Horoscopul lui Dom’ Profesor,  15 iulie 2026. Semnificația zilei de 15 iulie

Pe 15 iulie s-au născut Rembrandt van Rijn, Iris Murdoch, Jacques Derrida, Forest Whitaker, Jean-Baptiste Charcot, Mario Kempes, Costin Neniţescu, Florin Mihăilescu, Eugen Filotti.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Chiriac, Iulita, Iosif din Tesalonic, Vladimir, Luminătorul Rusiei.

M-aş repezi să zic că Vladimir Vladimirovici Putin îşi sărbătoreşte onomastica, dar nu ştiu dacă este la fel în calendarul pravoslavnic, cel al Patriarhiei Ruse. Ei, dacă mai trăia dadia, bunicul lui Vladimir Vladimirovici, bucătar al lui Lenin şi Stalin, ce mai petrecere i-ar fi făcut nepoţelului ţar!

În „Kalendar”: Ciurica. Chiriac Şchiopul. Ziua Femeilor. Circovii Mărinei.

"Evenimentul Zilei" din 15 iulie 1099 a fost readucerea creştinismului de unde a plecat. Cruciaţii, conduşi de Godfrey şi Robert de Flandra şi Tancred de Normandia au cucerit Ierusalimul. Guvernatorul musulman s-a predat în mod simbolic, în Turnul lui David, spunând o formulă ciudată: "Vă predau acest oraş, care nu a fost al meu, dar nu va rămâne nici al vostru!"

Singurul care a înţeles despre ce era vorba a fost Ali Hassan Mushirzadeh, un Kotub, grad înalt în Frăţie, ambasadorul Bătrânului din Munte pe lângă cruciaţi. Bătrânul din Munte, care conducea temuta sectă a asasinilor ismaeliţi a avut o vremelnică alianţă cu cavalerii cruciaţi. Iar ştiinţă sufică de la Alamut, fortăreaţa impenetrabilă a Bătrânului, a stat la originea nucleului ezoteric care a format Ordinul Templierilor.

Ambasadorul ismaelit a cerut cruciaţilor ca toţi evreii să fie alungaţi imediat din Ierusalim. Nu a fost ascultat, dar ştia el ce ştia, pentru că oraşul celor trei credinţe a fost recucerit nici nouă sute de ani mai târziu de adevăraţii proprietari, de evrei. Ce sunt nouă sute de ani pentru popoare care au o vechime de peste şapte milenii!

Din nefericire, într-o lume unde se cere actul de naştere, hârtia, noi, românii, nu avem aşa ceva. Traco, geții, adică dacii considerau scrisul un pericol, o activitate ce te golea de "vril" cum spun tibetanii, de principiul vital. Este foarte adevărat, să întrebăm spiritul lui Balzac cât consuma şi cât bea şi mânca ca să scrie atâta cât a scris!

Academicianul Vasile Pârvan îşi începe monumentala operă "Getica" cam acum 3.500 de ani, bazându-se pe documente şi arheologia de atunci, începutul secolului XX.

Săpăturile arheologice ale Institului Nicole Iorga, ale Academiei au ajuns, însă, la începutul anilor '60 la un rezultat greu de crezut. Provenite din şantiere arheologice foarte îndepărtate: Ripiceni, Bratei, Alexandria, Medgidia, Arad, Cluj etc, probele au fost duse de tatăl meu, pe atunci şeful muzeelor, în Marea Britanie spre a fi datate cu noua, pe atunci, tehnologie, a carbonului radioactiv. Au dat rezultate surprinzătoare.

Şi savanţii britanici au fost surprinşi şi au cerut repetarea testelor, pe banii lor. În cazul englezilor asta spune ceva! Ştiu din convorbirile tatălui meu cu alţi istorici că ar fi fost vorba despre o locuire permanentă, neîntreruptă pe o perioadă superioară cifrei de 20.000 de ani! Nu s-a publicat nimic, nu ştiu ce s-a petrecut cu documentele respective, cei implicaţi sunt într-o lume mai bună.

Dar cu siguranţă, publicarea rezultatelor cercetărilor a fost oprită politic, într-o epocă în care "marele licurici" de atunci abia fusese civilizat de vikingi în secolul V şi creştinat în secolul X prin ukaz. Cum noi românii, putem să ne permitem să avem o vechime neîntreruptă de locuire de douăzeci de mii de ani? Oare mai ştie cineva de buletinele de analiză cu carbon radioactiv, mai sunt în cine ştie ce arhivă? Numai bunul Dumnezeu ştie, pentru că El le ştie pe toate!

Am vorbit de istorie pentru că iată, zilele acestea se sărbătoresc vechi datini populare. Aproape două săptămâni pe care le-aş denumi "în aşteptarea bobului de grâu".

Ciurica, Chiriac Şchiopul, Ziua Femeilor, Circovii Mărinei.

