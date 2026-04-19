Horoscopul lui Dom’ Profesor, 20 aprilie 2026. Paştele Blajinilor

Pe 20 aprilie s-au născut: Adolf Hitler, Napoleon al III-lea, Harvey Firestone, Harold Lloyd, Jessica Lange, Carol I, Adrian Ilie.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii: Teotim Ep. Tomisului, Teodor Trihina Atanasie, Ioasaf şi Zaheu.

În calendarul creştin/folcloric mobil începe Săptămâna Negrilor, din o perioadă dedicată Primilor Strămoşi, morţilor şi spiritelor aerului.

Astăzi, în Lunea Neagră, este Paştele Blajinilor, Paştele Rohmanilor. Se spune Paște și nu Paști, pentru că, la Rohmani, Paștele durează o singură zi. Legenda Paştelui Blajinilor porneşte de la vechea credinţă că Pământul ar fi gol pe dinăuntru şi că ar ascunde acolo o adevărată civilizaţie. A existat în Evul Mediu o adevărată obsesie cu această teorie a conspirației, dar justificată de unele calcule științifice. Densitatea Pământului era mai mică, decât trebuia.

Deci, au tras concluzia savanții medievali, Pământul este gol pe dinăuntru! În copilărie am citit și un roman al academicianului Vladimir Antonovici Obrucev, ”Plutonia” scris în anul 1915 în care relata aventurile a trei exploratori ruși care au ajuns în interiorul Pământului, printr-o intrare aflată în Siberia.

Deci, după ce o să termin tehnoredactarea, o să revăd, mereu cu aceeași plăcere, ”Călătorie în centrul Pământului”, filmul-cult din anul 1959 cu James Mason, Pat Boone și apetisanta Arlene Dahl. Cu părere de rău, trebuie să spun că, celelalte ecranizări nu se ridică nici până la glezna acestei versiuni, ea fiind și cea mai aproape de cartea lui Jules Verne.

Dar, să revenim la Blajini. Mai mult decât orice, astăzi este Paştele Blajinilor, Paştele Rohmanilor. Și, cum altfel, să o citim cu religiozitate pe regina mitologiei românești, doamna Antoaneta Olteanu:

Este o săptămână a morților, comparativ cu precedenta, Săptămână Luminată, a Învierii. În prima zi a ei este celebrat Paștele Blajinilor; în ansamblul ei, sărbătoarea este supusă numeroaselor interdicții impuse de pecetea morții, ce o marchează profund. De fapt, dacă privim mai atent lucrurile, Săptămâna Neagră nu este impusă de Lumina orbitoare a săptămânii dinainte, ci de o perioadă nefastă mai mare, care se deschide acum: a doua și a treia săptămână după Paști sunt consacrate morților pământului, în timp ce următoarele (dintre care a patra este mai periculoasă) sunt redutabile din cauza Rusaliilor, duhuri (eoliene) ale morților, depășind cu mult hotarele Iadului întunecat.

✦ Vine după Săptămâna Luminată și o postesc toți cei care au găsit copii morți. În această săptămână rudele mortului postesc. Dacă nu se ține această săptămână, oamenilor morți fără lumânare le este rău pe cealaltă lume (Speranția, I, f. 19 v; II, f. 55).

✦ O țin din cauză că, murind un om în această săptămână, merge în iad, adică în întuneric (Speranția, I, f. 4 v).

✦ Celor ce mor în această săptămână nu li se face pomană, căci se zice că, fiind în Săptămâna Neagră, nu o văd. Nu se fac pomeni, că se fac colacii negri (Speranția, II, f. 225 v; V, f. 9 v).

✦ Cine moare în această săptămână înnegrește (Speranția, II, f. 65). ✦ Nu este sărbătoare aparte, dar multe femei serbează, postind în cinstea mironosițelor (Speranția, III, f. 82).

Apărător de rele și durere: Femeile însărcinate care păzesc această săptămână nu leapădă (Speranția, IV, f. 129).

✦ O țin ca să nu se învieze gândacii de mătase, să nu se scoată puii, pentru că nu trăiesc (Speranția, I, f. 30).

✦ Fetele care lucrează au credința că nu se mărită lesne (Speranția, V, f. 15).

✦ Nu se toarce (Speranția, I, f. 228 v).

✦ Nu lucrează, ca să nu li se înnegrească fața vara (Speranția, IV, f. 131).

✦ Dacă lucrezi, tot ce faci ți-e tot negru înainte, strică vederea (Speranția, II, f. 69 v).

✦ Nu se pun cloști ca să scoată pui, căci nu scoate nici unul, deoarece ouăle se înnegresc (Speranția, II, f. 93).

Magie: Caută apa rămasă prin scorburi, care e bună de făcut de urât (Speranția, II, f. 106 v). 633

Asemeni Crăciunului Mic (1 ianuarie), Paștele Mic (sau Paștele Mici) se centrează pe o divinitate înrudită cu eroul principal al mitologiei (Paștele Mic, numit uneori Mătcălăul, „e frate mai mic cu Paștele“). Fără ca motivele să fie prea clare, ziua impune interdicții importante tuturor membrilor colectivității. În același timp zi de meditație, fiind închinată morților și sărbătorii lor, Mătcălăul este și un prilej de bucurie, un simbol al vieții, prin practicile premaritale de înfrățire și însurățire care-i sunt specifice.

