imposibilă o conexiune autentică pentru cineva ca el. În timp, internalizează această poveste. Dezamăgirea sa devine o sursă de mândrie, un semn de înțelegere. Tristețea sa se transformă în furie. Are dușmani împotriva cărora să se critice și nemulțumiri de exprimat.

Aceste cazuri diferă într-un mod interesant: cazul economic implică o formă reală de nedreptate structurală, în timp ce cazul incel implică o ideologie care inventează o nemulțumire. Dar observați că dincolo de această diferență, există un arc emoțional similar. O persoană începe cu o viziune pozitivă asupra binelui. Dar viața ei este plină de greutăți, dezamăgiri și disperare. Inițial, s-ar putea învinovăți pe sine. Și asta este dureros. Este greu să stai în propria durere, simțindu-te responsabil pentru ea, simțindu-te un ratat. Este deosebit de greu când vezi alți oameni bucurându-se de viața pe care ți-ai dori să o ai.

Acest tip de poveste este seducător. Oferă eliberare de sentimentele de diminuare a stimei de sine. Oferă o modalitate de a devia durerea, de a atribui vina și de a se reinterpreta ca victimă. De asemenea, oferă o comunitate de colegi cu aceleași gânduri care întăresc această poveste. Ceea ce reiese este un fel de solidaritate negativă: legați împreună prin animozitate, ei atacă sau denigrează un grup marginal. Individul aparține acum unui grup de oameni care împărtășesc indignare și recunosc aceiași dușmani. Haosul și tulburarea vieții sunt organizate într-o narațiune clară a dreptății: opunându-ne inamicului, devenim buni.

Așa cum ne reamintesc gânditorii secolului al XX-lea, René Girard și Mircea Eliade, opoziția poate face mai mult decât să divizeze – poate lega. Girard a văzut cum comunitățile își creează unitatea printr-un dușman comun, canalizându-și temerile și frustrările către țapi ispășitori. Acest act comun de condamnare oferă nu doar ușurare, ci și apartenență. Eliade, abordând aceste puncte dintr-un unghi diferit, a examinat dorința noastră de a integra suferința personală într-o dramă mai amplă, încărcată moral. Politica nemulțumirii se bazează pe ambele tipare. Nu doar descarcă furia; ea împletește durerea într-o poveste. Oferă un scenariu în care greutățile devin nedreptate, iar indignarea devine identitate.

În lucrarea sa despre mediul rural din Wisconsin, Katherine Cramer arată cum stagnarea economică poate da naștere la resentimente față de elitele urbane. Arlie Russell Hochschild, bazându-se pe interviuri din Louisiana, descrie o „poveste profundă” în care oamenii se simt ignorați, strămutați, lăsați în urmă. Kate Manne și Amia Srinivasan examinează modul în care narațiunile din comunitățile incel transformă respingerea și singurătatea într-un sentiment de drept moral. Și o gamă largă de cercetări în psihologie, sociologie și filosofie explorează modul în care stima de sine diminuată poate fi redirecționată spre exterior: în furie, învinovățire și opoziție.

Atunci când mișcările se formează și se susțin în acest fel, ele nu mai sunt organizate în jurul unei viziuni comune asupra binelui. În schimb, ele sunt structurate de animozitatea comună. Opoziția nu este întâmplătoare. Ea devine structura prin care se generează sensul, coerența și solidaritatea.

Adesea, aceste narațiuni încep cu probleme reale și nemulțumiri legitime – argumentul economic cu siguranță o face. Cele mai eficiente narațiuni sunt superficial plauzibile. Dar tind să fie exagerate și simpliste. Poate fi adevărat că oportunitățile economice sunt rare, iar securitatea financiară este precară. Însă narațiunea resentimentului transformă acest lucru într-o poveste despre învinovățire și ostilitate, zugrăvind o imagine simplă a cine este responsabil și ce se poate face în această privință. Transformă frustrarea autentică într-o animozitate generală.

