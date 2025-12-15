Horoscopul lui Dom' Profesor, 16 decembrie 2025. Probleme de familie

16 decembrie

Pe 16 decembrie s-au născut Caterina de Aragon, Gebhard von Blucher, Ludwig van Beethoven, Edward Emerson Barnard, Leopold I, Max Linder, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, C. Jinarajadasa, Elena Băcăoanu, Mircea Heroveanu, Noru Demetriad.

"Evenimentul Zilei" din 16 decembrie 1773 a fost începerea Războiului de Independenţă în America, pe atunci colonie engleză. Samuel Adams împreună cu alţi o sută cincizeci de fraţi masoni din Marea Lojă "Sons of Freedom" atacă, deghizaţi în piei roşii, portul Boston şi aruncă în ocean 342 de baloturi de ceai de pe trei nave comerciale englezeşti. Britanicii măriseră nejustificat taxele pe ceai şi alte produse...

Masonii au fost în primele rânduri ale Războiului de Independenţă, dublaţi de mari oameni politici şi de ştiinţă, de exemplu, fratele Benjamin Franklin. Şi instruiţi de alţi masoni, din Marele Orient, ca de exemplu, marchizul de La Fayette, autorul "Declaraţiei drepturilor omului şi ale cetăţeanului". Dar şi alţi fraţi masoni din Europa, ca polonezul Kosciuszko Tadeusz sau germanul Von Kalb, care s-au alăturat insurgenţilor americani.

Am adus vorba despre masoni, pentru că acum se ţin banchetele masonice. Nu, nu sunt mason, nu am avut timp și bani...

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, trebuie să mă înţelegeţi! Nu o să vă mai spun poveşti frumoase de Crăciun, ci ceea ce mi s-a întâmplat, de fapt. Sunt nedormit şi obosit. Am stat toată noaptea pe net, încercând să rezolv, de la distanţă, problemele familiei. De data aceasta din Canada.

De data aceasta criza a început de la micuţa Maya, o fetiţă frumoasă şi deşteaptă, de numai 10 anişori, finuţa mea. Părinţii ei, şi ei finii mei, au plecat din România ca să-i ofere o şansă. Şansa de a trăi într-o ţară puternică şi civilizată, Canada, şansa de a învăţa la cele mai bune şcoli şi universităţi şi de a avea o viaţă mai uşoară şi mai plăcută.

Da, dar nu au întrebat-o şi pe Maya!

Micuţa a fugit de la şcoală ca să se întoarcă în România!

Poliţia canadiană nu glumeşte cu astfel de lucruri! A pus în mişcare o armată de oameni. Au găsit copilul după numai două ore, pe drumul către aeroport şi l-au adus, cu grijă şi foarte multă politeţe, acasă. Unde părinţii erau, disperaţi şi plânşi. Li s-a oferit asistenţă medicală postraumă şi pază permanentă!

De obicei, în astfel de cazuri se dă vina pe familie. Dar, de data aceasta a fost vorba despre religie, iar Maya plecase de la școală, când se afla în timpul orelor. Micuţa Maya care vorbeşte perfect engleza şi franceza, bun, ceea ce se consideră în Canada că ar fi aceste două limbi, le-a povestit poliţistelor şi poliţiştilor că la şcoală unde învaţă, nişte arabi, iranieni, pakistanezi şi chinezi au făcut scandal pentru că se începea decorarea şcolii pentru Crăciun şi că, văz Doamne, se discrimineză copiii de alte religii. Profesorii s-au speriat şi au anunţat copiii că anul acesta nu o să fie sărbătoare de Crăciun, cu dansuri, poezii, cadouri şi veselie!

Maya a spus că ea îi iubeşte foarte mult pe părinţii ei şi că se ducea numai puţin acasă în România, la nanul ei (adică eu) care sărbătoreşte întotdeauna Crăciunul şi are mereu cadouri şi căţei şi pisici cu care ea să se joace. Şi la şcolica ei din Bucureşti, care, cu siguranţă, are un pom maaare de Crăciun. După Crăciun urma să se întoarcă la părinţii ei. Îi pare tare rău de şcoală ei din Canada, că o să fie tristă şi întuneric de Crăciun şi regretă pentru ceilalţi copii, dar ea are numai un singur naş!

