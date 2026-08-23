24 august

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 24 august 2026. Pentagonul i-a concediat pe liderii unui ziar militar pentru „insubordonare”

Pe 24 august s-au născut Jorge Luis Borges, Jean Michel Jarre, Regele Ferdinand, B. Elvin, Florin Gheorghiţă.

În calendarul creştin-ortodox este Aducerea moaştelor Sf. Bartolomeu şi Sf. Tit.

Nimic în „Kalendar”, strămoşii noştri erau mai cumpătaţi în obiceiuri şi mai exigenţi în a acorda „sfinţenia”, în versiunea lor.

Toată lumea este indignată, dar nimeni nu face nimic!

Vedeţi, dragi lupi, padawni şi hobbiţi, cele câteva mii de metri pătraţi pe care îi posed şi unde încerc să devin pustnic, deocamdată în rodaj, sunt o Zonă Liberă. În primul rând, nu este permisă prezenţa teroristului mondial numărul unu, televizorul! În al doilea rând funcţionează numai câteva reguli, simple: să nu ucizi, să nu minţi, să nu furi, să nu râvneşti la... orice, să nu invidiezi, să nu înjuri, să nu asculţi manele, să nu vorbeşti ce ai văzut la televizor, să ajuţi pe... oricine, să – mai sunt câteva reguli, dar nu mai mi le amintesc acum! Etica este de genul: dacă eşti patruped eşti bun, dacă eşti biped, trebuie să dovedeşti, dar mai întâi trebuie să-ţi fereşti picioarele! Păsărelele sunt exceptate.

Aşa că multe legi, reguli şi alte obiceiuri proaste stau în afara gardului meu!

In prezent, o bună parte a omenirii este confruntată cu asaltul mass-mediei electronice şi în primul rînd a vizualului sub forma subculturii de tip comics, televiziune, panouri, megaspectacole şi INTERNET. Sunt şi ele modalităţi de condiţionare, s-ar putea spune foarte eficiente modalităţi de condiţionare a opiniei publice. Subcultura video se adresează maselor. Mai mult: dă impresia maselor că pot conduce societatea, că participă la luarea unor decizii, că rezolvă propriile probleme. Dă impresia că se participă la eveniment.

Mass-media a debutat cu un surogat de carte: ziarul zilnic. Aceasta în condiţiile unor democraţii autentice în evidentă ascensiune economică şi care foloseau transparenţa. Transparenţa totală este folosită numai de cei foarte puternici, care se ştiu stăpîni pe situaţie. Este un mod de a spune: "uite, noi suntem aceştia, cu calităţile şi defectele noastre; mîine zburăm în Lună !". Iar în ziarul de a doua zi: "După cum v-am anunţat, am ajuns pe Lună !".

Respectarea promisiunii făcute este cel mai puternic argument pe scara obţinerii sau menţinerii supremaţiei politice, economice sau religioase. Într-o societate în care se ştiu şi se respectă regulile jocului şi aceasta conduce aproape obligatoriu la un grad ridicat de bunăstare, transparenţa ţine într-un procent decent corupţia, crima organizată, şantajul şi intimidarea.

Istoric vorbind, cărţile se adresau, bineînţeles, unei elite care… ştia să citească. Subcultura video, multimedia, se adresează... tuturor!

Acest ziar, finanțat parțial de Departamentul Apărării al SUA, DOD, este în mod tradițional independent din punct de vedere editorial. Redactorul-șef consideră că a fost concediat pentru că a discutat într-un interviu despre dezacordurile sale cu administrația Trump.

Pentagonul i-a concediat vineri, 21 august, pe redactorul-șef, un reporter și pe editorul ziarului ”Stars and Stripes”, care a relatat despre armata americană de la Războiul Civil până în prezent, au anunțat directorii publicației pentru mai multe instituții media americane. Finanțat parțial de Departamentul Apărării, acest cotidian a fost în mod tradițional independent din punct de vedere editorial, dar această autonomie - la fel ca cea a altor publicații militare - este din ce în ce mai mult contestată.

Redactorul-șef, Erik Slavin, a declarat pentru CBS News, că el a fost concediat pentru „insubordonare” după ce a discutat despre dezacordurile sale cu Departamentul Apărării într-un interviu acordat rețelei. Departamentul declarase la începutul acestui an că dorește să distanțeze ”Stars and Stripes” de „distracțiile trecătoare ”. Potrivit CBS, editorul, Max Lederer, a fost, de asemenea, informat despre demiterea sa. El își anunțase retragerea cu doar trei zile mai devreme, explicând că „înțelegerea sa asupra valorii și misiunii Stars and Stripes ” diferă „fundamental” de planurile Pentagonului. O reporteră a ziarului, Lara Korte, a anunțat, de asemenea, că a fost concediată „pentru insubordonare ” .

