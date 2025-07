Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 12-13 iulie 2025. Despre Astrologie (XXXV)







12,13 iulie

Pe 12 iulie s-au născut Gaius Iulius Caesar, Henry David Thoreau, Amadeo Modigliani, Pablo Neruda, George Eastman, Jorj Voicu, Alexandru Ivasiuc, Dan Apostol, Radu Enescu, iar pe pe 13 iulie s-au născut Harrison Ford, Wole Soyinka, John Dee, Patrick Stewart, Maria Ventura, Nicolae Secăreanu, Octav Enigărescu, Ilie Cămărăşan.

Pe12 iulie: Cinstirea Sfintei Icoane Prodromiţa de la Muntele Athos, Proclu, Ilarie, Mihai Maleinul şi Veronica. Pe 13 iulie, Soborul Sf. Arhanghel Gavril, Ştefan Savaitul, Golinduhia din Persia şi Sara.

Tradiţional, în ”Kalendar” încep Panteliile, „surorile” Sf. Ilie. În această perioadă, 13-27 iulie, şapte zile înainte şi şapte zile după Sf.Ilie, este punctul culminant al sărbătorilor vechi de vară. Acţionează severe interdicţii de lucru la câmp, chiar simpla prezenţă în recoltă fiind considerat un păcat. Natura trebuie lăsată în pace! Spirite ale focului, (numite în unele locuri şi Pirosiţe, de la „piros”, foc în greceşte) pot da foc holdelor dacă sunt desconsiderate!

Am primit multă corespondenţă, multe mesaje, unele foarte lungi. Vă mulțumesc foarte mult, mă motivează să continui, cu toate că-mi este foarte greu. Vă rog să mă înţelegeţi, dar nu pot să fac horoscoape personalizate, nu pot să răspund imediat la corespondenţă, nu pot să dau sfaturi despre nume, prenume şi recomandări. Nu fac excepţii, nu dau consultaţii, nu sunt pe nicio reţea de socializare, nu răspund pe forum şi nu răspund la mobil la numere necunoscute. Nu particip la nicio emisiune televizată, sau radio. Nu primesc pe nimeni, în vizită, sau în gazdă. Sunt un pustnic, nu un om de lume. Nu mai am cabinet de consultaţii de multă vreme, sunt prea strâmtorat pentru întreţinerea unuia. După cum ştiţi, majoritatea consultaţiilor erau gratuite. De fapt, plăteam din buzunar ca să primiţi sfaturile mele! Astăzi nu mai este posibil aşa ceva, nu mai am bani!

Mă găsiţi doar aici, acum, la Evenimentul Zilei! Atât!

Horoscopul meu pe zodii se adresează unui public larg, cu centrare pe clasa de mijloc. Pe de altă parte, provin din lumea afacerilor mari. Şi am călătorit mult. Ştiu cât de grea este viaţa, aici şi aiurea, nicăieri nu umblă câini cu covrigi în coadă! Ştiu cât de toxic este mediul de afaceri, de aceea m-am şi retras. Nu poţi să rămâi singurul bine intenţionat...

Încerc să vă dau sfaturi care să vă facă viaţa mai uşoară, să evitaţi obstacolele, să fiţi optimişti şi gata să rezolvaţi problemele vieţii. Şi să vă popularizez astrologia, această pasiune a mea, care, iată, o am de peste șasezeci de ani.

Simt, ştiu, sunt convins că astrologia este importantă, dar nu a fost suficient studiată de oameni competenţi, de savanţi. În mod voit a fost exilată de "oamenii în negru" în derizoriu, între frivolităţi, în paginile mondene şi de jocuri. Teoria conspirației.

În timp astrologia a decăzut, a fost mutilată.

Tot ceea ce am spus mai înainte este adevărat şi trebuie să fiţi de acord că asta vi s-a spus şi asta vedeţi că se întâmplă. Aşa umblă vorba...

