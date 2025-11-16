Horoscopul lui Dom’ Profesor,  17 noiembrie 2025. Corespondență 

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 17 noiembrie

Pe 17 noiembrie s-au născut Vespasian, Ludovic al XVIII-lea, regina Astrid, Bernard Law Montgomery, Soichiro Honda, Toni Sailer, Ferdinand Möbius, Martin Scorsese, Danny DeVito, Constantin Căpităneanu, Şerban Tassian, Antonie Plămădeală, Ştefan Vencov, Constantin Baraschi, Ilie Oanţă, Teodora Lucaciu.

Nimic în “Kalendar”, iar în calendarul creștin-ortodox, Grigorie Taumaturgul, Lazăr Zugravul.

“Evenimentul Zilei” din 17 noiembrie 1978: a avut loc cea mai mare sinucidere colectivă din timpurile moderne, în colonia de la Jonestown din Guyana (America de Sud), 913 de adepţi ai sectei "Templul popoarelor", dintre care 276 de copii, au încetat din viaţa.

Cel care i-a îndemnat pe sectanţi să recurgă la fatalul gest a fost liderul spiritual al acestora, Jim Jones, care a întemeiat secta în 1956 în Statele Unite. Majoritatea adepţilor a consumat o băutură cu cianură şi sedative, iar cei care au refuzat au fost împuşcaţi din ordinul lui Jones, care se credea Iisus. Trupurile neînsufleţite ale oamenilor erau împrăştiate în întreaga colonie. (Reuters)

Nu este ceva nou pentru români, ei se sinucid colectiv, poate fără să ştie, îşi omoară speranţele, toată naţia odată, în fiecare zi, clasa politică, sistemul ticăloşit, îi obligă la aşa ceva!

Dar aş vrea să discutăm un pic despre sculptorul de excepţie, artistul Constantin Baraschi, pe care îl pomenim astăzi. La cinematograful ”Patria”, fostul ”Aro”, în dreapta şi în stânga ecranului normal erau basoreliefuri, monumentale, semnate de Baraschi. Apoi, superproducţiile americane pe ecran panoramic au făcut ca ecranul să se mărească, să acopere basoreliefele. Aşa este în viaţă, maneau acoperă güzelul lui Catemiroglu, adică Dimitrie Cantemir.

Baraschi a fost singurul sculptor care a publicat un tratat despre sculptură. Sigur, era interesat de astrologie. Altfel nu se explica ”casa cu zodiac” de pe Calea Dorobanților, în București ca și monumentul kilometrului zero, din Piața Sf. Gheorghe, tot în București, în fotografia din titlu. De fapt, nu despre el, nu l-am cunoscut niciodată pe artist, ci despre soţia domniei sale îmi amintesc acum.

Doamna Baraschi... celorlalte profesoare li se spuneau ”tovarăşa de geografie”, ”tovarăşa de chimie, fizică, matematică, etc”, numai doamnei Baraschi i se spunea ”Doamna de română”, aşa cum, mai târziu, la acelaşi liceu de lângă Grădina Icoanei, aveam să am o altă Doamnă, de română, celebra doamna Manolescu, profesoară emerită, gradul întâi.

Doamna Baraschi... era o doamnă ! O femeie foarte frumoasă, înaltă, zveltă, blondă, cu ochi albaştrii. Orice punea pe ea îi venea ca turnat, ultima modă. Şi la orice, găsea cum să asorteze dantele vechi şi făcute cu mare artă. Fetele, colegele mele, mereu se duceau la catedră ca să admire rochiile şi s-o miroasă pe doamna, avea nişte parfumuri minunate din gama florală, şi să-i vadă manicura, mereu îngrijită în mereu aceleaşi nuanţe de trandafiriu.

Mai târziu, aveam să aflu că doamna Baraschi singură îşi croia veşmintele ce păreau că vin direct de la Paris şi tot ea îşi îngrijea şi unghiuţele. Un artist adevărat, chiar celebru şi o profesoară nu câştigau cine ştie ce...

La una din orele de română, eram în clasa a V-a, doamna Baraschi a venit cu trei persoane : o femeie, tunsă scurt, în taior gri şi cu ochelari şi doi bărbaţi, îmbrăcaţi la costume, cu cămaşă albă şi cravate. Nu semănau cu nici unul dintre profesorii noştri, stofa costumelor lor era de calitate şi pantofii nu erau stâlciţi. Dar, erau zâmbitori şi uşor amuzaţi.

