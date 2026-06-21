Horoscopul lui Dom’ Profesor, 22 iunie 2026. Divanul Persan

Pe 22 iunie s-au născut George Vancouver, Giuseppe Mazzini, Meryl Streep, Erich Maria Remarque, Kris Kristofferson, H. Rider Haggard, John Dillinger, Sir Julian Sorrell Huxley, Bill Blass, Alexandru Ghika, Rodion Cămătaru, Adrian Năstase.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Grigorie dascălu, Mitropolitul Ţării Româneşti, Eusebie, Zenon, Galaction şi Zina.

Continuă sărbătorile solstiţiului, dar nu se mai ştie cum şi ce.

Este ziua de naștere a lui Adrian Năstase. Să-i spunem La Mulți Ani! Împlinește o vârstă a înțelepciunii, 76 de ani. Ce o să scrie enciclopediile, de peste o sută de ani, despre el? Adevărul, că trebuia scos din ringul politic cu orice preț, era prea tare și își iubea țara - sau minciunile abjecte, vehiculate de o presă isterică și vândută, la porunca... unora! Ceea ce știți din presă despre Adrian Năstase se aseamănă foarte mult cu ”cocoșul roșu” al COVID-19. O afacere oneroasă pentru care România, adică domniile voastre și subsemnatul, are de plătit, degeaba, mai multe miliarde de dolari.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, astăzi o să vă spun încă o pildă cu Nastratin Hogea. Mi-aţi cerut poveşti, mereu, cu tărie şi hotărâre. Vă înţeleg foarte bine! În ziua de astăzi, când ești amenințat din toate părțile, și eu aș vrea să încep ziua cu zâmbetul pe buze și cu o cafea bună! De fapt, așa și fac!

Cu umilinţă răsfoiesc „Divanul persian” al şefului mason Mihail Sadoveanu, sau „Scrisorile persane” ale lui Charles de Secondat, baron de Montesquieu, ca modele şi inspiraţie. Am fost ani buni în Orient, am participat la „divane persane”, la petreceri sufi cu muzică, dans și poezie, dar acei scriitori celebri aduc ceva în plus: talentul de a face lucrurile mai interesante decât sunt în realitate!

Aşa, cu multă smerenie, am început şi eu să scriu „Divanul Persan”. Poate odată sau altădată, să strâng toate poveştile într-un volum. Dar știu că acest lucru nu o să se întâmple niciodată. Sunt prins în mașina timpului, cea a supraviețuirii zilnice, așa că nu am timp nici să mor. Poate de aceea sunt încă în viață.

Mi-ați cerut povești... Ascult şi mă supun, vorba jinnului, spiritului, din sticlă! Poate ați remarcat jocul de cuvinte, jinnul din sticlă...

Demult, s-au strâns înţelepţi, savanţi și cărturari din toată lumea ca să răspundă la o întrebare: sunt oamenii de două categorii? Nu se mai ştie dacă adunarea a fost în măreţul Bagdad, în fabulosul Damasc, cel cu cele şapte porţi, sau în luminosul şi auritul Constantinopol.

Da, au spus învăţaţii musulmani, oamenii sunt de două feluri: există credincioşi şi necredincioşi. Creştinii au refuzat această împărţire şi au spus că, da, există două categorii de oameni: cei care vor fi mântuiţi şi cei care vor arde în infern. Grecii cei hedonişti au spus clar: grecii şi... barbarii! Alţi filosofi au spus: da, există două categorii de oameni, cei bogaţi şi cei săraci. Cei inteligenţi şi cei proşti, au spus învăţaţii din Caledonia. Un thug, adorator al lui Kali, zeița morții, venit tocmai din India, a zâmbit rău: sunt două categorii de oameni: cei vii şi cei morţi! Pitagoreicii au spus: sunt două categorii de oameni, cei buni şi cei răi!

Discuţiile, demonstraţiile şi argumentările au durat mult, luni de zile. În ciuda erudiţiei, a învăţăturii şi a unei evidente bune credinţe, cei prezenţi nu puteau ajunge la o concluzie, la o soluţie acceptată de toţi.

Când, iată, pe lângă locul dezbaterii trece, pe măgăruşul lui, Nastratin Hogea. Învăţaţii, savanţii, filosofii sar de la locurile lor şi îl întreabă:

- Nastratin! Înțeleptule, avem o nelămurire. Cum spui tu, aşa să fie! Există două categorii de oameni?

”Sigur că da!” a răspuns Nastratin, fără a se opri.