Dar, dacă totul nu este decât o altă teorie a conspiraţiei şi sub învelişul acesta popular şi inofensiv şi cam primitiv al astrologiei de televizor şi din paginile ziarelor şi revistelor se ascunde... altceva? Bună întrebare !

Caleea Lactee! Galaxia noastră, așa cum se vede de pe Pământ, dintr-un braț periferic. Ce frumoasă, ce impresionantă, ce clară era în copilăria mea! Acum, nici ea nu se mai vede! Degeaba, copiii și adolescenții din Europa, State sau Japonia își cumpără telescoape, reflectoare sau refractoare. Observația este foarte greu de făcut, stelele au pălit.

Poluare? Sigur că da, dar pe lângă poluarea clasică cu pulberi și gaze, a mai apărut una, poate mai periculoasă: poluarea luminoasă. Pe fondul creșterii nebulozității atmosferei din cauza fenomenului încălzirii globale.

Poluarea luminoasă este un inamic teribil, insidios, care se recomandă ca un prieten al omului. Nu este lumina, bună? Nu a făcut Dumnezeu lumina, după cum se spune în Geneză? Sigur că da, dar omul are nevoie și de întuneric, ca să se odihnească, să-și refacă capacitatea de efort, de muncă.

Pe problema poluării luminoase s-a publicat, un studiu multidisciplinar, întocmit de 173 de oameni de știință din diverse specialități, studiu cerut de ”International Dark Sky Association” și plătit generos de un anonim guru al informaticii, cred că este vorba de Mark Zuckerberg, el a declarat: ”... aș dori ca fetița mea să trăiască într-un viitor în care să vadă stelele!”.

Studiul are 2.756 de pagini, multe fotografii, planșe și tabele. S-a distribuit, gratuit, factorilor de decizie, de pe tot mapamondul.

Pe scurt, 35,9% din populația Pământului nu mai vede Caleea Lactee! În această situație sunt 60,2% dintre europeni și 84,8% dintre nord americani.

Europa, America de Nord, Estul Americii de Sud, Nordul Africii, Arabia Saudită, India, Japonia, Estul Chinei sunt zone poluate luminos. În câteva orașe, Parisul, ”orașul luminilor”, Beijing, Hong Kong, Singapore, Qatar, Kuweit, Malta, Las Vegas, Tokyo, stelele nu se mai văd deloc din cauza poluării luminoase. Lumina este așa de puternică, din diverse surse, printre care reclamele luminoase sunt de evidențiat, încât ochiul uman nu mai trece de la modul diurn, la cel nocturn, dacă vă mai amintiți din liceu, problema cu bastonașele și conurile.

Acest lucru, notează medicii de la prestigioasa clinică Mayo, face ca producția de melatonină să nu crească, provocând tulburări în ciclul somnului. Medicii leagă anumite forme de cancer cu poluarea luminoasă. Și avansează ipoteză că multe tulburări psihice pot proveni pentru că oamenii nu mai văd stelele! Nu râdeți, zeci de mii, poate, milioane de ani, stelele, Calea Lactee a făcut parte din viața oamenilor. Stelele le erau ghid când călătoreau, o prezență permanentă, jumătate din viață. ”Cerul înstelat deasupra și iubirea în inimă”, spunea marele poet persan Omar Khayyam, în catrenele sale nemuritoare, rubbaiatele. Ruperea de natură, lipsa cerului înstelat, poate produce daune sănătății umane, civilizației, în general, care nu pot fi, în prezent, estimate, a spus Chris Elvidge de la ”US National Oceanic and Atmospheric Administration”.

Dar, nu numai oamenii sunt afectați. Animalele suferă cel mai mult. Păsările migratoare sunt debusolate, pleacă în călătorie prea devreme, sau prea târziu, Polenizatorii nocturni, de exemplu liliecii, dispar, iar cei diurni, albinele, nu mai știu săracele de ele, când este ziuă și când este noapte. S-au raportat grave perturbări în ecosistemele acvatice, urmare poluării luminoase.