Doamna Baraschi ne-a spus că o să ne jucăm un joc. O oră întreagă am tot răspuns în scris şi am completat, pe nişte formulare, tot felul de căsuţe şi figuri. La sfârşit, după ce s-au corectat de oaspeţi ”extemporalele” doamna Baraschi a spus: Nadia Rappaport şi Ştefănescu Costin-Radu rămân în clasă, ceilalţi se pot duce la ora de sport.

Nadia era o fetiţă mică, cârnă, cu codiţe, roşcată, cu ochii mari, verzi. Prima din clasă, de departe. Evreică, fetiţa cea mai mică a celebrului doctor Rappaport, cel care avea casa undeva, pe lângă Biserica Armenească. Doar o conduceam mereu acasă pe Nadia, ca s-o apăr de derbedeii de pe acolo. Să nu vă miraţi, eram mare, dar mare bătăuş, pe atunci. Spaima şcolii şi a golanilor de stradă. Eram înalt şi greu pentru vârsta mea, flancul drept, întotdeauna, la sport şi defilări, eram robust şi antrenat. De la vârsta de zece ani făceam judo și aikido cu doctorul Marinescu, prieten de familie, coleg de institut cu mama mea, care lucra în medicină, stomatologie. Lucru neştiut de golanii care veneau să-i ceară Nadiei un leu, că de nu, mătură pe jos cu ea. Dar, măturam eu pe jos cu ei !

Stăteam în aceiaşi bancă, Nadia îmi mai sufla când mă poticnem la lecţii. Nu îmi plăcea să memorez, era o tâmpenie, dar aveam o scânteie, ceva, ”baraka” care m-a făcut să mă descurc mereu, în clasă, sigur şi cu ajutorul Nadiei.

Atunci, în toamna acea îndepărataă, am mai făcut o oră de teste, din ce în ce mai dificile. Apoi tovarăşa cu ochelari a pus un şablon pe lucrările noastre şi a spus ceva despre ”150” câtre ceilalţi doi bărbaţi, care o însoţeau. M-a întrebat de ce stau în bancă cu Nadia. ”Este prietena mea !” am răspuns, cocoşeşte. Apoi a întrebat-o pe Nadia : ”Şi tu îl iubeşti pe Radu ?” Nadia s-a înroşit teribil şi a răspuns că eu o apăr de băieţii răi şi că mai târziu o să plecăm împreună în Cosmos, ca să descoperim alţi oameni ! Vedeţi, s-a adresat tovarăşa cu ochelari, celorlalţi, care dădeau aprobator din cap, şi a început să vorbească despre lucruri pe care nu le înţelegeam : inteligenţă fluidă, imaginaţie, precocitae, afinităţi elective, spirit de elită etc etc.

Pe măsură ce tovarăşa cu ochelari vorbea, doamna Baraschi parcă îmbătrânea. S-a uitat la noi, la Nadia şi la mine, cu o privire plină de admiraţie şi dragoste şi în acelaşi timp durere şi disperare, mult mai târziu aveam să-i descifrez sensul.

Doamna Baraschi... Doamne, parcă a fost ieri, cum zboară timpul !

În altă ordine de idei, sau în aceiași, după cum știți primesc multă corespondență. Care îmi face mare plăcere. Sigur, multă lume îmi cere sfatul. Iată un exemplu, l-am luat la întâmplare tema se regăsește și în alte emailuri. Incognito, adică fără a pomeni nume care pot identifica persoana, oricum Gmail este considerat proprietatea Google, nu a celui care are email. Iată :

”Buna seara,

Imi cer scuze ca va consum timpul, pentru ca stiu cat este de pretios pentru dvs. dar in ultimele doua luni traiesc o dilema care nu ii gasesc deloc rezolvare. Daca mi-ati putea da un sfat, sau o opinie a dvs, poate m-ar putea ajuta sa ma lamuresc.

In orice caz va multumesc foarte mult pentru atentia pe care o acordati si pentru horoscopul dvs zilnic.

Pe scurt iata despre ce este vorba.