Aceste concedieri au loc la doar câteva zile după ce ziarul a publicat un raport care descria condițiile dificile de la bordul portavionului USS Abraham Lincoln. Articolul a stârnit noi critici la adresa războiului președintelui Donald Trump împotriva Iranului.

Portavionul, care plecase din San Diego, California, în noiembrie 2025 pentru o misiune în Marea Chinei de Sud, a fost redirecționat către Orientul Mijlociu înainte ca Statele Unite și Israelul să lanseze războiul împotriva Iranului pe 28 februarie. Donald Trump a declarat că portavionul va fi înlocuit după mai mult de opt luni de desfășurare, în timp ce armata americană a anunțat sosirea unui nou grup de însoțire al portavionului în regiune.

Cu puțin timp înainte de anunțul demisiei redactorului ziarului, căpitanul William Urban, ofițer de marină, fusese numit adjunct militar al redactorului. Această decizie fusese deja interpretată de mulți observatori ca un atac la adresa independenței publicației.

Articolul de mai sus, apărut la Franceinfo-AFP, nesemnat, reprezintă o poziție liberală. Sigur că există libertatea presei, dar nu în armată, mai ales în situație de conflict. Angajații ”Stars and Stripes”, organul DOD, se bucură de salarii foarte mari și de acces la magazinele militarilor, unde totul este la preț redus, înghețat. Tocmai ca jurnaliștii să respecte limitările militare.

Vedeți domniile voastre, în oarba furie de a-l ataca oricum și oricând pe Donald Trump, liberalii atacă și America, interesele ei. Nimic nou…

Fiţi gata pentru încă o spălare a creierului, din partea presei, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 24 august 2026

Din nou, ajutorul pe care-l oferi unui apropiat, rudă sau prieten, face ca o parte din cei din jurul tău să aibă rezerve. În funcţie de reacţie, e un prilej să triezi pe cine te poţi baza.

Aproape cu certitudine, la acest început de săptămâna ai de facut un drum. Poate la o prietenă, poate la cumpărături. Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi nu te deplasa după căderea întunericului. Cineva laudă un magazin ieftin. Sigur ca o sa te duci acolo. Până la urmă nu se intamplă nimic rau, dar vei verifica proverbul: la pomul laudat…

TAUR

Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti de bine, pozitiv. În acestă zi de luni afacerile personale sunt, din fericire, bine aspectate. Azi poţi să dai curs, cu curaj, intereselor proprii.

Pastreaza prieteniile de afaceri strict convenţionale si nu-ti baga partenerii de afaceri in casa. Măcar astăzi – pentru că poate ieşi cu vorbe duse cui nu trebuie! Favorurile stelelor se îndreaptă spre familie. Noile asociaţii, pe termen scurt, sunt favorizate. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale.

Dimineaţa favorabilă corespondenţei, comunicării. O veste, pe care o aşteptai de ceva timp. Evită stresul, enervarea, suprasolicitarea, oboseala şi nu mânca dupa căderea întunericului.

Pune-ti problemele personale intr-o prioritate si ordine fireasca si planifica astfel lucrurile incat sa-ti satisfaca filozofia ta despre viata. Sigur, dacă ai o astfel de filozofie. Şi o veste bună: amorul este bine aspectat! Nu da curs propunerilor extravagante, mai ales în a doua parte a zilei, sau care pur si simplu nu-ti plac, odihneşte-te şi relaxează-te. O carte bună sau un film interesant pot crea un climat confortabil.

RAC

Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie. Profită de bunătatea stelelor, dar fără să exagerezi. Mai ales evită excesul de dulcegării şi promisiuni!

O vorba, un telefon, ceva pe reţea, sau un email - o informatie iti aduce o veste buna, dar de care erai ca si sigur. A doua parte a zile este si mai convingatoare in presupunerile tale. Rămâne doar să spui: am zis eu! Evită astăzi discuţiile seriose şi strategice cu femeile, de orice sex ai fi. Seara relaxantă – de câta vreme nu ai mai fost la o terasă? Dacă răspunzi „de ieri” înseamnă că eşti bine orientat!

Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Domeniul emoţional este azi bine aspectat. Dar, trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi.

Poti incepe schimbarile pe care le ai de mult in minte. Hai să vorbim un pic despre sănătatea ta! Fara sa avertizeze, variaţiile de temperatură, umiditate şi presiune (împreună cu mereu prezenta gravitaţia) îmbătrânesc organismul şi fragilizează neacceptabil sistemul circulatoriu. Atenţie, deci! Se stie ca Leii, statistic vorbind, au probleme cu inima si cu sistemul circulatoriu. Nu ar fi o idee rea sa-ti faci ceva analize, aşa, pentru confortul tau spiritual!

