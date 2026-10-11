Horoscopul lui Dom’ Profesor,  12 octombrie 2026

Pe 12 octombrie s-au născut Luciano Pavarotti, Aleister Crowley, Constantin Karadja, Alexandru Zub, Daniela Györfi.

Pe 12 octombrie, în calendarul creştin-ortodox, sunt Sfinţii: Prov, Tarah, Andronic şi Cosma din Maiumei. Nimic în „Kalendar”.

„Evenimentul Zilei” de acum 534 de ani, la 12 octombrie 1492, a fost că genovezul (probabil) Cristofor Columb a ajuns, după o grea traversare a Atlanticului, la insula Watling (San Salvador din arhipelagul Bahamas). Această dată este considerată „descoperirea Americii”.

Columb avea o „hartă secretă” o anexă, care a fost procurată prin intermediul unor desenatori de harți din Amsterdam, o anexă la „Imago Mundi” a cardinalului francez Pierre D’Ailly, unde erau şi liste de câte alimente trebuia până în Indiile de Vest. Cardinalul estima la trei săptămâni durata drumului. Au fost patru şi ceva. Pentru că, trebuie să fim drepţi, Columb a fost convins că ajuns în... India, în Asia.

În anul 1001 Red Er’k, Eric cel Roşu, ajunge pe coastele Americii şi se încaieră cu „pieile roşii”, cel mai probabil cu huronii. Şi astăzi se mai descoperă pe întinsul Americii tăbliţe de piatră înscrise cu rune, scrierea vikingilor.

Dar tehnologia navală nu permitea traversări în siguranţă şi transportarea de mari canităţi de materiale şi colonişti. Atât egiptenii cât şi vikingii dispuneau de nişte bărci mari, fără punte... şi atât şi doar curajul nebunesc al navigatorilor i-a dus pe coastele noului continent.

Apariţia caravelei, în secolul XV, corabie cu pânze bine potrivite, cu mai multe punţi şi cu deplasament mare, a permis „descoperirea Americii”. Columb a mai făcut mai multe traversări, vreo patru. Iniţiaţii spun că au fost cinci, cel de al cincilea drum fiind comandat de comunitatea de evrei din Spania, comunitate scoasă în afara legii şi ameninţată cu exilul. Şi unde să emigreze, dacă nu în... Am’r-Kemt, ”ţara speranţei”!

Există și o carte pe aceiași temă, sunt mai multe, sigur că da, dar cartea de care vorbesc este semnată de celebrul Simon Wiesenthal, evreul mîndru și curajos, vânătorul de naziști, care și-a răzbunat pe ai lui, după dreptatea religiei lui, după legea talionului. ”Segel der Hoffnung” tradusă în română, cam aproximativ, cu ”Calea Speranței. Misiunea secretă a lui Cristofor Columb”.

Sunt mai multe vorbele înțelepte ale lui Simon, dar să reținem: ”Ca răul să triumfe, este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic!”. Ce bine se potrivește vorba aceasta la situația din România! Îmi vin informații de peste tot. Parcă România ar fi locuită de moluște, de meduze, nu de oameni, fără reacție, nesimțire totală - iar presa, în special cea electronică, este cea care înrăutățește lucrurile. Ar trebui un proces al presei, al televiziunii, după cel al comunismului! Dar, făcut ca lumea!

Starea de nesimțire a nației îmi aduce în memorie o mică anecdotă. În tradiția iudaică ”dibbuk” este un spirit rău, un fel de strigoi, un răposat, care pune stăpânire pe un om și-l face rău, lacom, mincinos, depravat, nesimțit și apucător. Văzând că nimeni nu mai pomenește de ”dibbuk” un rabin îl întreabă pe Mendel din Kotzk (un fel de corespondent iudeu al lui Nastratin Hogea): ”De ce nu mai pomenește nimeni, în zilele noastre, despre ”dibbuk”?” Mendel a răspuns, fără multă gândire, știa răspunsul dinainte: ”Pentru că, acum, nimeni nu mai vrea să-l alunge!”

