Horoscopul lui Dom’ Profesor, 11-12 iulie 2026. Despre prostie

Pe 11 iulie s-au născut Yul Brynner, Lalande, John Quincy Adams, Giorgio Armani, Richie Sambora, Teofil Vescan. Pe 12 iulie s-au născut Gaius Iulius Caesar, Henry David Thoreau, Amadeo Modigliani, Pablo Neruda, George Eastman, Jorj Voicu, Alexandru Ivasiuc, Dan Apostol, Radu Enescu.

Pe 11 iulie, în calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Eufima, Olga împărăteasa Rusiei, Leon din Mandra. Iar, duminică, 12 iulie: Cinstirea Sfintei Icoane Prodromiţa de la Muntele Athos, Proclu, Ilarie, Mihai Maleinul şi Veronica. Nimic în ”Kalendar”.

Un total de 131 de persoane s-au înecat în Franța din 19 iunie, a anunțat vineri, 10 iulie, ministrul Sportului, Marina Ferrari. Această creștere este legată de condițiile de înot riscante pe vremea caldă. Raportul anterior, întocmit săptămâna trecută, indica 90 de înecuri din 19 iunie. Cifra rămâne, deocamdată, mai mică decât cele peste 409 persoane care s-au înecat în vara anului 2025.

După această știre am citit cu atenție eseul lui David C. Krakauer apărut în Nautilius. Despre prostie. Iată:

N-am auzit niciodată ca o piatră să fie descrisă ca fiind stupidă. Și același lucru ar fi valabil și pentru un râu, un uragan și chiar un termostat. Prostia pare a fi o formă sofisticată de comportament, în ciuda asocierilor sale puțin recomandabile.

Ființele umane pot plasa rovere autonome pe Marte, pot secvenția un genom în câteva ore și pot proiecta circuite nanometrice. Și totuși, teoriile conspirației, mișcările politice antiștiințifice și ura instituțională proliferează la o scară care ar putea pune în dificultate palmaresul slab de succes al unui alchimist medieval.

Prostia nu este opusul inteligenței, ci geamănul ei malefic, Cainul care îl deghizează într-un Abel cerebral. Și, poate surprinzător, gradul de prostie disponibil oricărui sistem se scalează direct cu inteligența pe care o posedă sistemul - mai multă inteligență dă naștere unor performanțe mai mari de prostie.

Ar fi exagerat să numim o bacterie proastă, și știm că pisicile și cățeii nu sunt proști deloc, ba dimpotrivă. Dar ființele umane, echipate cu limbaj, abstracție, tehnologie, instituții și ideologie, pot fi proaste la o scară cu adevărat civilizațională. Nu este o glumă; este aproape o lege a naturii. O lege care ar putea fi foarte bine pierzania noastră.

Avem mii de programe de cercetare despre inteligență, și nu toate sunt inteligente, inclusiv studii despre IQ, IA, cunoașterea animalelor și rezolvarea colectivă a problemelor. Acestea au loc în departamente renumite și sunt publicate în reviste prestigioase dedicate înțelegerii modului în care mintea simplifică problemele dificile. În zilele noastre, nu putem face un pas fără să ne izbim de un alt articol despre inteligență și IA. Cercetătorii din toate domeniile, fără nicio cunoaștere a cercetării în domeniul inteligenței și a istoriei acesteia, au devenit autoproclamați „lideri de opinie” în domeniul inteligenței naturale și artificiale.

Este tratată ca o simplă absență, ca și cum, odată ce scădem inteligența, ceea ce rămâne este prostia. Este asemănată cu o formă de întuneric psihologic experimentat după ce ai stins luminile deliberării. Dar aceasta este o credință greșită. Întunericul nu face nimic dăunător așa cum o face prostia. Prostia ia o problemă ușoară și, cu mare efort și ingeniozitate greșit direcționată, o îngreunează. Acest efort este cheia pentru a înțelege prostia, în sensul că ai nevoie de mașini sofisticate pentru a fi cu adevărat, repet, cu adevărat, prost.