”Şi care sunt acelea?” au întrebat înţelepţii.

”Cei care cred că există două categorii de oameni şi ceilalţi, care nu cred!” a spus Nastratin, îndemnându-şi măgăruşul la drum.

Pilda este evidentă, dragi lupi, padawani şi hobbiţi! Fiecare are părerea lui şi ţine la ea. Sau sunt unii care au păreri și unii care nu au... două feluri de oameni!

De exemplu, acum exact 85 de ani România începea discutabila și tragica aventură a celui de al Doilea război mondial. Părerea mea, vorba lui Nicu Văcăroiu. Ce s-ar fi întâmplat dacă imprudentul mareșal Antonescu și-ar fi oprit armatele, la fel ca și finlandezii, după ce recuperase teritoriul pierdut, Basarabia? Bună întrebare!

Sunt un om al păcii, tata a plătit războiul cu tinerețea lui și cu coșmaruri care îi tulburau somnul. Fostul pilot pe avioanele de asalt m-a crescut ca pe un om al păcii. Pacea trebuie salvată întotdeauna, așa mi-au spus profesorii mei cei mari, Corneliu Mănescu și Mircea Malița – prin tratative, negocieri, compromisuri. Numai proștii nu se înțeleg, nu cad la pace!

Sunt cam obosit după un weekend ciudat și plin de semne. Dar acum mă duc să revăd un film, o epopee războinică: „The 13th Warrior” după textul lui Michael Crichton, „Eaters of the Dead”. Cu Antonio Banderas în rolul principal, actorul care îmi aduce aminte de prietenul meu, sauditul Saad. În tinerețe, astăzi este un alt arab chel și gras, dar cu nasul mare și coroiat al familiei lui Saud. Vreau să mă cufund în filosofia vikingă, a celor care râdeau mai tot timpul de moarte, furtuni, stânci, sau adversari, dar deveneau serioşi şi temători când era vorba de spirite.

„Iată, îmi văd tatăl! Iată, îmi văd mama! Iată, îmi văd fraţii şi surorile! Iată, îmi văd tot neamul meu, de la începuturi! Iată, ei mă cheamă să fiu cu ei! În Walhalla, unde cei curajoşi trăiesc pentru totdeauna!”

Frumos film, frumoasă filosofie, cartea însă este splendidă, ca toate cele scrise de Michael Crichton! V-o recomand, sunt puţine lucrurile bune, astăzi.

Dar altceva doream să vă spun. Mai aștept opiniile domniilor voastre la [email protected]. Îmi face mare plăcere...

Astăzi, care trece, pentru că mâine, este - şi fac pariu - o altă zi!

Se pare că nu oboseşti niciodată, cel puţin aşa laşi să se vadă! Astăzi nu ai o zi excelenta in ceea ce priveste originalitatea gândirii, aşa că mulţumeşte-te cu soluţiile verificate. Nu poţi să-ţi schimbi viaţa instantaneu, nu ai o baghetă magică ca Harry Potter. Timpul este energia care schimbă viaţa. Stai liniştit, de fapt nu prea liniştit, că nu ai cum. Te nemulţumesc o mulţime de lucruri. Corect. Ai dreptate şi tu, vorba lui Nastratin Hogea. Dar aşteaptă momentul, urmăreşte oportunitatea, fii pe fază. Astăzi dacă nu te iei după aparenţe şi analizezi bine detaliile şi te informezi corect, poţi evita o cheltuială. Trebuie să te concentrezi pe problemele obişnuite, simple, cotidiene, liniştea şi calmul îţi aduc eficacitate şi succes!

Te simţi uşor, cu toate că ai un prag de trecut. Poate un examen. Sau la bal, sau la spital! Un anumit fatalism bine temperat, poate din doinele româneşti, îţi oferă sprijin şi îţi dă curaj. Evită neglijenţa şi dezordinea în lucrări, fie că este vorba de hârtii sau fişiere electronice. Nu este nimic negativ, eşti în plină formă, dar uneori, influenţa negativă a lui Mercur provoacă dezordine. Nu te implica în proiecte sau în cauze pierdute, evident, de la început. Nevoia de siguranţă şi de stabilitate materială te fac să te gândeşti la viitor, la planuri. Aşa intri sigur în depresie, pentru că nu ai nicio soluţie. Adevărul este dincolo de tine, vorba filmului!