Și de aceea aceste mișcări au nevoie de dușmani. Se definesc prin respingere. Spre deosebire de orientările negative contingente – care sunt construite în jurul căutării unui bine, a unei valori care merită realizată – orientările negative constitutive își trag energia din rezistență, antagonism și negație. Integritatea lor depinde de persistența a ceva ce se opune. Rezultatul este un fel de metabolism politic care necesită dușmani pentru a funcționa. Dacă dușmanul dispare, orientarea își pierde forma.

Nu este vorba doar de a avea dușmani, lucru comun multor mișcări politice. Nici nu este o critică a tuturor formelor de opoziție; multe cauze juste necesită rezistență și concentrare asupra dușmanilor. Punctul cheie este structural: în orientările constitutiv negative, opoziția este urmărită de dragul ei. Opoziția nu mai este un mijloc pentru atingerea unui scop; este scopul în sine. Rezoluția devine o amenințare mai degrabă decât un scop, deoarece o rezoluție ar priva mișcarea de antagonismul care îi dă un scop.

Privite în această lumină, monologurile lui Carlson și mitingurile lui Trump nu sunt pur și simplu strategice sau performative. Ele susțin o structură de apartenență construită în jurul retoricii atacului. Ceea ce au în comun mișcările este incapacitatea de a se odihni, de a se consolida, de a afirma. Ele trăiesc prin negație. Dar, construiesc.

Având în vedere toate acestea, putem acum vedea mai clar structura politicii de nedreptate. În imaginea tradițională, nedreptatea începe cu idealuri. Avem idei clare despre cum ar trebui să fie lumea. Privim în jurul lumii și vedem că aceasta nu reușește să îndeplinească aceste valori, că conține anumite nedreptăți. De acolo, identificăm oamenii responsabili pentru aceste nedreptăți și îi învinovățim.

Însă politica nemulțumirii funcționează diferit. Nu începe cu idealuri, ci cu neliniște, cu sentimente de neputință, eșec, umilință sau inadecvare. Se oferă o retorică politică și etică care transformă aceste emoții negative auto-dirijate în ostilitate, furie și învinovățire.

Emoțiile negative care altfel ar rămâne interne își găsesc o nouă modalitate de exprimare, agățându-se de dușmani și nemulțumiri mereu noi. Viziunea care redirecționează aceste emoții va cita anumite valori și obiective, dar conținutul acestor valori și obiective nu contează atât de mult. Cel mai important este ca valorile și obiectivele să justifice ostilitatea. Dacă lumea se schimbă, valorile și idealurile se pot schimba. Dar nevoia emoțională rămâne constantă: să găsești pe cineva sau ceva căruia să te opui.

De aceea, modalitățile tradiționale de abordare a problemelor politice se vor întoarce împotriva lor. Oamenii se întreabă adesea: de ce să nu le oferiți pur și simplu o parte din ceea ce își doresc? De ce să nu faceți compromisuri, să nu-i împăcați sau să ajungeți la un acord pe jumătate? Cu siguranță, dacă satisfaceți problema, ostilitatea se va diminua.

Dar nu se întâmplă asta. În momentul în care o cerere este satisfăcută, apare o alta. Scopurile și cererile specifice nu sunt esențiale. Ele sunt doar vehicule pentru exprimarea opoziției. Ceea ce este cu adevărat susținut este orientarea emoțională: nevoia de dușmani. Înțelegerea politicii de nemulțumire ca o orientare negativă constitutivă - ca o poziție care își trage energia și coerența din însăși opoziția - schimbă modul în care reacționăm. Aceasta explică de ce verificarea faptelor, concilierea și concesiile politice eșuează: ele tratează simptomele, mai degrabă decât cauza.