De mai mult de 2 ani am observat ca ori de cate ori ajut pe cineva cu ceva in urmatoarele 48 de ore mi se intampla un eveniment neplacut: o pierdere, o paguba o stricaciune, ceva care ma afecteaza.

Am continuat sa ajut pe toti cei care mi-au cerut ajutorul considerand ca toate piedicile intampinate vin din partea celui intunecat, suparat pe ajutorul pe care il dau celor care au nevoie.

Si continuand așa am constatat ca toate proeictele pe care le aveam s-au blocat, am intampinat numai piedici in tot ce faceam nimic nu mergea deloc.

Am contactat o persoana care se ocuap cu "ghicitul" care mi-a spus ca sunt inconjurat de o negura foarte groasa si ca trebuie sa merg la un preot cu har ecomandandu-l in acest sens pe parintele staret …. de la manastirea … de la …. Ea mi-a mai spus ca toate problemele pe care le am vin de la farmecele fostei sotii, atacuri ale dusmanilor si din faptul ca am ajutat prea multa lume si am facu prea mult bine.

Am ras si am mers la parinele recomandat, care de cum m-a vazut cand i-am relatat ca am niste probleme mi-a spus "din prima" ca problemele pe care le am vin din faptul ca am facut prea mult bine si am ajutat pe prea multi oameni. Si a mai spus ca nu mai am voie sa mai ajut pe nimeni, iar cand cineva imi cere ajutorul sa il refuz. Ca nu trebuie sa imi mai fie mila de nimeni.

Angajatii mei care ii mai am si cei care au plecat imi reproseaza ca sunt prea bun cu ei, cunostintele imi spun ca nu trebuie sa fiu asa bun cu cei din jur.

Am citi astazi horoscopul dvs ca de obicei. Si spuneti ca duminica viata scorpionului capata un nou curs.

Dar sincer eu nu stiu incotro sa o iau. Daca o viata traita muncind, invatand, citind, credincios familiei si ajutandu-i pe cei din jur nu este in regulă, oare cum ar trebui sa traiesc de acum incolo ? Eu unul nu știu cum.

Vă mulțumesc foarte mult,

Cu deosebit stima,…. ”

Ei, ce zic domniile voastre? Poți să regreți că ai făcut bine? Poți să faci destul bine în toată viața? Nu cumva după ce faci bine ești pus la încercare? Poate o față bisericească să spună să nu mai faci bine? Ce să răspund corespondentului? Cu toate contradicțiile evidente din corespondență, hai să zicem că este adevărul-adevărat, aștept părerile domniilor voastre la dom.profesor@gmail.com. Tare aș vrea să se potrivească cu părerea mea!

Sigur că mâine este o altă zi, este dovada bunătății Lui Dumnezeu, care mereu ne mai oferă o nouă șansă, speranța că mâine este o altă zi!

BERBEC Astăzi ai capul în nori, eşti un pic distrat. Sentimental, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Concentrează-te, ai de lucru şi lasă confesiunile pe mai târziu! Simţi un oarecare grad de exaltare din cauza ameninţării vremii şi a vremurilor şi trebuie să dai curs impulsului, să te aperi, să iei măsuri. Este normal pentru un semn de foc! Lasă orice decizie pentru sfârşitul săptămânii.

TAUR Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti în acestă zi de luni. Nu promite, la rândul tău, nimic! O informaţie te interesează, dar verifică, fii prudent, nu te repezi. O veste bună va fi urmată de una şi mai buna, fără să fie din acelaşi domeniu. O a treia veste, in a doua parte a intervalului, iţi face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie, ale anturajului apropiat. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi.

GEMENI Utilizează orele de lumină pentru treburile pe care le ai de făcut. Ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Timpul este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Ştiai sau nu, „mâine este o nouă zi” aşa că vezi care probleme sunt urgente, care sunt importante, care pot produce pierderi de bani etc. Şi lasă pe mâine, adică chiar pe săptămâna viitoare ceea ce poţi lăsa. Amânarea este o artă. Trebuie să foloseşti mai eficient timpul şi să termini treburile începute.