Iată cum îmi place să gândesc despre asta dintr-o perspectivă științifică. Dacă inteligența înseamnă a face o problemă de dificultate X mai ușoară, prin utilizarea instrumentelor, a matematicii și a adopta strategii care îi reduc costul, atunci prostia înseamnă a face o problemă de dificultate X mai dificilă. Și, contrar așteptărilor, cea mai fiabilă modalitate de a face o problemă ușoară dificilă este de a folosi un aparat impresionant de teorii complicate, credințe elaborate și algoritmi sofisticați care sună extrem de convingător, dar au performanțe mai slabe decât a nu face nimic.

O persoană care construiește un argument ingenios de sute de pagini pentru răspunsul greșit este proastă. Așa cum au înțeles mari scriitori, artiști și filozofi de-a lungul timpului, astfel de construcții necesită o inteligență de un nivel înalt.

Luați în considerare această analogie. Când un meteorit se ciocnește cu Pământul, nu există niciun sens în care acesta face ceva greșit. Respectă mecanica cosmică clasică și asta este tot ce se poate spune despre asta. Dar când o pasăre se lovește de o fereastră de sticlă, se întâmplă ceva diferit, ceva ce putem numi, pe bună dreptate, o eroare.

Viața, unică printre sistemele fizice, are capacitatea de a greși. Prostia este o specie foarte specială de eșec și nu toate erorile se califică. Oamenii greșesc din ignoranță (date insuficiente), din cauza zgomotului (un semnal este distorsionat) sau din aplicarea greșită și sinceră a unei reguli într-o situație nouă și un context schimbător.

Prostia înrăutățește progresiv totul. Și această elaborare a credințelor și comportamentelor eronate este cea care cere, în mod paradoxal, existența prealabilă a inteligenței.

Unele dintre cele mai impresionante isprăvi de prostie constau în aplicarea unei teorii perfect corecte la o problemă greșită. Unii ar argumenta că mecanica cuantică este una dintre cele mai „inteligente” invenții ale fizicii, una care oferă un cadru de o precizie extraordinară pentru descrierea comportamentului particulelor subatomice, în ciuda cerințelor sale cu adevărat contraintuitive.

Există însă o mică industrie artizanală de gânditori care au încercat să aplice mecanica cuantică conștiinței umane, luării deciziilor și psihologiei pentru a explica de ce oamenii sunt indeciși și de ce, în cele din urmă, se hotărăsc. Nu este nimic în neregulă cu matematica, iar fizica este solidă. Dar aplicarea este ciudată. Ceea ce era o descriere elegantă și parcimonioasă a fotonilor și electronilor devine, odată importată în psihologie, un mod absurd de complicat de a spune că oamenii își schimbă uneori părerea.

Teoria nu a devenit mai puțin inteligentă, i s-a cerut să rezolve o problemă pentru care nu a fost niciodată concepută și, în acest proces, a făcut acea problemă mai greu de înțeles, nu mai ușoară. Acest lucru contrazice scopul științei, care este, așa cum l-a descris fizicianul și filosoful Ernst Mach, „prezentarea cât mai completă posibilă a faptelor cu cea mai mică cheltuială posibilă de gândire”.

Mișcarea cibernetică timpurie oferă o poveste similară cu titlu de avertisment. Norbert Wiener și colegii săi de la MIT au dezvoltat un cadru puternic pentru înțelegerea feedback-ului, controlului și comunicării în mașini și organisme. Matematica a fost originală, aplicațiile inginerești impresionante, iar întreprinderea cibernetică a oferit chiar și bazele pentru dezvoltarea științei complexității.

Apoi, consultantul în management Stafford Beer și alții au încercat să aplice teoria controlului cibernetic la managementul unor economii naționale întregi, cel mai faimos fiind cazul Chile-ului lui Salvador Allende, unde Proiectul Cybersyn a încercat să conducă economia chiliană printr-o rețea de telexuri. Ideea era de a modela economia ca un sistem dinamic cu intrări și ieșiri și de a utiliza feedback-ul în timp real pentru a optimiza producția și distribuția.

