Horoscopul lui Dom’ Profesor, 21 aprilie 2026. Despre galaxii

Pe 21 aprilie s-au născut: Ecaterina a II-a cea Mare, regina Elisabeta a II-a, Anthony Quinn, Charlotte Brontë, Max Weber, Oana Orlea, Lorry Wallfish.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Ianuarie, Alexandra, împărăteasa, Filipal şi Teodor din Perga.

Nimic, nimic în „Kalendar” se sting sărbătorile echinocţiului, transportate şi comasate odată cu Sfintele Paşti.

Galaxiile urmează un plan cosmic misterios, sugerează noi cercetări.

Universul nostru este plin de mistere, dar puține sunt la fel de derutante ca galaxiile întunecate și minuscule care plutesc în jurul celor mai mari, precum Calea Lactee.

Mici, slab luminate și aproape invizibile, galaxiile sferoidale pitice sunt pline până la refuz cu ceva ce nu putem vedea: materia întunecată. Sunt ca niște aisberguri cosmice, cea mai mare parte a masei lor fiind ascunsă vederii, ceea ce le face unele dintre cele mai exotice obiecte din Univers.

Însă, aceste structuri înșelător de simple ascund un secret profund. Ani de zile, astronomii s-au scărpinat în cap din cauza unei probleme spinoase, adesea numită „problema cuspidului-nucleu”. Cele mai bune teorii ale noastre despre materia întunecată, bazate pe modelul materiei întunecate reci, prevăd că densitatea acestei substanțe invizibile ar trebui să devină incredibil de ciudată, formând un „cuspid” chiar în centrul acestor galaxii. Ca un vârf de munte, ascuțit și teșit, unde se adună materia întunecată.

Totuși, când privim cu atenție mișcările reale ale stelelor din interiorul multora dintre aceste galaxii pitice, ceea ce vedem adesea este ceva mai plat, mai degrabă ca un deal liniștit - un „nucleu”. Este un pic ca și cum ai găsi un platou perfect neted și primitor, acolo unde te așteptai la un vârf zimțat și impracticabil. Această nepotrivire persistentă a alimentat o dezbatere serioasă, lăsându-ne să ne întrebăm dacă înțelegerea noastră despre materia întunecată, sau poate despre formarea galaxiilor în sine, este fundamental greșită.

Acest mister a contestat imaginea standard despre cum se formează și evoluează galaxiile. Însă astronomii sunt inteligenți și continuă să sape. Gândiți-vă la următoarele: aceste galaxii nu se nasc doar cu forma lor finală, ci evoluează în ea, urmând un plan cosmic. Aceasta este ideea din centrul noilor cercetări ale lui Jorge Peñarrubia și Ethan O. Nadler, afiliați la Institutul de Astronomie al Universității din Edinburgh și la Departamentul de Astronomie și Astrofizică al Universității din California, San Diego. Aceștia propun că galaxiile sferoidale pitice se îndreaptă întotdeauna către o configurație specifică, stabilă, un loc cosmic de odihnă pe care îl numesc „atractor dinamic”. Este ca și cum fiecare galaxie mică are o formă finală predeterminată și, indiferent de condițiile sale inițiale, este destinată să se construiască în acest design.

Cum își găsește o galaxie drumul către acest plan precis? Nu este o derivă ușoară spre echilibru. Stelele din interiorul acestor galaxii pitice primesc un impuls cosmic constant și haotic. Nu orbitează doar lin în jurul centrului galaxiei, precum planetele în jurul unei stele. În schimb, sunt constant împinse de ceea ce Peñarrubia și Nadler descriu drept „fluctuații stocastice de forță”. Gândiți-vă la asta ca la un aparat de pinball. Stelele sunt pinball-urile și, în loc de pereți perfect netezi, se lovesc continuu de bare de protecție invizibile și imprevizibile, câștigând mereu puțină energie.

Ce sunt aceste bare de protecție invizibile? Sunt „subhalouri întunecate” - aglomerări de materie întunecată încorporate în haloul de materie întunecată, mai mare și mai neted, al galaxiei . Da, chiar și în interiorul misterioasei materii întunecate, există bucăți mai mici și mai grunjoase. Cauzează probleme. Aceste subhalouri întunecate exercită forțe gravitaționale imprevizibile, dând energie stelelor și împingându-le orbitele spre exterior.