„Bersek” cum îşi spuneau! Dar erau limitaţi de provizii, de apă şi de bere. Apa se împuţea după câteva zile şi apoi cine bea apă, ca să se îmbolnăvească? Toată lumea nordică bea bere călduţă! Dar şi berea se trecea după cinci zile şi nu mai putea să fie băută! Totuşi, Eric cel Roşu a avut la dispoziţie o bere care nu s-a stricat nici după o lună de zile şi astfel a permis traversarea Atlanticului.

Iarăşi o să vă spun o poveste adevărată, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Am auzit-o în Finlanda, la Helsinki, Mi-a spus-o gazda mea, sociolog de mare renume, profesor plin la universitate. Soţia lui era prim-violonistă la celebra orchestră a filarmonicii oraşului Helsinki. Acolo am auzit cel mai fabulos concert de muzică nordică, Sibelius şi Grieg, sub bagheta magică a lui Ole Kristian Ruud. Nordicii, finlandezii, mai ales, sunt greu de urnit, greu de încântat. Dar explozia de bucurie şi aplauzele de la sfârşitul concertului întreceau orice reacţie a publicului de pe un stadion din America Latină. Iar sângele meu daco-roman a dat în clocot. Am urlat şi am aplaudat cât un rând întreg de finlandezi!

Dar este cel mai bun, blând şi atent soţ pe care l-am văzut în viaţa mea. O roagă frumos pe soţia lui, dacă nu este prea obosită, să ne aducă o bere „Inga” ca să sărbătorim succesul concertului. În unele case de finlandezi berea se mai face tradiţional, în casă, iar sociologul respecta cu sfinţenie tradiţia.

„Inga”, ce este o bere „Inga”? Îl întreb pe Pekka. Finlandezul şi-a luat ochelarii de la ochi ca să-i ştergă şi încă odată m-au uimit ochii lui de nordic, de un albastru ca oţelul, chiar dacă privirea era evident mioapă. Pekka are zece dioptrii. Zâmbeşte către mine, unde bănuia că sunt, fără ochelari este orb ca o cârtiţă. Şi începe o poveste, care pe scurt o s-o vă spun şi eu, la rândul meu domniilor voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi.

Prerogativele regelui era că stătea lângă, mai aproape, de focul aprins în mijlocul casei lungi şi că avea nişte slujitori care nu lăsau căţeluşii să-l lingă la gură când regele era beat mort, ceea ce se cam întâmpla în fiecare seară! Comunismul nordic, produs de înţelepciunea supravieţuirii împotriva naturii foarte ostile! Şi regele mai avea un prerogativ, putea să-i poruncească Ingăi să facă bere călduţă!

Berea era făcută, Inga o punea într-un ceaun mare, la foc mic, ca să se încălzească. Şi supraveghea lichidul amestecând cu o lingură de mesteacăn, ca berea să se încălzească omogen. Din când în când, sorbea din lingură ca să vadă temperatura. În restul timpului Inga putea fi găsită, împreună cu câte un flăcău, înfăşuraţi într-o blană imensă de urs polar. Nu se ştie ce făceau acolo, că blana îi acoperea în totalitate!

Drakkarurile pornesc. După două zile nimeresc într-o ceaţă să o tai cu cuţitul. Numai semnalele din cornuri împiedicau „bărcile lungi” să nu se ciocnească. După cinci zile de ceaţă, situaţia devine serioasă. Era termenul de timp până la care rezista berea. Dar, minune, berea este bună şi limpede şi după a şasea zi, şi după o săptămână şi după două săptămâni!

Eric cel Roşu se întoarce acasă şi cere să fie adusă Inga. „Ce ai făcut cu berea?” întreabă regele. Inga tace cu încăpăţânare şi ridică năsucul în sus, a sfidare. Bunul rege se apropie de fetişcană, scoate un inel de mare preţ de pe degetul lui şi îl dă fetei. Să ai de zestre şi să te măriţi bine, inelul face cât un drakkar, l-am adus din Sud, dar spune-mi cum ai făcut ca berea să nu se strice aproape o lună de zile? Inga este o nordică adevărată, mulţumeşte pentru inel şi spune că este un secret al femeilor, dar, dacă regele vrea, poate să-i facă bere de trei luni de zile!