Buclele de feedback dintr-o economie națională implică milioane de agenți adaptivi cu informații private, obiective conflictuale și o tendință de a-și dezvolta preferințele. Seducția aplicării metodelor cibernetice la sisteme complexe este descrisă frumos de scriitorul Francis Spufford, în romanul său Red Plenty : „Lumea se ridica din întuneric și începea să strălucească, iar matematica era modul în care putea ajuta. Era contribuția sa. Era ceea ce putea oferi, în funcție de abilitățile sale. A avut norocul să trăiască în singura țară de pe planetă unde ființele umane preluaseră puterea de a modela evenimentele conform rațiunii.”

O simplă intervenție comportamentală, cum ar fi ajustarea unui preț, modificarea unei reglementări sau, Doamne ferește, simpla întrebare a oamenilor de ce au nevoie, ar fi putut adesea realiza într-o după-amiază ceea ce aparatul cibernetic se străduia să modeleze în săptămâni întregi. Inteligența ciberneticii ca și cadru pentru controlul sistemelor simple este incontestabilă, dar aplicarea sa în economie a umflat dificultatea problemei pe care trebuia să o rezolve.

El a separat „prostia onorabilă”, care este o simplă limitare cognitivă sau incapacitatea de a înțelege un argument dificil, de „prostia inteligentă”, pe care o considera mult mai periculoasă. Această perspectivă este preocuparea centrală a romanului lui Musil, ”Omul fără calități”.

Prostia inteligentă pune toate resursele intelectului în slujba unei erori. Nu este vorba de eșecul de a gândi; este gândirea extravagantă și sistematică în direcția greșită. Un elev care nu poate urma o demonstrație matematică nu este prost în sensul lui Musil. Un profesor de matematică care construiește un edificiu teoretic elegant pentru a apăra o propoziție pe care un copil ar putea-o considera falsă este inteligent prost.

Romancierii au înțeles de mult relația dintre inteligență și prostie cu o claritate pe care majoritatea oamenilor de știință aleg să o ignore. Poate pentru că ficțiunea poate arăta procesul prin care o inteligență se poate devora pe sine, un spectacol destul de neplăcut pentru un raționalist.

„Călătoriile lui Gulliver” de Jonathan Swift descrie Academia din Lagado, ai cărei cercetători utilizează o varietate de metodologii experimentale elaborate. Unul extrage raze de soare din castraveți, în timp ce altul înmoaie marmura în perne. Un al treilea coleg crește oi goale. Satira lui Swift vizează în mod evident o varietate de forme de cercetare sistematică greșit direcționată.

Acestea sunt forme de inteligență prinse în cadre atât de rigide încât produc rezultate care sunt mai rele decât a nu face nimic. În orașul ceresc Laputa, matematicieni străluciți și muzicieni desăvârșiți aplică geometria proiectivă pentru a construi fără unghiuri drepte, iar bucătarii pregătesc mese pe baza unor figuri geometrice. Acestea sunt abstracțiuni de o subtilitate și o putere rafinate în matematică, care devin neajutorate atunci când sunt îndreptate către probleme practice greșite.

Protagonistul, Wyatt Gwyon, produce picturi flamande falsificate care necesită mai multă îndemânare și cunoștințe decât compozițiile originale. Falsurile sale sunt magistrale din punct de vedere tehnic, impecabile din punct de vedere istoric al artei și complet frauduloase. Fiecare dintre numeroasele sale personaje vorbește între ele în dialoguri de recunoaștere greșită din ce în ce mai accentuată, etalând o inteligență verbală considerabilă pentru a adânci confuzia generală.