Stelele câștigă energie, orbitele lor se extind și întregul sistem stelar începe să se umfle și să se răspândească. Acest proces, în care orbitele stelare se extind și câștigă energie, este un fel de „încălzire” internă pentru galaxie, care îi determină evoluția. Această încălzire internă este o forță puternică, dar nu este singurul lucru care se întâmplă.

Universul este un loc aglomerat, adesea violent, iar galaxiile sferoidale pitice se găsesc adesea prinse în atracția gravitațională a galaxiilor mult mai mari, precum Calea Lactee. Atunci când o galaxie mare trage de una mai mică, aceasta îi poate smulge straturile exterioare - un proces numit dezlipire mareică. Această dezlipire externă accelerează încălzirea și expansiunea galaxiei pitice, împingând-o și mai repede spre acel atractor dinamic.

Dar chiar și galaxiile pitice care plutesc singure în vidul cosmic, izolate de hărțuirea gravitațională a vecinilor lor mai mari, evoluează totuși către acest atractor prin propria încălzire internă. Le ia doar puțin mai mult timp. De exemplu, o galaxie pitică izolată ar putea avea nevoie de până la 14 miliarde de ani - practic vârsta Universului - pentru a ajunge complet la forma sa stabilă.

Deci, de unde știu Peñarrubia și Nadler că aceasta nu este doar o conjectură matematică ingenioasă? Nu au născocit pur și simplu o teorie din senin. Acești cercetători au construit universuri întregi minuscule, realizând „experimente cu N corpuri” elaborate - simulări computerizate sofisticate care urmăresc mișcările a milioane de particule stelare și subhalouri întunecate de-a lungul a miliarde de ani.

Au plasat chiar și unele dintre galaxiile lor pitice model pe orbite excentrice în jurul unei Căi Lactee simulate, doar pentru a vedea cum ar afecta lucrurile valurile neobosite ale mareelor. Experimentele lor au arătat că o galaxie sferoidală pitică trebuie să scape de peste 99% din materia sa întunecată inițială înainte de a începe să piardă un număr semnificativ de stele, datorită modului în care stelele și materia întunecată se separă în timp.

Și nu s-au oprit aici. Au aplicat, de asemenea, ceea ce ei numesc „Argumentul încălzirii” datelor din lumea reală provenite de la galaxiile pitice care orbitează Calea Lactee. Ceea ce au descoperit a fost fascinant: aceste galaxii urmează „trasee mareice” specifice care corespund cu ceea ce te-ai aștepta de la modelul lor. Orbitele lor stelare, în medie, se extind până la un punct în care viteza cu care stelele se mișcă - ceea ce astronomii numesc dispersia vitezei - este de aproximativ jumătate din viteza maximă cu care materia întunecată le-ar putea face să se deplaseze în interiorul haloului. Acest lucru este valabil pentru diferite distribuții teoretice ale materiei întunecate, fie că sunt „cu vârfuri”, ca un vârf ascuțit, fie „în formă de miez”, ca un platou ușor. Pentru un model comun de distribuție stelară, raportul ar putea fi 0,54, sau pentru altul, 0,48. Este o consistență remarcabilă, care sugerează un comportament universal.

Toate acestea înseamnă că incredibila diversitate pe care o vedem astăzi în galaxiile sferoidale pitice - dimensiunile și mișcările lor interne diferite - nu este neapărat o imagine a modului în care s-au născut, precum speciile distincte. Dimpotrivă, este o poveste dinamică a evoluției, o călătorie condusă atât de împingerea gravitațională internă din partea subhalourilor întunecate, cât și de forțele mareice externe din partea vecinilor mai mari.

Toate se îndreaptă spre o stare comună, stabilă, un fel de destin cosmic. Diversitatea structurală pe care o observăm este în mare măsură un rezultat evolutiv, nu doar o împrăștiere aleatorie a condițiilor inițiale. Acest lucru ne rescrie înțelegerea a însăși structurii și persistenței lor.

Desigur, știința nu este niciodată cu adevărat stabilită. Mai avem multe puzzle-uri de rezolvat. Încercările de a descoperi distribuția exactă a materiei întunecate în interiorul acestor galaxii sunt notoriu de dificile, parțial din cauza a ceea ce se numește „degenerarea anizotropiei de masă”. Este dificil de spus dacă stelele se mișcă în direcții perfect aleatorii sau dacă există o direcție preferată, ceea ce face ca determinarea atracției gravitaționale a materiei întunecate să fie o adevărată bătaie de cap.