RAC Ţi-e greu să te concentrezi la munca ta, se întâmplă atâtea! O zi de luni bună pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau la un spectacol. Poţi alege ce-ţi place! Relațiile cu persoanele nascute in semne de aer si foc sunt azi armonioase, dar nu sunt prea grozave cu cei nascuti in semne de apa si pamant. Cu jumătate din zodiac favorabil te poţi duce la un film bun sau la un spectacol, mai pe seară. Nu fi leneş, timpul trece şi distracţiile sunt din ce în ce mai rare şi obositoare. Du-te în oraş!

LEU Zâmbeşte şi nu da replica imediat! Evită discuţiile la serviciu, în familie, discuţiile în contradictoriu cu partenerul de viaţă. Eşti mai vindicativ ca de obicei, ai colţii până la brâu! Este o perioadă de acumulări când îţi poţi pregăti un viitor succes. Fă în aşa fel ca să nu rămâi în urmă şi să nu depinzi de alţii, aşa rezultatele muncii tale pot fi evidenţiate şi evaluate corect. Activitatea laborioasă înseamnă un mare consum de energie. Nu te obosi mai mult decât trebuie, nu intra la uzură!

FECIOARĂ O zi favorabilă, în special la cumpărăturile săptămânale, de luni seara. Ocupă-te de programul tau obişnuit, cotidian, poate du-te la un film nou şi stelele spun ca totul poate să fie bine! Mănâncă corect, mai puţin dar mai des, împarte tradiţionalele trei mese în cinci-şase, oferă-ţi pauze, mai ales pentru ochi şi nu ezita să stai în aer liber, curat, la sfârşitul programului. Ceva se întâmplă şi în familie, sunt semne. Nu-ţi face griji totul o să fie bine, ca în celebrele filme americane vechi cu „happy end”.

BALANŢĂ Eşti surprins de atitudinea unor persoane din jurul tău, de vorbele lor. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în treburile de acasă, fii mai zâmbitor! Ai multe de terminat, dar şi unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba. Oricum, pretenţiile celor din anturajul tău prezent şi trecut sunt cam mari! Luni – zi de cumpărături după consumul şi gătitul din weekend, respecta ritualul consumist!

SCORPION Nu exagera, calea de mijloc, cumpătarea, este drumul de urmat! Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi în acestă zi de luni poţi să acţionezi. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, dacă tu te simţi bine. Dimineaţa ai o problema cu o factură. Cel mai probabil nu ai bani să o achiţi. Nicio problemă, pune-o lângă celelalte neachitate pentru că “Necinstit nu este cel care este sărac, ci cel care cere prea mult” – spune o vorbă veche din Orient.

SĂGETĂTOR Se întâmplă lucruri, care te avantajează, pe termen lung. Nu rata momentul, fii atent! Pentru că ceva este important, se pare că primeşti o veste, pe care, de fapt, nu o mai aşteptai! Fii mai strâns la pungă şi mai calculat în tot ceea ce înseamnă cheltuială, consum, aruncatul cu banii, chiar dacă îţi plac tot felul de nimicuri! Banii făcuţi uşor se termină la fel de uşor, iar cei munciţi nu ajung niciodată. Nu „economisi” nu pune banii la bancă ca să-i îmbogăţeşti pe bancheri, dar nici nu-i arunca pe fereastră. Fii chibzuit şi cumpătat. Investeşte, cumpără obiecte de valoare, trăieşte bine!

CAPRICORN Toate drumurile sunt deschise! Eşti privit favorabil în acest început de săptămână. Dar nu te risipi, nu risca, trebuie să înaintezi cu prudenţa şi seriozitatea caracteristice zodiei. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza oboselii.

VĂRSĂTOR Trebuie să faci tu primul pas, asta este toată filosofia! Conjunctura astrologică, de astăzi, indică un timp favorabil lămuririi unei relaţii sentimentale călduţe. Ori la bal, ori la spital! Cum am spus în repetate rânduri: nu da şi nu lua bani cu împrumut, astrele nu favorizează speculatiile financiare, nici măcar pentru zece lei. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, pentru că eşti o persoană armonioasă.

PEŞTI Viaţa îţi oferă o nouă lecţie! Din fericire, nu doare şi nu costă! Dar trebuie să reacţionezi, să iei măsurile necesare. Vorba populară spune: “nu bate toaca de două ori pentru o babă surdă!” Confortul spiritual este cheia succesului tau. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a unor probleme sociale personale.