„Curcubeul gravitației” de Thomas Pynchon descrie un vast aparat birocratic și militar din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, care funcționează ca o mașinărie de transformare a planificării raționale în catastrofă. Cartelurile și inginerii de rachete ai lui Pynchon nu sunt lipsiți de inteligență, dimpotrivă, iar competența lor este racheta V-2, care amenință să anihileze orașele occidentale devastate de război. Pynchon descrie o lume în care inteligența instituțională devine o formă de stupiditate colectivă.

Fără autoamăgire și încredere excesivă în sine, nimic nu ar fi încercat vreodată. Provocarea pentru Erasmus nu era dacă o civilizație produce prostie, ci dacă va produce tipul de prostie care poate fi supraviețuit.

Dietrich Bonhoeffer, scriind dintr-o închisoare nazistă în 1943, sugerează că prostia nu este un defect cognitiv, ci o structură sociologică impusă. Oamenii aflați sub vraja puterii tind să renunțe la capacitatea lor de judecată independentă și să devină instrumente „stupide”. Iar Carlo Cipolla, un istoric economic italian, în lucrarea sa „ Legile fundamentale ale prostiei umane”, publicată în 1976, a definit o persoană proastă ca fiind cineva care provoacă pierderi altora, fără a obține niciun câștig sau chiar niciun rău pentru sine. Cipolla a fost suficient de îndrăzneț să propună că proporția de oameni proști este constantă în toate populațiile, de la profesori, instalatori, generali și îngrijitori. Aș sugera, în conformitate cu speculațiile lui Swift și Musil, că situația se agravează doar odată cu complicațiile.

O posibilitate evidentă este o schimbare a mediului care face ca un comportament anterior să fie învechit.

Timp de milioane de ani, menținerea unui unghi fix față de o sursă de lumină cerească îndepărtată, luna și stelele, s-a dovedit a fi o euristică vitală de navigare în lumea animală. Este eficientă, fiabilă și necesită un hardware neuronal minim. Odată ce oamenii au inventat iluminarea artificială, o strategie care funcționase timp de eoni a devenit sinucigașă. O molie care se învârte în spirală într-o flacără de lumânare nu eșuează în navigare, ci folosește o regulă generală testată în timp, care a fost catastrofal de greșită de o schimbare de context.

Inteligența și prostia se dovedesc a fi cronometrice. O euristică genială și una fatală pot fi aceeași euristică, separate de o schimbare neașteptată a lumii. Țestoasele marine au urmat lumina lunii până la ocean timp de 100 de milioane de ani, iar acum se orientează spre iluminarea artificială a apartamentelor de pe plajă, care se înmulțesc ca ciupercile. Albatroșii au evoluat pentru a aduna pești de la suprafața oceanului și acum, fără să știe, colectează plasticul plutitor și îl dau de mâncare puilor lor.

Ciuperca Ophiocordyceps infectează furnicile dulgher și le cooptează circuitele comportamentale. O furnică infectată urcă la o înălțime precisă pe tulpina unei plante, își fixează mandibulele pe partea inferioară a unei frunze și moare, poziționată ideal pentru ca ciuperca să-și disperseze sporii. Programul comportamental al furnicii a fost modificat. Furnica efectuează o secvență sofisticată de acțiuni, inclusiv cățărare, orientare și prinderea în slujba unui alt organism. Aceasta este un exemplu perfect care surprinde ideea lui Bonhoeffer despre competență cooptată de un agent rău intenționat pentru a rezolva problema greșită.

Fizicianul Lord Kelvin și-a folosit toate cunoștințele de fizică pentru a demonstra că mașinile zburătoare mai grele decât aerul sunt imposibile, cu mai puțin de un deceniu înainte ca frații Wright să piloteze un avion mai greu decât aerul. Nikola Tesla a respins mecanica cuantică și teoria relativității și a susținut că civilizația umană viitoare va funcționa cu ”energia Pământului” (energia geomagnetică) prin „rezonanță terestră”.