Bun, acum cum să mă descurc! Am luat legătura, tot bătrânul net, cu capul răutăţilor, un saudit bogat, de la care a început scandalul. A cărei fetiţă era colegă cu Maya. Am reuşit să negociez bine, eram destul de aproape de acordul arabului, când, Dumnezeu este Mare şi mă ajută, a pocnit afacerea din Australia cu asasinatele multiple de pe plaja Bondi. Mai bine nu se putea, uneori și o mare nenorocire servește la ceva!

Sauditul nu este prost şi a înţeles imediat schimbarea tonului meu. Şi el şi eu ştiam foarte bine că după 911 au fost linşaţi în State sute de musulmani activiști, ca răzbunare. Şi autorităţile americane au închis ochii şi bine au făcut!

Aşa că am convenit, cu jurăminte pe ochii din cap, să se sărbătorească la şcoala cu pricina TOATE serbările religioase vesele ale copiilor care învaţă acolo. Începând cu Crăciunul acesta! Directorul, principalul, care asista, pe net, la "negocieri" a fost extrem de mulţumit! A spus că aşa dăm o şansă copiilor să trăiască în înţelegere, să înveţe de mici să se bucure de bucuria celuilalt. Până la urmă, sauditul mi-a plăcut: în final a spus că nu ştie ce l-a apucat, islamul este o religie a păcii, iar creștinismul religia iubirii, până la urmă veselia şi bucuria sărbătorilor religioase, oricare ar fi ele, sunt pentru copii, în primul rând!

Aşa mi-am amintit de bancul cu cele patru vârste:

Prima vârstă: crezi în Moş Crăciun!

A doua vârstă: nu mai crezi în Moş Crăciun!

A treia vârstă: eşti Moş Crăciun!

Eu sunt la vârsta la care semăn cu moș Crăciun, dar sunt naş şi încerc să ţin unit tribul acesta, unit prin sânge şi tainele mirului, ale botezului şi nunţii, tribul meu de români împrăştiaţi în toată lumea.

Doamne, oare ce s-a mai întâmplat, mă sună Ana Racoveanu, fina şi nepoţica mea din Brazilia, o să vă povestesc mâine, pentru că este, în definitiv, o altă zi!

Vrei să te grăbeşti, să faci lucrurile din ce în ce mai repede! Ritmul prea rapid te oboseşte şi graba strică treaba! Astăzi evită deciziile importante, care pot duce la schimbări majore. Ai oarece probleme de rezolvat, la serviciu sau la locul tău de activitate. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu te întinde mai mult decât poţi, nici la muncă, dar nici în dragoste. De fapt, nu vrei sa recunoşti că lipsa acuta a banilor te face mizantrop!

Eşti cam obosit şi se apropie vacanţa de Crăciun. Astăzi este momentul, după program, să iei o pauză şi să te îngrijeşti. Ceva cosmetică, fizioterapie, SPA, masaje, sală, ar face minuni! Sănătatea este bună, eşti doar obosit, trebuie să eviţi frigul şi schimbările bruşte de temperatură şi umiditate. Eşti intr-o uşoara pierdere de energie cauzată de oboseală şi de numeroasele decepţii. Mâncarea naturală, nemodificată genetic, fructele, mierea şi ceaiurile din planete iţi pot reface vitalitatea!

Astăzi, abordarea logică, sistematică, a situaţiei îţi furnizează datele necesare rezolvarii. Cere ajutor, nu intra în criză de timp! Evită activităţile care nu sunt absolut necesare! O zi indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Intelectul este bine aspectat, astăzi cel puţin, aşa încât poţi să te implici în lucruri mai importante care necesită o anumită fineţe a gândirii. Idealizează mai puţin situaţia în care te afli şi vei avea o viaţă mai fericită. Nu trebuie să te minţi spunând tot timpul că o să fie bine, dar nici că destinul tau este teribil. Cum îţi aşterni, aşa o să dormi!

