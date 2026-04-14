Horoscopul lui Dom’ Profesor, 15 aprilie 2026. Iran (VII)

Pe 15 aprile s-au născut Leonardo da Vinci, Claudia Cardinale, Samantha Fox, Leonhard Euler.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Aristarh, Pud, Trofim, Crescent şi Vasilisa.

În „Kalendar”, nimic, nimic!

TEHERAN – Încă din primele momente ale războiului, femeile și fetele au suportat o parte tot mai mare din costul uman al acestuia. Sute de persoane de sex feminin au fost ucise, rănite sau strămutate în atacuri aeriene consecutive, inclusiv cel din Minab, unde peste 165 de eleve cu vârste cuprinse între șapte și doisprezece ani și-au pierdut viața.

Totuși, a privi femeile iraniene doar prin prisma victimizării ar însemna să trecem cu vederea amploarea și profunzimea contribuțiilor lor. Acest război nu se poartă exclusiv pe câmpul de luptă; este purtat în egală măsură în spitale, fabrici, școli, birouri și locuințe. În toate aceste arene, femeile au ocupat roluri care, din punct de vedere istoric, erau adesea restricționate sau subrecunoscute.

La fel de important, deși mai puțin vizibil, este rolul pe care femeile l-au jucat în menținerea coeziunii sociale și a rezilienței psihologice. În ceea ce poate fi descris ca un „război media” paralel, femeile au fost în prima linie a combaterii fricii, zvonurilor și dezinformării. Atât prin canale formale, cât și informale, de la munca profesională în mass-media până la comunicarea de zi cu zi în cadrul comunităților, ele au contribuit la o narațiune de calm și continuitate. Eforturile lor au fost esențiale în neutralizarea încercărilor inamicului de a semăna panică și tulburări.

Dimensiunea simbolică a participării femeilor este, de asemenea, demnă de remarcat. În adunările și demonstrațiile publice din orașe precum Teheran, Isfahan, Shiraz, Yazd și Mashhad, femeile au, de asemenea, o pondere mare, unele respectând codurile vestimentare tradiționale, altele fără batic, dar unite în exprimarea solidarității naționale. Multe poartă steaguri naționale iraniene, precum și imagini cu liderul și comandanții lor asasinați. Prezența lor transmite un mesaj puternic: că diferențele interne, inclusiv cele legate de probleme sociale și culturale, sunt secundare apărării suveranității naționale.

O altă contribuție vizibilă a venit în domeniul asistenței medicale. Mii de femei lucrează ca asistente medicale, doctorițe și personal de sprijin, lucrând sub o presiune imensă pentru a îngriji atât soldații răniți, cât și civilii. Munca lor nu se limitează la vindecarea fizică; se extinde la sprijin emoțional și psihologic, adesea oferit în condiții de oboseală și incertitudine. În multe cazuri, aceste femei au devenit coloana vertebrală a răspunsului medical de urgență, asigurând continuitatea îngrijirii chiar și atunci când infrastructura este suprasolicitată.

În paralel, femeile au asumat roluri esențiale în susținerea economiei civile. În fabrici, birouri administrative și întreprinderi mici, ele au contribuit la menținerea producției și a serviciilor perturbate de război. La nivel de gospodărie, rolul lor de administratori ai resurselor familiei s-a dovedit deosebit de semnificativ. În ciuda temerilor legate de penurii, nu au existat rapoarte pe scară largă despre cumpărături de panică sau alte cazuri de genul acesta. În schimb, multe familii au aderat la un consum măsurat, un rezultat atribuit pe scară largă precauției și previziunii femeilor care supraveghează nevoile domestice.

Chiar și în sfere aparent îndepărtate de conflict, cum ar fi sportul, amprenta acestei solidarități este evidentă. De exemplu, membrele echipei naționale feminine de fotbal a Iranului, care se aflau în Australia când a început războiul, au recunoscut presiunea, care vizau forțarea jucătoarelor să ceară azil. Cu toate acestea, toate, cu excepția a două, au ales să se întoarcă în Iran, respingând opțiunea de a rămâne în străinătate. Decizia lor, discutată pe larg în mass-media, a fost interpretată ca un act de loialitate și identificare cu experiența națională mai largă.