Cine nu serbează și nu dă morților de pomană, vin morții noaptea și le cer. Se ține ca să mănânce și morții cărora nu li s-au făcut pomeni (Speranția, VI, ff. 186; 199; VII, f. 85 v). ✦ Blajinii au fost oameni buni la Dumnezeu. Ei, în dragostea lor către Domnul Iisus Hristos, au mai postit o săptămână, peste cele șapte ale Postului Mare (Speranția, VII, f. 295).

✦ Blajinii sunt un fel de creștini, cari sau că au fost luați robi de tătari și alte lifte spurcate, sau că s-au rătăcit de iștialalți creștini, așa că nu mai știu șirul sărbătorilor (Speranția, VIII, f. 165 v).

✦ Sătenii zic că marinarii au serbat Paștele mai târziu ca ceilalți și deci ei s-au convins, numai în această zi au căpătat credința despre nașterea lui Hristos. În această zi se dă de pomană pentru cei înecați (Speranția, VII, ff. 5; 350 v).

✦ Trebuie să mâncăm de post, căci și Blajinii, în zilele Paștelor noastre, au postit (Speranția, VII, f. 186 v). Paștele Rohmanilor se țin pentru că și ei au ținut Paștele noastre. Ei, când văd găoacele de la noi, zic: „Iată, amu au fost Paștele lacomilor“. De aceea se țin, că nu se știe care-s mai mari, a lor, sau a noastre, numai cât a noastre-s mai întâi (Niculiță-Voronca, I, pp. 254-255).

✦ Blajinii se trag din seminția lui Sift, feciorul lui Adam (alteori: și ei sunt creștini, dar n-au învățătură creștinească de la Hristos, ca noi, ci de la fiul oii), sunt niște oameni foarte buni, evlavioși și blajini. Sunt feriți de orice păcat; după moarte merg de-a dreptul în rai. Numai o singură dată pe an se întâlnesc cu muierile lor, cu care petrec numai vreo câteva zile împreună și apoi se despart. Timpul întâlnirii Rohmanilor cu soțiile lor sunt Paștile lor. Se spune că ei postesc tot anul și, dacă n-ar vedea plutind pe apă coji de ouă roșii, aruncate de oamenii din lumea noastră în Sâmbăta Paștilor, n-ar ști niciodată când pică Paștele. Cojile de ouă aruncate pe apele curgătoare încep a pluti și a se duce pe apă în jos, până ajung în apa Sâmbetei și prin intermediul ei ajung în țara Rohmanilor la o săptămână după Paștele nostru, adică în Duminica Tomei, marți în a treia săptămână după Paști sau chiar la Rusalii. După ce au ajuns acolo cojile se fac întregi, se transformă în ouă și dintr-un ou mănâncă douăsprezece persoane. Similar, la Crăciun azvârlim coji de nuci pe râuri (Marian, 1994, II, pp. 238, 239, 241).

✦ Unii oameni nu lucrează în ziua de Paștele Rohmanilor, pentru că spun că în ziua aceasta ara un om cu doi boi, cu argatul și era și un câine lângă dânșii, și toți s-au cufundat în pământ, iar deasupra a ieșit apă. În ziua aceea, dacă pui urechea la pământ, auzi pe omul acela ce s-a scufundat zicând: „hăis, cea, hăis, cea“, în pământ. Acolo, dacă pun oamenii urechea la pământ, aud cocoșii Rohmanilor cântând și câinii lătrând (Niculiță-Voronca, I, p. 255).

✦ Mătcălăul e o ființă parte omenească și parte îngerească, un tânăr frumos și nemuritor, care umblă prin lume, dar pe care oamenii nu-l pot vedea, din cauză că lumea s-a spurcat cu sudalme și fărădelegi. Mătcălăul e frate mai mic cu Paștele. Nici bărbații, nici femeile nu lucrează nimic (Marian, 1994, II, pp. 248, 249, 251).

✦ Mătcălăul se ține pentru că a scăpat niște oi din zăpadă mare, după rugăciunea ciobanului (Speranția, I, f. 78 v).

✦ O țin pentru a fi blajin (domol) fiecare om. Cine nu o ține tot timpul anului va avea numai gâlceavă (Speranția, VIII, f. 11 v).

✦ E ținut mai mult de către femei, petrecând pe la cârciume și bând, cu credința să le crească cânepa (Speranția, VIII, f. 128).

✦ Cine ară în acea zi, mor vitele (Speranția, VIII, f. 163).

✦ Se ține de către femei, ca să nu aibă vise rele, amețeli și să nu se îmbolnăvească (Speranția, VII, f. 101 v).

✦ Se ține pentru dureri de mâini și de picioare, pentru rodirea țarinilor (Marian, 1994, II, p. 239).

✦ E rău de trăsnet (Candrea, 1928, p. 130).