Astăzi ai o surpriză plăcută, îţi dai seama că ai mai multe şanse decât credeai. Parcă ţi se ridică o ceaţă de pe ochi şi vezi lucrurile clare, cum se poate rezolva cutare sau cutare problemă. Promovează-ţi interesele cu îndrăzneală – stelele îţi sunt favorabile, atît în afaceri cît şi în dragoste. Ai o stare de surescitare cerebrală, provocată de multele gânduri. Dar şi de problemele pe care le ai. Totuşi, filozofia ta de viaţă te face să vezi lucrurile dintr-un unghi mai favorabil, dintr-o perspectivă mai bună. Te bucuri de o bună intuiţie care te ajută, atăzi, la rezolvarea problemelor cotidiene. Soluţia unei probleme este la îndemâna ta. Concentrează-te şi poţi reuşi!

O zi mai fluidă. O discuţie pe teme profesionale cu seniori experimentaţi te lămureşte în unele privinţe. Culmea este că te lămureşti în problemele tale sentimentale, nu profesionale! Din nou o zi relativ favorabilă intereselor tale personale. Totuşi nu lua lucrurile în tragic dacă total sau parţial lucrurile întârzie, sau nu se finalizează chiar cum îţi doreai. Este şi o zi bună de discuţii cu partenerii, fie de viaţă, fie de afaceri, în sensul analizei şi trasării unor proiecte viitoare. Poţi trece cu uşurinţă un obstacol dacă iei în serios sfaturile unei persoane competente în domeniu. Concepţia nativilor din Rac, zodie de apă, despre bunuri şi bani, suferă astăzi o modificare minoră. Urmare unor informaţii din presă.

Nu lua bârfele şi intrigile în serios. Se ştie că eşti naiv şi păgubos de generos şi poate cineva încearcă să se folosescă de tine. Zâmbeşte frumos şi arată-ţi colţii. Poate e de ajuns! Evită sau amînă orice întîlnire sau decizie importantă şi petrece ziua într-un cadru plăcut şi confortabil. Călătoriile, însă, sunt bine aspectate. La serviciu, sau unde activezi, ai o opinie corectă despre un coleg. Care coleg, la rândul său îţi va fi de mare ajutor în viitorul apropiat. Astăzi radiezi optimism şi energie şi îi influenţezi favorabil pe cei din jur, îi motivezi. Adaugă şi o vorbă bună, o laudă. Se deschide o posibilitate, o oportunitate, care pote deveni profitabilă numai cu condiţia să poţi duce lucrurile la bun sfârşit, să poţi să faci un efort suplimentar.

Realismul şi echilibrul proprii zodiei te feresc astăzi să te rătăceşti pe drumuri care nu duc nicăieri. Nu este nicio grabă, mai ai ceva timp să găseşti soluţia corectă şi profitabilă! Cu o Lună afectată nu te baza foarte mult pe intuiţie, totuşi ideile îţi vin foarte repede – găseşti soluţii şi legături la toate situaţiile prezentate astăzi. Astăzi ai dificultăţi să te adaptezi la ambianţă, la ritmul impus, probabil şi din cauza vremii capricioase. Trebuie să te menajezi, nu face eforturi mari astăzi, oboseala ta poate deveni cronică. De asemenea nu trebuie să te laşi distras şi influenţat de veştile care circulă la serviciu. De obicei tensiunile produc alte tensiuni şi lipsă de productivitate. Şi tu nu vrei asta! Pe seară, poate un masaj, poate un bazin, pot să-ţi reducă din suma tensiunilor provocate de griji.

Vremea este capricioasă şi eşti prea obosit, nu trebuie să te enervezi inutil! Este o situaţie obiectivă, nu te stresa, păstrează-ţi calmul şi aşa vei găsi soluţia optimă problemelor tale. Poate fi cea mai profitabilă zi a săptămânii. Eşti deosebit de inspirat în afaceri, în special în achiziţii şi cumpărături. Amorul, de asemenea, este bine aspectat. Profită de favorurile stelelor şi comunică cu anturajul. S-ar putea să ai surprize plăcute. Soarele ghideză acţiunile tale în sensul cel bun. Norocul este de partea ta, mediul social îţi este binevoitor, iniţiativele pe care le iei sunt pozitive. Optimismul şi entuziasmul îţi dau aripi ca să avansezi pe calea ta, pe drumul tău ales. Totuşi, fii foarte atent la anturaj, la cei care profitând de faptul că te afli „pe caii cei mari” vor să-ţi smulgă o promisiune, un angajament.