Cu surpriză am constat, răsfoind raportul ”Fiat Lux” că sunt incriminate becurile LED. Tocmai când m-am dotat și eu, urmare reclamei că sunt mai economice și au viață mai lungă. Aiurea, niște pocnitori făcute în China! După declarațiile lui Fabio Falci, un savant care a semnat raportul: ”folosirea tehnologiei luminoase LED, poate aduce chiar o triplare a luminozității nopților fără Lună”.

Omul de știință arată că, într-adevăr, becurile LED sunt mai economice, dar emit mai multă lumină în spectrul albastru, decât, de exemplu, becurile cu sodiu. Această lungime de undă, virarea în albastru, este mai ușor capturată de atmosferă și mărește luminozitatea, ceea ce mărește considerabil poluarea luminoasă.

Ce-i de făcut, vorba lui Lenin! Cred că, este sfatul meu, mi-am amintit că sunt energetician, ar trebui să cumpărăm becuri LED cu ”lumină caldă”, sub 2.700 de grade K. Așa se poate reduce considerabil spectrul de lumină albastră.

Și să luăm exemplul dichisitului oraș Malibu din California, care a aplicat politici orășenești de reducere drastică a consumului electric pentru iluminarea publică, reclame și lumini de veghe și deci și a luminozității, în locurile unde nu era necesar. Lumea este acolo mai fericită, plătesc mai puțin și… văd stelele!

Pare a fi o noapte senină, aici, în Prahova submontană și o să mă uit mult și cu plăcere la Calea Lactee. Cât o să o mai văd, pentru că poluarea luminoasă a apărut și aici, dar încă nu acoperă lumina stelelor. De la un timp mă uit la stele cu ochiul liber, așa pot cuprinde un spațiu mai mare din bolta cerească. În definitiv așa făceau și astrologii din antichitate, la începuturile astrologiei.

Mă grăbesc, pentru că eu știu ce ne rezervă viitorul, dar nu strică o a doua opinie, așa că o să mă sfătuiec cu stelele, enorm de multe, din Calea Lactee, galaxia noastră. Stelele știu că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 12-13 iulie 2025

BERBEC În weekend mediul în care te afli te oboseşte ceva mai mult decât de obicei, dar găseşti oarecare compensaţie în faptul că reuşeşti să te distrezi bine, copios, aproape ca în adolescenţă!

Sâmbătă, poziţia lui Venus indică prietenii noi şi petreceri reuşite, asa că fă un tur de telefoane pe la prieteni ca să vezi de unde sare invitaţia.

Duminică se poate să primeşti scurte veşti neaşteptate de la membrii familiei, de la anturaj. Surprize plăcute, în general, situaţii care evolueaza spre finaluri neaşteptate, dar comice până la urmă, sunt deliciile weekendului.

TAUR Eşti calm şi bine dispus şi nimic nu pare că te poată abate din programul tău obişnuit de weekend. Şi azi îţi respecţi cu sfinţenie tabieturile de sâmbătă! Duminică plăcută şi distractivă.

Stelele şi conjunctura astrologica te avantajeaza astazi, protejandu-te eficace impotriva atacurilor familiei şi prietenilor care vor neapărat să te scoată la plimbare, la mare, sau la nu ştiu ce festival de jazz. Tu vrei la munte!

Duminica trebuie sa eviti asumarea de angajamente şi responsabilităţi pe termen lung, să nu faci promisiuni pe care apoi să le regreţi.

GEMENI Unele note false în acordurile din familie, în legătura cu partenerul. Nu bate oamenii la cap, nu fii închizitor, dar încercă să găseşti motivul problemelor. Cel mai probabil, ai uitat ceva!

Sâmbătă filozofezi cîă în viata este ca in supermarket, am mai spus asta, dar îmi face plăcere să repet: ai de unde alege, dar nu găseşti ce iţi trebuie. Mai nou, se pare ca şi oferta este de proastă calitate!