Sunt sărbători vechi feminine, poate de douăzeci de mii de ani, ale zeiţelor Kibele, Semele şi cabira Axiokersa, moştenite de geţi, adică daci de la agatârşi, cabiri şi pelasgi, probabil, dacă nu chiar de la dolicocefalii (cu capul lung) cei misterioşi, numiţi uneori hiperboreeni, care au locuit prin toată Europa zeci, sute de mii de ani înainte de sosire brachicefalilor (cu capul rotund) indo-europeni.

Şi în ziua de astăzi, în prezent, serbarea se ţine tot trei zile, după numărul zeiţelor pământului, rodului şi a iubirii. Obiceiul lupilor, al dacilor!

Se spune că astăzi, 15 iulie, este singura zi din an când o femeie poate să-şi bată bărbatul (Speranţia). Nu se împrumută, nu se dă nimic din casă.

Chiric Şchiopul cine să fie? Vechiul nostru prieten Lupul Şchiop, care se alintă şi el pe lângă zeiţe, că îi este şi lui drag să fie iubit şi mângâiat!

După cum se spune în popor: "Să te ferească Dumnezeu de bătaia chiorului şi de dragostea şchiopului, ori de omul însemnat, să-ţi tai poala şi să fugi!" (Pamfile, pagina 108).

Multă lume nu mai ştie tradiţia, lumea şi-a tăiat rădăcinile şi se miră de ce nu merge bine!

Am făcut o pauză. Secretul că nu port ochelari nici acum, cu toate că petrec peste opt ore în fața monitorului, și asta de vreo treizeci de ani, ei bine, secretul este că la fiecare jumătate de oră fac o pauză scurtă și mă uit pe fereastră, la vegetație, cel puțin cinci minute. Mă uit departe, la peste cincizeci de metri. Aici, în Prahova submntană ies afară, dacă plouă, pe terasă și am și avatajul unui aer curat, ozonat peste limita normală. Și mai am un monitor mare, pe care îl țin la distanță, de circa șasezeci de centimetri.

Dar iată, timpul trece, grijile rămân, dar noi nu trebuie să facem din asta o tragedie, niciodată, pentru că aşa a fost lăsat. Există o filosofie superioră, divină, peste foşgăiala intereselor nostre mărunte! Forţa să fie mereu cu voi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi dar ştiţi voi... mâine să fiţi din nou bravi, pentru că este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 15 iulie 2026

Astăzi, în forul tău interior, nu eşti de acord cu multe. Dar, nu te enerva, nu este productiv. Respectă jocul social şi nu fii neplăcut, încăpăţânat. Urmează-ţi interesele! În tăcere.

Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Ai ocazia sa-ţi faci ceva invidii in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, in cercul prietenilor, ce ai mai citit în ultimul timp. Nu uita că într-o colonie cititul cărţilor este un obicei ciudat şi...rar! Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Civilizat, cu politeţe, dar ferm!

Dinamic şi inspirat, analizează problemele tale materiale, situaţia financiară, cheltuieli şi venituri. Încearcă să fii eficient, optimist, trebuie să găseşti soluţii, nu să faci depresie!

O zi foarte potrivita ca sa iei initiative curajoase, atat in domeniul tau de activitate, cât, mai ales, în domeniul banilor, al finanţelor tale. Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Azi ai chef sa manânci ceva special. În lipsa unor alte satisfacţii, dar nu te păcăli singur ca poţi sa slăbeşti mâncând multă îngheţată!

Este o zi importantă prin alegerile, deciziile, pe care le iei. Nu mai poţi amâna, timpul te-a ajuns din urmă. Atenţie, însă, astăzi conjunctura este favorabilă doar în domeniul sentimental!

Dar cu moderaţie, mai ales în relaţiile cu anturajul şi poate şi cu atenţie la toanele şefilor, vei evita neplăcerile. Veşti bune de departe. Miercuri este o zi când toată lumea este sub presiunea gândului că „iar nu am făcut nimic săptămâna asta”, aşa că ceva trebuie să începi să faci ceva, astăzi!

O zi liniştită. Bucură-te de ea, pentru că zilele de pace sunt tot mai rare. Astăzi nu te lansa în proiecte colective, nu te risipi. Energia ta poate deveni o sursă de progres strict personal.

Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună, am mai spus-o şi o să o repet mereu! Cu toate ca totul pare o mare comedie, sau un scenariu în repeteţie, care încă nu a fost bine montat, te complaci in continuare în jocul tău amoros. Pentru că, se pare, obişnuinţa este o a doua natură! Dar, trebuie neaparat să analizezi evenimentele din ultimul timp, sa tragi concluziile care se impun şi să iei imediat măsurile necesare!

LEU

Întâlniri amicale, sau pe un ton amabil. O oază de pace în lupta crâncenă din jungla cotidiană. Nu prea eşti de acord cu cei care spun că îţi delimitezi prea evident "teritoriul tău"!