Iar Percival Lowell, descoperitorul lui Pluton, și-a folosit telescoapele pentru a cartografia „canale” de pe suprafața lui Marte, despre care susținea că sunt șanțuri de irigații extraterestre. Toate acestea sunt exemple de angajament excesiv și dezvoltare excesivă a unei idei, departe de teritoriul în care o idee a crescut și a înflorit odată sau de pe care a fost alungată fără ceremonie.

Inteligența artificială este, prin design, cel mai puternic artefact cognitiv creat vreodată. Este concepută pentru a minimiza efortul utilizatorului prin îndeplinirea sarcinilor pe care oamenii altfel le-ar considera consumatoare de timp sau imposibile. Problema, desigur, este că, cu cât instrumentul devine mai bun, cu atât utilizatorul trebuie mai puțin să gândească singur. Și într-o spirală vicioasă, cu cât utilizatorul gândește mai puțin, cu atât devine mai dependent de instrumentele sale. Asta până când instrumentul dispare și întregul sistem se prăbușește.

Halucinațiile IA ar putea fi prima dovadă a acestei dinamici. Modelele lingvistice mari produc text fluent, sigur și detaliat, care este, cu o oarecare regularitate, greșit din punct de vedere factual. Și aceasta nu este o simplă eroare, ci o caracteristică structurală a sistemelor care optimizează pentru atractivitate și plauzibilitate, mai degrabă decât pentru adevăr. Iar pericolul nu este că IA va greși, la urma urmei, oamenii greșesc tot timpul, dar știind acest lucru, oamenii au inventat mijloace de a detecta și corecta erorile. Numim aceasta metoda științifică.

Pericolul este că o inteligență artificială va greși în moduri pe care oamenii nu le mai pot detecta, deoarece chiar capacitățile care ar detecta eroarea au fost externalizate către mașină sau depășesc capacitățile minților umane. Ne confruntăm cu perspectiva unei prostii atât de sofisticate încât devine imposibil de distins, pentru beneficiarii săi, de inteligență. Aceasta este parabola din ”Ghidul autostopistului galactic” de Douglas Adams , unde răspunsul la întrebarea supremă, sensul vieții, al universului și al totului, este 42.

Aș dori să fac o propunere modestă și să sugerez că avem nevoie de o știință a prostiei la fel de riguroasă ca științele noastre emergente ale inteligenței. Aceasta nu va necesita investiții de miliarde de dolari. Ar implica cercetări asupra mecanismelor prin care sistemele inteligente produc rezultate stupide. Ar include studierea dinamicii evolutive care menține prostia în ciuda costurilor sale selective. Ar promova dezvoltarea unor principii de proiectare care disting instrumentele care îmbunătățesc cogniția de instrumentele care o înlocuiesc. Și ar include studierea condițiilor instituționale în care inteligența colectivă se degradează în prostie colectivă.

Într-o lume obsedată de tehnologii cognitive din ce în ce mai puternice, înțelegerea prostiei nu este doar un exercițiu academic, ci s-ar putea dovedi a fi cel mai inteligent lucru pe care îl facem.

Într-o lume în care 98% din umanitate nu poate să treacă testul Mensa, tonul eseului de mai sus pare acceptabil.

După cum trebuie să acceptați că mereu avem o nouă șansă, deoarece mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 11-12 iulie 2026

BERBEC

În weekend mediul în care te afli te oboseşte ceva mai mult decât de obicei, dar găseşti oarecare compensaţie în faptul că reuşeşti să te distrezi bine, copios, aproape ca în adolescenţă!

Sâmbătă, poziţia lui Venus indică prietenii noi şi petreceri reuşite, asa că fă un tur de telefoane pe la prieteni ca să vezi de unde sare invitaţia. Dimineaţa de sâmbătă este aglomerată, dar eşti optimist şi nici căldura nu mai pare aşa de mare. Duminică se poate să primeşti scurte veşti neaşteptate de la membrii familiei, de la anturaj. Tot, duminică, primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă, o veste bună, mai pe seară!