De asemenea, este important să analizăm mai atent contextul istoric al acestor evoluții. În ultimele decenii, femeile iraniene au trecut prin transformări sociale semnificative, dobândind educație, experiență profesională și un rol mai important în viața publică. Criza actuală a adus, în multe privințe, aceste capacități în evidență. Reziliența, adaptabilitatea și capacitatea de conducere demonstrate astăzi nu sunt spontane; ele sunt rezultatul unui lung proces de evoluție socială.

Sunt conectat tot timpul la ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și Apropiat. Prin surse oficiale gen ”Al Jazeera”, ”Tehran Times” dar și ”Stars and Stripes”. Cât și surse particulare, doar am fost peste cincisprezece ani în regiunea aceea. De aceea văd și înțeleg multe lucruri, pe care analiștii noștri nu pot să le deceleze.

Așa că, cu voia domniilor voastre o să vă mai spun de una de alta, cât timp o mai dura războiul, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Fii hotărât şi ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Astăzi eşti mai inspirat în domeniul profesional. Începi bine o nouă etapă în carieră. Dar, verifică promisiunile care ţi se fac!

Lasă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale administrative. Dacă ai propria afacere trebuie să fi foarte atent la noile reglementări, la controale adică şi la noii furnizori sau noii clienţi.

Ai o zi mai complicată, densă, plină de surprize. Dar, îţi place. Rutina? Nu, mulţumesc! Favorurile stelelor se îndreaptă şi spre planul material al neguţătoriei, cumpărături şi cadouri.

Astăzi poţi să ai de suferit din cauza duşmanilor neştiuţi. Adică din partea celor care te invidiază din toată inima, de obicei, fără nici un motiv. In această perioadă este bine să te abţii de la o atitudine considerată pe orice meridian agresivă. Pentru un mic procent: pericol de incident sau chiar accident mai pe seară, sau pătimeşti din cauza unei indiscreţii. Oarecare prudenţă nu strică astăzi!

Îţi plouă în gânduri! Poate eşti meteodependent şi nu ştiai? Lasă analiza şi sinteza, prima impresie contează! O după-amiază activă, după o dimineaţă complexă, incertă şi obositoare.

Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Îţi trebuie o trăire, ceva care să te motiveze, să-ţi crescă pulsul şi interesul. Trebuie să te ocupi mai mult de anturajul apropiat, de familie, ca situaţiile actuale să nu degenereze în probleme mai greu de rezolvat. Oricum, tu nu poţi să stai într-un loc mult timp!

Nu lua şi nu da bani cu împrumut. Nu uita de promisiunile facute! Azi dispui de o anumită supleţe a gândirii şi împreună cu dorinţa ta permanentă de armonie, duc la unele realizări punctuale.

Soarele formează aspecte favorabile în special pentru nativii care se ocupă cu comerţul agricol şi alimentar. Perioada menţionată îţi permite regruparea forţelor şi redistribuirea lor. Nu trebuie să faci nici o mişcare bruscă sau dramatică, care ar fi nerecomandabile. Omul superior aşteaptă greşeala celuilalt şi se foloseşte de ea, spune înţeleptul chinez!

Dimineaţa eşti gata obosit. Ai exgerat cu lucrurile bune? Oricum, senzaţia trece până la mijlocul zilei. Ai nevoie de doze mari de răbdare şi toleranţă ca să-i suporţi pe cei din jurul tău!

O zi relativ favorabilă, marcată de monotonie. Toată foşgăiala asta cotidiană te irită cumplit şi te gândeşti că te distrage de la adevăratele tale scopuri şi idealuri. Astăzi eşti foarte selectiv şi monosilabic în exprimare. Cel mai adesea se poate scoate de la tine doar un mormăit. Uneori, rar, aprobator. Jungla pare liniştită aşa că şi tu poţi să dormitezi!

Te porţi şi arăţi impecabil! Cei din jurul tău te admiră, pentru aspectul, optimismul şi dinamismul tău. Dar, trebuie să fii prudent şi să nu vorbeşti mult, azi poţi întâlni unele obstacole.

