Horoscopul lui Dom’ Profesor, 23 ianuarie 2026. Despre Astrologie (XLV)

Pe 23 ianuarie s-au născut Humphrey Bogart, Edouard Manet, Stendhal, Jeanne Moreau, Ileana Mălăncioiu, Aurel Vernescu, Mircea Horia Simionescu.

Iarăşi o zi fără conotaţii arhaice importante, tradiţionale, iar din această cauză fără sfinţi importanţi. Doar, de serviciu, în slujba eternităţii, Sfinţii Clement din Ancira, Agatanghel şi un întreg sinod, Sfinţii Părinţi de la al VI-lea Sinod Ecumenic.

Sunt fel de fel de lucruri ciudate, ridicole, de mirare care circulă în Romania, sau aiurea despre Astrologie. Sper că am lămurit că zodiile nu sunt constelaţii. Sper...

Şi acum vă răspund vouă, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, care mă întrebaţi de ce nu iau poziţie împotriva denigrărilor prosteşti şi a atacurilor ignorante împotriva Astrologiei, sau a horoscopului.

Vedeţi, dragii mei dragi, astrologia are o vechime documentată de aproape şase mii de ani. La început a fost prima religie şi cea mai înaintată ştiinţă. Cine ridica glasul împotriva voinţei zeilor, tălmăcită prin intermediul semnelor de pe cer, a astrologiei, era obiectul râsului colectiv. „Ce tâmpit, nu vede clar, pe cer, că Jupiter este în conjuncţie cu Marte?”

Acest lucru a durat câteva mii de ani. Apoi lucrurile s-au schimbat, au apărut alte religii, fanatice şi intolerante. Marii preoţi s-au ”privatizat”, au devenit „mathematicus”, cum erau denumiţi astrologii în perioada biblică. Se ocupau exclusiv de marea politică, „clientul” fiind unul singur: regele, împăratul, şahul, ducele etc

Astrologia, aşa cum o cunoaştem astăzi, datează de vreo două mii de ani. Sursa este „Tetrabiblos”, patru cărţi, ale lui Claudius Ptolomeus din Alexandria, de prin secolul I, lucrare contemporană cu Evangheliile sinoptice.

În timpul întunericului gândirii care s-a numit Evul Mediu european, astrologia s-a strecurat cum a putut, chiar creştinându-se. Cardinalul Pierre d’Ailly a postulat în „Astrologia creştină” la sfârşitul secolului al XIV-lea cum poate fi compatibilă astrologia cu dogma creştină. Astrologia a fost şi este studiată şi practicată la Vatican. Sistemul caselor Placidus a fost imaginat şi calculat la o mânăstire franciscană al cărei abate purta acest nume. Cheile de interpretare pe care le folosesc poartă numele unui papă, Urban. Nu este foarte clar dacă a fost vorba de Urban al VII-lea sau al VIII-lea.

Cam în acea perioadă s-a luat hotărârea definitivă, la Vatican, ca astrologii sau cei care se ocupă de astrologie să nu mai răspundă atacurilor juste, sau injuste. Se duce vorba, se lungeşte şi poporul o să fie confuz şi n-o să înţeleagă nimic, spuneau cardinalii.

„Astrologia este o ştiinţă care trebuie parcticată cu discreţie, aşa cum observaţiile cerului se fac pe întuneric, nu în văzul lumii, ziua!” a spus Pius al V-lea. Şi a dat şi o bulă papală în acest sens. Cardinalii au spus că este foarte bine aşa, că cei care practică astrologia şi au învăţat nobila ştiinţă în zeci de ani, nu se pot coborî la nivelul celor care îi atacă, ca să le răspundă. Au altceva mai bun de făcut decât să se certe cu proştii!

De atunci, din secolul XVI a rămas obiceiul ca astrologii să nu răspundă la atacurile împotriva lor, a astrologiei, a horoscoapelor. Dreptul la replică nu există în astrologie! Nu a existat nici în alte domenii înainte de secolul al XVI-lea...