Dacă opoziția în sine este sursa rezoluției emoționale și a identității, atunci rezolvarea se simte ca o pierdere mai degrabă decât ca un câștig. Epuizează forța animatoare a mișcării. De aceea, fiecare conciliere este urmată de o nouă plângere, un nou dușman, un nou motiv de indignare. Ideea nu este să câștigi; ideea este să continui să lupți și să condamni.

A vedea dinamica în acest fel clarifică și ce ar necesita o rezistență reală. Scopul nu este doar de a respinge afirmațiile false, de a condamna ostilitatea sau de a încerca să obții o conciliere. Soluția este de a redirecționa energiile mobilizate de politica nemulțumirii. Pentru a face acest lucru, avem nevoie de forme alternative de sens, identitate și apartenență, care să satisfacă aceste nevoi într-un mod care nu depinde de antagonismul ostil. Avem nevoie de o orientare care să fie întemeiată nu pe nemulțumire, ci pe afirmare. Una care să-și tragă puterea nu din ostilitate, ci din angajamentul față de ceva ce merită iubit, venerat sau prețuit.

Ceea ce avem nevoie, așadar, sunt narațiuni care pot susține devoțiunea. Devoțiunea este o formă de atașament care combină dragostea sau respectul cu angajamentul și dorința de a îndura. Orientează o persoană către ceva ce consideră a fi intrinsec valoros - ceva care dă formă unei vieți, chiar și în fața dificultăților sau a îndoielii. La fel ca orientările negative constitutive, devoțiunea poate oferi identitate, scop și apartenență. Dar o face fără a necesita un dușman. Energia sa nu provine din opoziție, ci din fidelitatea față de o valoare care este considerată demnă de îngrijire continuă.

Se poate susține că devoțiunea poate oferi un sentiment stabil de sens, identitate și scop, fără a cădea în antagonism și dogmatism. Această imagine rezonează cu afirmația lui Josiah Royce conform căreia loialitatea – pe care o înțelege ca o formă de devoțiune – oferă „o soluție personală la cele mai dificile probleme practice umane, problema: «Pentru ce trăiesc? De ce sunt aici? Pentru ce sunt bun? De ce sunt necesar?»”. Se aliniază cu afirmația lui Harry Frankfurt conform căreia viața unei persoane are sens doar dacă este dedicată bunurilor de care persoana respectivă are grijă de sine, și cu observația lui Toma d'Aquino conform căreia „efectul direct și principal al devoțiunii este bucuria spirituală a minții...”. Devoțiunea, astfel înțeleasă, este o reacție statornică la ceea ce prețuim, capabilă să aducă o împlinire profundă și senină, fără a necesita un dușman.

Desigur, a oferi devotament ca alternativă la politica nemulțumirii nu înseamnă a respinge toate nemulțumirile. Multe forme de suferință și nedreptate – inegalitatea economică, rasismul sistemic, excluziunea politică – justifică frustrare profundă și proteste susținute. A te simți prejudiciat în fața unui rău real nu este patologic; este adesea adecvat din punct de vedere moral. Furia, plângerea și critica sunt instrumente politice vitale. Ceea ce face ca politica nemulțumirii să fie problematică nu este prezența plângerii, ci orientarea negativă constitutivă. Politica nemulțumirii nu este înrădăcinată în dorința de a repara sau transforma, ci în nevoia de a te opune. Problema nu este nemulțumirea în sine – problema apare atunci când nemulțumirea perpetuă devine esențială, iar opoziția înlocuiește aspirația.

Politica nemulțumirii oferă coerență, energie și un sentiment de apartenență. Dar o face prin centrarea vieții în jurul opoziției perpetue. Satisfacțiile sale psihologice și existențiale sunt reale, dar profund dăunătoare. Atunci când identitatea este construită prin antagonism, devine dependentă de conflict. Și asta înseamnă că nu se poate opri; nu se poate odihni. Niciodată. Provocarea mai profundă, așadar, nu este doar de a respinge afirmațiile sale sau de a contracara politicile sale. Este vorba de a oferi orientări care pot susține identitatea, sensul și solidaritatea fără a necesita o mare nesfârșită de dușmani. Aceasta este o sarcină mai dificilă - dar este singura speranță pentru aplanarea politicii nemulțumirii.