FECIOARĂ

Ziua este indicată de conjunctură pentru finalizarea unor proiecte profesionale care trenează de ceva timp. Boală lungă, moarte sigură! Trebuie, numai, să te concentrezi, ca să termini odată!

Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu colegii. Fă un tur de telefoane pe la prieteni şi cunoscuti. Poate aflii ceva interesant sau măcar picant. O veste bună şi una invers. Nu exagera cu tăiatul firului în patru, pentru că nu este cazul. Lucrurile sunt aşa cum le-ai văzut de prima dată. Tine-ti prietenii aproape si dusmanii si mai aproape! Dar nu ii lua in brate. Fii conventional in noile relatii cu cei care doresc sa-ti devina prieteni!

Astăzi, pe plan emoţional, trebuie să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale în familie, sau în duo. Încercă să eviţi episoadele în care trebuie să dai explicaţii!

Lucrurile stau cum te gândeai. Zi favorabilă călătoriilor scurte, evenimentelor sociale şi artistice. Nu fă promisiuni, nici nu astepta propuneri. Cooperarea cu noii tai parteneri sau prieteni încep să-şi arate roadele. O zi plăcută, bine aspectată sentimental. Treburile neterminate trebuie analizate şi dacă se poate, gândeşte-te cum să le finalizezi. Nu incepe astăzi proiecte sau afaceri noi.

SCORPION

Se pare că astăzi trebuie să fii foarte convingător şi insistent ca să obţii ceea ce doreşti. Dar, lucrul acesta nu te încurcă! Ai o zi întreagă în care domeniul sentimental este favorizat!

Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Lasă analizele sofisticate pe altă dată. Astepti un calator, sau calatoresti. Calatorie care poate fi doar pana la piaţă. Nu este o zi in care sa faci schimbari esentiale. Totuşi mai pe seara ai un prilej excelent sa pui la punct sau sa lamuresti unele probleme legate de casă, cămin, familie, sau proprietăţi (casa, vila, bicicleta, maşină, palat, iacht… insulă)!

O zi de luni „ondulatorie”, cu schimbări dese şi neaşteptate. Eşti surprins, mai nimic nu e cum doreai, dar nu e nimic negativ. Nu fii ostil, adapteză-te rapid la situaţie, o să-ţi fie bine!

Planetele colective arata aspecte „ilegale”. Ceva se intampla in familia ta. O intriga, un comploţel, ceva – soapte in amurg si intalniri secrete pe inserate. Este momentul sa pregatesti contramasurile, adica sa iei unul cate unul pe membrii familiei la cate un interogatoriu vesel dar... complet! Poate nu este decat pregatirea secretă a unei petreceri... dar dacă este lovitură de stat? Statul tău.

CAPRICORN

Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profită şi realizează ceva, continuă sau finalizează! Trebuie, din nou, să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale în familie.

O zi obişnuita cu un horoscop neaspectat in care rutina te cam plictiseşte. O veste care se vrea senzaţională, dar nimic interesant, până la urmă. Intâlniri care iţi fac plăcere. Pe seară o invitaţie, sau o petrecere, în orice caz, lume multă. Ai de ales cum şi cu cine te distrezi. Să nu faci promisiuni, nici în glumă – Jupiter arată o posibilă neînţelegere în registrul negativ, de către alţii, a bunelor tale intenţii.

Nu te lăsa încărcat cu treburi suplimentare. Trebuie să-ţi faci mai puţine griji. Pune-ţi lucrurile în ordine, atât bunurile materiale şi sentimentele, fă-ţi un plan, o foaie de parcurs!

Nu te lăsa încărcat cu sarcini suplimentare, arătă că ai şi limite. Astăzi este zi de vizite. Viziteazi tu sau primeşte vizite de la persoane prietenoase şi confortabile din punct de vedere psihic, în prezenţa cărora te simţi bine. Supraveghează-ţi regimul alimentar. Evită suprasolicitarea şi nu manca dupa caderea intunericului. Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Veşti bune de departe. Totul pare că se desfăşoară după cum te-ai gândit!

PEŞTI

Totodată mai calm şi activ decât de obicei, poţi să rezolvi la acest început de săptămână unele probleme emoţionale de duo, de familie, şi/sau să aplanezi conflicte, la serviciu, sau acasă!

O zi de analiză şi sinteză. Problema la ordinea zilei: veniturile familiei tale. Chiar dacă eşti partial mulţumit de rezultat, evită cheltuielile extravagante şi nefondate. Bunul tău plac este un motiv suficient de tare, însă! Adica daca iti doreşti ceva – ei bine, cumpără acum, pentru ca nu stii ce se va intampla maine. In a doua parte a zilei ai programat cumparaturi dar programul se schimba. Este de bine, pentru ca primeşti o vizita neaşteptată, dar plăcută.