Aşa că dragi lupi, padawani şi hobbiţi, niciun astrolog adevărat, jurat al lui Hermes Trismegistus, nu se va lăsa provocat de articole sau declaraţii defăimătoare, sau de prostia evidentă a unuia sau a altuia, care habar nu au ce este astrologia!

Sigur, erezii sunt multe, colportate de „astrologi” şi mai ales de „astroloage”. Cum umblă acum „profeţia lui Nostradamus pentru anul 2026”! Să râd, să plâng, ce ziceţi? Eu de obicei râd, pentru că râsul face bine şi este ultima redută împotriva haosului, a prostiei, a imposturii şi a şarlataniei!

Altă erezie care încă mai circulă, am găsit-o în zeci de emailuri din corespondenţa mea, este că „ascendentul este mai important decât zodia după 30, 35, 40 de ani... în fine, după o anumită vârstă”. Nu ştiu cine a inventat chestia asta ridicolă, nici nu mă interesează dacă este din ţară sau străinătate, dar denotă o necunoaştere profundă a spiritului Astrologiei, a scrierilor care constituie Corpus Astrologicus, scrierile de bază, fundamentele astrologiei. Prostia asta a prins la masele populare, ba de câteva ori m-am întâlnit cu bazaconia asta în platourile televiziunilor. Ce era să fac, am tăcut din gură...

Ascendentul este gradul de zodiac de la Est în momentul naşterii nativului. El este ambreiajul care face legătura dintre macrocosmos, adică zodiile, planetele, stelele etc şi microcosmos, adica domificaţia, casele vieţii, nativul. De la ascendent, încep, în sens invers acelor ceasornicului, casele solare ale vieţii. Atât. Punct.

Sigur, ca să încerc să descopăr mecanismul infernal care a fost la baza acestei sintagme nefericite, pe care nu am găsit-o la niciun autor consacrat, am luat în considerare faptul că se referea la zodia în care cade ascendentul. Iarăşi ceva este putred...

Ascendentul determină prima casă, foarte simplist, a caracterului. Daca o persoană îşi închipuie că odată cu trecerea anilor nativul devine mai „de caracter”, sau îşi schimbă brusc zodia solară, devenind din Leu, de exemplu, Peşte, ei bine, persoana respectivă nu ştie astrologie, şi de aceea, o inventează!

Experienţa, întâmplările prin care trecem, derularea viaţii, bucuriile şi nenorocirile, sunt ceea ce ne schimbă, în timp şi acest lucru este împărţit între diferitele case, planete, zodii, aspecte, indicatori - în tot horoscopul!

Am întocmit peste cincizeci de mii de horoscoape, acum pot să fie şi peste o sută de mii, că de la loviluţie nu am mai ţinut socoteala, dar nu am constatat niciodată că „ascendentul poate fi mai important decât zodia”. Nici autorii, consacraţi, ai celor aproape şapte sute de cărţi de astrologie pe care le-am studiat şi le am în bibliotecă, nu au constatat lucrul acesta. Nici Claudius Ptolomeus.. Ascendentul are importanţa lui, și prin aspectele pe care le face, într-adevăr, dar...

Şi, pentru Numele lui Dumnezeu, lăsaţi invenţiile inutile şi dorinţa de a fi în centrul atenţiei, cu orice preţ. Puteţi să câştigaţi bani în mod cinstit, muncind mult şi învăţând mereu astrologie, fără să vă bateţi joc de ea! Astrologia nu trebuie inventată, ci învăţată!

Fiind vineri, seara este dedicată filmelor ”horror”. Am ales să revăd o capodoperă a genului, un film de autor din anul 1958 al lui Alfred J. Hitchcock, ”Vertigo”, cu Kim Novak și James Stewart. Nu mai îmi amintesc mare lucru, așa că o să fie o vizionare plăcută. Dacă nu vă plac filmele horror atunci vă recomand o carte care era foarte populară în adolescența mea, ”Castelul pălărierului” de A.J. Cronin. Distracție plăcută !