Te poziţionezi pe o linie paralelă cu realitatea! Desfăşori multe forţe şi risipeşti multă energie pentru un lucru de nimic. Dar, obţii mai multă libertate în folosirea timpului tău liber! A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor prin supermarketuri. Pentru cei născuţi în ultimul decan al zodiei configuraţia generală a horoscopului arată o zi favorabilă : câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus.

O zi paradoxală! Dar, este o zi bună pentru ca să faci bilanţul şi să vezi cât vrei, de fapt cât poţi, să cheltuieşti cu vacanţa de Crăciun. Distracţiile reuşite se fac cu bani puţini! Magnetismul personal este în creştere. O persoană, poate influentă, semn de foc sau de apă, te poate ajuta. Cu toată vremea friguroasă doreşti să pleci într-o vizită pe la magazine, vizită care poate să-ţi încarce bateriile şi să te relaxeze.

Încerci să-ţi impui un program de organizare al timpului tău, eşti în criză de timp! Trebuie, mai întâi, să faci pace cu tine însuţi, să găseşti echilibrul optim dintre obligaţii şi dorinţe! Astrele favorizează cât de cât pe nativii din primul decan al zodiei. Dacă eşti născut în al doilea decan al zodiei nu trebuie să aştepţi nimic bun din partea celorlalţi, astăzi trebuie să te descurci singur. Al treile decan are mici sau mai mari probleme cu sănătatea, în special din cauza frigului şi a ceţei.

Ai primit de la cei din jur o misiune pentru care te simţi bine pregătit şi motivat. Poate să fie şi cumpărarea de globuri, de nimicuri strălucitoare pentru Pomul de Crăciun de la serviciu! Dar, nu ai multe de făcut! Atenţie la cumpărături, la termenul de valabilitate. Stelele spun c-ar fi bine să iei ceva vitamine cu minerale ca să compensezi rigorile iernii. În general se mai face lumină şi pe strada ta şi ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa, aşa cum este ea, este plină de farmec.

Te plângi ca să atragi atenţia! O nouă strategie, veche! Nimeni nu este vinovat că lucrurile nu se întâmplă după dorinţa ta, sunt situaţii obiective, trebuie însă să iei măsurile care se impun! Evită astazi orice lucru, vorba, fapta sau gest care pot avea o implicatie pe termen lung. Nu semna contracte, nu incheia intelegeri. Dar orice ai face, nu îţi place! Este ceea ce se numeşte o fundătură sentimentală sau profesională...

Relaxează-te, tensiune îţi face rău! Şi nici nu aduce rezolvări. Griji, în majoritate, pentru cei dragi, familie. Dar, ai la îndemână soluţiile. Chiar dacă îţi ia ceva timp, o să rezolvi! Evită împrumuturile de bani. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o decepţie provocată de defecte de comunicare.

Eşti pe cale să avansezi vizibil, într-o afacere, fie cu bani, sau cu amor. Astăzi, Pluton, planeta plutocraţilor, îţi dă un plus de energie şi reuşeşti să întorci lucrurile în favoarea ta. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil. Pentru nativii născuţi în ultimul decan: în această perioadă poţi să intâlneşti o persoană deosebită şi astfel de întâlniri îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

Sănătatea ta depinde de moralul tău! Mai mult ca la oricare altă zodie, cele trei corpuri se influenţează, reciproc, la Vărsător. Gândeşte de bine, pozitiv, vorbeşte de bine, fă fapte bune! Prietenii te ajuta astăzi chiar fără să-i baţi la cap. Trebuie doar să le ceri nimicuri care nu îi costă. Pe de altă parte trebuie să te gândeşti la invitaţiile pe care le-ai primit. Cu ce o să te îmbraci, ce o să încalţi. Dar bijuteriile? Amuzant, nu?

Astăzi, problemle tale personale, amorul, vin pe primul plan, înaintea muncii, profesiei. Trebuie să fii mai apropiat de cei dragi, mai tandru, să vii în întâmpinarea dorinţelor lor! Totuşi, astăzi magia relatiilor sociale este cam departe de modul tau direct de abordare. Vei avea caştig de cauză daca vei adauga şi un zâmbet şi formula : te rog frumos! Cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Încet-încet ca un copil care învaţă să meargă te vei pune pe picioarele proprii în afacerea pe care o ai în gând.