Sigur, este un punct de vedere. Adesea nu corespunde, adesea, cu ideile mele. Oricum acum ascult în ”loop” Kara Kul al lui Mark Petrie și îmi amintesc de zilele petrecute în Dasht-e-Kavir. Poate că este mai bine să ai amintiri, în loc de dușmănii!

Sigur, acest lucru nu o să se întâmple mâine, chiar dacă mâine este o altă zi, a treia zi după Crăciun!

Trebuie să te concentrezi mai mult, mai ales în prima parte a zilei. Poţi să finalizezi unele lucruri importante în a doua parte a zilei, după prânz. După mica sau marea petrecere din ultimele zile ai un start mai dificil. Marte şi Venus indică „fructele unor eforturi trecute”. Nu intra în discuţii asupra patrimoniului comun, sau a unor proprietăţi pe care le împarţi cu alţii. Ascensiunea ta din ultimul timp şi ultimile mişcări profitabile atrag invidii şi bârfe. Este şi o zi cînd se pot petrece evenimente neplăcute în sfera familiei şi a prietenilor, care sunt malefic aspectate. Afacerile sentimentale sunt moderat aspectate, mai curînd spre bine, sănătatea la fel. Domeniul prieteniei şi al relaţiilor sociale nu este aspectat, deschizînd cutia Pandorei, a neprevăzutului. Pentru că şi Astrologia, această cale regală, are limitele ei. De fapt în cazul neaspectării respective, contează aspectele horoscoapelor persoanelor de care te apropii pe respectivele domenii.

Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Încetează să fi nemulţumit de performanţele membrilor familiei tale. Fiecare are modul lui de a reacţiuna, fiecare este o persoană diferită de tine având propria scară a valorilor şi propriile aspiraţii. Nu te poţi substitui lor, nu poţi impune propriile gusturi. După prânz primeşti o vizită, sau ai o întâlnire care nu-ţi face nicio plăcere. Ba, din contră. După întîlnire te gîndeşti că sunt mulţi proşti pe lume. Atenţie, şi partenerul tău de discuţie poate că gândeşte acelaşi lucru! Logica şi interesul tău nu este similare, în majoritatea cazurilor cu cele ale anturajului, colegilor, rudelor. Fiecare este o fiinţă unică, „făcută din pulbere de stele”. Zâmbeşte acestui gând luminos şi aşa a mai trecut o zi, a doua zi de Crăciun!

Fii foarte atent la surselor tale de sentimente şi emoţii. Analizează, sintetizeză, decide şi controlează. Poate este vremea să-ţi diversifici relaţiile umane. Vin vremuri foarte grele, în curând probabil că economia se va prăbuşi, şi tot oamenii cinstiţi o să sufere, aşa că trebuie să te pregăteşti de pe acum, chiar din a doua zi de Crăciun. Astăzi ai o informaţie care te interesează şi poţi să o valorifici mai tîrziu. Nu te mai gândi la emigrare, ca la „calea de aur”. Situaţia este foarte grea în toate ţările civilizate şi acolo ei nu privesc cu ochi buni pe noii veniţi. Nicăiei nu sunt „câini cu covrigi în coadă”!

Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali sau conjuncturali. Este o zi profitabilă şi densă. Promovează-ţi cu îndrăzneală interesele şi solicită ceea ce ţi se cuvine. Stelele îţi sunt favorabile şi intuiţia ta funcţionează excelent, Luna, protectoarea ta, este în conjunctură facorabilă. Saturn face ca mai toate lucrurile să întârzie sau să fie amânate, dar nimic nu se contramandează sau se anulează. O întâlnire, o vizită, poate, importantă la mijlocul zilei, la prânz, te face să îţi freci mâinile de mulţumire. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de o construcţie, de apartament, de cămin, în general.