Și, să nu uităm să ne pregătim, doar mâine este, în definitiv, o altă zi !

BERBEC

Emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Astăzi ia o pauză, odihneşte-te, relaxează-te, poate distrează-te puţin şi lasă confesiunile pe mai târziu.Ai tendinţa să te concentrezi pe ceea ce ţi se pare că este esenţial, important. Eşti mai serios, mai sobru, decât de obicei. Ziua este perfectă pentru finalizarea unor proiecte profesionale. Trebuie, numai, să te concentrezi foarte bine – ai o mare putere de focalizare pe termen scurt, însă. Pune-te sau pune-ţi oamenii la treabă, se apropia nişte termene. După masă, după program, evită întîlnirile, fă-ţi un program de vineri, de cultură şi artă, filme, spectacole.

TAUR

Ocupă-te de programul tau obişnuit de vineri, poate cumpărături, seara poate un film nou, stelele spun ca totul este bine. Aspecte favorabile, mai puţin in ceea ce priveşte călătoriile. Trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbările repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Un anumit simţ al diplomaţiei, care, de fapt, nu te caracterizează, astăzi te ajută să pui la punct unele probleme, mai ales dacă ai responsabilităţi, poziţii de conducere. Sau, ai propria afacere. Nu pleca la munte, s-ar putea să ai surprize neplăcute.

GEMENI

Astăzi este o zi neaşteptat de simpatică, în care toată lumea te intreabă ce faci şi găseşte că arăţi bine, ba chiar că ai slăbit şi că eşti în formă. Până seara chiar că te simţi excelent! Înarmat până în dinţi cu răbdare şi calm, astăzi poţi să înaintezi pe drumul intereselor tale. Ţi se pare o muncă de Sisif, ai lăsa totul şi ai pleca în weekend. Nu! Dacă laşi lucrurile acum, ai pierdut totul, aşa spun stelele şi ai face bine să le asculţi! Încerci un sentiment ciudat: unde este aurita ta superficialitate, unde sunt zăpezile de altă dată? Zăpezi? Ai puţintică răbdare, iarna este departe de a se termina!

RAC

Se pare că nu eşti deloc convins că ceea ce faci astăzi este în interesul tău. Oferă-ţi o pauză, să reflectezi cum poţi aduce lucrurile în favoarea ta. Nu te grăbi, graba strică treaba! Te paşte o depresie, o fundătură emoţională! Este momentul să faci un triaj al celor pe care chiar vrei să-i vezi, să te simţi bine în prezenţa lor. Evită pe negativişti, gen Georgia: „o să murim cu toţii!” Ei, Georgia este o prietenă a mea din State care mă anunţă zilnic că vine sfârşitul lumii!

LEU

Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie cheltuielile şi nu exagera. Nu lua decizii importante. O zi obositoare şi aglomerată. Relaxeză-te seara, dar nu pleca la drum lung! Ai un atuu în mânecă! Trebuie să-l joci când trebuie, la momentul potrivit, fără multe discuţii şi gânduri complicate. Gândim prea mult şi simţim prea puţin! Eşti în formă, ai un moral ridicat, aşa că nu ai probleme care să te ţină prea mult ocupat. Fă-ţi un altfel de program de vineri seara. Găseşte locuri alternative, noi, de distracţie şi lasă cumpărăturile sacrosante pentru altă zi!

FECIOARĂ

Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a te exprima se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile. Reacţionezi corect, ca la carte, de aceea poţi să găseşti rezolvări fericite la problemele tale de la serviciu, sau de acasă. Reuşeşti să placi tuturor, plasezi complimente şi laude, chiar dacă ai vrea să spui “adevăruri”! Muşcă-ţi limba şi continuă să fii un ipocrit dulceag şi plăcut, acceptat de toată lumea!