În plus, adesea nu putem stabili orientarea 3D completă a acestor galaxii slab luminate de-a lungul liniei noastre vizuale, adăugând un alt strat de incertitudine la masele totale ale haloului și profilurile de densitate. Așadar, deși avem un nou cadru de lucru strălucit, masele totale precise și profilurile de densitate ale galaxiilor sferoidale pitice individuale rămân greu de determinat. Acest model, de exemplu, simplifică prin faptul că nu ia în considerare pe deplin modul în care subhalourile întunecate afectează potențialul general neted al materiei întunecate.

Totuși, această lucrare ne oferă o nouă lentilă puternică prin care să privim aceste lumi minuscule, dominate de materie întunecată. Evidențiază modul în care interacțiunile subtile și continue din interiorul și din jurul unei galaxii îi pot remodela complet destinul. Se pare că universul are o modalitate de a-și ghida chiar și cei mai mici locuitori către forme previzibile și stabile, oferind o privire tentantă asupra marii povești în desfășurare a evoluției cosmice.

Ce alți atractori ascunși există acolo, așteptând să îi descoperim?

Avem mult mai multe de aflat despre modul în care acești parteneri de dans cosmici își coregrafează viețile, iar munca de detectiv continuă, câte o galaxie minusculă și întunecată pe rând.

Paul Sutter a scris ieri articolul de mai sus în ”Space”. Și, ghici ce, după discuții savante pe DOA (Down Of Astro(nomy)logy) a devenit clar pentru mine că substanța și energia întunecată sau neagră... nu există! Una dintre multele greșeli ale lui Einstein ca să umple un gol într-o demonstrație.

Tot pe DOA s-a discutat despre ”paradoxul lui Fermi”, de ce nu suntem contactați de extratereștri. Simplu, savanții au stabilit că se intră în era contactelor cosmice după ce civilizația respectivă a descoperit tehnologia FTL (faster than light, mai repede ca lumina) care permite acoperirea distanțelor enorme din Cosmos într-un timp rezonabil. Foarte logic.

Eu le-am spus că suntem în carantină. Cine vrea să stabilească relații cu niște maimuțe războinice, care de când se știu nu au avut o zi de pace pe tot globul și mai au și bomba atomică? Astronomii s-au uitat la mine. Eu m-am uitat la ei. Apoi au râs. Veselie mare...

Au devenit brusc serioși când le-am spus că mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Aspecte bune. Ai nevoie de linişte ca să poţi lua o decizie sentimentală, dar eşti deranjat din gândurile tale de veşti noi. Se pare că se rezolvă automat, de la sine. Timpul e aliatul tău!

Este indicat să faci cumpărături, pe îndelete, aproape de ora de închidere a magazinelor. Noaptea te fascinează. fie că eşti de tipul „diurn” sau „nocturn”. Chiar dacă îţi este somn, ai vrea să faci parte din nopte, o creatură a întunericului, care vede, dar nu este văzută. Romantism de primăvară. Poate, dar îţi face bine! Sau pentru Berbecii mai prozaici, o mică insomnie care trece cu un pahar de lapte cald şi o carte bună!

TAUR

Dimineaţa pare să fie liniştită, chiar plăcută. Poţi folosi ziua aceasta cu o conjunctură echilibrată ca să faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut, planuri pentru sezonul cald!

Dacă poţi - evită să faci cumpărături, mai ales bunuri de folosinţă îndelungată. O configuraţie complexă şi rară te predispune în această zi atât la contemplare şi lene cât şi la acţiuni impetuase şi la nervozitate. Emoţiile tale sunt puternice şi ai tendinţa să izbucneşti din te miri ce. Nerăbdarea şi nervozitatea te fac vulnerabil la accidente, minore, casnice, de tipul vărsatului ceaiului sau cafelei fierbinţi şi al scăpatului ţigării aprinse. Ai o grijă pentru cineva din casă – atenţie la animăluţe şi în special la căţei – nu-i pierde din ochi când ieşi afară cu ei. Nu este vorba despre căpuşe, doar nu eşti un alt prost din turmă, ci de efluviile primăverii, la care animăluţele, fiinţe nevinovate şi mai aproape de natură, sunt mult mai sensibile.

GEMENI

Conjunctura este bună în domeniul sentimental. Nu te lăsa purtat de capriciile celor din jurul tău, mai ales ale copiilor. Fii bun, blând, dar ferm! Unele persoane au pretenţii prea mari!