Dacă vrei să rişti ceva bani la Cazino sau aiurea la cumpărături, că negustorii au deschis tarabele pentru că lăcomia este mare, este o perioadă neutră, cu multe planete în aspecte tari, aşa că nu o să pierzi prea mult. Ca să fiu mai clar, astrologii sunt cam confuzi uneori, aşa le este felul, ei bine – nu te sfătuiesc să rişti, mai ales bani, pentru că o să regreţi. Distracţii, vizite, petreceri! Dar astăzi nu fă plăţi, mai ales nu da avansuri - nu pune mâna pe cash, pe carnetul de cecuri sau pe cartea de credit, mai ales pentru sume importante - că este pagubă curată. Sunt mai multe aspecte disarmonice, cuadraturi, care fac perioada neinteresantă. Nu te apuca de lucruri noi mai ales din afara sferei tale, cel puţin în această perioadă. Sunt avantajate, însă, întâlnirile sociale, discuţiile, petrecerile, vizitele pe eveniment – tot ceea ce ţine de comunicare în economic-social-politic-dragoste.

Poţi rezolva treburi importante şi lua deciziile care se impun – o zi excelentă pentru planuri strategice şi hotărâri cu greutate. “Cel ce înnmulteşte cuvintele se va face urît tuturor … pentru ca este spor care aduce omului paguba şi este câştig spre nenorocire.” Biblia, Intelepciunea lui Iisus Sirah, 20:7,8 Aşa că astăzi nu duce vorba, nu bârfi si nu iniţia intrigi şi mici comploturi. Totuşi ai o veste despre nişte pagube, nişte pierderi de bani. La o verificare mai atentă vei vedea că pierderile respective nu sunt nici aşa de mari şi ca nici nu te interesează pe tine personal în mod deosebit. Aşa că ia lucrurile uşor, dar nu duce vorba, nu trîmbiţa veştile prietenilor, colegilor, rudelor, cunoscuţilor şi necunoscuţilor. Nu aşa devii interesant şi popular.

Astăzi trebuie să ai curaj şi răbdare ca să-ţi atingi scopurile. În timpul acestei zile, mai ales pe seară, se pare că ai nevoie să te confesezi despre temerile tale dar vei sfârşi prin a te retrage în cochilia ta sprituală. Cu Saturn ostil şi planetele stranse in emisfera diurnă a uihoroscopul veştile proaste circuă cel mai repede şi intrigile iau în consideraţie doar jumătatea goală a sticlei. Trebuie să-ţi modulezi comportamentul de aşa natură încât varietatea şi diversitatea mare a surselor de emoţii să asigure încasări relativ constante din produsul numit dragoste – este concluzia zilei de astăzi. Pe de altă parte nu spera şi nu ai teamă, se schimbă totul dar nu se urneşte nimic sau nu se schimbă nimic dar totul se transformă. Aparenţele înşeală, cel mai adesea...

Este o zi căldicică, la propriu, ca şi la figurat. Prima parte a zilei, dimineaţa, este sub semnul unor simţăminte de preaplin şi lipsă de comunicare, cu toate că mulţimea oamenilor zumzăie în jurul tău. În a doua parte a perioadei trebuie să te fereşti de omul sau oamenii care, pentru a-ţi fi pe plac, îţi spun numai lucruri bune şi frumoase. Oricum, prin intuiţia ta şi prin sistemul ajustărilor succesive o să obţii ceea ce doreşti. Apare o nouă cunoştiinţă, o nouă relaţie socială, sau de petreceri. În perioada menţionată afacerile de inimă (nu cardiologice) sunt mediu aspectate, aşa încît este bine să te limitezi la activităţile de rutină şi la prospectări. Viaţa de famile este bine aspectată, cu noutăţi şi bucurii. Stelele spun că ar fi bine să-ţi evaluezi exact coordonatele afacerilor producătoare de emoţii şi să iei măsurile care se impun. Nu apare nici o ameninţare serioasă, nici în stele, nici din cozonac!