Îţi faci singur probleme, nejustificate, inutile. Cu toate că eşti apreciat la serviciu şi acasă totul este normal. Când nu are ce face maimuţa se scarpină până îi dă sângele. Tu ai ce face? Fii tolerant şi emană impresia ca trebuie să domneasacă un spirit de fair-play – „...o să avem de câştigat cu toţii...”! Foarte bune aspecte. Fii agresiv şi incisiv în acţiuni, toate trebuie să iasă astăzi. Cu toate că s-ar cuveni să te odihneşti plenar, oboseala îşi spune cuvântul, programul se schimbă în ultimul moment, dar îţi face plăcere. Eşti pe cale să realizezi o ambiţie secretă. Seara favorabilă relaţiilor sociale sau de amor – poate un spectacol, poate o cină în doi. Atenţie la stările emoţionale, nu te lăsa ofensat sau întristat din nimicuri!

Conjunctura şi aspectele arată că astăzi poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc dar mai puţin fericit cu semnele de apă si pământ. Evită, în special, Scorpionii şi Fecioarele. Pune-te pe treabă cu multă hotărâre şi tenacitate. Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Pe de altă parte, nu uita că perseverenta oarba este arma celui lipsit de imaginatie. Nu-ti risipi inutil fortele, daca vezi ca nu reusesti, schimba modul de abordare! Pe total o zi cam monotonă, lipsită de nerv, care nu te motivează, dar în care trebuie să fii prudent. Atenţie, astfel de zile sunt periculoase pentru că îţi adorm atenţia! Totul apare destul de neclar si confuz. Doresti mai multa claritate si lumina. Timpul rezolva totul… Puţintică răbdare, vorba lui Caragiale!

Eşti o persoană perfecţionistă, ca majoritatea Capricornilor. Astăzi îţi satisfaci şi nevoia de siguranţă personală, poţi să obţii un sprijin, financiar şi logistic, pe o perioadă medie. O veste de departe, o informatie, un telefon, sau un e-mail. Ceva de natura aceasta iti sugereaza astăzi ca trebuie sa faci urgent o schimbare in viata ta! Esti obosit si nu prea ai chef de discutii. Cu nimeni. Mai bine fa-ti ordine in hartii sau in foldere. O sa gasesti ceva ce iti va da o idee grozava! În ceea ce priveşte sănătatea stelele te averizează că bei prea puţine lichide. Nu uita că o apă de bună calitate este cheia sănătăţii şi a unei vieţi lungi. Nu lăsa pe nimeni, chiar bine intenţionat, să facă pe mediatorul în problemele tale sentimentale, sau familiale. Astăzi fii mai „zen”, zâmbeşte şi spune lucruri interesante!

O veste te emoţionează mult. Ca urmare încerci să te înţelegi mai bine cu cei din jurul tău, cei apropiaţi, cu cei dragi. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Ziua de astăzi se anunţă liniştită – poate este un prilej, rar de altfel, să te gândeşti la tine şi la interesele celor dragi. Vitalitatea ta se situază la un nivel acceptabil, totuşi, trebuie să mai lucrezi la forma fizică şi să dai jos kilogramele în plus. Ceva mişcări în faţa ferestrei deschise, dimineaţa. Sau poţi fugi cu căţeluşul prin parc. La serviciu dai dovadă de o autoritate şi duritate care nu sunt pe gustul tuturor. Dar câte bordeie, atâtea obiceiuri… nu te lăsa impresionat şi continuă. Ai dreptate! Totul este să te opreşti la timp, să nu exagerezi.

Ai o pofta teribila de lucruri bune. Cauţi calitatea şi poate o găseşti în mâncare! Ce zici de un prânz libanez stropit cu vin de Pietroasele? Deseori satisfacerea propriilor capricii nu are preţ! Astăzi trebuie să faci un mic efort. În sfera cooperării, colaborării, lucrului în echipă. Nu te risipi în multe direcţii, pierzi energie preţioasă şi fără rezultat. Deci, nu fugi după doi iepuri… Puţină iscusinţă, chiar şiretenie, nu strică, pentru rezolvarea problemelor de astăzi. Este bine să judeci lucrurile şi oamenii din mai multe puncte de vedere. Nu te lăsa impresionat doar de un aspect. Nu fi superficial! Este momentul să te ocupi de problemele tale administrative. Nu lăsa să se acumuleze probleme mici, care pot deveni probleme mari. Dar dă curs şi capriciilor, poate o masă bună, exotică, de ce trăieşti, nu ca să te bucuri de viaţă?