La serviciu sau acasă, seara, în societate încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar repetaţi, renunţând la strategia, leoniană, dar păguboasă, mai ales astăzi: "totul sau nimic"! Sau, pentru latinişti: "Aut Caesar, aut nihil!" Nu te repezi, din nou, să faci promisiuni, chiar dacă inima ta bună şi generozitatea ta, alţii o numesc "sfântă naivitate" te împing de la spate. Şi, mai ales nu cataloga oamenii şi faptele! Aşteaptă, pândeşte, ce plăcute sunt clipele de pândă!

Ai o mulţime de lucruri de făcut, de gestionat, de comunicat. Dar, nu te pierde în detalii care îţi consumă timpul, realizează perspectiva obiectivă, pregăteşte-te pentru viitorul simplu!

Astăzi este o zi benefica semnării hârtiilor, contractelor, finalizarii înţelegerilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă sau de negociere. Dimineaţa. de fapt mai toată ziua, poţi să ceri o favoare sau o inlesnire de la cei din jurul tău, adica de la prieteni sau de la familie, pentru că la serviciu eşti aşa de ocupat că nu ai nici o şansa! Evită incidentele domestice şi nu supralicita, fii scurt în discuţiile cu anturajul, la serviciu, sau cu familia!

Încep să se lamureasca unele probleme legate de domeniul sentimental. Atenţie la ce îţi doreşti, să nu se îndeplinească! Reflectezi că nimic nou sub soare, ai mai avut astfel de probleme.

Astăzi evită schimbarile bruşte de program şi mai ales nu lasa anturajul, chiar bine intentionat, sa te conduca si să-ti organizeze viaţa. După cum nici tu nu te băga prea mult în viaţa celor din jur. Astăzi evită schimbarile bruşte de program şi mai ales nu lasa anturajul, chiar bine intenţionat, sa te conducă şi să-ţi organizeze viaţa. După cum nici tu nu te băga prea mult în viaţa celor din jur.

Nu te lăsa influenţat de bârfe. Te critică, pentru că le e teamă de tine! Încearcă să aplanezi, ia-le covrigi şi cafea, ca să nu muşte mâna care le dă de mâncare. Dacă nu, acul cu venin!

Experienţa acumulata, antrenamentul până la urmă, din discutiile avute in ultimul timp cu colegii şi cu rudele te avantajeaza sa fii elocvent şi să ai ultimul cuvânt. Este vorba de mimetism social, nu de cine ştie ce ce trăiri complexe, sau de tehnici psihice. Încerci să supravieţuieşti! Un coleg de la serviciu, sau unde activezi, sau în vacanţă, iţi solicită azi ajutorul. Vezi exact despre ce este vorba să nu promiţi degeaba.

Ziua este densă şi obositoare, totuşi primeşti o informaţie care îţi confirmă că eşti pe drumul bun. Către o vacanţă minunată, sau către un succes profesional, ai liberul arbitru să decizi!

Ai un program aglomerat, cu multe de făcut, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Astăzi, nu-ţi stabili nici un program, în aparenţă. Lasă lucrurile să se întâmple. Nu ai frică, păstrează speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual, nu te lăsa distras!

Stelele îţi indică să fii prudent, afacerea, combinaţia, la care te gândeşti pare periculoasă, riscantă. Poţi pierde mici avantaje imediate, aproape sigure, pentru mari avantaje iluzorii!

Iluziile pe care ţi le-ai facut in ceea ce privea pregatirea şi performanţa unor persoane din anturajul tau se spulberă azi ca fumul de ţigara! In orice caz, trebuie sa dai dovada de discretie, diplomatie si eleganta. Conjunctura se schimbă, situaţia se schimbă, oamenii se schimbă aşa că poţi avea, poate în viitor, o perspectivă mai bună.

Astăzi ai o gândire agresivă. Ai vrea să critici pe toată lumea, găseşti greşeli peste tot. De fapt, este doar frustrare produsă de faptul că nu ai bani suficienţi pentru o vacanţă exotică!

Saturn este retrograd aşa că poţi să ai o mulţime de ocazii de care să-ţi fie ciudă, să le regreţi mai târziu. Configuraţia astrologică nu este foarte prielnică in abordarea de către tine a unor persoane din sfera autoritaţii publice. "Omul de la ghişeu", acest Bau-Bau al oamenilor obişnuiţi şi în special al micilor întreprinzători. Aşa că lasă pe mâine!

Dimineaţa poţi avea o discuţie crucială. Clarifici situaţia şi ştii şi tu cum stai, la ce să te aştepţi. E indicat să renunţi la persoanele care te-au înşelat, decepţionat, în mod repetat!

Nu face eroarea fatala sa-ti subestimezi duşmanii, mai ales in dragoste, pentru că dacă calci pe dinţii greblei, te loveste coada in cap! Doar suntem o naţiune de ţărani şi fiecare avem o greblă virtuală! Pe de altă parte, domneşte o mare tensiune în legătură cu nişte teste sau examene, nişte praguri, obstacole, termene. Schimbarea care pare că are loc în sufletul tău este doar de suprafaţă, de fapt răspunzând unor comandamente sociale!