BALANŢĂ

Trebuie să-ţi rezervi timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice, lăsând la o parte orice altceva. Solidaritatea familiei este o recompensă consistentă. Nu lasa situaţia să-ţi scape de sub control, să te depăşească! Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Vine soarele şi pe strada ta daca eşti cumpătat si faci provizii de rabdare. Cei din jur te acceptă, profita ca sa-ti promovezi cu tact interesele. Un aspect particular al conjuncturii astrologice iţi indică sa ai grija de propriile buzunare mai ales cind eşti în transportul în comun sau într-un magazin aglomerat.

SCORPION

Te întreci cu cineva, intri într-o competiţie! Atenţie, există un jucător pe care nu o să-l întreci niciodată: timpul! Vezi cum faci, cât te întinzi la vorbă, să nu intri în criză de timp! Astăzi ai o ocazie de parvenire socială, sau ceva se schimbă în relaţiile tale. Nu este obligatoriu să o ratezi, aşa cum faci cu multe lucruri din viaţa ta, dar nici nu te omori cu firea dacă nu-ţi iese. Conjunctura iti indica ca ai toate sansele sa pierzi din vedere, sau sa uiti niste amanunte importante, care puteau sa-ti foloseasca in cursul unei discutii. Probabil că nici nu o să-ţi aminteşte despre ce este vorba!

SĂGETĂTOR

Astăzi, abordarea iscusită a situaţiei iti furnizeaza datele necesare rezolvarii. Ai probleme ceva mai grele în muncă. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror, nu te bloca păgubos! Astăzi nu te grăbi să schimbi ceva din rutina vieţii tale. Conjunctura arată că poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc dar nu sunt indicate legăturile cu semnele de apă si pământ. Trebuie să acorzi mai multă atenţie şi timp vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar şi evită, în această perioadă măcar, creditele şi împrumuturile.

CAPRICORN

Ai nevoie de certitudini, garanţii, ca să te simţi în siguranţă. Nu judeca cu asprime pe cei din jurul tău, nu te repezi. Unele persoane pot întârzia din cauze obiective, meteo, de exemplu. Zi favorabilă relaţiilor umane, discuţiilor liniştite şi plăcute. Problemele cu nervozitatea si nelinistea pot fi usor rezolvate daca gandesti pozitiv, mananci alimente sanatoase şi... te culci devreme! Profita de configuraţia cosmică favorabilă si regăseşte-ţi echilibrul interior si pacea sufleteasca de care ai atata nevoie! Cumpărăturile în general si achizitionarea bunurilor de folosinta indelungata in special sunt favorizate astazi de configuratia planetelor.

VĂRSĂTOR

Eşti gata să faci faţă oricărei situaţii logice, iar cei din jurul tău au încredere în tine. Procentul de aberaţie utopică care se poate manifesta în viaţa ta, este în domeniul sentimental! Te simţi în formă, cu sufletul vindecat şi cu poftă de viaţă. O oarecare presiune, cu sursă din partea familiei, sau a prietenilor, a celor dragi şi apropiaţi. Poţi să le faci pe plac! Astazi evita schimbarile bruste de program şi mai ales nu lăsa anturajul să aibă iniţiative păguboase. O zi prea aglomerata şi excesiv obositoare pentu gustul tau. Simti nevoia să fi lăsat in pace. Nicio sansa, doar seara, acasă, poti sa scapi şi să te simţi bine.

PEŞTI

Eşti atent la tot ceea ce se întâmplă, mai ales dacă te interesează. Curios şi determinat, poţi să descoperi unele conexiuni interesante. Cunoaşterea este putere, mai ales în dragoste! Astăzi realizezi că au trecut şocurile şi trăirile intense, acum e loc de relaxare şi puţină reflecţie. De fapt ştii foarte bine ce-i de făcut, trebuie doar să aştepţi momentul potrivit... Nu te apuca să faci economii nefireşti, pentru că tot tu o să suferi. Raţiunea şi echilibrul au fost întodeauna cea mai bună politica economică. Succese, din nou neaşteptate, pentru că vin târziu, când nu te mai aşteptai, în muncă, carieră, sau în familie.