Am băut bere „Inga” făcută de Kirsi, soţia lui Pekka şi pot să spun că a fost cea mai bună bere pe care am băut-o vreodată. Este pasteurizată, am întrebat, ca prostul. Finlandezii au râs de s-au înecat. Esta mama berei pasteurizate!

Dar ceva nu îmi dă pace. Un paradox temporal. Legenda spune că, Cristofor Columb, la un moment dat, după trei săptămâni de navigație în plin ocean, amenințat cu o răscoală la bord, a vrut să se întoarcă din drum. Dacă se întorcea, dacă nu descoperea America, ar mai fi fost astăzi președinte Donald Trump? Bună întrebare!

De fapt am avut un vis, tot cu Vineri, un vis așa de ciudat și de mare mirare, că îmi este greu să vi-l povestesc. Pe scurt, Vineri mi-a dezvăluit taina timpului. Așa că mă gândesc din ce în ce mai des la paradoxul timpului, la lumi paralele despărțite în timp ca foile unei cărți. Așa a spus Vineri, lumile paralele sunt ca foile unei cărți, una după alta, sunt despărțite de timp. Uneori, rareori, se șifonează, și, având o lume deschisă se întrevede ceva și din altă pagină, din altă lume. Monștrii, OZN-uri, fenomene ciudate... Așa a spus Vineri, în vis și nu o s-o contrazic, doar este Moartea mea cea tânără și sexy.

Oare ce visați domniile voastre, dragi lupi, padawani și hobbiți? Bună întrebare! Spuneți-mi, fără frică, la dom.profesor @ gmail.com și asta repede pentru că vine alt subiect, doar mâine este o altă zi – avem mereu această speranță!

NOTĂ Dacă tot v-am amintit emailul meu, poate mă ajutați să găsesc un calendar cinstit pentru 2027. Din cel de perete cu 365 de file, din care se smulge zilnic câte una. Starețul Cristian a numit ”cinstit” calendarul care are zilele săptămânii cu negru și duminica cu roșu. Așa am pomenit timp de aproape 70 de ani, dar acum se pare că se renunță și la acest bun simț elementar, de câțiva ani sunt calendare cu toate zilele cu roșu. Poate găsiți domniile voastre pe undeva, cumva, un calendar cinstit... Mă ajutați?

Ideile noi, chiar îndrăzneţe, sunt privite favorabil de stele. Poate fi vorba de un proiect ambiţios de vreme ploioasă. Tu alegi, stelele doar arată! Domeniul sentimental este favorizat! Este, de asemenea o perioadă propice pentru relansarea unor proiecte mai vechi, care pot lua o variantă nouă. Călătoriile şi drumurile rămân în continuare favorabile prin aspectele benefice ale lui Mercur, aflat în mişcare directă.

Primeşti nişte veşti paradoxale, mai aşteptă până se limpezesc apele. Da, dar poţi să ai şi o veste bună pe care o aşteptai şi o seară relaxantă şi plăcută, poate acasă, la o cină în doi. O zi care se anunţă tonică. Profită ca să ceri ceea ce ţi se cuvine, să obţii ceea ce ai dreptul. Impresia de greutate pe care o ai poate trece prin mişcare, sport şi eliminarea toxinelor. Trebuie să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel poţi avea probleme.

Astăzi trebuie să fii punctual şi politicos, se pare că faci sau primeşti vizite. O zi de luni pe fugă, cu drumuri şi întâlniri, la care ajungi peste tot în ultima clipă. Dar... ajungi! Trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum. O atitudine ferma dar şi uşor comica rezolva situatia. Ziua aceasta este perioada de timp amestecată în care aspectele benefice şi malefice se succed rapid. Prudenta si diplomatia trebuie sa te caracterizeze, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu si fata de cei din jurul tău, în general.

Din nou, probleme sentimentale? Cine nu are! Stelele spun în acestă zi de luni că este bine să asculţi sfatul unei persoane cu experienţă. Chiar dacă nu eşti foarte încântat, măcar ascultă! Fii selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza şi sinteza. Cum am mai spus, lucrurile pot să fie mai simple.Trebuie să recuperezi timpul pierdut; de asemenea este bine să reconfirmi înţelegerile şi promisiunile făcute, cele care îţi convin, binânţeles, – în sensul verificării dacă partenerii de, sau, din familie, sau de afaceri sunt capabili să se ţină de cuvânt, iar pe de altă parte poţi adăuga nuanţe favorabile ţie.