Parcă nu ar fi bine să te duci la cumpărături. Parcă ar fi bine nici să nu dai cu aspiratorul. Conjunctura astrală favorizează comunicarea, domeniul tău de expertiză! Dacă ai ceva de aranjat, de comunicat, ceva ce-ţi era greu să cuantifici mai înainte în vorbe şi concepte, atunci foloseşte perioada weekend-ului menţionat. Stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale de către anturaj, de către partenerii de discuţie. De asemenea, în această perioadă este bine să dai dovadă de prudenţă şi de vigilenţă, mai ales cînd te deplasezi. Evită aglomeraţia şi orele târzii.

RAC

Nu tot ce este mai nou este şi mai bun. Astăzi nu trebuie să începi nimic nou, chiar dacă stelele spun că, în general, ai noroc. Cineva din jurul tău, familie, nu are o zi bună, menajează-l!

Este semn că eşti provocat la o discuţie ascuţită. Fereşte-te să iei decizii bazându-te numai pe informaţiile aduse de cei care „îţi cântă în strună”. De asemenea, ar trebui să primeşti veşti bune despre nişte bani. Cumpărături – da, dar împreună cu familia, prietenii, nu singur. Astăzi este o zi bună, o zi foarte favorabilă pentru plimbări, muzee, castele, case memoriale, expoziţii, defilee de modă, concerte, prânzuri rafinate şi exotice – program de cultură şi artă! Carisma ta este în creştere şi fiind un tip sensibil şi afectiv, care ştie lucrul ăsta şi îl foloseşte cu pricepere, poţi convinge cu mare uşurinţă, aşa că te vei simţi foarte bine!

LEU

O zi favorabilă, pentru că eşti în stare să ieşi din situaţiile mai delicate pe care le întâlneşti. Totuşi, încearcă să discuţi mai mult, să afli interesele şi motivările celor din jur.

Afli, aproape întâmplător, că cineva te muşcă de... aşa ca în junglă şi nu este vorba despre un nevinovat câine vagabond. Oricum nu este nici ceva nou, nici ceva plăcut aşa că nu te lega la cap dacă nu te doare. Încearcă să faci o alianţă împotriva „muşcătorului”. Sunt faulturi de joc dar parcă te-ai săturat de ticăloşia oamenilor. Dacă vrei să fii consolat afla ca nu eşti singur. Peste tot se vorbeşte dar nimeni nu ia atitudine. Tot ca o consolare, sau catharsis, poţi să te duci la cumpărături, dar să nu cheltuieşti mult. Planetele colective sunt disarmonice. Adică anturajul, lumea în general este cam pe dos şi semnalele nu vor întârzia să apară!

FECIOARA

Îţi este cerută părerea. Se poate să fie vorba despre un aspect profesional. Nu tăia firul în patru, mai ales nu te pierde în detalii, spune scurt, competent şi concis despre ce este vorba.

Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul momentului. Întâlnirile sau activităţile sociale de astăzi îţi aduc un oarecare confort şi îţi motivează acţiunile ulterioare. Sigur că poţi să te duci la cumpărături, dar nu uita că şi mâine este o altă zi. Astrologic vorbind, este un început de iluminare, de lămurire a unor situaţii, în special a unor proiecte noi. În ultima perioadă de timp, adică în ultimul trimestru, influenţa unor aspecte malefice şi a unor planete retrograde a făcut ca anumite proiecte, în familie, cuplu sau, pentru celibatari într-o nouă relaţie de dragoste, să nu se concretizeze, sau să iasă cu mare greutate. Proiectul în discuţie, construit în jurul începutului zodiei Taurului are darul să-ţi ofere prilejurile de analiză şi sinteză dorite!

BALANŢA

O zi favorabilă în domeniul relaţiilor sentimentale, a cuplului, a familiei. Potenţialul tău de răbdare şi armonie poate fi folosit pentru rezolvarea unei probleme în casă, în gospodărie.

Totuşi, nu este o perioadă critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri. Stai acasă, nu te duce la cumpărături. Oricum, marfa este scumpă şi proastă. De fiecare dată când plec în Occident mă surprinde diferenţa de calitate, pentru acelaşi produs. Aşa că mai bine cumpără de la producătorii români, autohtoni, dar verifică să nu aibă etichete chinezeşti sau turceşti! Ai multe treburi de făcut în casă şi nu ai timp. Trebuie să recuperezi timpul pierdut; de asemenea este bine să reconfirmi înţelegerile şi promisiunile făcute cu membrii familiei, cele care îţi convin, binânţeles, – în sensul verificării dacă partenerii sunt capabili să se ţină de cuvânt, iar pe de altă parte poţi adăuga nuanţe favorabile ţie.