O zi foarte bună pentru stat acasă şi primit vizite, sau orice are de a face cu domiciliul, reşedinţa, camera, căminul, castelul sau casa ta. Pe termen lung atât configuraţia astrologică cât şi viziunile tale coincid: trebuie să păstrezi status quo, situaţia prezentă care este supusă unui acţiuni duble de shimbare, exterioară şi interioară. Schimbarea nu îţi este prielnică. Schimbă ciorapii, ţigările, chiar şi maşinile şi casele dar în nici un caz să nu schimbi situaţia şi poziţia ta oricât de tentante ar fi propunerile care ţi se fac, mai ales astăzi, a doua zi de Crăciun. Îţi este mult mai convenabil să fi producătorul şi regizorul piesei decât unul dintre actorii de pe scenă. Poate o să ai mai puţină glorie şi aplauze, dar cu siguranţă mai multă stabilitate şi mai mulţi bani.

Ziua de astăzi este ziua teatrului, a reprezentaţiilor dramatice. La propriu şi la figurat. „Privitor ca la teatru”, cum spune poetul dar în acelaşi timp şi interesat de desfăşurarea intrigii şi de performanţa actorilor. Nu numai în plan economic sau politic, dar, şi, mai ales în anturaj, în plan social şi sentimental. De o decizie a ta, sau de o lipsă de implicare a ta, din această zi sau în perioada următoare depind multe din viitorul tău personal şi al anturajului tău. Planetele spun clar să-ţi urmezi prima părere, intuiţia, abilitatea şi înţelepciunea ta care nu te-au trădat până în prezent. Prima părere este cea bună! Eşti dispus să porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Mercur in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil si debitul verbal are volumul unei Niagare. In toata aceasta dorinţă de afirmare a Eului, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. În cele mai multe cazuri vorbele bine plasate determina destăinuiri şi mai şi...

Ziua de astăzi este mai putin favorabila in prima jumatate si relativ favorabilă in a doua jumatate. Fii atent (mai ales în cursul dimineţii) la cheltuielile care ţi se propun sau doreşti să le faci; modul de a cheltui banii este un indicator sensibil al stării emoţionale şi al stimei pe care şi-o arată fiecare. Evită discuţiile în contradictoriu cu cei dragi, sau familia în ceea ce priveşte programul zilei, vizite sau acasă. O decizie din trecut nu se dovedeşte foarte inspirată. Trebuie să continui cu datele pe care le ai, pentru că situaţia în cauză nu a fost sub controlul tău. La mijlocul zilei, la prânz, te simţi ca un martir. Şi din cauza mâncărurilor grele şi indigeste, sau a licorilor volatile. Doreşti o schimbare, ceva nou, orice, numai să nu mai auzi şi să simţi aceleaşi lucruri, majoritatea plictisitoare si neinteresante. Evită deciziile care duc la schimbări majore.

Poziţiile reciproce ale lui Venus, Marte şi Mercur indică reuşită şi succes. De asemenea, mici cheluieli dar şi posibile distracţii şi petreceri, sau vizite şi relaţii foarte profitabile. În special dimineaţa şi prânzul sunt bine aspectate şi norocoase. Sunt o serie de evenimente, însă, provocate de Mercur care până la urmă au o latură comică şi o mare doză de neprevăzut. Singurele influenţe negative sunt date de Saturn, care provoacă întârzieri şi neânţelegeri. Călătoriile sunt bine aspectate, iar actele de cultură şi artă sunt sub auspicii favorabile. Pe total: zi favorabilă, sau unor noi planuri de dezvoltare. După masa de prânz evită întîlnirile de amor, sau să te afli în public numeros.