Duminică. daca te simti cumva zdrobit de refuzurile prietenilor si ale anturajului, în general, nu-ti risipi inutil energia ca sa demonstrezi că ai totuşi dreptate. Configuraţiile planetare şi o privire mai filozofica asupra vietii pot face ca aceast weekend să treacă repede şi fără necazuri mari.

RAC Pierderile de bani nu sunt mortale! Nu te mai văicări şi bucură-te că eşti sănătos. Dacă nu eşti, atunci ai o problemă!

Un weekend filozofic în care trebuie să te mulţumeşti cu ceea ce ai!

Ţine minte că astăzi lumea are nevoie de poveşti frumoase si vorbe fermecatoare pentru a contrabalansa climatul violent si decadent. Mici îmbunătăţiri şi transformări favorabile ale unei situaţii, veşti bune de departe. Seară de sâmbătă relaxantă şi plăcută. Poate la un film, poate la un concert în aer liber, poate la un club neagresiv, plăcut şi nepoluant.

Duminica este zi de stat, de odihnă şi relaxare!

LEU O zi care favorizează treburile gospodăreşti de weekend, cu disciplina şi ordinea oarecare leoniană. Astăzi ai ocazia să te implici în acţiuni constructive, cu finalitate, care îţi plac!

Simţul tău imperial, posesiv ţinut prea mult în frâu se răzbuna sâmbătă. Discuţii cu cineva de la care vrei sa obtii ceva important. Normal, că doar nu vrei să-ţi ghicească gândurile! Reuşită, pentru că încăpăţânarea bate logica!

Duminică trebuie să faci, neapărat, ceva care îţi place mult, poate să te duci la un concert, poate o îngheţată americană, sau cafea scumpă, sau pur şi simplu să stai în pat.

FECIOARĂ În acest weekend trebuie să laşi analizele duse până la tăierea firului de păr în patru şi să propui un plan, soluţii la probleme. Mai ales dacă este vorba despre pregătirile de vacanţă!

Nu tot ce este adevarat si drept trebuie, însă, spus in gura mare, trebuie sa dai dovada de mai multa diplomaţie şi tact in relatiile cu familia ta, cu anturajul tau. Sâmbătă seara sunt ceva petreceri la orizont, trebuie numai să alegi.

Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare. Pentru că în jungla asta de beton fecioarele care nu au un plan sunt devorate de monştrii. Nu ai văzut filmul?!

BALANŢĂ Ai o zi de sâmbătă plăcută şi poţi să împarţi din starea ta de bine şi celor dragi, familiei, celor din jur. Duminică trebuie să te odihneşti mai mult, să fii gata pentru zilele următoare!

Sâmbătă, mesajul stelelor, repetat de mai multe ori, ca să înţelegi mai bine, aşa este pedagogic, este să dai dovadă de tenacitate şi consistenţă. Horoscopul tau te sfatuieste sa ceri sfatul si sprijinul unui prieten experimentat, inainte ca ceilalti sa se prindă că nu stii să te descurci.

Poate că este vorba de petrecerea de duminică seara, sau de team building-ul de care esti responsabil, sau de ultima seară de vacanţă, ceva de genul ăsta. În orice caz, distracţia este pe măsura dorinţei tale!

SCORPION Nu uita să menajezi orgoliile rănite ale unor persoane din jurul tău. Fiind amabil cu toată lumea, astăzi, Venus şi Marte te avantajează în domeniul sentimental. Profită şi zâmbeşte!

Sâmbătă ţine cont că mezalianţele şi amestecurile de religii şi rase au fost întotdeauna motive de conflicte, mai mari sau mai mici. Cercul tau de prieteni este destul de bun, nu te baga in cine ştie ce fiţe.

Duminică nu uita că o anumia rutina se cere in profesie sau meserie si se numeste metoda, dar in dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca sa-i intretii veşnic flacăra!

SĂGETĂTOR Ignoră-i pe invidioşii din jurul tău! Lasă-i să te laude ipocrit, să te critice cu „bunăvoinţă”. În duo trebuie să discuţi mai mult cu „jumătatea”, solo încearcă să fii atractiv, dar şi logic!