În această zi de luni e momentul să iei atitudine, să-ţi aperi interesele şi ce este al tău. Să-ţi delimitezi teritoriul, să prevalezi, după obiceiul puternicelor feline, chiar dacă plouă! Nu exagera cu bătutul la cap inutil, anturajul este binevoitor! Este şi o perioadă de timp legată de protecţie. În aceiaşi măsură doreşti să oferi protecţie, cât şi să te bucuri tu însuţi de ea. Protecţia însemnând tot ceea ce te face să te simţi bine şi în siguranţă, de la bani la o vorbă bună, de la un gest de prietenie la o promisiune avantajoasă, de la o carte bună la un sfat de taină cu prietenii adevăraţi.

Fie că eşti la serviciu, şcoală, fie acasă, astăzi dai prea multă atenţie amănuntelor, detaliilor, după năravul zodiei. Trebuie să te concentrezi mai mult pe esenţial, nu-ţi mai face griji! În perioada menţionată trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Amână cu distincţie şi cu imperială bunăvoinţă orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei. Peste câteva zile configuraţia planetară îţi este din nou binevoitoare şi poţi beneficia de influenţe cosmice care chiar daca nu iţi vor umple buzunarele, în orice caz nu le vor goli.

Relaxare! La cumpărături, sau la film! Sunt doua locuri unde prin definiţie poţi să te simţi bine şi să-ţi reîncarci bateriile cam uzate. Ziua aceasta de luni acesta este un prilej de recuperare. La sfârşitul zilei astrele indică un drum, probabil la cumpărăturile de completare, de luni, după consumul din weekend. Câştiguri mici dar suficiente - împărţite cu membrii familiei sau cu prietenii. Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profita şi realizeaza ceva material, finalizeaza un proiect. O mică supărare dar pe total perioadă rezultatul iti este favorabil. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai mare importanţă.

Ai multă energie astăzi şi în toată săptămâna pe care o începi astăzi, de fapt. Vremea capricioasă te invită la drum şi la călătorie. Poate faci şi nişte cumpărături de toamnă şi aşa uneşti plăcutul cu utilul! Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Te simti aproape excelent ceea ce este un motiv suficient sa tii nasul pe sus. Bate un vant de libertate, mai ales prin buzunare si prin portofel, asa ca pune-ţi capul la contribuţie cum să faci rost de bani! Stelele îţi sunt favorabile, aşa că o să te descurci şi de data asta. Ca de multe alte ori!

Conjunctură favorabilă în domeniul sentimental. O zi liniştită, poate chiar toată ziua, pentru majoritatea nativilor. Poţi ameliora confortul vieţii zilnice, fără să renunţi la odihnă! Se pastrează aspectele complexe cu planetele colective de ceva timp, traduse printr-o lipsa de interes a anturajului fata de tine. Aşa că nu-i deranja azi, că nu au timp de tine! Perioada este benefică şi aduce realizări şi noroc. Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante.

Astăzi eşti prea expansiv, prea vorbăreţ, contrar obiceiului. Nu mai bate pe toată lumea la cap, nu o să obţii nimic în plus. Concentrează-te şi vorbeşte mai puţin, fii mai precis, mai clar! Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza oboselii. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei fi dezamăgit modul în care o sa te ajute colegii, prietenii, rudele.

În acest început de săptămână ai probleme financiare şi sentimentale. Ia-le pe rând! Astăzi termină ce ai început şi ia în serios sfaturile familiei, prietenilor. Se pare că îţi vor binele! Confortul spiritual este cheia succesului tau. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a unor problemelor financiare lăsate la voia întâmplării. Mare atenţie la răceală şi la durerile de dinţi!

Cu toate că astăzi pari absent şi îngrijorat, nu trebuie să-ţi fie frică, păstrează speranţa şi porţile evenimentelor bune sunt larg deschise pentru tine. Nimic rău în această zi de luni! O veste, in a doua parte a intervalului, iti face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie, ale anturajului apropiat. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi. Mercur iti aduce o oportunitate neşteptată. Nu te grăbi, dar nici nu refuza! O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia ta să fie justă.