✦ Dacă lucrezi de Paștele Blajinilor, plouă când ai lucru, și atunci se împlinește ceea ce n-ai ținut (Niculiță-Voronca, I, p. 254).

✦ E primejdie pentru foc (Speranția, VIII, f. 125).

✦ Firimiturile de mâncare care cad pe jos, precum și rachiul și vinul vărsat nu sunt pierdute, ci constituie hrana celor morți de moarte năprasnică (Marian, 1994, II, p. 239).

✦ Se duc femeile cu colaci la moașe (Speranția, VIII, f. 158 v).

✦ În această zi tinerii se înfrățesc și se însurățesc: primesc fiecare o bucățică dintr-un ban de argint consacrat, se sărută prin cununile puse una în fața celeilalte etc. Se pregătește o turtă de făină din grâu curat. Pe turtă se pune o lingură de sare. Toți cei de față se închină și spun: „Doamne-ajută, Maică Mărie,/ De bine și de noroc să ne fie!“ Cel care realizează ceremonialul ia sarea de pe turtă și din acel loc taie coaja în forma unei cruci, pe care picură vin roșu, câte persoane numără la însurățire, iar după ce a picurat vinul, taie cruciulița cu un ban de argint, în același număr de bucățele. Fiecare fată mănâncă bucățica de turtă și închină un pahar de vin, apoi se sărută, afirmându-și credința. Din banul de argint care se taie în trei, cinci etc. părți, fiecare primește câte o bucățică, având grijă să o păstreze bine până la moarte: „Mătcălău! Mătcălău!/ Roagă-te lui Dumnezeu/ Să ne ferească de rău,/ Că și noi cât vom trăi/ În tot anul te-om cinsti,/ Te-om cinsti cu chiți de flori/ L-aste mândre sărbători,/ Te-om cinsti și pomeni,/ Că mătcuțe ne-om numi/ Până-n lume vom trăi!“ Cine o pierde nu va fi primit în rai de Sf. Petru, pentru că și-a călcat credința de la însurățire. Cele ce și-au păstrat bucățica de ban, acelora, când mor li, se pune acea bucățică în sân, anume ca să nu le oprească Sân-Petru la ușile raiului, ca pe unele ce au fost fără credință față de surorile lor de cruce (Marian, 1994, II, pp. 249, 250).

✦ Feciorii și fetele se duc la un pom înflorit. Fiecare face o cunună de flori din acel pom și și-o pune pe cap, apoi, luându-se de mână, ocolesc din dreapta pomul, de trei ori. Își dau cununile de pe cap și, alăturându-le, prin ele se sărută de trei ori, schimbă între ei ouăle roșii aduse (tot prin cununi) și zic: „Să fim fârtați/ surori până la moarte!“ La sfârșit se ridică unul pe altul/ una pe alta în brațe și mănâncă ouăle roșii cu pâine și sare (Marian, 1994, II, p. 251).

Preotul Simeon Florea Marian pomenește de ”Lunea morților; Paștile Mici; Paștele Morților; Paștele Rohmanilor; Paștele blajinilor; Mătcălăul.” (SFM, 1994, vol II, pag. 238,239,241). Și Antoaneta Olteanu descrie Paștele Blajinilor în CPR, 2001, pag. 633, 634. Putem trage concluzia că din ”motive pastorale”, Paștele blajinilor nu este în calendarele BOR, pentru că nu fac parte din Biserica noastră, este doar o legendă, cei buni, cuminți, blânzi și credincioși nu au căutare nicăieri, mai mult încurcă, nu? Bună întrebare, dar nu aștept niciun răspuns, răspunsul îl știu, doar de aceea m-am pustnicit.

Sărbătoarea este luni, după Săptămâna Luminată.Nu e recomandat să pomenim adormiţii de duminică, deşi s-a generalizat această practică, dar nu este bine; Rugăciunile pentru adormiţi ar trebui să înceapă în biserică şi să continue la mormânt; E o sărbătoare locală, iar Biserica recomandă nu doar o zi în anul bisericesc pentru pomenirea adormiţilor. Acest lucru poate fi înfăptuit mai în toate zilele şi, în special, sâmbetele din an, iar câteva sâmbete sunt cu pomeniri generale; Rugăciunea să fie îmbinată cu milostenia; Milostenia se face cu nevoiaşii; Atât rugăciunea, cât şi jertfa, să fie din inimă şi nu de dragul lumii; La cimitir se cuvine a fi cumpătaţi şi scufundaţi în rugăciune; Să ne gândim la adormiţi şi nu la poftele noastre; Sunt interzise mesele, băuturile şi veseliile la morminte; Îmbrăcămintea şi portul nostru să fie decente.

Sfaturile sunt bune, dar provincialismul se vede. Cât ar fi ea de republică suverană cu mofturi secesioniste, tot o provincie a României rămâne! Sorry, dacă am supărat pe cineva…

Mă duc să caut filmul cu centrul Pământului, apoi o să văd ce mai fac și mai desfac rudele mele de… pretutindeni. Am primit multă corespondență și continuă să sosească, am ce citi! Așa o să treacă o bună parte din noapte, cu speranța că mâine este o altă zi!