SCORPION

Tot ceea ce începi astăzi este avantajat de conjunctură. Aspectele favorizează în special domeniile legate de afinităţi selective, de preferinţele tale, de modul tău de viaţă şi comunicare.

Atenţie la vremea schimbătoare când curentul te poate cuprinde şi umezeală să te doară! Poţi să te duci şi la cumpărături, după program, este o perioadă de timp blândă. O conversaţie sau un telefon iţi poate aduce o povestioară interesantă. Nu repeta si nu transmite mai departe istorioara respectiva. Păstreaz-o pentru tine şi foloseşte datele la momentul potrivit. Uneori, istoriile neverificate sunt mai periculoase şi mai vătămatoare decat multe capcane şi intrigi. Trebuie sa fii foarte discret! Incepi sa simti o mare usurare, pentru că mai multe situaţii complicate se apropie de o rezolvare pe care o doreai. Câteodata este necesar şi un mic sacrificiu pentru pacea sufletului şi echilibrul interior!

SĂGETĂTOR

Dimineaţa tragi de tine, iar vremea monotonă te adoarme şi mai mult. O veste te trezeşte brusc pentru că este ceea ce te interesează. Comunică clar ceea ce doreşti de la cei din jur!

Eşti obosit! Oboseala poate fi alungată şi prin cumpărături. Nu trebuie să te duci neapărat tu în supermarket, cumpărăturile virtuale sau prin intermediari sunt cele mai interesante pentru că pot produce întîmplări hazlii. Lasă-ţi curiozitatea să exploreze noi domeni. Nu este nimic greşit la planul originar, sunt necesare doar mici schimbari şi reglaje de rutina. Atenţie la influenţa din ce in ce mai mare a unui partener cam incapăţânat din familie, sau dintre prieteni, care poate să-ţi facă o seamă de necazuri, in mod neintenţionat.

CAPRICORN

Aspecte favorabile legate de domeniul emoţional. O posibilă surpriză plăcută, poate o întâlnire neaşteptată cu o persoană din trecutul tău. Zi de realizări profesionale, sau sentimentale.

Luna, Marte şi Venus indică noutăţi interesante, mai ales în a doua parte a intervalului, mai pe seară. Dar pe care le priveşti ca printr-un geam mat. Totuşi, ceea ce se petrece şi mai ales ceea ce simţi că se va petrece îţi place şi te face să visezi cu ochii deschişi, zâmbind. Ziua aceasta este o perioadă sensibilă. Soarele trece prin grade magice, care rezonează în adâncul fiinţei tale. Dorinţele tale secrete, visurile nespuse, par că încep să se materializeze, cum s-au materializat şi în trecut. Eşti norocos şi ştii asta! Pe de altă parte o serie de tulburări familiale din ultima perioadă continuă în alt registru, iar veşnic nemulţumitul Saturn, patronul tău zodiacal, face ca lucrurile să întârzie sau să fie amânate.

VĂRSĂTOR

Azi te-ai decis să faci lucrurile să se mişte. Norocul e de partea ta. Poţi să rezolvi în mod convenabil câte ceva din grijile tale. Atenţie, grijile tale nu corespund cu sarcinile de serviciu!

Este ziua în care trebuie să-ţi mai struneşti emoţiile. Nu uita că mai tot timpul suntem pe drumul critic între Destin şi Liberul Arbitru. Poţi să rezolvi o parte din problemele întârziate în apartament, casă, cămin, curte, castel, etc. Nu da şi nu lua bani cu împrumut. Ţine banii în buzunar sau pe card, nu te duce la cumpărături. Evită, dimineaţa, discuţiile seriose şi strategice cu femeile. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei. Seara relaxantă. Nu da curs propunerilor extravagante, odihneşte-te şi relaxează-te! O carte bună sau un film interesant pot crea un climat confortabil. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale.

PEŞTI

Eşti suprins favorabil de atitudinea persoanelor din jurul tău. Este chiar o surpriză climatul politicos şi cordial, profesionist şi competent. Apoi îţi dai seamă că au mare nevoie de tine...

Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Zi favorabilă călătoriilor scurte, evenimentelor sociale şi artistice. Nu fă promisiuni, nici nu astepta propuneri. Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Lasă analizele sofisticate pe altă dată. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Fa un tur de telefoane pe la prieteni şi nu numai. Tine-ti prietenii aproape si duşmanii şi mai aproape!