Sâmbătă Soarele nu îţi este favorabil, aşa că, preventiv vorbind, evită expunera prelungită. Dar nici nu renunţa pentru că, se pare, razele solare sunt o sursă sigură şi unică de importanta vitamină „D”. Cel puţin aşa umblă zvonul pe net. Nu încerca să te baţi cu toată lumea în acelaşi timp, planifică-ţi secvenţial activitatea şi priorităţile tale.

Duminică, odihneşte-te mai mult! Multe vorbe bune, care iţi fac multă placere, din partea unor persoane rezervate de obicei. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să fii fericit. Primeşti în schimb, ca răsplată, mici gesturi plăcute facute de cei dragi, din jurul tău, fară vreun motiv anume, ci ca răsplată pentru bunul tău simţ!

CAPRICORN În acest weekend comunicarea e negativ aspectată. Trebuie să te faci înţeles! Vorbeşte simplu, complet, fără să faci figuri de stil. Spune celor din jur, exact şi direct, ceea ce doreşti!

Sâmbătă, o veste bună urmată de o mică pierdere. Un obiect pe care-l găseşti, până la urmă. Ai mare nevoie de un sfat bun, de confirmarea unei atitudini aşa că... sună un prieten. Unul bun şi capabil! Dupa cum spune înţeleptul, la un prieten trebuie să găseşti aprobarea faptelor tale, un pahar de apă şi un sfat bun! Bani găseşti la bancomat!

Duminică nu trebuie sa forţezi lamurirea unor situatii, deoarece atuul pe care te bazezi, perfecţionismul, gândirea rece, logica si uşor cinică în slujba propriwei siguranţe, nu te ajuta prea mult. O persoană care te-a dezămăgit, sau evitat, în ultimul timp încercă în acest weekend să-şi răscumpere păcatele.

VĂRSĂTOR Să inventezi e cuvântul de ordine! Fie că născoceşti motive drăguţe ca să te motivezi, fie că trasezi un nou program, plăcut, de weekend. Cei din jurul tău sunt încântaţi de atitudinea ta!

Sâmbătă horoscopul tău arată că iti este necesara o viata ceva mai activa, şi poti incepe cu plimbări scurte în aer curat, evitând aglomeratia, dar şi căldura infernală. Totuşi, atenţie la curent şi la schimbarea bruscă de temperatură! In acest weekend faci schimbările la care te gândeai de mai mult timp, care privesc dispunerea şi ergonomia camerei tale şi de ce nu, a bucătariei şi a livingului.

Duminică, debarasează-te de toate prejudecatile şi micile frâne psihice care ţi-au frânt elanul şi nu ţi-au permis să-ti araţi adevaratele calitaţi de organizator şi de ce nu, de arhitect amator. Eleganta şi bunul-gust sunt elementele necesare în viaţa de zi cu zi. Nu spune că nu ai bani suficienţi ca să fii la modă! Coco Chanel spunea că elita creaza moda intr-o zi când nu are bani...

PEŞTI În acest weekend eşti, în acelaşi timp, serios şi vesel, prudent şi foarte energic, foarte vorbăreţ şi mut! Dar, în toată această amestecătură, tu îţi urmăreşti cu tenacitate scopul tău!

În acest weekend este indicat să-ţi oferi un moment de respiro şi să vezi în ce parte vrei să o iei. Sâmbătă este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta. Nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie şi instraineaza, in loc sa atragă! Trebuie doar sa inspiri incredere şi să asiguri pe cei din jur ca se pot baza pe tine, în orice împrejurare.

Duminică ai tendinţa, pentru unii suparatoare, de a fi permanent in ofensiva, sa ţii la părerea ta şi să nu faci concesii sau compromisuri nimănui. Păstrează-ţi calmul şi umorul. Tot duminică, seara, poţi să primeşti o veste în doi peri despre o reuniune de familie, o festivitate, poate un eveniment, la care te aşteptai să fii invitat.