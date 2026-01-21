CCR taie din atribuțiile șefului DIICOT. Procurorul șef nu mai poate opri activitatea polițiștilor judiciari după bunul plac

Curtea Constituțională (CCR) a admis excepția de neconstituționalitate privind un articol din OUG nr. 78/2016, care reglementează organizarea și funcționarea DIICOT. Textul contestat îi permitea procurorului-șef al instituției să dispună încetarea activității ofițerilor sau agenților de poliție judiciară prin simpla retragere a avizului conform.

Judecătorii CCR au constatat că prevederea nu stabilește criterii clare și previzibile pentru eliberarea din funcție și, prin urmare, încalcă principiile de securitate juridică. Excepția a fost admisă.

„Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.6 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative sunt constituționale în măsura în care retragerea avizului conform al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se realizează cu aplicarea, în mod corespunzător, a dispozițiilor art. 6 din Legea nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare”, arată judecătorii constituționali.

CCR: șeful instituției nu mai poate revoc ofițeri și agenți prin simpla semnătură

Curtea Constituțională a stabilit că prevederile legale care îi permit șefului DIICOT să retragă avizul conform și, astfel, să înceteze activitatea ofițerilor sau agenților de poliție judiciară în structurile specializate în combaterea criminalității organizate sunt neconstituționale.

Judecătorii au arătat că aceste norme nu oferă un cadru clar și previzibil privind condițiile și procedura de eliberare din funcție, încălcând astfel articolul 1 alin. (5) din Legea fundamentală.

Curtea a subliniat că atribuțiile de polițist judiciar, promovarea și eliberarea din aceste funcții trebuie să respecte exigențele constituționale, având în vedere modificarea raportului de serviciu, subordonarea față de procuror, responsabilitățile specifice cercetării penale și aspectele legate de salarizare.

Potrivit CCR„dobândirea calității de organ de cercetare al poliției judiciare, promovarea și eliberarea în/din această funcție nu poate deroga de la exigențele constituționale relevate în jurisprudența sa referitoare la statutul polițistului, desemnarea în această funcție implicând o modificare a raportului de serviciu al polițistului, ce se manifestă prin atribuțiile specializate circumscrise efectuării activităților de constatare a infracțiunilor, de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale și de cercetare penală, prin subordonarea față de procuror, și elemente de salarizare specifice”.