Trebuie sa începi să înţelegi că dragostea, confortul şi fericirea sunt elementele fundamentale ale existenţei tale. Restul – contează mai puţin! Pentru un procent dintre Fecioare: eficace şi dinamic, astăzi ai carisma personală la maxim. Profită! Pune pe curs critic acţiunile care te interesează. Sau la bal, sau la spital!

Primeşti veşti, unele bune, despre proiectele tale pe termen lung, dar alte informaţii te fac să schimbi nişte planuri. Îţi faci rezervări şi aranjamente pentru mica vacanţă de 1 Mai. O configuraţie astrală deosebită face ca perioda în discuţie să fie benefică. Magnetismul personal al nativilor este în creştere – poţi rezolva uşor problemele sentimentale. Strict interzis să te ocupi după prânz de probleme de serviciu! Relaxează-te, distrează-te, leneveşte! Şi pregăteşte-te ritual, sufleteşte, pentru perioada caldă!

Astăzi eşti hotărât să abordezi frontal probleme importante. Fie că este vorba de situaţia ta profesională, sau de domeniul sentimental. Tenacitatea ta poate aduce rezultate mulţumitoare! Este o perioadă splendidă pentru realizarea speranţelor şi a dorinţelor. Trebuie, numai, să dai consistenţă eforturilor şi să eviţi inactivitatea. Ai câteva prilejuri bune de afirmare - ceva bun se întâmplă în viaţa ta. Ziua de azi trebuie sa-ti aminteasca de vorba populara „strângeţi hora nu fiţi hoţi, că de nu, vă tai pe toţi”. Adică trebuie să faci apel la solidaritatea socială a prietenilor. Sau, altfel spus, le ceri nişte bani cu împrumut!

Trebuie să te debarasezi de atitudinile tale mai dure, mai ales când nu trebuie! Poartă-te frumos, calin, cu cei dragi. De aceea sunt “cei dragi”! Azi, mai mult discernământ în comportament!

Ziua de astăzi îţi aduce un dar neaşteptat sau o veste bună. Aspectele planetare favorizează cumpărăturile, achiziţiile, micile schimbări la birou şi acasă. După o perioadă în care s-au acumulat unele nerealizări, astăzi este o perioadă în care roata norocului se mai învârteşte şi în favoarea ta.

Un proiect nou te poate bulversa. Nu eşti nici pregătit şi nici nu prea ai chef. Dacă depinde de tine, amână până după Armindeni, dacă nu… rabdă! Domeniul sentimenal este bine aspectat! La serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, trebuie să dai dovadă de concentrare şi să nu pierzi timpul. Ai mult de lucru şi trebuie să termini la termen. O zi obositoare, mai ales prin aglomerarea activităţii, a vizitelor şi a întîlnirilor. Dar, o seară plăcută cu cei dragi cu planuri şi proiecte de viitor. Evită să ai ceva de împărţit cu cei născuţi sub semnele Berbec şi Gemeni. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Trabajo, no – fiesta, si!

Astăzi tot ceea ce ceri de la viaţă este să fii lăsat în pace! Ai ezitări şi ratări în rezolvările problemelor cotidiene. Odihneşte-te şi lasă astenia de primăvară să treacă pe lângă tine!

Planurile pe care le-ai făcut încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Ai intrat într-o rutina care te protejează dar nu te motivează – asta dacă jumătate de zi munceşti pentru alţii. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Trebuie să fii mai informat, găseşte alte surse decât cele pe care le ai acum.

Vesel şi optimist, rezolvi repede şi bine toate problemele cotidiene. Ceva leagă situaţia ta profesională cu viaţa ta privată. Nu amesteca plăcutul cu utilul, e o vorbă veche verificată!

Evită deciziile care duc la schimbări majore. Unele lucruri sau persoane pot întârzia şi din cauze obiective. Oferă circumstanţe atenuante. Iartă ca să fii şi tu iertat! Treburile neterminate trebuie analizate şi dacă se poate, gandeşte-te cum sa le finalizezi.