Munca considerabilă pe care ai depus-o cu o grijă deosebită, cu multă acurateţe şi cu tenacitatea zodiei îşi găseşte răsplata în această perioadă, începând chiar cu acest weekend! Eşti calm şi bine dispus şi nimic nu pare că te poată abate din programul tău obişnuit de weekend. Şi azi îţi respecţi cu sfinţenie tabieturile de sâmbătă! Stelele şi conjunctura astrologica te avantajeaza astazi, protejandu-te eficace impotriva atacurilor familiei şi prietenilor care vor neapărat să te scoată la plimbare, la mare, sau la nu ştiu ce festival de jazz. Tu vrei la munte! Duminică plăcută şi chiar distractivă.

Căldura, eşecurile din ultimul timp te obosesc şi te marchează. Trebuie să dai dovadă de calm, optimism, mai ales în relaţiile cu cei dragi, cu familia. Totul trece, nu spera şi nu ai teamă!

Sâmbătă filozofezi că în viata este ca in supermarket, am mai spus asta, dar îmi face plăcere să repet: ai de unde alege, dar nu găseşti ce iţi trebuie. Mai nou, se pare ca şi oferta este de proastă calitate! Duminică, daca te simti cumva zdrobit de refuzurile prietenilor si ale anturajului, în general, nu-ti risipi inutil energia ca sa demonstrezi că ai totuşi dreptate.

Prea multe veşti negative, prea multe necazuri – tragi tu concluzia veştilor de weekend. Nu este adevărat, vara toridă e greu de suportat, dar nimic nu este pierdut, succesul este aproape!

Ţine minte că astăzi lumea are nevoie de poveşti frumoase si vorbe fermecatoare pentru a contrabalansa climatul violent si decadent. Mici îmbunătăţiri şi transformări favorabile ale unei situaţii, veşti bune de departe. Seară de sâmbătă relaxantă şi plăcută. Poate la un film, poate la un concert în aer liber, poate la un club neagresiv, plăcut şi nepoluant.

Sâmbătă, o veste te răcoreşte şi te motivează cât un sistem texan de climatizare. Aşa că poţi să faci cinste prietenilor cu ceva rece, la o terasă, mai pe seară. Trebuie să mulţumeşti Destinului!

Simţul tău imperial, posesiv ţinut prea mult în frâu se răzbuna sâmbătă. Discuţii cu cineva de la care vrei sa obtii ceva important. Normal, că doar nu vrei să-ţi ghicească gândurile! Reuşită, pentru că încăpăţânarea bate logica! Duminică trebuie să faci, neapărat, ceva care îţi place mult, poate să te duci la un concert, poate o îngheţată americană, sau cafea scumpă, sau pur şi simplu să stai în pat.

O dimineaţă de sâmbătă derulată într-un ritm drăcesc pe o căldură de infern. Parcă ai fi Dante! Trebuie să te relaxezi. Un masaj, la cumpărături, la stilist - sunt locuri unde poţi recupera! Nu tot ce este adevarat si drept trebuie, însă, spus in gura mare, trebuie sa dai dovada de mai multa diplomaţie şi tact in relatiile cu familia ta, cu anturajul tau. Sâmbătă seara sunt ceva petreceri la orizont, trebuie numai să alegi. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare. Pentru că în jungla asta de beton fecioarele care nu au un plan sunt devorate de monştrii. Nu ai văzut filmul?!

Conjunctura te anunţă că domeniul avantajat în acest weekend este cel sentimental. Dacă ai cu cine, te poţi împăca pentru că ai mai mult noroc în dragoste! Dacă nu, oricum ai o perioadă bună!

Sâmbătă, mesajul stelelor, repetat de mai multe ori, ca să înţelegi mai bine, aşa este pedagogic, este să dai dovadă de tenacitate şi consistenţă. Horoscopul tau te sfatuieste sa ceri sfatul si sprijinul unui prieten experimentat, inainte ca ceilalti sa se prindă că nu stii să te descurci. Poate că este vorba de petrecerea de duminică seara, sau de team building-ul de care esti responsabil, sau de ultima seară de vacanţă, ceva de genul ăsta. În orice caz, distracţia este pe măsura dorinţei tale!

Datele din presă sunt contradictorii. Eşti dezorientat şi de veştile primite de la prietenii din străinătate. În weekend, trebuie să continui, fie că eşti în vacanţă, fie că eşti acasă!

Sâmbătă ţine cont că mezalianţele şi amestecurile de religii şi rase au fost întotdeauna motive de conflicte, mai mari sau mai mici. Cercul tau de prieteni este destul de bun, nu te baga in cine ştie ce fiţe. Duminică nu uita că o anumia rutina se cere in profesie sau meserie si se numeste metoda, dar in dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca sa-i intretii veşnic flacăra!

În weekend ai o propunere pentru un job de sezon, ceva interesant. O veste bună, sau un ajutor neaşteptat de la cineva de departe, probabil o rudă, sau cineva care lucrează în străinătate.

Sâmbătă Soarele nu îţi este favorabil, aşa că, preventiv vorbind, evită expunera prelungită. Dar nici nu renunţa pentru că, se pare, razele solare sunt o sursă sigură şi unică de importanta vitamină „D”. Cel puţin aşa umblă zvonul pe net. Nu încerca să te baţi cu toată lumea în acelaşi timp, planifică-ţi secvenţial activitatea şi priorităţile tale. Duminică, odihneşte-te mai mult! Multe vorbe bune, care iţi fac multă placere, din partea unor persoane rezervate de obicei.

Căldura sufocantă şi efortul din ultimul timp te doboară sâmbătă. Trebuie să faci o pauză şi mai ales să modifici comportamentul tău. Mâncare uşoară, salate, fructe şi mult, mult somn!

Sâmbătă, o veste bună urmată de o mică pierdere. Un obiect pe care-l găseşti, până la urmă. Ai mare nevoie de un sfat bun, de confirmarea unei atitudini aşa că... sună un prieten. Unul bun şi capabil! Dupa cum spune înţeleptul, la un prieten trebuie să găseşti aprobarea faptelor tale, un pahar de apă şi un sfat bun! Bani găseşti la bancomat! Duminică nu trebuie sa forţezi lamurirea unor situatii, deoarece atuul pe care te bazezi, perfecţionismul, gândirea rece, logica si uşor cinică în slujba propriwei siguranţe, nu te ajuta prea mult.

Căldura te face să dai rateuri în gândire, în weekend. Fă puţin exerciţiu aristotelic, puţină gîndire logică nu strică în lumea ilogică din jur. Pentru că chiorul este rege în ţara orbilor!

Sâmbătă horoscopul tău arată că iti este necesara o viata ceva mai activa, şi poti incepe cu plimbări scurte în aer curat, evitând aglomeratia, dar şi căldura infernală. Totuşi, atenţie la curent şi la schimbarea bruscă de temperatură! In acest weekend faci schimbările la care te gândeai de mai mult timp, care privesc dispunerea şi ergonomia camerei tale şi de ce nu, a bucătariei şi a livingului. Duminică, debarasează-te de toate prejudecatile şi micile frâne psihice care ţi-au frânt elanul şi nu ţi-au permis să-ti araţi adevaratele calitaţi de organizator şi de ce nu, de arhitect amator.

În weekend te simţi chiar bine pentru că te simţi în relativă siguranţă iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii!

În acest weekend este indicat să-ţi oferi un moment de respiro şi să vezi în ce parte vrei să o iei. Sâmbătă este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta. Nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie şi instraineaza, in loc sa atragă! Trebuie doar sa inspiri incredere şi să asiguri pe cei din jur ca se pot baza pe tine, în orice împrejurare. Duminică ai tendinţa, pentru unii supărătoare, de a fi permanent în ofensivă, să ţii la părerea ta şi să nu faci concesii sau compromisuri nimănui. Păstrează-ţi calmul şi umorul.